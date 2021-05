Lojistik merkezi için tren kaçmasın

Ülkemizde günden güne artan araç sayısı, yollardaki trafik yoğunluğunu da doğru orantılı olarak artırıyor.

Her gün yapılan yeni duble ve otoyollara rağmen, araç trafiği her geçen gün daha da artıyor; artmakla birlikte trafik birçok noktada çileye dönüşüyor.

Özellikle ticaretin can damarı olan Marmara bölgesinde son yıllarda onlarca yol, bağlantı yolu, otoyol ve bölünmüş duble yol inşa edilmesine rağmen, bugün aracı ile trafiğe çıkanların da yakından gördüğü üzere her yerde yoğun bir trafik yaşanmakta.

Bu yollardan birisi de yine Marmara bölgesinin göbeğinde yer alan, Bursa ile Kocaeli, Adapazarı, Bilecik gibi kentleri birbirine bağlayan Orhangazi-İznik Kuzey yolu.

Orhangazi’den İznik’e kadar uzanan yaklaşık 45 kilometrelik gidiş ve geliş olarak yıllar önce inşa edilen İznik Gölü Kuzey yolu her geçen gün artan araç yoğunluğu ile biliniyor.

Hatırlanacağı gibi, Adapazarı’ndan, Mekece üzerinden İznik ve bağlantı yolu ile de Bilecik’e bağlanan yol daha önce duble yol olarak planlanmış ve bu yol hizmete girmişti.

İznik ile Bilecik arasında bazı bölgelerde bölünmüş yol çalışmaları devam etse de, bu bölge büyük oranda rahatlamış durumda.

Özellikle Bursa’dan Orhangazi, oradan da İznik’ten Adapazarı istikametine giden ticari araçlar, kamyon ve TIR’lar Adapazarı İznik arasındaki yolun bölünmüş yola dönüşmesinden sonra daha fazla kullanılır olmuştu.