İznik Gölü için gerçek bir mücadele şart

Bilindiği gibi Orhangazi’de tüm kamuoyunu sevindiren bir gelişme yaşanmıştı.40 yıllık Elsan Elyaf fabrika sahası, Oyak tarafından satın alınmış, Oyak ise yine alt kuruluşu olan HEKTAŞ vasıtası ile bu alanda yerli tohum üretimi yapmak için kolları sıvamıştı.

Bu süreç yaklaşık 2 yıldır devam ediyor.

HEKTAŞ Elsan Elyaf’ın sanayi bölgesinde, İznik Gölü’ne sıfır devasa araziyi aldıktan sonra buradaki çalışmalarına da aşağı yukarı 1 yıl önce başladı.

Buradaki yatırım ile ilgili olarak bildiğimiz tek bilgi: “HEKTAŞ burada yerli tohum üretecek”

Şu ana kadar bir kısmını saymazsak, arazide yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak da zaten yerli tohum üretimi yapılacağına dair emareleri de uzaktan uzaktan görüyoruz.

Firmanın burada en önem verdiği konu ise arazinin etrafını duvarlar ve çelik tellerle kaplamak oldu.

Bir de gözle görülür olarak arazinin İznik Gölü tarafına konan dev seralar.

Bunun dışında, arazinin Elsan Elyaf döneminden kalan kapalı alanlarda bir tadilat hatta yıkıp yeniden bina dikmelerini uzaktan uzağa görebiliyoruz.

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