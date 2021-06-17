İhtiyacımız olan şey bu projeler işte

Gemlik Körfezi, Mudanya Sahili, Erdek, Bandırma derken İstanbul sahillerinde de ciddi bir deniz salyası tehdidi yaşanmaya başladı.
Bu konuda hem devletin ilgili kurumları, hem üniversiteler seferber oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 7 il için bir genelge yayınladı.
Marmara Denizi Eylem Planı uyarınca müsilajdan kaynaklı kirliliğin giderilmesi ve yönetimi için İstanbul’da bakan yardımcısı, illerde ise vali başkanlığında Koordinasyon Merkezi kurulacak.
Dün itibarı ile de bu süreç başlamış oldu.
Hedef bir seferberlik ile bu müsilaj belasından kurtulmak.
Bu arada, müsilaj ile ilgili 22 ün önce İstanbul Üniversitesi Laboratuvarlarına bırakılan müsilaj örneklerinin tahlil sonuçları da açıklandı.
Özellikle Orhangazi ve Gemlik’te sanayi gücünün günden güne artması, İznik ile birlikte de tarımsal gücünün yüksek olmadı bölge için bir lojistik merkezi olabilecek kapasitede.
Yelpazeyi biraz daha genişlettiğimizde, Yenişehir’in sanayi bölgelerinin gelişime açık olması Yenişehir havalimanı, Sabiha Gökçen’in bölgeye uzaklığının sadece 45 dakikalık bir mesafede olması, bir çok alanda olduğu gibi lojistik merkezi için de büyük avantajlar barındırıyor.
Gemlik limanı gibi uluslararası öneme sahip bir ticaret ağı, yerli Otomobil fabrikasının Gemlik’te hızla yükseliyor olması, Orhangazi’nin özellikle otomotiv yan sanayideki gücü, işin doğrusunu isterseniz bölgeyi bir lojistik merkezi olmaya da itiyor.
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Hayatım boyunca hiçbir meselede ben ifadesini kullanmadım.
Her zaman biz söylemi ile hareket etmeyi tercih ettim.
Hatırlanacağı gibi, Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı üretimi, 1999 yılında IMF ve Dünya Ticaret Örgütü taahhütleri kapsamında uygulanmaya başlayan yeni tarım politikaları kapsamında farklı bir boyut kazanmıştı.
O dönemlerdeki alınan bu karara rağmen, 2002 yılından sonra bu konuda farklı bir yol haritası ortaya kondu.
2002 yılında Türkiye genelindeki zeytin ağacı sayısı 100 milyon civarıydı.
O yıllarda göreve gelen bugünkü iktidar, zeytin ağacı sayısının artırılması için yeni bir hedef ortaya koymuştu.
Bu hedef ilk etapta Türkiye genelinde zeytin ağacı sayısını 150 milyona çıkarmak,
Bir sonraki adımda ise 180 milyona kadar ulaştırmaktı.
Her gün yapılan yeni duble ve otoyollara rağmen, araç trafiği her geçen gün daha da artıyor; artmakla birlikte trafik birçok noktada çileye dönüşüyor.
Özellikle ticaretin can damarı olan Marmara bölgesinde son yıllarda onlarca yol, bağlantı yolu, otoyol ve bölünmüş duble yol inşa edilmesine rağmen, bugün aracı ile trafiğe çıkanların da yakından gördüğü üzere her yerde yoğun bir trafik yaşanmakta.
Bu yollardan birisi de yine Marmara bölgesinin göbeğinde yer alan, Bursa ile Kocaeli, Adapazarı, Bilecik gibi kentleri birbirine bağlayan Orhangazi-İznik Kuzey yolu.
Orhangazi’den İznik’e kadar uzanan yaklaşık 45 kilometrelik gidiş ve geliş olarak yıllar önce inşa edilen İznik Gölü Kuzey yolu her geçen gün artan araç yoğunluğu ile biliniyor.
Hatırlanacağı gibi, Adapazarı’ndan, Mekece üzerinden İznik ve bağlantı yolu ile de Bilecik’e bağlanan yol daha önce duble yol olarak planlanmış ve bu yol hizmete girmişti.
İznik ile Bilecik arasında bazı bölgelerde bölünmüş yol çalışmaları devam etse de, bu bölge büyük oranda rahatlamış durumda.
Özellikle Bursa’dan Orhangazi, oradan da İznik’ten Adapazarı istikametine giden ticari araçlar, kamyon ve TIR’lar Adapazarı İznik arasındaki yolun bölünmüş yola dönüşmesinden sonra daha fazla kullanılır olmuştu.
Her siyasetçinin, her belediye başkan adayının gündemine de girmiştir.
‘Stadyum ve kapalı spor salonu başka bir yere taşınsın, bu alana ise büyük bir park ve yeşil alan yapılsın’ denir.
Bugüne kadar da sürekli ilçenin gündeminde yer alır bu mevzu.
Ama şimdiye kadar bu konuda somut adım atılmadı.
Son dönemde İl Gençlik ve Spor Müdürü stadyumun kaldırılıp yerine Millet Parkı yapılmasını gündeme getirmişti.
Öncelikle şu görüşümü dile getirmek isterim; Orhangazi’nin bugünkü yapısı ile artık bir profesyonel bir takıma kavuşması neredeyse imkansız gibi görünüyor.
Dolayısıyla bir profesyonel takımımız olmayacağına göre, ilçe stadyumunun göle taşınması da mantıklı bir iş olabilir.
Bu bölge için kronik sorunlardan birisinin de bu bölgenin kısa, orta ve uzun vade planlarının bir türlü olmamasını gösterebiliriz.
Gerçekten de bakıldığında ne Orhangazi özelinde ne Gemlik’in ne de İznik’in kısa, orta ve uzun vade planlamalarının olmadığını görüyoruz.
Ne sanayi, ne tarım ne de turizm konusunda bu bölge ne yazık ki hep günü kurtarmak için yapılan çalışmalarla vakit kaybetmiş.
Bölgedeki her üç kenti de incelediğimizde taşra mantığından bir türlü kopamamış, küçük kısır çekişmeler ve siyasi tartışmalarla yıllarını heba etmiş.
Bölge ilçelerinden Orhangazi’de geçmiş dönemde bir çalıştay yapılmış; ama bunun devamı da bir türlü gelmemişti.
*
Ortaya çıkan yerli otomobiller sadece Türkiye’de değil, dünyada dada büyük beğeni ve takdir görmüştü.
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var.
Yerli Otomobil bir devlet politikasıdır.
Yerli otomobil bu ülkenin makus talihinin yavaş yavaş değişeceğinin göstergesidir.
TOGG, bu ülkenin kaderidir, 83 milyonun sahip çıkması gereken, sımsıkı sarılması gereken bir proje.
Ancak, gelin görün, bizde öyle bir muhalefet var ki, her fırsatta Üstad Necip Fazıl’ın “Bizdeki muhalefet iktidarı düşürme pahasına, vatanı düşürmeye razıdır” söylemini haklı çıkarırcasına ortaya atılıyor.
Acı, acı olduğu kadar da düşündürücü bir durum.
Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Türk Dünyası Göçebe Oyunları.
Türkiye’nin dört bir yanındaki Türkleri bir araya getirecek olan, öngörülere göre de yaklaşık 1 milyon kişinin ağırlanması planlanıyor.
Bu rakam pandemi nedeniyle daha düşük olabilir; ama neresinden bakarsanız bakın, bu oyunlar için bölge binlerce insanı, yerli ve yabancı insanı ağırlayacak.
*
Göçebe oyunları, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacı ile düzenleniyor.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da ülkenin kuzeyindeki Çopan-Ata şehrinde düzenlenmişti.
Kırgızistan’daki Göçebe Oyunları bu organizasyonun üçüncüsüydü.
Orhangazi Belediyesi, bu bölgede arsası bulunan vatandaşlarla 1/25 bin’lik çevre düzeni planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak görülen yerle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları ile ilgili arazi sahipleri ile bir görüşme yaptı.
Konu belki bazı kesimlere yabancı gelebilir.
Arsa ve sanayi alanı ile ilgili bilgilendirme yapmakta fayda var.
Önceki dönem belediye yönetimi Süpürgelik Mevkiinde Yalova istikametine doğru giderken yolun sağ tarafında kalan 742 dönümlük bir arsayı sanayi alanı olarak ilan etmişti.
Bu alan ile ilgili ilk planlama İsmail Tartar’ın Belediye başkanlığı döneminde başlamış, Neşet Çağlayan döneminde ise planlaması yapılıp son hali verilmişti.
Bölge, sanayi alanı ilan edilirken aslında o dönemde çok yönlü olarak bir planlama yapılmıştı.
Birincisi, buradaki sanayi alanı “İleri Teknoloji Sanayi” alanı olarak düşünülmüştü.
Son 3 yılda böylesine bereket görememiştik.
Göller, göletler, su kaynakları, barajlar tarihin en düşük seviyelerini görmüştü.
Bu durum İznik Gölü’nü de son derece etkilemiş, göl tabiri caizse tarihinin en fazla çekilmesini yaşamıştı.
İznik Gölü’ndeki çekilme neredeyse 50 metrenin üzerinde gerçekleşti.
Göl sahillerinde daha önce su ile dolu olan alanlar karaya dönmüş, su içindeki iskeleler dahi karada kalmıştı.
Ürkütücü görüntüler oluşmuştu.
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Konu şu; Orhangazi, Gemlik ve İznik bölgesi için bir Teknoloji Bilimleri Fakültesi kurulması.
O dönemlerde rektör Prof.Dr.Saim Kılavuz Orhangazi, Gemlik ve İznik’in dinamikleri eğer bu konunun peşini bırakmazsa bölge bir Teknoloji Bilimleri Fakültesi’ni kazandırabilir.
Aynı dönemde bu konu bölge medyasında ve kamuoyunda da çok konuşuldu.
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Aslında, bölgenin tam da ihtiyacı olan bir konu, Teknoloji Bilimleri Fakültesi.
Orhangazi, Gemlik ve İznik Bölgesi, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile birlikte dünyanın en önemli ticaret merkezi olan İstanbul’un arka bahçesi konumuna gelmiş durumda.
Bununla birlikte Kocaeli, Bursa, Gemlik limanı ve lojistik olarak da çok güçlü bir bölge olması hasebi ile son derece kritik bir nokta durumunda.
Öylesine özel bir bölge ki burası, Türkiye’nin hatta dünyanın kendi branşında en önde gelen marka olmuş sanayi kuruluşları da bu bölgede yer alıyor.
Bölgenin sanayi gücüne ilave olarak tarımdaki gücü de herkesin malumu.
Orhangazi, Gemlik ve İznik bölgesi zeytinin ana vatanı.
Bununla birlikte Orhangazi ve İznik ovaları da farklı ürün yelpazesi ile de bir tarım ambarı seviyesine ulaşmış durumda.
Son yıllarda ise tarım 12 aya yayılmış durumda.
Bölgede geçmişte yılda 6-8 ay arası tarım yapılabilirken, artık bölgede ürün çeşitliliği ve seracılığın da gelişmesi ile 12 ay tarım yapılabilir hale geldi.
Bu iki değere ilave olarak bölge turizmden de ciddi pay alıyor.
Covid-19 ile ilgili son yapılan değerlendirmeler sonrasında Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi günü toplandı, milyonların merak ettiği kararları açıkladı.
Öncelikle burada alınan kararları, sınırlamaları, kısmi normalleşmeleri tekrar dile getirmek istemiyorum.
Bilindiği gibi, yeni normalleşme döneminde en kritik unsur Türkiye’de tüm illerin yoğunluk haritalarına göre sınıflandırılması.
Oluşturulacak olan ve her hafta güncellenecek olan risk haritası dört aşamalı olacak.
Düşük riskli, orta riskli, riskli ve yüksek riskli olmak üzere 4 gruba ayrılacak olan illerde süreci valilikler yönetecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk etapta 4 kategorideki normalleşmeleri ve kaldırılan kısıtlamaları açıkladı.
Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamaları kaldırıldı.
Bu olumsuz tablonun en fazla yansıdığı sektörlerin başında da inşaat geliyor.
İnşaat sektörünün neredeyse 1 yıldır durağan bir sürece girmesi ile birlikte konut ihtiyacı da arttı.
Tabii, özel sektörle birlikte TOKİ’nin de önceliği afet bölgelerine vermesinden dolayı, farklı bölgelerdeki projeleri, inşaat maliyetlerinin yükselmesinden dolayı beklemeye alınmıştı.
Pandemi öncesinde 2018 ve 2019 yılında yaşanan ekonomideki daralma inşaat sektörünü olumsuz etkilemiş konut stokları tükenmiş, yeni konut projelerinin olmamasından dolayı da satışa hazır konutların fiyatları da alıp başını gitmişti.
Öyle ki TOKİ ekonomik kriz döneminde planladığı kendi projelerini bile maliyetlerin yüksek olmasından dolayı ertelemeye almıştı.
Bunlardan birisi de Orhangazi’de inşa edilen ve inşaatı tamamlanan 292 adet konuttu.
Aslında bu konut projesi 2019’da tamamlanıp hak sahiplerine verilecekti.
O dönemde bugünkü Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Beytullah Güneş ile yaptığım söyleşi de bunu görmüş, bununla ilgili de önemli bir haber ele almıştım.
Taşıyıcılar Kooperatifi, o dönemde bir çok insan için imkansız gibi görünen Kooperatif yanındaki eski bir fabrika alanını satın almaya hazırlanıyordu.
Fabrika sahasının satın alınması, oraya bir depo-antrepo tesisi kurmak başlı başına bir meseleydi çünkü o zamanlar.
Fabrikanın satın alınması büyük maliyet, depo-anrepo gibi bir tesisin inşası ayrı bir maliyetti.
O dönemlerde telaffuz edilen rakamlar bazılarının havsalasının sığmayacağıölçekteydi.
Ancak;
274 üyesi bulunan Taşıyıcılar Kooperatifi öylesine güçlü bir yapıya kavuşmuştu ki, bunun da üstesinden gelecek seviyedeydi.
Bizler meslek hayatımızın ilk yıllarında, yani 2000’li yılların başında yaptığımız haberlerde ya da o dönemde verilen resmi rakamlara göre Orhangazi genelinde 1 milyon 650 bin civarında zeytin ağacı vardı.
Fakat geçen 15-20 yıllık dönemde yeni ekilen zeytin ağaçları ile birlikte Orhangazi sınırlarında toplamda 2 milyon 300 bin adet zeytin ağacı bulunuyor.
Bu, yaklaşık 1,5 yıl önce Tarım Bakanlığı ve Marmarabirlik tarafından tüm Bursa bölgesinde sürdürülen çalışmalar sonrasında tespit edilen rakam.
Yine, ilçe genelinde 1 milyon 650 bin adet zeytin ağacı varken ve Orhangazi’de yıllık tahmini zeytin rekoltesi hesaplanırken, 20 bin ile 25 bin ton arası tahminleri yapılırdı.
Yani resmi anlamada bu rakamlar baz alınırdı.
Zeytin ağacı sayısı 2 milyon 300 bin civarına geldiğinde ise normal koşullarda Orhangazi bölgesindeki zeytin rekolte miktarının en az 45 bin tonu bulması gerekiyor.
Oysa yine bugün itibarı ile yapılan rekolte tahminlerine göre Orhangazi’de 30 bin ton ile 35 bin ton arası zeytin rekoltesi elde ediliyor.
Yazıyı yazarken, HEKTAŞ’ın yaklaşık 1 yıldır Orhangazi tesislerinde sürdürdüğü çalışmalardan kamuoyunun yeteri kadar bilgilendirilmediğinden söz etmiştim.
Sonrasında, geçtiğimiz hafta HEKTAŞ'ın Marka ve İletişim Yöneticisi değerli Selçuk Yaşar’dan bir telefon aldım.
HEKTAŞ’ın değerli yöneticilerinin Orhangazi tesislerinde ağırlanmak istediğimi söylüyordu.
Son derece memnun oldum.
Nihayetinde geçtiğimiz hafta HEKTAŞ’ın Orhangazi’de kurulan tesisinde ağırlandım, enine boyuna tesislerle ilgili detaylı bir öngörüye sahip oldum.
İhtiyacımız olan şey bu projeler işte
Türkiye, Avrupa Birliği fonlarından en az yararlanabilen ülkeler arasında yer alıyor.
AB fonlarına Türkiye her yıl milyonlarca Euro ödeme yaparken, geri dönüşüm konusunda ise ne yazık ki o kadar kabiliyetli değil.
Biliyorsunuz, Avrupa Birliği özellikle çevre, gelişim, teknoloji gibi konularda hazırlanan projelere karşılıksız hibe destek kredileri ödüyor.
Ancak bu konuda Türkiye çok da yeterli değil açıkçası.
Bugün konumuz Avrupa Birliği fonları olmasa da, benzer çalışmalar kendi öz kaynaklarımızla da yürütülüyor.
Bunun için de şehirlerde kaymakamlık yada valiliklerin yanı sıra, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde proje ekipleri olur.
Bu proje ekipleri AB fonlarından faydalanılabilecek, ya da kendi öze kaynaklarımızla, yani KOSGEB yada TKDK gibi devlet kurumları vasıtası ile büyük bölümü hibe olmak üzere hazırlanabilecek projeler vasıtası ile maddi destekler alabiliyor.
Türkiye bu tür projeler konusunda zayıf, Orhangazi ise kendi özelinde daha fazla kısır bir şehir.
Sık sık bu konularda hem tavsiyeler, hem eleştirilere de maruz kalmış bir kentiz.
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Geçmişte bazı projelere hem kamu adına hem de özel sektör kanalı ile desteklemeler de almıştı Orhangazi.
Ancak en ciddi ve belki de en anlamlı projelerden birisine bugünlerde tanıklık ediyoruz.
Kaymakamlık ve Orhangazi Belediyesi proje ekipleri bir çalışma yapıyordu.
Proje engelli çocuklar ve gençler için.
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Proje Orhangazi Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Orhangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Hektaş Tarımsal İnovasyon ortaklığı ile yürütüldü.
Projenin adı “Engelsiz Tarım” projesi.
Hedef Saadet Öcalgiray Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören engelli öğrenciler ile tüm engelli bireyler için mesleki becerilerini geliştirmek.
Proje üretimden paketlemeye, planlamadan pazarlamaya kadar tarım ürünlerinin hazırlanması, tarım ürünlerinin her alanda faaliyet gösteren bir kurgu ile Türkiye’ye örnek olacak bir proje geliştirmekti.
Bu anlamda Saadet Öcalgiray Özel Eğitim ve Meslek Okulu yakınlarında yaklaşık 15 bin m2’lik bir arsa hazineden Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi.
Projenin toplam bütçesi 2 milyon 500 bin TL.
Bu anlamda hazineden kiralanan bu 15 bin m2 alanda tarım, sebze, meyve ekimi yapılacak.
Derslikler, tarım atölyeleri, sera alanları, ürün satış ofisleri ve engelsiz kafe inşa edilecek.
Tüm bu yönleri ile gerçekten heyecan verici bir proje.
Ulusal anlamda ses getirecek, belki de Türkiye’ye de büyük örnek olacak bir proje.
Üstelik bu proje alanında Hektaş firmasının desteği ile mavi yemiş gibi katma değeri son derece yüksek bir ürün yetiştirilerek satışı yapılacak, bu sayede burada eğitim alan engelli öğrencilere de gelir sağlayacak.
Bu proje ile ilgili ilk adım da atıldı.
Hazineden Milli Eğitim Bakanlığı’na devri yapılan bu arsa bu proje emrine verildi.
Hektaş firması da bu arsa üzerinde gerekli işlemeleri ve çalışmaları yaparak ilk fidan dikimleri de geçen hafta protokol üyelerinin katılımı ile yapıldı.
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Şimdi şöyle düşünün,
15 dönümlük bu arsa da tarım ürünlerinin yetiştirildiğini, tarım atölyelerinin kurulup orada eğitim gören öğrencilerin de bu atölyelerde tarım eğitimi aldığını, pazarlama departmanlarından, seralara kadar tüm işlemlerin tamamlandığını...
Burada tam anlamı ile devasa bir tesis hem engelli yavrularımıza büyük bir katkı sunmaya başlayacak, hem ciddi bir ekonomik girdi sağlanmış olacak.
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Bu işler bir vizyon meselesi aslında.
Eski Türkiye’de engelli çocukların evlerden hiç çıkarılmadığı, toplumdan tamamen soyutlanıp evlere hapsedildiği günlerden, bugün hem engelli için hem de engelliye bakan anne yada birey için devlet tarafından ödenen ciddi paralar.
Bu sayede artık evde hapsolmuş engelliler değil, toplumun tam ortasında, bizimle iç içe yaşayan, hatta ülkenin üretimine de ekonomisine de ciddi katkı sağlayacak seviyeye gelmiş durumda.
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Orhangazi’de hayata geçirilecek olan bu proje sayesinde ise bu konunun yeni bir evresini görmüş olacağız.
Gerçekten de bizleri de heyecanlandıran bu proje kısa süre sonra meyvelerini verecek, üreten özel öğrencilerimizi ve yavrularımızı da görmüş olacağız.
Bu noktada proje ekibini ve bu çalışmaları yürüten ekibin yanı sıra, Orhangazi’ye büyük bir Tarım İnovasyon Merkezi kuran Hektaş firmasını kutlamak gerekiyor.
Gerçekten ciddi bir bütçe isteyen bu projeye Hektaş firması öncülük ediyor.
Ülkede tarımın gelişmesine sunacağı katkıya ilave olarak, bir de bu tür sosyal projelerde yer alması da Hektaş’ın görünen artıları arasında yer almaya devam ediyor.
Tüm proje ekibini kutluyorum.