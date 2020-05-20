Korona günlerinde gündem arsa satışları!

Büyükşehir belediyesi yasasının yürürlüğe girdiği 2016 Mart ayından sonra özellikle alt kademe, yani İlçe belediyelerinin yaşadığı mali sorunlar herkesin malumu.
Belediye olarak eksiksiz hizmet vermek bir yanda,düşük bütçeler ve düşük gelirler bir tarafta.
Yeni yasa ile birlikte ilçe belediyelerinin ana gelir kaynaklarının Büyükşehir Belediyelerine aktarılınca, ilçe belediyeleri artık kendi yağıyla kavurlmaya başlamıştı.
İşte bu yeni yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 2014 ile 2019 yılları arasında ilçe belediyelerinde belediye başkanlığı yapanlar büyük zorluklar yaşadılar.
Tabiri caizse, ateşe düşenler o dönemin başkanları oldu.
Çünkü, bir geçiş süreci yaşanacaktı.
Bir yanda yapılması gereken hizmetler ve projeler, diğer yanda parasızlık olunca, üstelik sistemin geçişine denk geldikleri için 2014 ile 2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapanlar adeta sistemin kobayı olarak 5 yıllık dönemlerini tamamladı.
*
Tabi, gelirler düşük olunca, şehirler de hizmet beklerken, belediyeler kendilerine yeni kaynaklar aramaya başlamıştı.
Ek gelirin en kolay yolu ise belediyeye ait arsaların satışıydı.
Nitekim, öyle de oldu.
O dönemde belediye başkanlığı yapan tüm isimler, yeni kaynağı arsa satışları ile sağlamaya çalıştı.
Bu durum Orhangazi için de geçerli oldu.
Orhangazi için ayrı bir parantez açmakta yarar var.
Çünkü, 2014te göreve gelen Neşet Çağlayan’ın önünde hem yapımına başlanan alt yapı ve üst yapı, hem de birçok hizmet ile sosyal projeler duruyordu.
Dolayısıyla da ciddi bir gelire ihtiyaç vardı.
O dönemlerde de bu yapıldı.
Büyükşehir yasası ile birlikte ilçe belediyelerine kalan eski köy muhtarlığı tüzel kişiliğine ait arsalar da belediyeye devrolmuştu.
Satışlar da işte bu arsalara yönelik oldu.
İlçede ekstra ortaya çıkan ise o dönemin belediye başkanı Neşet Çağlayan’ın 3 yıl uğraş verdiği yeni imar alanı olan Yeniköy bölgesi olmuştu.
Nitekim, görev süresinin dolduğu 2019 yerel seçimlerine kadar satışlar sürdü,
Satışlarla birlikte ilçede de tepkiler ve tartışmalar da.
Orhangazi Belediyesi ciddi bir borç yükü ile karşı karşıyayken, 2018 yılının son ayları ve 2019 yılının ilk aylarında satışları planlanan arsalar ise o dönemde seçim üzeri olduğu için hem muhalefetin, hem bizzat AK Parti’nin o dönemki belediye başkan adayı Bekir Aydın ve o dönemin AK Parti ilçe yönetimi tarafından engellendi.
Evet, bizzat arsaların satışı olmasın diye kendi partisi tarafından bir engelleme ile karşı karşıya kaldı Neşet Çağlayan.
Tabi arsa satışları olmayınca,
Mevcut belediye borçları da olduğu yerde kaldı.
31 Mart 2019’da seçimlerden zaferle ayrılan yine AK Parti’nin adayı Bekir Aydın başkanlık koltuğuna kuruldu.
Ve süreç başladı.
Seçimlerin üzerinden 15 ay gibi bir zaman geçti.
Geride kalan 15 ayda arsa satışları da devam etti.
Hem daha önce satış kararları alınan arsalar, hem de yeni dönemin aldığı yeni kararlarla birlikte arsa satışları gerçekleştirildi.
Bu dönemde dikkat çeken unsur ise şu oldu; 2019 mart ayından sonra göreve gelen yeni belediye yönetimi arsa satışları konusunda ne meclisteki muhalefet partilerince, ne kamuoyunda çok konuşulmadı.
Neşet Çağlayan zamanında arsa satışlarının gündem edildiği kadar, yeni dönemdeki satışlar hiç gündem olmadı, hatta konuşulmadı bile.
Taa ki geçen haftaya kadar.
Orhangazi Belediyesi, Ortaköy’de 9,5 dönümlük bir arsanın satış kararını aldı.
Bu arsanın dikkat çeken özelliği ise Ortaköylüler’in yıllardır futbol sahası olarak kullandıkları bir alan olması.
İşte bu arsa satışı kararı ile birlikte, önce Ortaköy halkı, ardından da muhalefet partisi CHP ayağa kalktı.
CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP ilçe başkanı Ender Teke ile birlikte geçen hafta Ortaköy’e gidip arsada incelem yaptı, arsanın satışının durdurulması yönünde de açıklama yaptı.
Bu açıklamalara ise Belediye Başkanı Bekir Aydın yanıt verdi.
Bu açıklamaya ise yine CHP ilçe başkanı Ender Teke tepki gösterip, arsa satışının durdurulması yönündeki açıklamasını yineledi.
*
Arsa satışlarının hızlı bir şekilde 2015 yılından itibaren gündemimize girdiği Orhangazi’de,
15 ay ara verilen tartışmalar
Öyle görünüyor ki tam da Korona virüs salgını ile mücadele döneminde yeniden başlamış oldu.
Bu arada, belirtmekte de fayda var.
Ara ara yapılan arsa satışları, ve olabildiğince fazla tasarruflara rağmen Orhangazi Belediyesi’nin mevcut borcunda da hiçbir azalma olmadığını da söylemekte yarar var.
Korona günlerinde gündem arsa satışları!
Büyükşehir belediyesi yasasının yürürlüğe girdiği 2016 Mart ayından sonra özellikle alt kademe, yani İlçe belediyelerinin yaşadığı mali sorunlar herkesin malumu.
Belediye olarak eksiksiz hizmet vermek bir yanda,düşük bütçeler ve düşük gelirler bir tarafta.
Yeni yasa ile birlikte ilçe belediyelerinin ana gelir kaynaklarının Büyükşehir Belediyelerine aktarılınca, ilçe belediyeleri artık kendi yağıyla kavurlmaya başlamıştı.
İşte bu yeni yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 2014 ile 2019 yılları arasında ilçe belediyelerinde belediye başkanlığı yapanlar büyük zorluklar yaşadılar.
Tabiri caizse, ateşe düşenler o dönemin başkanları oldu.
Çünkü, bir geçiş süreci yaşanacaktı.
Bir yanda yapılması gereken hizmetler ve projeler, diğer yanda parasızlık olunca, üstelik sistemin geçişine denk geldikleri için 2014 ile 2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapanlar adeta sistemin kobayı olarak 5 yıllık dönemlerini tamamladı.
*
Tabi, gelirler düşük olunca, şehirler de hizmet beklerken, belediyeler kendilerine yeni kaynaklar aramaya başlamıştı.
Ek gelirin en kolay yolu ise belediyeye ait arsaların satışıydı.
Nitekim, öyle de oldu.
O dönemde belediye başkanlığı yapan tüm isimler, yeni kaynağı arsa satışları ile sağlamaya çalıştı.
Bu durum Orhangazi için de geçerli oldu.
Orhangazi için ayrı bir parantez açmakta yarar var.
Çünkü, 2014te göreve gelen Neşet Çağlayan’ın önünde hem yapımına başlanan alt yapı ve üst yapı, hem de birçok hizmet ile sosyal projeler duruyordu.
Dolayısıyla da ciddi bir gelire ihtiyaç vardı.
O dönemlerde de bu yapıldı.
Büyükşehir yasası ile birlikte ilçe belediyelerine kalan eski köy muhtarlığı tüzel kişiliğine ait arsalar da belediyeye devrolmuştu.
Satışlar da işte bu arsalara yönelik oldu.
İlçede ekstra ortaya çıkan ise o dönemin belediye başkanı Neşet Çağlayan’ın 3 yıl uğraş verdiği yeni imar alanı olan Yeniköy bölgesi olmuştu.
Nitekim, görev süresinin dolduğu 2019 yerel seçimlerine kadar satışlar sürdü,
Satışlarla birlikte ilçede de tepkiler ve tartışmalar da.
Orhangazi Belediyesi ciddi bir borç yükü ile karşı karşıyayken, 2018 yılının son ayları ve 2019 yılının ilk aylarında satışları planlanan arsalar ise o dönemde seçim üzeri olduğu için hem muhalefetin, hem bizzat AK Parti’nin o dönemki belediye başkan adayı Bekir Aydın ve o dönemin AK Parti ilçe yönetimi tarafından engellendi.
Evet, bizzat arsaların satışı olmasın diye kendi partisi tarafından bir engelleme ile karşı karşıya kaldı Neşet Çağlayan.
Tabi arsa satışları olmayınca,
Mevcut belediye borçları da olduğu yerde kaldı.
31 Mart 2019’da seçimlerden zaferle ayrılan yine AK Parti’nin adayı Bekir Aydın başkanlık koltuğuna kuruldu.
Ve süreç başladı.
Seçimlerin üzerinden 15 ay gibi bir zaman geçti.
Geride kalan 15 ayda arsa satışları da devam etti.
Hem daha önce satış kararları alınan arsalar, hem de yeni dönemin aldığı yeni kararlarla birlikte arsa satışları gerçekleştirildi.
Bu dönemde dikkat çeken unsur ise şu oldu; 2019 mart ayından sonra göreve gelen yeni belediye yönetimi arsa satışları konusunda ne meclisteki muhalefet partilerince, ne kamuoyunda çok konuşulmadı.
Neşet Çağlayan zamanında arsa satışlarının gündem edildiği kadar, yeni dönemdeki satışlar hiç gündem olmadı, hatta konuşulmadı bile.
Taa ki geçen haftaya kadar.
Orhangazi Belediyesi, Ortaköy’de 9,5 dönümlük bir arsanın satış kararını aldı.
Bu arsanın dikkat çeken özelliği ise Ortaköylüler’in yıllardır futbol sahası olarak kullandıkları bir alan olması.
İşte bu arsa satışı kararı ile birlikte, önce Ortaköy halkı, ardından da muhalefet partisi CHP ayağa kalktı.
CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP ilçe başkanı Ender Teke ile birlikte geçen hafta Ortaköy’e gidip arsada incelem yaptı, arsanın satışının durdurulması yönünde de açıklama yaptı.
Bu açıklamalara ise Belediye Başkanı Bekir Aydın yanıt verdi.
Bu açıklamaya ise yine CHP ilçe başkanı Ender Teke tepki gösterip, arsa satışının durdurulması yönündeki açıklamasını yineledi.
*
Arsa satışlarının hızlı bir şekilde 2015 yılından itibaren gündemimize girdiği Orhangazi’de,
15 ay ara verilen tartışmalar
Öyle görünüyor ki tam da Korona virüs salgını ile mücadele döneminde yeniden başlamış oldu.
Bu arada, belirtmekte de fayda var.
Ara ara yapılan arsa satışları, ve olabildiğince fazla tasarruflara rağmen Orhangazi Belediyesi’nin mevcut borcunda da hiçbir azalma olmadığını da söylemekte yarar var.