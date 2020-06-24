İznik Gölü’nde hiç görmediğimiz manzara

Malum son haftalardaki yağmurlar, sel felaketlerini de beraberinde getirdi.
Pazar akşamı Bursa’da şiddetli bir yağış oldu.
Kestel’in bazı köyleri, Orhangazi’nin bazı köyleri ile İznik’te sel felaketleri yaşandı.
Ne yazık ki sel felaketinde 6 vatandaşımızı da kaybettik.
Haziran ayı biterken etkili olan bu yağmurlar bazı çevrelerin de farklı yorumuna neden oluyor.
İklim dengelerini bozduk, durum böyle oldu.
Bilimsel bir açıklaması var mı yok mu bilemiyoruz.
Ancak, son dönemlerde yağan şiddetli yağmurlar,
Bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışı en çok da tarım alanlarını vurdu.
Orhangazi ve İznik Ovası’nda sebze ve meyveler büyük zarar gördü.
En son yağmurda İznik Gölü’nün güney yakasında büyük zararlara neden oldu.
Dereler doldu taştı,
Sel ağır hasar bırakıp gitti.
***
Yağmur ve selin olumsuz etkilediği bir başka nokta ise İznik Gölü oldu.
Geçen yılı olabildiğince kurak geçiren bölge, bu yıl yağışlardan fazlasıyla nasibini almaya başladı.
Hep birlikte sevindik,
Tarihin en fazla çekilmesinin yaşandığı İznik Gölü’nde, yağışlarla birlikte eski seviyesine doğru adım adım ilerliyordu.
Ancak hafta başında gölde ortaya çıkan manzara herkesi korkuttu, ürküttü.
Bilindiği gibi İznik Gölü’nü besleyen çok sayıda dere var bölgede.
Dağlardan yağmur suyu yada doğal yollarla gelen dereler, İznik Gölü’nü besleyen en önemli kaynak.
Ancak gelin görünki aşırı yağışlarla birlikte derelerin çevresinde ne kadar pislik ve atık varsa, sel suları ile göle döküldü.
Haliyle de İznik Gölü’nde korkunç görüntüler ortaya çıktı.
Ağırlıklı plastik poşetler, plastik ve cam şişeler, kağıt ve moloz atıkları derelerdeki sel suları ile birlikte göle kadar ulaştı.
Göl yüzeyinde daha önce hiç görmediğimiz aşırı kirli bir tablo ortaya çıktı.
Bu kirlilik nasıl giderilecek, nasıl bir temizlik yapılacak bilemiyoruz.
Ancak görüntü, sadece içme suyu kaynağı olarak duran gölü değil, gGöldeki tüm canlı varlıkları da tehdit edecek seviyede.
Bu konuda bir an önce önlem alınmazsa, ne yazık ki Gölü gelecekte korumak ve gelecek nesillere taşımak da imkansız hale gelecek.
***
İznik gölünün en önemli koruyucu unsuru İznik Gölü koruma planı.
Bu planın asıl çıkış nedeni İznik Gölü’nün başta İstanbul olmak üzere bölgenin olası içme suyu kaynağı olarak belirlenmiş olması.
Umarız hiçbir zaman yaşanmaz; ama olası büyük felaketler durumunda ise İznik Gölü vatandaşların içme suyu kaynağı olarak rezerv bir şekilde tutuluyor.
İşte bu nedenledir ki İznik Gölü koruma planı devreye alınmış.
Bugüne kadar da olabildiğince doğal dengesi korunarak bugünlere kadar getirilmiş.
Ama bugün geldiğimiz nokta, ortaya çıkan tablo gölün yavaş yavaş elden gideceği tehdidini de beraberinde getiriyor.
***
Gölü korumanın türlü yolları var.
Ama dereler vasıtası ile gelecek kirlilik tehdidini ortadan kaldırmanın tek yolu dereleri temiz tutmak.
Başka yolu yok.
İznik ve Orhangazi Belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ idarecileri,
Ve kurumlardan daha önemlisi bölge halkı, tarım yapan çiftçiler ve vatandaşların en asli görevi dere yataklarını temiz tutmaktır.
Dere yatakları tüm güzergahı boyunca temiz tutulduğunda göle akacak sular da temiz olacak.
Böylece gölün zarar görmesi de engellenmiş olacak.
Hangi kurum, hangi yetkili merci bu konuda somut adım atar bilmiyoruz; ama eğer bir an önce bu konuda önlemler hızlı bir şekilde alınmazsa, ne yazık ki İznik Gölü avuçlarımızdan kayıp gidecek.
Bizden söylemesi.
İznik Gölü’nde hiç görmediğimiz manzara
Malum son haftalardaki yağmurlar, sel felaketlerini de beraberinde getirdi.
Pazar akşamı Bursa’da şiddetli bir yağış oldu.
Kestel’in bazı köyleri, Orhangazi’nin bazı köyleri ile İznik’te sel felaketleri yaşandı.
Ne yazık ki sel felaketinde 6 vatandaşımızı da kaybettik.
Haziran ayı biterken etkili olan bu yağmurlar bazı çevrelerin de farklı yorumuna neden oluyor.
İklim dengelerini bozduk, durum böyle oldu.
Bilimsel bir açıklaması var mı yok mu bilemiyoruz.
Ancak, son dönemlerde yağan şiddetli yağmurlar,
Bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışı en çok da tarım alanlarını vurdu.
Orhangazi ve İznik Ovası’nda sebze ve meyveler büyük zarar gördü.
En son yağmurda İznik Gölü’nün güney yakasında büyük zararlara neden oldu.
Dereler doldu taştı,
Sel ağır hasar bırakıp gitti.
***
Yağmur ve selin olumsuz etkilediği bir başka nokta ise İznik Gölü oldu.
Geçen yılı olabildiğince kurak geçiren bölge, bu yıl yağışlardan fazlasıyla nasibini almaya başladı.
Hep birlikte sevindik,
Tarihin en fazla çekilmesinin yaşandığı İznik Gölü’nde, yağışlarla birlikte eski seviyesine doğru adım adım ilerliyordu.
Ancak hafta başında gölde ortaya çıkan manzara herkesi korkuttu, ürküttü.
Bilindiği gibi İznik Gölü’nü besleyen çok sayıda dere var bölgede.
Dağlardan yağmur suyu yada doğal yollarla gelen dereler, İznik Gölü’nü besleyen en önemli kaynak.
Ancak gelin görünki aşırı yağışlarla birlikte derelerin çevresinde ne kadar pislik ve atık varsa, sel suları ile göle döküldü.
Haliyle de İznik Gölü’nde korkunç görüntüler ortaya çıktı.
Ağırlıklı plastik poşetler, plastik ve cam şişeler, kağıt ve moloz atıkları derelerdeki sel suları ile birlikte göle kadar ulaştı.
Göl yüzeyinde daha önce hiç görmediğimiz aşırı kirli bir tablo ortaya çıktı.
Bu kirlilik nasıl giderilecek, nasıl bir temizlik yapılacak bilemiyoruz.
Ancak görüntü, sadece içme suyu kaynağı olarak duran gölü değil, gGöldeki tüm canlı varlıkları da tehdit edecek seviyede.
Bu konuda bir an önce önlem alınmazsa, ne yazık ki Gölü gelecekte korumak ve gelecek nesillere taşımak da imkansız hale gelecek.
***
İznik gölünün en önemli koruyucu unsuru İznik Gölü koruma planı.
Bu planın asıl çıkış nedeni İznik Gölü’nün başta İstanbul olmak üzere bölgenin olası içme suyu kaynağı olarak belirlenmiş olması.
Umarız hiçbir zaman yaşanmaz; ama olası büyük felaketler durumunda ise İznik Gölü vatandaşların içme suyu kaynağı olarak rezerv bir şekilde tutuluyor.
İşte bu nedenledir ki İznik Gölü koruma planı devreye alınmış.
Bugüne kadar da olabildiğince doğal dengesi korunarak bugünlere kadar getirilmiş.
Ama bugün geldiğimiz nokta, ortaya çıkan tablo gölün yavaş yavaş elden gideceği tehdidini de beraberinde getiriyor.
***
Gölü korumanın türlü yolları var.
Ama dereler vasıtası ile gelecek kirlilik tehdidini ortadan kaldırmanın tek yolu dereleri temiz tutmak.
Başka yolu yok.
İznik ve Orhangazi Belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ idarecileri,
Ve kurumlardan daha önemlisi bölge halkı, tarım yapan çiftçiler ve vatandaşların en asli görevi dere yataklarını temiz tutmaktır.
Dere yatakları tüm güzergahı boyunca temiz tutulduğunda göle akacak sular da temiz olacak.
Böylece gölün zarar görmesi de engellenmiş olacak.
Hangi kurum, hangi yetkili merci bu konuda somut adım atar bilmiyoruz; ama eğer bir an önce bu konuda önlemler hızlı bir şekilde alınmazsa, ne yazık ki İznik Gölü avuçlarımızdan kayıp gidecek.
Bizden söylemesi.