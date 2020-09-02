Göl Yolu’nu kim yapacak?

Daha önce yine bu satırlardan dile getirmiştim.Orhangazi’de Göl Yolu her gün bir faciaya davetiye çıkarıyor diye...
Ancak, ne yazık ki yerel imkanlarla göl yolunda şu güne kadar hiçbir çalışma yapılmadı, yapılamadı.
Orhangazi’den İznik Gölü’nün güney yakasından İznik istikametine giden yolun bağlantısıdır Göl Yolu.
Dahası, Orhangazi’ye bağlı 10’a yakın eski köye ulaşımı sağlayan yol.
İlave olarak da yine aynı bölgedeki onlarca sanayi kuruluşuna bağlantı sağlayan bir yol olması hasebiyle, gün içinde binlerce aracın geçtiği bir yol.
Göl Yolu, artık bu trafiğe yetmiyor.
Yetmediği için de sık sık trafik kazası yaşanıyor.
Son birkaç ayda hem ölümlü hem de yaralanmalı bir çok trafik kazasına sahne oldu Göl Yolu.
Birçok insanın canı yandı, evlere ateş düştü.
Zaten günden güne artan araç trafiği ile birlikte, Göl Yolu’nun tek şerit olması buradaki trafiğin artık kaldırılacak seviyelerin çok üzerinde olduğunu gösteriyor.
*
Göl Yolu ile ilgili birilerinin artık bir şeyler yapma vakti geldi de geçiyor bile.
Birincisi, Yolu araç trafiği açısından yetersiz.
Çift yol, yani gidiş geliş olması gereken yol, gidiş-geliş olarak hizmet vermeye çalışıyor.
Yaklaşık 7-8 yıl önce yenilenen bu yol, alt yapısı ve tabii ki asfaltı yeteri kalitede olmadığı için sürekli bozuluyor.
Şu an itibarı ile göl yolunun bir çok noktası yamalı, çökmelerin çok olduğu alanlar var, çukurlar, tümsekler var.
Yani, her an kazaya davetiye çıkaran bu yol, ne Orhangazi’ye yakışıyor ne Türkiye genelinde binlerce kilometre otoyol ve duble yol yapan iktidara.
*
Göl Yolu’nun genişletilmesi de zemininin yenilenmesi de Orhangazi Belediyesi imkanları ile rahatlıkla yapılabilecek bir proje.
Ama bugünün yerel yönetimin en ufak bir çalışma için bile mali durumu öne sürmesi,
Deyim yerindeyse hiçbir şey yapmamasını düşününce, Göl Yolu’nun Orhangazi Belediyesi eli ile yapılmasına imkan görünmüyor.
Bu durumda devreye girmesi gereken iki kurum var.
Ya Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ya da Karayolları Bölge müdürlüğü.
Göl yolunun zeminin yenilenmesi bu iki kurum için çok da zor bir işlem değil.
Birilerinin bu konuda devreye girmesi, neredeyse her gün trafik kazalarının yaşandığı göl yolunu bir an önce yenilemesi gerekiyor.
Bunun vebali bizim de üzerimizde.
Biz bu konuda yetkililerin dikkatini uzun zamandır çekmeye çalışıyoruz.
Ama ne yazık ki bugüne kadar ne Büyükşehir Belediyesi, ne kara yolları bu konuda tek bir adım dahi atmadı.
Dolayısıyla bizler de bu yol üzerinde yeni kazalar yeni facialar yaşanmaması için bu konuyu yazmaya devam edeceğiz.
Umarım herhangi bir kurum da bu konuda bir adım atar.
*
Unutulmasın ki, Orhangazi’de hem araç trafiği, hem motosiklet trafiği gün geçtikçe artıyor.
Göl istikametinde ise bu trafik daha da yükseliyor.
Yolun bugünkü halini bilenler görenler hak verecektir,
Burada her an trafik kazası yaşanması içten bile değil.
*
Son olarak, Göl Yolu’nda yaşanan trafik kazalarından dolayı Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürekli önlem alıp duruyor.
Son uygulama ise radar.
Göl yolu üzerindeki hız limitini aşanları polis ekipleri artık affetmiyor.
Bu bir önlem evet, ama gerçek önlem yolun genişletilmesi ve zemininin yenilenmesi.
Bu konuda duyarsız kalan herkes, göl yolunda yaşanacak üzücü olaylardan mesuldur.
Bizden söylemesi.
Göl Yolu’nu kim yapacak?
Daha önce yine bu satırlardan dile getirmiştim.Orhangazi’de Göl Yolu her gün bir faciaya davetiye çıkarıyor diye...
Ancak, ne yazık ki yerel imkanlarla göl yolunda şu güne kadar hiçbir çalışma yapılmadı, yapılamadı.
Orhangazi’den İznik Gölü’nün güney yakasından İznik istikametine giden yolun bağlantısıdır Göl Yolu.
Dahası, Orhangazi’ye bağlı 10’a yakın eski köye ulaşımı sağlayan yol.
İlave olarak da yine aynı bölgedeki onlarca sanayi kuruluşuna bağlantı sağlayan bir yol olması hasebiyle, gün içinde binlerce aracın geçtiği bir yol.
Göl Yolu, artık bu trafiğe yetmiyor.
Yetmediği için de sık sık trafik kazası yaşanıyor.
Son birkaç ayda hem ölümlü hem de yaralanmalı bir çok trafik kazasına sahne oldu Göl Yolu.
Birçok insanın canı yandı, evlere ateş düştü.
Zaten günden güne artan araç trafiği ile birlikte, Göl Yolu’nun tek şerit olması buradaki trafiğin artık kaldırılacak seviyelerin çok üzerinde olduğunu gösteriyor.
*
Göl Yolu ile ilgili birilerinin artık bir şeyler yapma vakti geldi de geçiyor bile.
Birincisi, Yolu araç trafiği açısından yetersiz.
Çift yol, yani gidiş geliş olması gereken yol, gidiş-geliş olarak hizmet vermeye çalışıyor.
Yaklaşık 7-8 yıl önce yenilenen bu yol, alt yapısı ve tabii ki asfaltı yeteri kalitede olmadığı için sürekli bozuluyor.
Şu an itibarı ile göl yolunun bir çok noktası yamalı, çökmelerin çok olduğu alanlar var, çukurlar, tümsekler var.
Yani, her an kazaya davetiye çıkaran bu yol, ne Orhangazi’ye yakışıyor ne Türkiye genelinde binlerce kilometre otoyol ve duble yol yapan iktidara.
*
Göl Yolu’nun genişletilmesi de zemininin yenilenmesi de Orhangazi Belediyesi imkanları ile rahatlıkla yapılabilecek bir proje.
Ama bugünün yerel yönetimin en ufak bir çalışma için bile mali durumu öne sürmesi,
Deyim yerindeyse hiçbir şey yapmamasını düşününce, Göl Yolu’nun Orhangazi Belediyesi eli ile yapılmasına imkan görünmüyor.
Bu durumda devreye girmesi gereken iki kurum var.
Ya Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ya da Karayolları Bölge müdürlüğü.
Göl yolunun zeminin yenilenmesi bu iki kurum için çok da zor bir işlem değil.
Birilerinin bu konuda devreye girmesi, neredeyse her gün trafik kazalarının yaşandığı göl yolunu bir an önce yenilemesi gerekiyor.
Bunun vebali bizim de üzerimizde.
Biz bu konuda yetkililerin dikkatini uzun zamandır çekmeye çalışıyoruz.
Ama ne yazık ki bugüne kadar ne Büyükşehir Belediyesi, ne kara yolları bu konuda tek bir adım dahi atmadı.
Dolayısıyla bizler de bu yol üzerinde yeni kazalar yeni facialar yaşanmaması için bu konuyu yazmaya devam edeceğiz.
Umarım herhangi bir kurum da bu konuda bir adım atar.
*
Unutulmasın ki, Orhangazi’de hem araç trafiği, hem motosiklet trafiği gün geçtikçe artıyor.
Göl istikametinde ise bu trafik daha da yükseliyor.
Yolun bugünkü halini bilenler görenler hak verecektir,
Burada her an trafik kazası yaşanması içten bile değil.
*
Son olarak, Göl Yolu’nda yaşanan trafik kazalarından dolayı Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürekli önlem alıp duruyor.
Son uygulama ise radar.
Göl yolu üzerindeki hız limitini aşanları polis ekipleri artık affetmiyor.
Bu bir önlem evet, ama gerçek önlem yolun genişletilmesi ve zemininin yenilenmesi.
Bu konuda duyarsız kalan herkes, göl yolunda yaşanacak üzücü olaylardan mesuldur.
Bizden söylemesi.