Lojistik merkezi için tren kaçmasın

Hatırlanacağı gibi, Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı üretimi, 1999 yılında IMF ve Dünya Ticaret Örgütü taahhütleri kapsamında uygulanmaya başlayan yeni tarım politikaları kapsamında farklı bir boyut kazanmıştı.
O dönemlerdeki alınan bu karara rağmen, 2002 yılından sonra bu konuda farklı bir yol haritası ortaya kondu.
2002 yılında Türkiye genelindeki zeytin ağacı sayısı 100 milyon civarıydı.
O yıllarda göreve gelen bugünkü iktidar, zeytin ağacı sayısının artırılması için yeni bir hedef ortaya koymuştu.
Bu hedef ilk etapta Türkiye genelinde zeytin ağacı sayısını 150 milyona çıkarmak,
Bir sonraki adımda ise 180 milyona kadar ulaştırmaktı.
O günün koşullarına göre inşa edilen, yapımına yerel belediye tarafından başlandıktan sonra, Büyükşehir Belediyesi yasası ile BUSKİ’nin devraldığı İznik Gölü Orhangazi sahiline yakın bir noktada inşa edilen arıtma tesisinin etrafındaki bazı tarım arazilerinde bugünlerde ortaya çıkan görüntü endişe yaratmaya başladı.
Öyle ki;
Arıtma tesisinin etrafında bazı tarım alanları tamamen kuruyup solmaya, bataklığı andıran görüntüler oluşmaya başladı.
Bunun nedenini tabii ki teknik olarak bilemiyoruz.
Ancak bu bölgede bir sorun olduğu çok açık ve buna acil önlem alınması gerekiyor.
Orhangazi’nin arıtma tesisi ile ilgili bu endişeleri yaşarken, son günlerde Marmara Denizi’ne kıyısı olan bir çok sahil kentinde ortaya çıkan deniz salyaları dikkatimizi çekti.
Hepinizin malumu olduğu üzere bölgemizde Mudanya sahili ile Gemlik körfezinde oluşan deniz salyaları sonrasında olayın nedenleri de araştırılmaya, bu konuda da bir çok yorum yapılmaya başlamıştı.
Her gün yapılan yeni duble ve otoyollara rağmen, araç trafiği her geçen gün daha da artıyor; artmakla birlikte trafik birçok noktada çileye dönüşüyor.
Özellikle ticaretin can damarı olan Marmara bölgesinde son yıllarda onlarca yol, bağlantı yolu, otoyol ve bölünmüş duble yol inşa edilmesine rağmen, bugün aracı ile trafiğe çıkanların da yakından gördüğü üzere her yerde yoğun bir trafik yaşanmakta.
Bu yollardan birisi de yine Marmara bölgesinin göbeğinde yer alan, Bursa ile Kocaeli, Adapazarı, Bilecik gibi kentleri birbirine bağlayan Orhangazi-İznik Kuzey yolu.
Orhangazi’den İznik’e kadar uzanan yaklaşık 45 kilometrelik gidiş ve geliş olarak yıllar önce inşa edilen İznik Gölü Kuzey yolu her geçen gün artan araç yoğunluğu ile biliniyor.
Hatırlanacağı gibi, Adapazarı’ndan, Mekece üzerinden İznik ve bağlantı yolu ile de Bilecik’e bağlanan yol daha önce duble yol olarak planlanmış ve bu yol hizmete girmişti.
İznik ile Bilecik arasında bazı bölgelerde bölünmüş yol çalışmaları devam etse de, bu bölge büyük oranda rahatlamış durumda.
Özellikle Bursa’dan Orhangazi, oradan da İznik’ten Adapazarı istikametine giden ticari araçlar, kamyon ve TIR’lar Adapazarı İznik arasındaki yolun bölünmüş yola dönüşmesinden sonra daha fazla kullanılır olmuştu.
Her siyasetçinin, her belediye başkan adayının gündemine de girmiştir.
‘Stadyum ve kapalı spor salonu başka bir yere taşınsın, bu alana ise büyük bir park ve yeşil alan yapılsın’ denir.
Bugüne kadar da sürekli ilçenin gündeminde yer alır bu mevzu.
Ama şimdiye kadar bu konuda somut adım atılmadı.
Son dönemde İl Gençlik ve Spor Müdürü stadyumun kaldırılıp yerine Millet Parkı yapılmasını gündeme getirmişti.
Öncelikle şu görüşümü dile getirmek isterim; Orhangazi’nin bugünkü yapısı ile artık bir profesyonel bir takıma kavuşması neredeyse imkansız gibi görünüyor.
Dolayısıyla bir profesyonel takımımız olmayacağına göre, ilçe stadyumunun göle taşınması da mantıklı bir iş olabilir.
Bu bölge için kronik sorunlardan birisinin de bu bölgenin kısa, orta ve uzun vade planlarının bir türlü olmamasını gösterebiliriz.
Gerçekten de bakıldığında ne Orhangazi özelinde ne Gemlik’in ne de İznik’in kısa, orta ve uzun vade planlamalarının olmadığını görüyoruz.
Ne sanayi, ne tarım ne de turizm konusunda bu bölge ne yazık ki hep günü kurtarmak için yapılan çalışmalarla vakit kaybetmiş.
Bölgedeki her üç kenti de incelediğimizde taşra mantığından bir türlü kopamamış, küçük kısır çekişmeler ve siyasi tartışmalarla yıllarını heba etmiş.
Bölge ilçelerinden Orhangazi’de geçmiş dönemde bir çalıştay yapılmış; ama bunun devamı da bir türlü gelmemişti.
*
Ortaya çıkan yerli otomobiller sadece Türkiye’de değil, dünyada dada büyük beğeni ve takdir görmüştü.
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var.
Yerli Otomobil bir devlet politikasıdır.
Yerli otomobil bu ülkenin makus talihinin yavaş yavaş değişeceğinin göstergesidir.
TOGG, bu ülkenin kaderidir, 83 milyonun sahip çıkması gereken, sımsıkı sarılması gereken bir proje.
Ancak, gelin görün, bizde öyle bir muhalefet var ki, her fırsatta Üstad Necip Fazıl’ın “Bizdeki muhalefet iktidarı düşürme pahasına, vatanı düşürmeye razıdır” söylemini haklı çıkarırcasına ortaya atılıyor.
Acı, acı olduğu kadar da düşündürücü bir durum.
Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Türk Dünyası Göçebe Oyunları.
Türkiye’nin dört bir yanındaki Türkleri bir araya getirecek olan, öngörülere göre de yaklaşık 1 milyon kişinin ağırlanması planlanıyor.
Bu rakam pandemi nedeniyle daha düşük olabilir; ama neresinden bakarsanız bakın, bu oyunlar için bölge binlerce insanı, yerli ve yabancı insanı ağırlayacak.
*
Göçebe oyunları, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacı ile düzenleniyor.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da ülkenin kuzeyindeki Çopan-Ata şehrinde düzenlenmişti.
Kırgızistan’daki Göçebe Oyunları bu organizasyonun üçüncüsüydü.
Orhangazi Belediyesi, bu bölgede arsası bulunan vatandaşlarla 1/25 bin’lik çevre düzeni planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak görülen yerle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları ile ilgili arazi sahipleri ile bir görüşme yaptı.
Konu belki bazı kesimlere yabancı gelebilir.
Arsa ve sanayi alanı ile ilgili bilgilendirme yapmakta fayda var.
Önceki dönem belediye yönetimi Süpürgelik Mevkiinde Yalova istikametine doğru giderken yolun sağ tarafında kalan 742 dönümlük bir arsayı sanayi alanı olarak ilan etmişti.
Bu alan ile ilgili ilk planlama İsmail Tartar’ın Belediye başkanlığı döneminde başlamış, Neşet Çağlayan döneminde ise planlaması yapılıp son hali verilmişti.
Bölge, sanayi alanı ilan edilirken aslında o dönemde çok yönlü olarak bir planlama yapılmıştı.
Birincisi, buradaki sanayi alanı “İleri Teknoloji Sanayi” alanı olarak düşünülmüştü.
Son 3 yılda böylesine bereket görememiştik.
Göller, göletler, su kaynakları, barajlar tarihin en düşük seviyelerini görmüştü.
Bu durum İznik Gölü’nü de son derece etkilemiş, göl tabiri caizse tarihinin en fazla çekilmesini yaşamıştı.
İznik Gölü’ndeki çekilme neredeyse 50 metrenin üzerinde gerçekleşti.
Göl sahillerinde daha önce su ile dolu olan alanlar karaya dönmüş, su içindeki iskeleler dahi karada kalmıştı.
Ürkütücü görüntüler oluşmuştu.
*
Konu şu; Orhangazi, Gemlik ve İznik bölgesi için bir Teknoloji Bilimleri Fakültesi kurulması.
O dönemlerde rektör Prof.Dr.Saim Kılavuz Orhangazi, Gemlik ve İznik’in dinamikleri eğer bu konunun peşini bırakmazsa bölge bir Teknoloji Bilimleri Fakültesi’ni kazandırabilir.
Aynı dönemde bu konu bölge medyasında ve kamuoyunda da çok konuşuldu.
*
Aslında, bölgenin tam da ihtiyacı olan bir konu, Teknoloji Bilimleri Fakültesi.
Orhangazi, Gemlik ve İznik Bölgesi, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile birlikte dünyanın en önemli ticaret merkezi olan İstanbul’un arka bahçesi konumuna gelmiş durumda.
Bununla birlikte Kocaeli, Bursa, Gemlik limanı ve lojistik olarak da çok güçlü bir bölge olması hasebi ile son derece kritik bir nokta durumunda.
Öylesine özel bir bölge ki burası, Türkiye’nin hatta dünyanın kendi branşında en önde gelen marka olmuş sanayi kuruluşları da bu bölgede yer alıyor.
Bölgenin sanayi gücüne ilave olarak tarımdaki gücü de herkesin malumu.
Orhangazi, Gemlik ve İznik bölgesi zeytinin ana vatanı.
Bununla birlikte Orhangazi ve İznik ovaları da farklı ürün yelpazesi ile de bir tarım ambarı seviyesine ulaşmış durumda.
Son yıllarda ise tarım 12 aya yayılmış durumda.
Bölgede geçmişte yılda 6-8 ay arası tarım yapılabilirken, artık bölgede ürün çeşitliliği ve seracılığın da gelişmesi ile 12 ay tarım yapılabilir hale geldi.
Bu iki değere ilave olarak bölge turizmden de ciddi pay alıyor.
Covid-19 ile ilgili son yapılan değerlendirmeler sonrasında Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi günü toplandı, milyonların merak ettiği kararları açıkladı.
Öncelikle burada alınan kararları, sınırlamaları, kısmi normalleşmeleri tekrar dile getirmek istemiyorum.
Bilindiği gibi, yeni normalleşme döneminde en kritik unsur Türkiye’de tüm illerin yoğunluk haritalarına göre sınıflandırılması.
Oluşturulacak olan ve her hafta güncellenecek olan risk haritası dört aşamalı olacak.
Düşük riskli, orta riskli, riskli ve yüksek riskli olmak üzere 4 gruba ayrılacak olan illerde süreci valilikler yönetecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk etapta 4 kategorideki normalleşmeleri ve kaldırılan kısıtlamaları açıkladı.
Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamaları kaldırıldı.
Bu olumsuz tablonun en fazla yansıdığı sektörlerin başında da inşaat geliyor.
İnşaat sektörünün neredeyse 1 yıldır durağan bir sürece girmesi ile birlikte konut ihtiyacı da arttı.
Tabii, özel sektörle birlikte TOKİ’nin de önceliği afet bölgelerine vermesinden dolayı, farklı bölgelerdeki projeleri, inşaat maliyetlerinin yükselmesinden dolayı beklemeye alınmıştı.
Pandemi öncesinde 2018 ve 2019 yılında yaşanan ekonomideki daralma inşaat sektörünü olumsuz etkilemiş konut stokları tükenmiş, yeni konut projelerinin olmamasından dolayı da satışa hazır konutların fiyatları da alıp başını gitmişti.
Öyle ki TOKİ ekonomik kriz döneminde planladığı kendi projelerini bile maliyetlerin yüksek olmasından dolayı ertelemeye almıştı.
Bunlardan birisi de Orhangazi’de inşa edilen ve inşaatı tamamlanan 292 adet konuttu.
Aslında bu konut projesi 2019’da tamamlanıp hak sahiplerine verilecekti.
O dönemde bugünkü Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Beytullah Güneş ile yaptığım söyleşi de bunu görmüş, bununla ilgili de önemli bir haber ele almıştım.
Taşıyıcılar Kooperatifi, o dönemde bir çok insan için imkansız gibi görünen Kooperatif yanındaki eski bir fabrika alanını satın almaya hazırlanıyordu.
Fabrika sahasının satın alınması, oraya bir depo-antrepo tesisi kurmak başlı başına bir meseleydi çünkü o zamanlar.
Fabrikanın satın alınması büyük maliyet, depo-anrepo gibi bir tesisin inşası ayrı bir maliyetti.
O dönemlerde telaffuz edilen rakamlar bazılarının havsalasının sığmayacağıölçekteydi.
Ancak;
274 üyesi bulunan Taşıyıcılar Kooperatifi öylesine güçlü bir yapıya kavuşmuştu ki, bunun da üstesinden gelecek seviyedeydi.
Bizler meslek hayatımızın ilk yıllarında, yani 2000’li yılların başında yaptığımız haberlerde ya da o dönemde verilen resmi rakamlara göre Orhangazi genelinde 1 milyon 650 bin civarında zeytin ağacı vardı.
Fakat geçen 15-20 yıllık dönemde yeni ekilen zeytin ağaçları ile birlikte Orhangazi sınırlarında toplamda 2 milyon 300 bin adet zeytin ağacı bulunuyor.
Bu, yaklaşık 1,5 yıl önce Tarım Bakanlığı ve Marmarabirlik tarafından tüm Bursa bölgesinde sürdürülen çalışmalar sonrasında tespit edilen rakam.
Yine, ilçe genelinde 1 milyon 650 bin adet zeytin ağacı varken ve Orhangazi’de yıllık tahmini zeytin rekoltesi hesaplanırken, 20 bin ile 25 bin ton arası tahminleri yapılırdı.
Yani resmi anlamada bu rakamlar baz alınırdı.
Zeytin ağacı sayısı 2 milyon 300 bin civarına geldiğinde ise normal koşullarda Orhangazi bölgesindeki zeytin rekolte miktarının en az 45 bin tonu bulması gerekiyor.
Oysa yine bugün itibarı ile yapılan rekolte tahminlerine göre Orhangazi’de 30 bin ton ile 35 bin ton arası zeytin rekoltesi elde ediliyor.
Yazıyı yazarken, HEKTAŞ’ın yaklaşık 1 yıldır Orhangazi tesislerinde sürdürdüğü çalışmalardan kamuoyunun yeteri kadar bilgilendirilmediğinden söz etmiştim.
Sonrasında, geçtiğimiz hafta HEKTAŞ'ın Marka ve İletişim Yöneticisi değerli Selçuk Yaşar’dan bir telefon aldım.
HEKTAŞ’ın değerli yöneticilerinin Orhangazi tesislerinde ağırlanmak istediğimi söylüyordu.
Son derece memnun oldum.
Nihayetinde geçtiğimiz hafta HEKTAŞ’ın Orhangazi’de kurulan tesisinde ağırlandım, enine boyuna tesislerle ilgili detaylı bir öngörüye sahip oldum.
AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Zafer Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafında kente kazandırılan yaklaşık 350 milyonluk yatırım olan yeni yurt binalarını inceledi.
Gerçekten de önemli ve devasa yatırımlar.
Bursa, büyük bir üniversite şehri aynı zamanda.
Hem üniversite sayısı, hem öğrenci sayısı her geçen gün artan bir il.
Dolayısıyla devletin yeni yurt yatırımları da hızla devam ediyor.
Sevindirici bir tablo bu.
Bursa genelinde an itibarı ile yurt yatak kapasitesi 7 bin.
Kuraklıktan payını alan su kaynaklarından birisi de Türkiye’nin beşinci büyük gölü durumundaki İznik Gölü oldu.
İznik Gölü’ndeki değişim öylesine büyük oldu ki, tarihte görülmemiş oranda su çekilmesi yaşandı.
Ve durum git gide daha kötüleşirken, son günlerde etkili olan kar yağışı bir nebze de olsa göle ve tüm su kaynaklarına cansuyu oldu.
Yeterli mi peki?
Elbetteki değil.
Çok daha fazlası gerekli.
*
Son yıllarda bölgede yapılan yatırımlar sayesinde de Meram Bağları ve bölgedeki tesisler Türkiye’nin her köşesinden binlerce misafir ağırlar.
Özellikle yerli turistlerin büyük ilgi gösterdiği bir bölge.
Meram’ı güzel yapan, doğal yanıdır.
Yemyeşil ağaçlar ve dereleri ile doyumsuz bir bölgedir.
O bölgenin bu denli güzelliği kadar olmasa da Orhangazi bölgesinde de böylesine doğası muhteşem alanlar var.
Bunlardan birisi de Nadır bölgesi ve Nadır’dan Orkent bölgesine kadar uzanan dere yatağıdır.
Burası ile ilgili önceki dönem belediye başkanı Neşet Çağlayan’ın büyük bir hayali vardı.
Lojistik merkezi için tren kaçmasın
Marmara Bölgesinde özellikle son yıllar için geleceği en parlak bölge diye öngörülen Orhangazi, Gemlik ve İznik’in bir yığın avantajına ilave olarak lojistik yatırımları da eklenebilir.
Özellikle Orhangazi ve Gemlik’te sanayi gücünün günden güne artması, İznik ile birlikte de tarımsal gücünün yüksek olmadı bölge için bir lojistik merkezi olabilecek kapasitede.
Yelpazeyi biraz daha genişlettiğimizde, Yenişehir’in sanayi bölgelerinin gelişime açık olması Yenişehir havalimanı, Sabiha Gökçen’in bölgeye uzaklığının sadece 45 dakikalık bir mesafede olması, bir çok alanda olduğu gibi lojistik merkezi için de büyük avantajlar barındırıyor.
Gemlik limanı gibi uluslararası öneme sahip bir ticaret ağı, yerli Otomobil fabrikasının Gemlik’te hızla yükseliyor olması, Orhangazi’nin özellikle otomotiv yan sanayideki gücü, işin doğrusunu isterseniz bölgeyi bir lojistik merkezi olmaya da itiyor.
*
Hayatım boyunca hiçbir meselede ben ifadesini kullanmadım.
Her zaman biz söylemi ile hareket etmeyi tercih ettim.
Ancak bir kez olsun bu konuda ben demek istiyorum.
Çünkü bazı hususlar var ki zaman geçip de bir tokat gibi yüzümüze vurmadan yıllar yıllar öncesinde öyle konularda uyarılarımızı bu satırlardan yapmıştık.
Dikkate alan oldu, bir kulağından girip bir kulağından çıkan da.
Bir çok farklı konularda bunu örneklendirmek mümkün.
Bugünkü konumuz olan Lojistik Merkezi için de aynı şey mümkün.
Bu konuda da yıllar öncesinden bugüne kadar bir çok kez yazılarım ve yorumlarım oldu.
Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce izah etmeye çalıştık.
*
Lojistik konusunda da yine bundan uzunca bir zaman önce şu konuya dikkat çekmiştim.
Orhangazi sanayisi ve tarımı ile neredeyse doygunluğa ulaşmış bir bölge.
Bundan sonrası için şehri yönetenlerin kendilerine yeni yol haritaları ortaya koymaları gerekiyor.
Bu yol haritasının bir yerinde de mutlaka Lojistik merkezi projesinin olması gerektiğini ifade etmiştim.
Örnek verirken de Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ve kooperatife bağlı Orhangazi Lojistiği örnek olarak göstermiştim.
*
Yıllar öncesinden özellikle Mehmet Emin Turan’ın uzun yıllar başkanlık yaptığı dönemlerde kabuğunu kırmaya başlayan, Hürriyet Mahallesi’nde, bugün Adliye binasının inşa edildiği alanda kiralık olarak kullandıkları alandan,
Çeltikçi altında tapusu kendilerine ait alana geçen süreçte gelişmeye başlayan Taşıyıcılar Kooperatifi, Sonraki yönetimlerin de karınca kararınca verdikleri desteklerle bugün sadece bölgenin değil, Türkiye’nin sayılı nakliyat ve lojistik kuruluşları arasına girmiş durumda.
İşte, Orhangazi, Gemlik ve İznik bölgesini bu hususta bir şeyler yapmak istiyorsa, lojistik konusuna da ağır vermek zorunda.
Aynı görüş bu sektöre yakın kuruluşlar yada bu kuruluşların temsilcilerinde de var.
Bu konuda elinden geleni yapan da var, durup izleyen de.
*
Ne yazık ki,
O günlerden bugünlere kadar gelirken gördüğümüz husus şu;
Bu ilçede Küçük Olsun Benim olsun mantığı ile hareket edip kişi ve kuruluşları kendi kaderi ile başbaşa bırakanlar var.
Ve yine ne yazık ki bir lojistik merkezi olacakken,
Kendilerinde hiçbir sorumluluk görmeyip,
Herşeyi başkalarından yada başka kurumlardan bekleyenler var.
Bizim kültürümüzde devlet babadır.
Devlet itici güçtür,
Devlet yol gösterici, elden tutandır.
Devlet hem kendisi hem de ilgili kurumlarını bu tür yatırımlar yada faaliyetler için desteklemeli, yolunu açmalı, yürüyorsa koşmalı, koşuyorsa depar atmalıdır.
İstemüzçü tavırla değil
Tam tersi ön açan bir anlayışla şehrin gelişimi için var gücüyle çalışmalıdır.
*
Bu hususa dikkat çekmişken birkaç yorum da Taşıyıcılar Kooperatifi için yapmak gerek.
İşte az önce söylediğimin tam aksine, görevini bilip yapması gerekeni yapan 270 küsürlü bir kamyoncular kooperatifinden,
Bugün Orhangazi lojistik ve antrepo faaliyetlerine ulaşan,
Bunu yaparken de maddi ve manevi büyük zorluklara göğüs geren,
Kazandığının büyük bir kısmını harcamak yerine,
Kendi ekmeği için bu yatırıma yönlendiren Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi,
Bugüne kadar yöneticilerin yapmadığını yapıyor.
Darısı da umuyoruz ki asıl görev sahiplerine…