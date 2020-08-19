Göçebe Oyunları bölgenin kaderini değiştirebilir

Dünya Göçebe Oyunlarının dördüncüsü 2021’in Eylül ayında İznik’te düzenlenecek.
Göçebe oyunları, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacı ile düzenleniyor.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da ülkenin kuzeyindeki Çopan-Ata şehrinde düzenlenmişti.
Kırgızistan’daki Göçebe Oyunları bu organizasyonun üçüncüsüydü.
Dördüncüsü 2020 yılının eylül ayında Türkiye’de yapılacaktı.
Ancak, Mart ayında patlak veren Korona Virüs salgını oyunların 2021 yılının eylül ayına ertelenmesine neden olmuştu.
Göçebe Oyunları Türk kültürü için son derece önemli ve büyük bir organizasyon.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da yapılan oyunlar “Birlikte Güç, Ruhta Güç” sloganı ile yapılmıştı.
Kendimizi bildik bileli Türk birliğinden dem vurup dururuz, üncak Türk birliği konusunda tarih boyunca doğru düzgün bir organizasyonumuz da olmamıştı.
İşte Göçebe Oyunları organizasyonu, ve Türk devletinin öncülüğünde sürdürülen Turan Ordusu adımları güç birliği açısından tarihimizin en önemli adımları olarak görülebilir.
Daha önce 3 kez Kırgızistan’da yapılan organizasyonlar ilk kez başka bir ülkede, Türkiye’de yapılacak.
Bir sonraki organizasyon ise 2022 yılında Azerbaycan’da gerçekleştirilecek.
Göçebe oyunlarına Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Tacikistan ile Rusya’dan Yakutistan, Buryatya, Altay, Kalmukya, Başkurdistan katılıyor.
***
Peki nasıl bir organizasyon olacak Göçebe Oyunları?
İçerisinde Türk kültürünü anlatan spor oyunları yer alıyor.
Güreş, cirit başta olmak üzere okçuluktan Türk geleneksel oyunları bulunuyor.
Oyunlara dünyanın dört bir yanından Türk seyirciler ile 2 bine yakın sporcu katılıyor.
1 haftaya yakın sürüyor organizasyonlar.
Bu da oyunların yapılacağı ülkeye ciddi ekonomik katkı sağlayabilen bir Türk Olimpiyatlarıdır.
*
İşte bu büyük organizasyona 2021 yılında Bursa ve İznik bölgesi ev sahipliği yapacak.
Elbetteki tek başına İznik’i ilgilendirecek bir program değil.
Türkiye Cumhuriyeti, ülke olarak bu organizasyonun başına yer alacak.
Bursa İl olarak yer alacak.
Tabii ki İznik başta olmak üzere bölgedeki tüm ilçeleri de yakından ilgilendirecek bir organizasyon olacak Göçebe Oyunları.
Orhangazi, Gemlik, İznik hatta İnegöl ve Yalova da doğrudan bu organizasyondan etkilenecek.
Uzun lafın kısası bu büyük organizasyon bölgeye büyük katkı sağlayacak,
Ekonomik getirisi olacak.
*
Organizasyona kim ne kadar hazırlanacak, bunu da önümüzdeki 1 yıl içinde görmüş olacağız.
Ancak, böyle bir noktada en önemli unsurların başında konaklama geliyor.
Ne yazık ki konaklama konusunda ne İznik ne Orhangazi ne de yakınındaki ilçelerin hiç birisinin altyapısı uygun değil.
Biraz Bursa merkez, biraz Yalova bu konuda öne çıkabilir.
Konaklama konusunda Göçebe Oyunlarının ihtiyaçlarına yanıt verecek bir seviyeye 1 yılda gelmek de elbette mümkün değil.
Dünyanın dört bir yanından gelecek olan konukları bu bölgede misafir edecek konaklama tesislerimiz olursa, bölge bu işten en üst seviyede faydalanmış olacak.
Bir de bu işin tanıtım bölümü var ki, en önemli nokta da zaten burası.
Belki tüm Türk coğrafyalarında Türkiye ve Bursa en bilinen şehirler arasında yer alıyor.
Ama yine de ülkemize gelecek belki de 1 milyona yakın misafire ülkemizin tanıtımını, bölgemizin tanıtımını en iyi şekilde yapmamız da gerekiyor.
Bunun için de artık hem Bursa’nın yöneticilerine hem bölge ilçelerinin tüm dinamiklerine büyük görevler düşecek.
El birliği ve doğru bir çalışma ile bölgemizin Göçebe Oyunlarından en iyi şekilde yararlanmasını sağlamamız gerekiyor.
Göçebe Oyunları bölgenin kaderini değiştirebilir
Dünya Göçebe Oyunlarının dördüncüsü 2021’in Eylül ayında İznik’te düzenlenecek.
Göçebe oyunları, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacı ile düzenleniyor.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da ülkenin kuzeyindeki Çopan-Ata şehrinde düzenlenmişti.
Kırgızistan’daki Göçebe Oyunları bu organizasyonun üçüncüsüydü.
Dördüncüsü 2020 yılının eylül ayında Türkiye’de yapılacaktı.
Ancak, Mart ayında patlak veren Korona Virüs salgını oyunların 2021 yılının eylül ayına ertelenmesine neden olmuştu.
Göçebe Oyunları Türk kültürü için son derece önemli ve büyük bir organizasyon.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da yapılan oyunlar “Birlikte Güç, Ruhta Güç” sloganı ile yapılmıştı.
Kendimizi bildik bileli Türk birliğinden dem vurup dururuz, üncak Türk birliği konusunda tarih boyunca doğru düzgün bir organizasyonumuz da olmamıştı.
İşte Göçebe Oyunları organizasyonu, ve Türk devletinin öncülüğünde sürdürülen Turan Ordusu adımları güç birliği açısından tarihimizin en önemli adımları olarak görülebilir.
Daha önce 3 kez Kırgızistan’da yapılan organizasyonlar ilk kez başka bir ülkede, Türkiye’de yapılacak.
Bir sonraki organizasyon ise 2022 yılında Azerbaycan’da gerçekleştirilecek.
Göçebe oyunlarına Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Tacikistan ile Rusya’dan Yakutistan, Buryatya, Altay, Kalmukya, Başkurdistan katılıyor.
***
Peki nasıl bir organizasyon olacak Göçebe Oyunları?
İçerisinde Türk kültürünü anlatan spor oyunları yer alıyor.
Güreş, cirit başta olmak üzere okçuluktan Türk geleneksel oyunları bulunuyor.
Oyunlara dünyanın dört bir yanından Türk seyirciler ile 2 bine yakın sporcu katılıyor.
1 haftaya yakın sürüyor organizasyonlar.
Bu da oyunların yapılacağı ülkeye ciddi ekonomik katkı sağlayabilen bir Türk Olimpiyatlarıdır.
*
İşte bu büyük organizasyona 2021 yılında Bursa ve İznik bölgesi ev sahipliği yapacak.
Elbetteki tek başına İznik’i ilgilendirecek bir program değil.
Türkiye Cumhuriyeti, ülke olarak bu organizasyonun başına yer alacak.
Bursa İl olarak yer alacak.
Tabii ki İznik başta olmak üzere bölgedeki tüm ilçeleri de yakından ilgilendirecek bir organizasyon olacak Göçebe Oyunları.
Orhangazi, Gemlik, İznik hatta İnegöl ve Yalova da doğrudan bu organizasyondan etkilenecek.
Uzun lafın kısası bu büyük organizasyon bölgeye büyük katkı sağlayacak,
Ekonomik getirisi olacak.
*
Organizasyona kim ne kadar hazırlanacak, bunu da önümüzdeki 1 yıl içinde görmüş olacağız.
Ancak, böyle bir noktada en önemli unsurların başında konaklama geliyor.
Ne yazık ki konaklama konusunda ne İznik ne Orhangazi ne de yakınındaki ilçelerin hiç birisinin altyapısı uygun değil.
Biraz Bursa merkez, biraz Yalova bu konuda öne çıkabilir.
Konaklama konusunda Göçebe Oyunlarının ihtiyaçlarına yanıt verecek bir seviyeye 1 yılda gelmek de elbette mümkün değil.
Dünyanın dört bir yanından gelecek olan konukları bu bölgede misafir edecek konaklama tesislerimiz olursa, bölge bu işten en üst seviyede faydalanmış olacak.
Bir de bu işin tanıtım bölümü var ki, en önemli nokta da zaten burası.
Belki tüm Türk coğrafyalarında Türkiye ve Bursa en bilinen şehirler arasında yer alıyor.
Ama yine de ülkemize gelecek belki de 1 milyona yakın misafire ülkemizin tanıtımını, bölgemizin tanıtımını en iyi şekilde yapmamız da gerekiyor.
Bunun için de artık hem Bursa’nın yöneticilerine hem bölge ilçelerinin tüm dinamiklerine büyük görevler düşecek.
El birliği ve doğru bir çalışma ile bölgemizin Göçebe Oyunlarından en iyi şekilde yararlanmasını sağlamamız gerekiyor.