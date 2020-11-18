Orhangazi yeni şeyler söylemeli!

Bornova ve Bayraklı’da birçok bina yıkıldı, hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımız oldu.
İzmir depreminin acısını ta içimizde hissederken, sir acıyı da en yakınımızda yaşadık.
Aslen Orhangazili olan İnan ailesinin 10 yaşındaki biricik kızları Elif’in enkaz altında kalıp hayatını kaybettiğini öğrendik.
Bu bizlerin acısını ikiye katladı.
Velhasıl depremin acısını iliklerimize kadar hissettik.
Deprem sonrasında devletimiz tam anlamı ile seferber oldu.
Devlet tüm kurumları ile hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştı, yaraları sarmaya çalıştı.
Bursa Valiliği, 2019 yılı boyunca Bursa genelindeki tüm okullarda olası depremlerde riskli okul binalarının tespiti için bir çalışma başlatmıştı.
Bu çalışma 2019 yılı sonunda tamamlanmış 2020 yılının ilk aylarında ise rapor haline getirilerek Valiliğe sunulmuştu.
Kontrolleri Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı yapmış, Bursa genelinde toplam 24 okul riskli bulunarak yıkım kararı verilmişti.
Valilik bu kararı 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının sömestir tatili esnasında açıklamış,, okulların yıkımına ise hemen başlanacağını belirtmişti.
Bursa genelinde belirlenen bu 24 okul binasının artık kullanılmaması, buralarda eğitim gören okulların en yakın bölgelerde başka okul binalarına taşınmaları talimatı verilmişti.
Nitekim, bu resmi karar sonrasında tüm bu 24 okul için, ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri gerekli planlamayı yapıp bu okullardaki öğrencileri başka okullara taşımıştı.
Nihayet, bu taşınma ve şubat tatilinin tamamlanmasından sonra ikinci yarı yıl başlamıştı.
Türkiye, Avrupa’nın sanayi devi ülkelerin seviyesinde Mesleki Eğitim vermelidir.
Mesleki eğitimdeki pay Almanya’da yüzde 65’ler seviyesindeyken,Türkiye’de bu rakam son yıllardaki hamlelerle ancak yüzde 35’ler seviyesine geldi.
Mesleki eğitim sanayide hamle yapmak isteyen ülkeler için son derece önemli.
Sanayide ara eleman ve kalifiye eleman ihtiyacının karşılandığı tek yer mesleki eğitim.
Yani, meslek liseleri...
Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda bu hususta olumlu adımlar atmıştı.
Bakanlık bir çalışma daha başlattı.
Gerçekten de göldeki su kaybı artık endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.
Sadece bu bölgenin değil belki de Türkiye için en önemli değerlerin başında geliyor İznik Gölü.
Gölün temizliğinden tutun da, su seviyesindeki kayıpların nedenleri, önlemleri ve çözümleri ile ilgili ne yazık ki sayfalar dolusu yazılar da yazsak, öyle görünüyor ki yetkililerden en ufak bir adım gelmeyecek.
Bugüne kadar İznik Gölü’nün içinde bulunduğu olumsuzlukları dile getirip durduk.
Ancak, gölün nimetleri çevreye ve insanlığa faydaları da yok değil.
En önemlisi de göl ürünleri.
Balıkçılık bunlardan birisi.
Hatırlamak gerekirse, bölge için 3 önemli husus önümüzdeki süreçte bölge için hayati öneme sahip.
Birincisi ve en önemlisi Gemlik’te inşa edilecek olan yerli otomobil fabrikası.
İkincisi, üniversitenin içinde bulunduğu durum.
Üçüncüsü ise 2021 Eylül ayında İznik’te yapılacak olan Dünya Göçebe Oyunları.
Bunlar bölge için en önemli ve öncelikli 3 konu.
Örnekleri çoğaltabiliriz.
Örneğin, Orhangazi’nin geçmiş dönemde öne çıkan ama yeni dönem ile birlikte yine rafa kaldırılan Termal Turizm gücü.
Bu konuda yine bu satırlardan defalarca fikrimizi dile getirmiştik.
Bugün, göldeki çekilmenin, su seviyesinin rekor şekilde düşmesinin en önemli nedeni son 2 yıldaki düşük yağışlar.
Çünkü son 40 yılın en kurak dönemleri yaşanıyor.
Bunun nedeni olarak da İznik Gölü’nü besleyen su kaynakları da yeteri kadar beslenememiş,
Göl de seviyesini yükseltememişti.
İznik Gölü’ndeki su azalmasının bunun dışında da nedenleri var elbet.
Tarımsal sulamaların gün geçtikçe artması
Herkesin de malumu olduğu üzere eskiden büyük şehirlerde yoğun bir şekilde yaşanan, şehirler arası yollarda günün yada haftanın belli günlerinde trafik yoğunlukları yaşanırdı.
Örneğin; sabah erken saatler ve insanların mesaiye başladığı saatlerde, mesai bitiminde akşam saatlerinde trafik yoğunlukları yaşardık.
Ya da, şehirler arası yollarda da hafta sonları, tatil başlangıçları ve tatil bitişlerinde görürdük yoğun trafikleri.
Ancak, geldiğimiz noktada trafik artık öyle bir hal aldı ki, günün hangi saati olursa olsun; haftanın, ayın hangi günü yada zamanı olursa olsun, yoğun trafiklere şahitlik ediyoruz.
Bursa ve ilçeleri de bu durumdan payını alan şehirlerden birisi.
Şehirlerdeki trafin yoğunluğunun birkaç nedenini sıralayabiliriz.
Birincisi her geçen gün artan araç sayısı.
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu’nda şu an itibarı ile 4 bölüm bulunuyor.
- Bilgisayar Teknolojileri bölümü,
- Elektronik ve Otomasyon bölümü,
- Makine ve Metal Teknolojileri bölümü
- Park ve Bahçe Bitkileri bölümü.
Hatırlanacağı gibi bu dört bölüme ilave olarak Orhangazi Asil Çelik MYO’ya yeni bölüm kazandırılmıştı.
- Otomotiv bölümü.
Gerçekten de hiçbir dönem böylesine çekilme görmemiştim.
Göl seviyesi artık kıyıdan 30 metreden fazla çekilmiş durumda.
Göldeki su seviyesinin bu denli düşmesi elbette bizleri endişelendiriyor.
Çünkü, herkesin bildiği gibi İznik Gölü sadece bölge için değil,
İstanbul ve civarı için de son derece önemli bir göl.
İznik gölü olağanüstü hallerde içme suyu kaynağı olarak dahi kullanılabilecek, bölge tarımı için son derece hayati öneme sahip bir su kaynağı.
Ancak, ne yazık ki yerel imkanlarla göl yolunda şu güne kadar hiçbir çalışma yapılmadı, yapılamadı.
Orhangazi’den İznik Gölü’nün güney yakasından İznik istikametine giden yolun bağlantısıdır Göl Yolu.
Dahası, Orhangazi’ye bağlı 10’a yakın eski köye ulaşımı sağlayan yol.
İlave olarak da yine aynı bölgedeki onlarca sanayi kuruluşuna bağlantı sağlayan bir yol olması hasebiyle, gün içinde binlerce aracın geçtiği bir yol.
Göl Yolu, artık bu trafiğe yetmiyor.
Yetmediği için de sık sık trafik kazası yaşanıyor.
Son birkaç ayda hem ölümlü hem de yaralanmalı bir çok trafik kazasına sahne oldu Göl Yolu.
Belediye bünyesinde faaliyetini sürdüren Tarım A.Ş. Bursa’ya has bir çok tarım ürününe destek oluyor.
Üretimden, pazarlamaya kadar hem müstahsile, hem de bu işin ticaretini yapanlara ciddi destekleri var Tarım A.Ş.’nin.
Siyah inciri, şeftalisi, yaban mersini, böğürtleni, deveci armudu ve daha bir çok ürüne yönelik farklı desteklemeleri var.
Verdiği desteklerle üretici bir nebze olsun rahatlıyor.
Bundan daha da önemlisi tarım ürünlerinin katma değeri yüksek, nitelikli üretilmesine de üretici için yeni ve hatta uluslararası pazarlar da bulmaya devam eden Tarım A.Ş.’nin bir çelişkisi var.
Bilindiği gibi Bursa’nın en önemli tarım ürünlerinin başında zeytin geliyor.
Ancak, gelin görün ki Tarım A.Ş. zeytine destek vermiyor,
Göçebe oyunları, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacı ile düzenleniyor.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da ülkenin kuzeyindeki Çopan-Ata şehrinde düzenlenmişti.
Kırgızistan’daki Göçebe Oyunları bu organizasyonun üçüncüsüydü.
Dördüncüsü 2020 yılının eylül ayında Türkiye’de yapılacaktı.
Ancak, Mart ayında patlak veren Korona Virüs salgını oyunların 2021 yılının eylül ayına ertelenmesine neden olmuştu.
Göçebe Oyunları Türk kültürü için son derece önemli ve büyük bir organizasyon.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da yapılan oyunlar “Birlikte Güç, Ruhta Güç” sloganı ile yapılmıştı.
Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısında, devasa sanayi kuruluşları, tarımdaki ciddi potansiyeli, lojistik olarak son derece önemli ve avantajlı bir yerde bulunması ve Marmara Bölgesi’nin göbeğinde olmasına rağmen istediği sıçramayı bir türlü sağlayamamış bir şehir, Orhangazi.
Orhangazi’nin bu makus talihi ile ilgili hep bir şeyler söylenmiştir bugüne kadar.
Mesela, Orhangazi’nin kocaman bir köy gibi Yalova, Gemlik ve İznik’in arasına sıkışmış bir şehir olduğu söylenir.
Öyledir gerçekten de.
Bunun nedeni ise şehrin büyük bir çoğunluğunun hep küçük olsun, benim olsun mantığı ile yönetilmesinden kaynaklanıyor.
Bu yüzdendir ki hep yerinde saymış, hatta geriye gitmiş dönemleri de var Orhangazi’nin.
İlçenin bir sıçramaya, bir üst lige taşınmaya ihtiyacı var.
Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısında, devasa sanayi kuruluşları, tarımdaki ciddi potansiyeli, lojistik olarak son derece önemli ve avantajlı bir yerde bulunması ve Marmara Bölgesi’nin göbeğinde olmasına rağmen istediği sıçramayı bir türlü sağlayamamış bir şehir, Orhangazi.
Orhangazi’nin bu makus talihi ile ilgili hep bir şeyler söylenmiştir bugüne kadar.
Mesela, Orhangazi’nin kocaman bir köy gibi Yalova, Gemlik ve İznik’in arasına sıkışmış bir şehir olduğu söylenir.
Öyledir gerçekten de.
Bunun nedeni ise şehrin büyük bir çoğunluğunun hep küçük olsun, benim olsun mantığı ile yönetilmesinden kaynaklanıyor.
Bu yüzdendir ki hep yerinde saymış, hatta geriye gitmiş dönemleri de var Orhangazi’nin.
İlçenin bir sıçramaya, bir üst lige taşınmaya ihtiyacı var.
Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Turizm Müdürlüğü birçok çalıştay ve planlama ile Bursa turizminin geleceğini tartışıyor.
Bursa genelini değerlendirdiğimizde elbetteki sadece Bursa merkez değil, ilçelerde de turizm konusunda ciddi potansiyeller var.
İşte bu potansiyelin kente katkısını daha da artırmak için bir çok kesim kafa patlatıyor.
Bursa turizminin önemli unsurlarından birisi de İznik bölge turizmi.
İznik’te kapalı olan müzenin açılması, diğer turizm değerlerinin yeniden ortaya çıkarılma çabalarını da izliyor, görüyoruz.
Bursa’nın turizmdeki bir diğer önemli objesi ise Termal Turizm.
Bildiğiniz gibi sıcak su kaynaklarının da olduğu Bursa’da öne çıkan merkezdeki termal kaplıcalar, İnegöl Oylat ve Orhangazi’deki Keramet Ilıca.
Biliyoruz ki, her aile, her ebeveyn çocuğunun akademik eğitim almasını ister, tıp okumasını, hukuk okumasını, mühendislik fakültelerini okuyup iyi eğitim alıp mesleğini eline almasını ister.
Ama ülkenin fabrika işçisine de, teknikere de vasıflı çalışana da ihtiyacı var.
Bugün, Bursa ve tüm bölgesindeki sanayi kuruluşlarının yaşadığı en büyük sorun ne yazık ki kalifiye eleman.
Yeteri kadar kalifiye eleman olmaması, ara eleman kıtlığı sanayicinin de en büyük meseleleri arasında yer alıyor.
Dolayısıyla mesleki eğitimin önü daha da açılmalı, mesleki eğitim veren okulların kalite standardı yükseltilmeli, ortaokul sonrasında öğrencilerin buralara yönlendirilmeli. Kısacası mesleki eğitim oranının artırılması gerekli.
Yaz ayları güzel, denize girmek güzel, piknik yapmak güzel de, bu dönemlerin bir de kabusu var: Boğulmalar.
Devlet yahut yerel yönetimler bulundukları bölgelerde ne kadar tedbir alsa da, yaz aylarında üzücü boğulma vakaları ile yine karşı karşıya kalıyoruz.
Bu durum ne yazık ki İznik Gölümüz için de geçerli.
Her yıl gölde yaşanan boğulmalar birçok ocağa ateş düşürüyor.
Yaz dönemlerinde plaj bölgelerinde işte bu boğulma olaylarına karşı önlemler alınır.
Denize ya da göle girilebilecek bölgeler devletin ilgili kurumlarınca belirlenir.
Yetmez, yerel yönetimler kanalı ile de cankurtaran hizmetleri verilir.
Festival birçok kurum tarafından düzenlenirken, Altın Zeytin Ödülleri Kaymakamlık tarafından organize ediliyordu.
Geride kalan 4 yılda durum böyleydi.
Ancak ne olduysa bu yıl oldu.
Geçmiş yıllarda yapılan Altın Zeytin Ödülleri Kasım ayındaki zeytin festivalinin bitiminde, yani finalinde yapılırken, geçen yıl kasım ayında Altın Zeytin Ödül töreni düzenlenemedi.
Bunda en büyük etken ise Orhangazi Belediyesi’nin hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da “Para yok” yaklaşımıydı.
Daha açık ifadeyle, Kaymakamlık bu yıl da Altın Zeytin Ödül törenini ısrarla yapmak isterken, Belediye yine birçok hususta olduğu gibi “gerek yok” mantığı ile olaya yaklaşmıştı.
Nihayetinde, bu yıl tayini gerçeklemesi beklenen Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, geldiği günden bu yana düzenlediği programı bu yıl da yapıp öyle veda etmeyi düşünüyordu.
Orhangazi yeni şeyler söylemeli!
Orhangazi bölgesinin gelişmiş tarım yönü ile birlikte,
Sanayi gücü de herkesin malumu.
1970’li yılların başlarında ilk sanayileşmenin başladığı Bursas-Orhangazi bölgesinde,
Yaklaşık yarım asırda çok sayıda irili ufaklı sanayi kuruluşları faaliyete girmiş durumda.
İlçedeki sanayileşme, yeni sanayi ve istihdam alanlarının kurulması 2000 yılına kadar devam etti.
O tarihten sonra yeni sanayi yatırımı olmadı.
Kav Orman sanayi fabrikasının yerine faaliyete giren ve Avrupa’nın en önemli yat ve yelkenli fabrikası olan Sirena Marine ve özellikle zeytin ve turşu üretiminde artan üretim miktarı, yeni yapılan entegre tesisler dışında öyle kayda değer istihdam yaratacak yeni alanlar oluşmadı.
Bir anlamda şunu diyebiliriz;
Orhangazi’de işsizliğe çare olacak yeni fabrika yada istihdam alanları artık oluşmuyor, yeni fabrikalar kurulamıyor.
Bunun kendine göre farklı sebepleri var elbette.
Göl koruma kanunu ve sanayi imarlı alanların olmayışı bundaki en büyük etken.
Neyse ki, Orhangazi bunları yaşarken, özellikle Gemlik Sanayi bölgesi ile Yalova’daki bazı fabrikalarda Orhangazi’den gidip kendisine ekmek kapısı bulan çok sayıda vatandaşımız var.
*
Orhangazi artık yeni şeyler söylemeli.
Daha önce yine dikkat çektiğimiz hususlardan birisi depoculuk ve lojistik faaliyetleri gerçeği var.
İstanbul’a yakınlığı, liman kenti Gemlik’e yakınlığı, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde Orhangazi bölgesi lojistik anlamda çok şanslı bir kent.
İlave olarak şanslı olduğu bir yön daha var.
İlçe son yıllarda ciddi bir gıda ambarına dönüşmüş durumda.
Zeytin üretimi malum, her yıl artan rekolte miktarı ile zeytin tarımdaki en ciddi gelir kapısı.
Kivi üretimi, turşu tesislerinin her geçen gün kapasitesini yükseltmesi, ovada her yıl artan tarım ürünleri ve çeşitliliğini lojistik avantajla da birleştirdiğimizde, aslında Orhangazi ciddi potansiyellere ve şanslara sahip.
Yapılması gereken tek şey bu şansı el birliği ile ayağa kaldırmak.
Şehrin önceliklerinin başında bu konu gelmeli.
Örneğin tarımsal üretim ile birlikte depolama faaliyetleri de Orhangazi için önemli bir yatırım kapısı olabilir.
Zeytin ve turşu entegre tesislerinin daha da artması, gümüş balıkçılığı konusunda hayata geçirilecek yeni projeler ve bölge balıkçısının kendi pazarını kendisinin yaratmasının ortamı hazırlanırsa, Orhangazi’nin potansiyeli bir kat daha artacaktır.
*
Ancak tüm bunların olabilmesi için kurumlar arası ciddi bir uyum şart.
Yerel yönetimi, kamusu ve ilçe dinamikleri bu konuda tek ses ve tek yürek olarak çaba harcamak durumunda.
Şehrin enerjisini Orhangazi’nin o küçük olsun, benim olsun mantığından kurtarıp, büyük olsun herkesin olsun mantığına taşımamız şart.
Bu hususta zaman zaman yine bu satırlardan dikkat çektiğim hususlar olmuştu.
İlçenin bir çok hususta büyük avantajları ve şansları varken, ne yazık ki bu şans ve fırsatlar gerektiği gibi değerlendirilemiyor.
*
Az önce sözünü ettiğim kurumlar arası diyalog ve uyum var mı peki?
Ne yazık ki yok.
Her kurum kendi başına bir tavırla günü kurtarma, kısa günün avantajını elde etmenin derdinde.
Bir kıvılcım gibi ortaya çıkan bazı projeler ise işte bu anlayıştan ötürü kısa bir süre içinde yok olup gidiyor.
Bunu her hususta ve her projede görebiliriz.
Şehir ne yazık ki hesabı da kendi de küçük insanların ucuz adımlarının peşine takılıp gidiyor.
Bu hengamede ise elden kaçan giden sadece fırsatlar oluyor.
*
Aklı başında birisinin bir derleme ile, bir organizasyon ile kurumları ve kişileri bir araya getirip şehri gerçek gündemine taşıması gerekiyor.
Bu konularda atılacak her adım avatantaj olacak, atılmayan her adım ise kayıp olarak bu şehre olumsuz olarak yansıyacak.
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