Kliplerin yeni gözdesi İznik Gölü bölgesi

Su Kolektifi ile ilgili internette biraz araştırma yaptım.
Karşıma çıkan şey şu;
Bursa’da Su Kolektifi grubu her ayın 21’inde Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü önünde bir araya gelip, su kaynaklarının yok olması ile ilgili basın açıklaması yapan sonrasında dağılan bir grup.
Su Kolektifi’nin Ocak 21’de yaptığı açıklamada öne çıkan olgu İznik Gölü’ydü.
Konu İznik Gölü olunca ben de daha bir dikkatle okudum; karşıma biraz karmaşık, karmaşık olduğu kadar da çelişkilerle dolu bir açıklama çıktı.
Açıklamada Orhangazi Ovası ve İznik Gölü etrafındaki endüstri tesislerinin ihtiyacı olan suyun göl havzasından alıp kullanarak atık sularının da çevredeki dere ve akarsulara deşarj edildiğine vurgu yapılıyordu.
Su Kolektifi’nin açıklamasındaki bir paragrafı olduğu gibi paylaşıyorum.
Dünya gazetesinin ekonomi yazarı ve Orhangazi sevdalısı Rüştü Bozkurt, Orhangazi’nin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bir araştırma yapıyor.
Bu çalışma ile ilgili daha önce de bilgilendirmeler ve yorumlarımızı yapmıştık.
Önemli, önemli olduğu kadar da Orhangazi tarihinde benzeri hiç yapılmamış bir çalışma olacak.
Çoğu insan bu çalışma konusunda kapsamlı bir bilgiye sahip değil.
İçeriği ne olacak, nasıl bir çalışma olacak ve ne işe yarayacak, şehrin dinamikleri bazı kurumlar hariç, sokaktaki vatandaşın çok da bilgisi yok bu konuda.
Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki gönül işi ile yapılan, önemli bir çalışma olacak.
İçeriğinde ne olacak peki?
İznik Gölü gelecekte olası bir susuzluk durumunda bölgeye içme suyu sağlayabilecek en önemli su kaynağı.
Bulunduğu coğrafya itibarı ile de özellikle tarıma hem sulama yönünden, hem sağladığı iklim nedeniyle büyük katkıları olan bir göldür.
İznik Gölü havzasında yer alan İznik ve Orhangazi bölgesinde öylesine verimli araziler vardır ki, deyiş yerindeyse ne ekseniz bereketi ile geri alırsınız sözünün tam da uyduğu bir bölge.
Böylesine özel, böylesine kritik bir öneme sahip olan İznik Gölü son yıllardaki küresel ısınmadan birçok su kaynağı gibi olumsuz etkilendi.
İznik Gölü’nde su seviyesi her geçen gün daha da azalıyor.
Yağışların en fazla olması gereken şu günlerde, yeterli yağmur olmayınca bu durum göl seviyesine de olumlu yansımıyor.
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Hemen yerli otomobil fabrikasının yanında, fabrika ile entegre, uluslararası limanın dibinde, İstanbul, Kocaeli gibi sanayi devlerine çok yakında planlanan batarya fabrikası hem kurulacağı nokta açısından, hem istihdama sağlayacağı katkıdan dolayı büyük önem taşıyor.
Zaten, yerli otomobil fabrikasının tam kapasite faaliyete girmesi ile birlikte yaklaşık 2 bin kişinin doğrudan istihdam edilmesi planlanıyordu. Batarya fabrikası ise yaklaşık 3 bin kişilik bir istihdam sağlayacak.
Yani, aşağı yukarı en geç 2 yıl içinde bölgede faaliyete girmiş olacak otomobil ve batarya fabrikasında yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilmiş olacak.
Bunun hem Bursa, hem Gemlik ve Orhangazi sanayisine sağlayacağı yan sanayi istihdamları ile birlikte daha yüksek sayılara ulaşacağı öngörülüyor.
Velhasıl Bursa, Gemlik, Orhangazi üçgeni birkaç yıl içinde 5 bin ara elamana ihtiyaç duyacak.
Peki bu sayıda yetişmiş kalifiye ara eleman bölgede bulunabilecek mi?
*
Bu konuda geçen hafta bir yazı kaleme almış, yurt sorunun acil çözüm gerektirdiğini yazmıştım.
Çünkü bir yandan üniversitenin gelişmesi ve büyümesini istiyoruz.
Bir yandan da üniversiteye gelen öğrencileri ‘yurt yok’ diye kaçırıyoruz.
Haliyle de bir şekilde kısır döngü içine girmiş durumdaydık.
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Üniversite için yurt binası ihtiyacı ile ilgili görüş belirtirken, bir özel sektör eli ile yurt binasının yapılmasının gündemde olduğunu ifade etmiştim.
Nitekim, bu konuda en somut söylem önceki gün Belediye Başkanı Bekir Aydın’dan geldi.
Yıl sonundan hemen sonra da yarı yıl tatili için geri sayım başlayacak.
Yani koca bir eğitim dönemini de yarılamış olacağız.
Hem orta öğretimlerde, hem yüksek öğrenimde yarı yıl tatili yaklaşmışken, Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO’nun yurt sorunu için tek bir adım atılmadı, bir arpa boyu yol dahi alınamadı.
Ne yazık ki.
Kredi Yurtlar Kurumu yurt binası konusundaki çizgisini çekmişti.
Öğrenci mevcudunun 800’ün altında olmasından dolayı, KYK yurdunun Orhangazi’ye inşa edilmesi mümkün görünmüyor.
Bu konuda hem siyaseten, hem bürokratik yollarla defalarca girişimde bulunulmasına rağmen, her defasında KYK’nın 800 öğrenci kriteri duvarına toslandı.
Bu sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı bir sorun.
Trafik sorununun çözülmesi için milyarlar harcanmasına rağmen, istenen, beklenen çözümler de bir türlü bulunamıyor.
Yada bulunan çözümler hep geçici çözümler oluyor.
Kalıcı bir şekilde bu sorunun üstesinden gelmek ise neredeyse imkansız.
Bunun başlıca nedeni ise şehirlerin tarih boyunca doğru planlanmamış olması.
Özellikle ülkemizde bu sorun başlı başına bir mesele haline gelmiş durumda.
Üstelik her geçen gün de bu sorun büyüyerek devam ediyor.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanayi hamlesi yapan Almanya özellikle mesleki eğitime ve ara kalifiye eleman yetiştirilmesine önem verip, bugün dünyanın en büyük sanayi devi konumuna geldi.
Bunun en önemli gücünü ise mesleki eğitimden aldılar.
Ne yazık ki Almanya’da mesleki eğitimin oranı yüzde 65’ler seviyesindeyken, Türkiye’de bu oran 8-10 sene öncesine kadar yüzde 25’ler seviyesindeydi. 28 Şubat sürecinde setteye uğrayan mesleki eğitime şimdi daha fazla önem gösteriliyor. Mesleki eğitim için yeni hamleler de yapılıyor.
Okulların fiziki koşulları, atölyeleri, laboratuvarları güçlendirilmeye, daha nitelikli ara eleman yetiştirilmeye başladı.
‘Yeterli mi?’ derseniz, asla değil.
Türkiye’nin mesleki eğitim oranı mutlaka yüzde 60’lara ulaşmalı.
Yeni sanayi kuruluşları, yeni teknolojilerle de ülkemiz sanayi alanında da güçlendirilmeli.
Çünkü, ilçemizden ne bürokrasinin, ne siyasi iradenin ne de TOBB’un yerel kuruluşlarının Rıfat Hisarcıklıoğlu’na daha önce de yine dile getirilen çağrımızı ulaştırmak gibi bir kaygıları yok.
Olmadığı için biz de bu yolu deneyeceğiz.
Konumuz eğitim,
Eğitim demişken de en önemli başlığımız bir Fen Lisesi.
*
Önce şuradan başlayalım.
Bugünkü iktidar döneminde Orhangazi’deki derslik sayıları tam anlamı ile altın çağ yaşadı.
Her kuruluş da bu yılki alım fiyatlarını belirledi.
Belirlenen fiyatlar üç aşağı beş yukarı birbirine çok yakın.
Bu yıl bölgede zeytin üretiminde rekolte miktarı yüksek, ama genel olarak ince taneli zeytin ağırlıkta.
Yine de ürün miktarının fazla olması üreticiyi sevindirecek boyutta.
*
Zeytinde hasat mevsiminin başlaması ile birlikte ciddi de bir kriz baş göstermeye başladı.
Zeytin işçisi...
Türkiye’nin en büyük zeytin alıcısı konumundaki Marmarabirlik, kampanya döneminin hazırlıklarını yapıyor.
Geçen hafta cuma günü rekolte beyan dönemi tamamlanmıştı.
Marmarabirlik, rekor oranda rekolte beyanı aldı. Bugün yarın da zeytin fiyatları belli olur, kampanya dönemi de resmen başlamış olur.
***
Marmarabirlik’in en güçlü 3 kooperatifi bizim bölgemizde, yani Orhangazi, Gemlik ve İznik’te.
Bu 3 ilçe Marmarabirlik’in her yıl aldığı zeytinin en yüksek miktarını oluşturuyor.
Dolayısıyla zeytinin başkenti denilen bölge de burası oluyor.
Uzun süredir üzerinde çalışılan Engelsiz Tarım Projesi, BEBKA tarafından 67 başvuru arasından seçilerek desteklenecek tek proje oldu.
Bu gerçekten önemli bir başarı.
Aslında hikayenin biraz başına dönmek gerek.
Orhangazi’de faaliyet gösteren Saadet Öcalgiray Özel Eğitim Okulu öğrencileri için Engelsiz Tarım projesi düşünülüyordu.
Bunun için Kaymakamlık proje ekibi uzun süredir bir çalışma yürütüyordu.
Proje için bu yıl resmi başvuru yapıldı.
BEBKA’ya sunulan proje kabul gören tek proje oldu.
Sosyal medyanın insan hayatına büyük yararları varken, buna karşılık son derece tehlikeli yönleri de mevcut.
En fazla muzdarip olunan konuların başında ise yalan ve provakatif haberler.
Dünyada sosyal medya gücünü elinde bulunduran mecralar da zaten bunu tetikleyen, körükleyen bir yapıya sahip.
Kim ne derse desin, bugün hayatımızda yer alan sosyal medya plaftormlarının tamamı yalan ve algıya yönelik haberlere daha fazla itibar ediyor, yalanı olabildiğince köpürtüp, doğruyu ise olabildiğince perdeleyen bir yapıya sahip bu sosyal medya ağlarında son dönemlerin ilginç bir mevzusu daha gündeme geldi.
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Biliyorsunuz,
Sosyal medya ile birlikte hayatımıza bir de “sosyal medya fenomeni” kavramı girdi.
Sağlık turizminin 2024 hedefi 1,5 milyon hasta ve 10 milyar dolar döviz girdisi.
Türkiye’de 2011 yılında 156 bin 176 olan yabancı hasta tedavi sayısı 2019’da 4 kat artarak 662 bin 87’ye çıkarken, 2023 hedefi olan 1,5 milyon hasta ve 10 milyar dolar döviz girdisi hedefine ulaşmak amacıyla izlenecek yol, Bursa’da düzenlenen ‘Pandemi sonrası Türkiye Sağlık Turizmi Vizyonu’ konulu panelde tartışıldı.
*
Türkiye’nin sağlık turizmi her geçen gün artıyor.
Bu artışta Bursa’nın da önemi var.
Mesela 2011 yılından bu yana Türkiye’de yabancı hasta sayısı 4 kat artarken, Bursa’da bu oran 15 kat olarak gerçekleşti.
Bu da demek oluyor ki, Bursa Sağlık Turizmi konusunda son derece önemli ve geleceği de o denli parlak görünüyor.
Marmarabirlik, yeni hasat mevsimi öncesinde rekolte beyanı alımlarına başladı. Rekolte beyan alım süresinin ekim ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor. Rekolte ve alımlar konusunda birliğin bu yıl ki beklentileri henüz net değil.
Geçen yıl yaz döneminde Marmarabirlik o dönemki alım hedefini 45 bin ton olarak belirlemiş, kampanya döneminde bu rakamın biraz üzerine çıkılmıştı.
Bu yıl ise henüz bu beklentiler ve hedefler net olarak ortaya konmuş değil. Ancak, görünen o ki, bu yıl ki alım hedefinin de geçen yıl ile paralellik oluşturacaktır.
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Nihayetinde Marmarabirlik’in hedefi ne olursa olsun geleceğe daha emin adımlarla yürümek, ayağını daha sağlam yere basabilmek için hiç durmaması gerekiyor.
Birlik durursa, üretici durur, üretici durursa tarım durur.
Dolayısıyla zeytincilik için olması gereken şey daha fazla mücadele, daha fazla çaba.
Cumhurbaşkanı, yerli otomobilin üretim süresinin devam ettiğini belirtip şu önemli ayrıntıları da paylaştı; “Otomotiv sektöründe yaşanan yapısal değişimi, üretim süresi devam eden Türkiye’nin otomobili ile yakalayacağımıza inanıyoruz. Kendi tasarımımız olan elektrikli aracımızı, 2022 yılının sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz.”
Yani bu da demek oluyor ki, bu yılın sonunda yada gelecek yılın ilk çeyreğinde Gemlik’teki fabrikada artık yerli otomobil fabrikasında çarklar dönmeye, üretime geçilmeye başlayacak.
Zaten Bilişim Vadisinde farklı modellerden yerli otomobil üretimleri yapılmıştı, Gemlik’teki fabrikada ise artık seri üretim kısmına geçilmiş olacak.
Otomobilin 2022 yılı sonunda banttan inmesi demek, 2023 yılında artık seri üretimin de yapılacağı anlamına geliyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil konusundaki tüm ayrıntıların müjdesini 2019 yılının sonlarında vermişti.
Ve o günden bu yana defalarca dile getirdiğim bir husus vardı, Orhangazi, Gemlik ve İznik yerli otomobile mutlaka hazırlık yapmalı.
Altın madeninden gümüşe, taş maden ürünlerinden bakıra kadar bir çok zenginlik yeraltında yatıyor.
Yeraltı kaynaklarımızın gün yüzüne çıkarılması da ülkemizde tartışmalı konulardan birisi.
Bir kesim yeraltı kaynaklarının mutlaka yer yüzüne çıkarılması ve ekonomiye kazandırılmasını savunurken, az ama sesi güçlü çıkan bir kesim ise doğanın tahrip edildiğini ileri sürerek dağların tepelerin kazılmasına karşı.
Belli kurallar çerçevesinde ise yurdun her noktasında yeraltı kaynaklarının yer yüzüne çıkarılması içn çalışmalar da sürüyor.
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Maden ocaklarının bol olduğu bölgelerden birisi de Bursa’nın Orhangazi ilçesi.
Özellikle Orhangazi şehrinin kurulduğu bölgenin yüksek kesimlerinde, Fındıklı tepesi olarak bilinen bölgede kalsit madeni üretimi için yarım asır öncesinden bugüne çok sayıda maden ocağı açılmış durumda.
Bu araştırmanın sonuçları 2020 başlarında açıklanmış, rapora göre de Bursa ve ilçelerinde topla 24 okulun olası bir depreme dayanamayacağı belirtilerek yıkım kararı verilmişti.
Valilik o dönemde konu ile ilgili de bir açıklama yapmıştı.
Açıklamayı hatırlayacak olursak: “Türkiye, depremselliği yüksek olan bir bölgede bulunmaktadır. Bizlerin önceliği geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı ve can güvenliğidir. Öğrencilerimizin güvenli ortamlarda en sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri bizim olmazsa olmazımızdır.
Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim binalarımızda yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde ‘deprem tahkik raporları’ sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen binaların yıkılması yönünde karar alınmıştır.
Bu kararın, öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi adına alınmış olup, bu kapsamda 24 eğitim binamız hakkında yıkım kararı alınmıştır. Yıkım kararı alınan eğitim binalarından dokuzu aynı bahçedeki sağlam olan diğer blokta, bunun dışındaki 15 okulumuzda ise, öğrencilerimiz kayıt bölgesindeki en yakın okulda eğitimlerine devam edecektir.
3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ikinci yarıyılda eğitim öğretimin aksamaması için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince planlama yapılmış ve tüm tedbirler alınmıştır. Pazartesi günü ilgili okullardaki idarecilerimiz, öğrencilerimize gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır.
Yıkım kararı alınan eğitim binalarının en kısa sürede yıkılarak yeniden yapımı için tüm çalışmalar başlatılmıştır.”
Yani, İznik Gölü’nün kuzeyinde kalan yol, son yıllarda en fazla trafik kazasının yaşandığı bir yol.
Bu yoldaki son ölümlü kaza geçtiğimiz cumartesi akşamı yaşandı.
Ne yazık ki gencecik bir insan motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.
Çok değil yaklaşık 1 ay önce yine bu yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında ise 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Buna ilave olarak çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı kaza ise gün geçmiyor ki yaşanmasın.
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Peki, bu yolun özelliği ne ki, bu kadar çok trafik kazası yaşanıyor?
Kliplerin yeni gözdesi İznik Gölü bölgesi
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu ve Osmangazi köprüsünün inşaat ihalesi yapıldığı dönemlerden tutun da inşaatın başlayıp bittiği döneme kadar bölgede bilinen ve söylenen bir gerçek vardı. Otoyol bölgenin kaderini değiştirecek.
Hem ekonomik hem sosyal alanda bölge otoyolun nimetlerinden faydalanacak.
Otoyol projesi ve köprü hizmete girdi,
Türkiye ekonomisi de oto yolun geçtiği bölgeler de bundan nasibini aldı.
Orhangazi, Gemlik ve İznik bölgesi ise bu işten en çok lojistik manada fayda görmeye başladı.
Belki, bugün için direk etkisi hissedilmese de, zaman içinde bu kendisini çok daha fazla gösterecek.
İstanbul’dan İzmir’e uzanan 410 kilometrelik yol güzergahı üzerindeki tüm kentler bu nimetten öyle ya da böyle yararlanacak.
Ama Orhangazi bölgesi bundan çok daha fazla yarar görecek. Çünkü, otoyolun İstanbul’dan sonraki ilk uğrak yeri bu bölge olacak. Ticaret, ekonomi, lojistik olarak bu işten en fazla katkıyı görecek bölge olacak.
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Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu ile ilgili bir değerlendirmede bulundu.
Türkiye’nin en önemli projelerinden birisi olan bu projenin ticavret, ekonomi ve sosyal katkılarına ilave olarak, turizme de önemli bir katkı sağladığını söyledi.
Karaismailoğlu, “İstanbul-İzmir Otoyolu, üretim sektöründe GSYİH’ye 8,5 milyar lira katkı sunarken, oto yol güzergahı üzerinde 8 yeni OSB konumlandırıldı dedi ve bu katkılarla birlikte oto yolun turizme de büyük değer kattığını söyledi.
Karaismailoğlu “Nüfusun yoğun bir bölümünün yaşadığı İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ile İzmir illerinin yer aldığı ve Türkiye’nin dünyaya açılan önemli ihracat kapılarından olan bölgedeki proje ile yerel kalkınmaya da yarar sağlandı. Proje bölgede gündelik hayatı ve ekonomiyi daha da canlandırırken, yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulundu. Güzergah boyunca dinlenme tesisleri, bakım ve işletme merkezleri ile diğer ticari alanlarda binlerce personel istihdam edildi” değerlendirmesini yaptı.
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Turizm değerlendirmesi yapılmışken, aklıma haliyle Orhangazi ve İznik Gölü bölgesinin doğal güzellikleri geldi.
Her kurum bölge turizminin gelişmesi için çaba gösterirken, farkında olmadan bölge bir turizm bolluğu yaşamaya başladı bile: Klip turizmi.
Bu konuyu Orhangazi’nin yetiştirdiği önemli ses sanatçısı ve müzik yapım şirketi sahibi Ender Koçer’le konuşurken, son 1 yılda bölgede çekimi yapılan klip sayılarını duyunca gerçekten büyük şaşkınlık yaşadım.
Ender Koçer, Kreş Yapım isminde bir şirket sahibi.
Türkiye genelinde hem ulusal anlamda hem yerel birçok sanatçıya albüm ve single çalışması yapıyor.
Koçer ile tüm bu konuları konuşurken ilginç bir rakamdan söz etti.
Son 1,5 yıl içinde Orhangazi başta olmak üzere, İznik gölü ve Orhangazi’nin doğal güzellikleri içinde 100’e yakın klip çekildiğini anlattı.
Koray Avcı’dan Ebru Gündeş’e kadar bir çok yıldız sanatçının yanı sıra, bölgesel ve yerel birçok sanatçıya bölgede klip çekimi yapılmış.
İşte klip turizmi de burada ortaya çıkıyor. Orhangazi’nin İstanbul’a olan yakınlığı, oto yol ve köprü gerçeği ve hepsinden önemlisi bölgenin doğal güzellikleri sayesinde Orhangazi bölges klip turizminde ciddi adımlar atabilir.
Ender Koçer klip turizmi hususunda hem bireysel olarak hem şirket olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını da söyledi.
Yeter ki ilgili kurumların desteği olsun.
Bugüne kadar sadece 1,5 yıl içinde 100’e yakın klip bu bölgede çekildiyse, bundan sonra daha fazlası da olabilir.