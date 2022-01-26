O hedefi kim sahiplenecek?

Türkiye genelinde bir çok göl ve gölet gibi, küresel ısınmadan nasibini alan göllerden birisi de İznik Gölü.İznik Gölü Türkiye’nin beşinci, Marmara bölgesinin ise en büyük gölü.Üstelik İznik Gölü’nün farklı kritik bir önemi de var.

İznik Gölü gelecekte olası bir susuzluk durumunda bölgeye içme suyu sağlayabilecek en önemli su kaynağı.

Bulunduğu coğrafya itibarı ile de özellikle tarıma hem sulama yönünden, hem sağladığı iklim nedeniyle büyük katkıları olan bir göldür.

İznik Gölü havzasında yer alan İznik ve Orhangazi bölgesinde öylesine verimli araziler vardır ki, deyiş yerindeyse ne ekseniz bereketi ile geri alırsınız sözünün tam da uyduğu bir bölge.

Böylesine özel, böylesine kritik bir öneme sahip olan İznik Gölü son yıllardaki küresel ısınmadan birçok su kaynağı gibi olumsuz etkilendi.

İznik Gölü’nde su seviyesi her geçen gün daha da azalıyor.

Yağışların en fazla olması gereken şu günlerde, yeterli yağmur olmayınca bu durum göl seviyesine de olumlu yansımıyor.

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