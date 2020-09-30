Gemlik Gübre’nin açıklaması ne anlama geliyor

Herkesin de malumu olduğu üzere eskiden büyük şehirlerde yoğun bir şekilde yaşanan, şehirler arası yollarda günün yada haftanın belli günlerinde trafik yoğunlukları yaşanırdı.
Örneğin; sabah erken saatler ve insanların mesaiye başladığı saatlerde, mesai bitiminde akşam saatlerinde trafik yoğunlukları yaşardık.
Ya da, şehirler arası yollarda da hafta sonları, tatil başlangıçları ve tatil bitişlerinde görürdük yoğun trafikleri.
Ancak, geldiğimiz noktada trafik artık öyle bir hal aldı ki, günün hangi saati olursa olsun; haftanın, ayın hangi günü yada zamanı olursa olsun, yoğun trafiklere şahitlik ediyoruz.
Bursa ve ilçeleri de bu durumdan payını alan şehirlerden birisi.
Şehirlerdeki trafin yoğunluğunun birkaç nedenini sıralayabiliriz.
Birincisi her geçen gün artan araç sayısı.
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu’nda şu an itibarı ile 4 bölüm bulunuyor.
- Bilgisayar Teknolojileri bölümü,
- Elektronik ve Otomasyon bölümü,
- Makine ve Metal Teknolojileri bölümü
- Park ve Bahçe Bitkileri bölümü.
Hatırlanacağı gibi bu dört bölüme ilave olarak Orhangazi Asil Çelik MYO’ya yeni bölüm kazandırılmıştı.
- Otomotiv bölümü.
Gerçekten de hiçbir dönem böylesine çekilme görmemiştim.
Göl seviyesi artık kıyıdan 30 metreden fazla çekilmiş durumda.
Göldeki su seviyesinin bu denli düşmesi elbette bizleri endişelendiriyor.
Çünkü, herkesin bildiği gibi İznik Gölü sadece bölge için değil,
İstanbul ve civarı için de son derece önemli bir göl.
İznik gölü olağanüstü hallerde içme suyu kaynağı olarak dahi kullanılabilecek, bölge tarımı için son derece hayati öneme sahip bir su kaynağı.
Ancak, ne yazık ki yerel imkanlarla göl yolunda şu güne kadar hiçbir çalışma yapılmadı, yapılamadı.
Orhangazi’den İznik Gölü’nün güney yakasından İznik istikametine giden yolun bağlantısıdır Göl Yolu.
Dahası, Orhangazi’ye bağlı 10’a yakın eski köye ulaşımı sağlayan yol.
İlave olarak da yine aynı bölgedeki onlarca sanayi kuruluşuna bağlantı sağlayan bir yol olması hasebiyle, gün içinde binlerce aracın geçtiği bir yol.
Göl Yolu, artık bu trafiğe yetmiyor.
Yetmediği için de sık sık trafik kazası yaşanıyor.
Son birkaç ayda hem ölümlü hem de yaralanmalı bir çok trafik kazasına sahne oldu Göl Yolu.
Belediye bünyesinde faaliyetini sürdüren Tarım A.Ş. Bursa’ya has bir çok tarım ürününe destek oluyor.
Üretimden, pazarlamaya kadar hem müstahsile, hem de bu işin ticaretini yapanlara ciddi destekleri var Tarım A.Ş.’nin.
Siyah inciri, şeftalisi, yaban mersini, böğürtleni, deveci armudu ve daha bir çok ürüne yönelik farklı desteklemeleri var.
Verdiği desteklerle üretici bir nebze olsun rahatlıyor.
Bundan daha da önemlisi tarım ürünlerinin katma değeri yüksek, nitelikli üretilmesine de üretici için yeni ve hatta uluslararası pazarlar da bulmaya devam eden Tarım A.Ş.’nin bir çelişkisi var.
Bilindiği gibi Bursa’nın en önemli tarım ürünlerinin başında zeytin geliyor.
Ancak, gelin görün ki Tarım A.Ş. zeytine destek vermiyor,
Göçebe oyunları, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacı ile düzenleniyor.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da ülkenin kuzeyindeki Çopan-Ata şehrinde düzenlenmişti.
Kırgızistan’daki Göçebe Oyunları bu organizasyonun üçüncüsüydü.
Dördüncüsü 2020 yılının eylül ayında Türkiye’de yapılacaktı.
Ancak, Mart ayında patlak veren Korona Virüs salgını oyunların 2021 yılının eylül ayına ertelenmesine neden olmuştu.
Göçebe Oyunları Türk kültürü için son derece önemli ve büyük bir organizasyon.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da yapılan oyunlar “Birlikte Güç, Ruhta Güç” sloganı ile yapılmıştı.
Göçebe oyunları, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacı ile düzenleniyor.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da ülkenin kuzeyindeki Çopan-Ata şehrinde düzenlenmişti.
Kırgızistan’daki Göçebe Oyunları bu organizasyonun üçüncüsüydü.
Dördüncüsü 2020 yılının eylül ayında Türkiye’de yapılacaktı.
Ancak, Mart ayında patlak veren Korona Virüs salgını oyunların 2021 yılının eylül ayına ertelenmesine neden olmuştu.
Göçebe Oyunları Türk kültürü için son derece önemli ve büyük bir organizasyon.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da yapılan oyunlar “Birlikte Güç, Ruhta Güç” sloganı ile yapılmıştı.
Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısında, devasa sanayi kuruluşları, tarımdaki ciddi potansiyeli, lojistik olarak son derece önemli ve avantajlı bir yerde bulunması ve Marmara Bölgesi’nin göbeğinde olmasına rağmen istediği sıçramayı bir türlü sağlayamamış bir şehir, Orhangazi.
Orhangazi’nin bu makus talihi ile ilgili hep bir şeyler söylenmiştir bugüne kadar.
Mesela, Orhangazi’nin kocaman bir köy gibi Yalova, Gemlik ve İznik’in arasına sıkışmış bir şehir olduğu söylenir.
Öyledir gerçekten de.
Bunun nedeni ise şehrin büyük bir çoğunluğunun hep küçük olsun, benim olsun mantığı ile yönetilmesinden kaynaklanıyor.
Bu yüzdendir ki hep yerinde saymış, hatta geriye gitmiş dönemleri de var Orhangazi’nin.
İlçenin bir sıçramaya, bir üst lige taşınmaya ihtiyacı var.
Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısında, devasa sanayi kuruluşları, tarımdaki ciddi potansiyeli, lojistik olarak son derece önemli ve avantajlı bir yerde bulunması ve Marmara Bölgesi’nin göbeğinde olmasına rağmen istediği sıçramayı bir türlü sağlayamamış bir şehir, Orhangazi.
Orhangazi’nin bu makus talihi ile ilgili hep bir şeyler söylenmiştir bugüne kadar.
Mesela, Orhangazi’nin kocaman bir köy gibi Yalova, Gemlik ve İznik’in arasına sıkışmış bir şehir olduğu söylenir.
Öyledir gerçekten de.
Bunun nedeni ise şehrin büyük bir çoğunluğunun hep küçük olsun, benim olsun mantığı ile yönetilmesinden kaynaklanıyor.
Bu yüzdendir ki hep yerinde saymış, hatta geriye gitmiş dönemleri de var Orhangazi’nin.
İlçenin bir sıçramaya, bir üst lige taşınmaya ihtiyacı var.
Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Turizm Müdürlüğü birçok çalıştay ve planlama ile Bursa turizminin geleceğini tartışıyor.
Bursa genelini değerlendirdiğimizde elbetteki sadece Bursa merkez değil, ilçelerde de turizm konusunda ciddi potansiyeller var.
İşte bu potansiyelin kente katkısını daha da artırmak için bir çok kesim kafa patlatıyor.
Bursa turizminin önemli unsurlarından birisi de İznik bölge turizmi.
İznik’te kapalı olan müzenin açılması, diğer turizm değerlerinin yeniden ortaya çıkarılma çabalarını da izliyor, görüyoruz.
Bursa’nın turizmdeki bir diğer önemli objesi ise Termal Turizm.
Bildiğiniz gibi sıcak su kaynaklarının da olduğu Bursa’da öne çıkan merkezdeki termal kaplıcalar, İnegöl Oylat ve Orhangazi’deki Keramet Ilıca.
Biliyoruz ki, her aile, her ebeveyn çocuğunun akademik eğitim almasını ister, tıp okumasını, hukuk okumasını, mühendislik fakültelerini okuyup iyi eğitim alıp mesleğini eline almasını ister.
Ama ülkenin fabrika işçisine de, teknikere de vasıflı çalışana da ihtiyacı var.
Bugün, Bursa ve tüm bölgesindeki sanayi kuruluşlarının yaşadığı en büyük sorun ne yazık ki kalifiye eleman.
Yeteri kadar kalifiye eleman olmaması, ara eleman kıtlığı sanayicinin de en büyük meseleleri arasında yer alıyor.
Dolayısıyla mesleki eğitimin önü daha da açılmalı, mesleki eğitim veren okulların kalite standardı yükseltilmeli, ortaokul sonrasında öğrencilerin buralara yönlendirilmeli. Kısacası mesleki eğitim oranının artırılması gerekli.
Yaz ayları güzel, denize girmek güzel, piknik yapmak güzel de, bu dönemlerin bir de kabusu var: Boğulmalar.
Devlet yahut yerel yönetimler bulundukları bölgelerde ne kadar tedbir alsa da, yaz aylarında üzücü boğulma vakaları ile yine karşı karşıya kalıyoruz.
Bu durum ne yazık ki İznik Gölümüz için de geçerli.
Her yıl gölde yaşanan boğulmalar birçok ocağa ateş düşürüyor.
Yaz dönemlerinde plaj bölgelerinde işte bu boğulma olaylarına karşı önlemler alınır.
Denize ya da göle girilebilecek bölgeler devletin ilgili kurumlarınca belirlenir.
Yetmez, yerel yönetimler kanalı ile de cankurtaran hizmetleri verilir.
Festival birçok kurum tarafından düzenlenirken, Altın Zeytin Ödülleri Kaymakamlık tarafından organize ediliyordu.
Geride kalan 4 yılda durum böyleydi.
Ancak ne olduysa bu yıl oldu.
Geçmiş yıllarda yapılan Altın Zeytin Ödülleri Kasım ayındaki zeytin festivalinin bitiminde, yani finalinde yapılırken, geçen yıl kasım ayında Altın Zeytin Ödül töreni düzenlenemedi.
Bunda en büyük etken ise Orhangazi Belediyesi’nin hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da “Para yok” yaklaşımıydı.
Daha açık ifadeyle, Kaymakamlık bu yıl da Altın Zeytin Ödül törenini ısrarla yapmak isterken, Belediye yine birçok hususta olduğu gibi “gerek yok” mantığı ile olaya yaklaşmıştı.
Nihayetinde, bu yıl tayini gerçeklemesi beklenen Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, geldiği günden bu yana düzenlediği programı bu yıl da yapıp öyle veda etmeyi düşünüyordu.
Tarım, çok hakim olduğumuz bir konu olmasa da, en azından üretim miktarları, üretimde artan kalite, daha da önemlisi gıda ihracatı rakamlarına bakınca, konu ile ilgili bir şey bilmesek de, rakamların ortaya koyduğu realiteyi de anlayabiliyoruz.
Türkiye ise uluslararası ticaretin durma noktasına geldiği bu dönemde gıda ürünleri ihracatını 2020’nin ilk 5 ayında önceki yıla göre yüzde 118 artırdı.
Toplam gıda ürünleri ihracatı 38 milyar 706 milyon 423 bin 467 TL’ye ulaşırken en büyük artış yüzde 415 ile şeker, şeker ürünleri ve bal kategorilerinde yaşandı.
*
Bursa bölgesi tarım üretiminde son yıllardaki artışlarının yanı sıra, kaliteli, nitelikli ürünleri ile dikkat çekiyor.
Bursa’yı düşünürken, hep Cengiz Numanoğlu’nun “Burası Bursa” şiiri aklıma gelir.
Büyük usta Bursa’yı şiiri ile anlatırken, tarihi özellikleri ile anlatmış.
Cumalıkızık 2014 yılında Dünya mirası olarak kaydedildi.
Haliyle de Cumalıkızık’ın koruma altına alınması da böylece hem ulusa hem de uluslar arası boyuta taşınmıştı.
Cumalkızık’ın eşsiz güzelliği de herkesin dilindedir.
Peki, Cumalıkızık kadar önemsenecek, aynı değeri görecek başka yerlerimiz yok mu bu bölgede?
Aslında birçok Bursa köylerinde benzer tarihi değerlere rastlayabilirsiniz.
Bursa’nın her köşesi tarih ve doğal güzellikle dolu.
Bunlara örnek verebileceğimiz yerlerden bir kaçı da Orhangazi’de.
Pazar akşamı Bursa’da şiddetli bir yağış oldu.
Kestel’in bazı köyleri, Orhangazi’nin bazı köyleri ile İznik’te sel felaketleri yaşandı.
Ne yazık ki sel felaketinde 6 vatandaşımızı da kaybettik.
Haziran ayı biterken etkili olan bu yağmurlar bazı çevrelerin de farklı yorumuna neden oluyor.
İklim dengelerini bozduk, durum böyle oldu.
Bilimsel bir açıklaması var mı yok mu bilemiyoruz.
Ancak, son dönemlerde yağan şiddetli yağmurlar,
İznik Gölü’nü birçok gölden ayırt eden en büyük özellik tatlı su kaynağı olarak hem tarımsal sulama, hem olası bir olağanüstü durumda içme suyu kaynağı olarak kullanılabilmesi. Bir diğer önemli özelliği ise zeytin diyarı Orhangazi ve İznik havzasında yetişen, tescilli dünyanın en kaliteli sofralık zeytininin üretimine ve kalitesinin üst düzey olmasına en büyük etken.
Gölün bu yönü ise tescilli. Herkesin malumu olduğu üzere, İznik ve Orhangazi bölgesinde böylesine kaliteli zeytin üretilebiliyorsa, bundaki en büyük etken İznik Gölü.
***
Bir diğer önemli nokta ise göl ile birlikte bölgenin olağanüstü doğal güzellikleri bünyesinde barındırması. İşte İznik Gölü’ndeki su seviyesi ne yazık ki son yıllarda büyük bir tehdit altında. 2019 yazı ciddi kuraklıkla geçmişti. Yine 2019 yılının sonbahar dönemi de son 39 yılın en kurak sonbahar mevsimi olarak kayıtlara geçmişti.
Kış dönemi ise zaten herkesin malumu. Beklenen yağışlar bir türlü gelmedi. Bölge yeterli yağış almayınca, İznik Gölü’nde de korkutucu düzeyde çekilme yaşandı.
İznik Gölü’ndeki çekilmenin son 20 yılın en büyüğüolduğu da yine kayıtlara geçmişti. Geçen yaz döneminden tutun, bundan birkaç ay öncesine kadar göl sahilinde adacıklar oluşmuş, bu durum da bölgede ciddi korkuya sebep olmuştu.
İlk olarak geçen yılın sonlarında, 2020 yılının ilk aylarında gündeme gelen, Orhangazi MYO yönetiminin özellikle üzerinde durup Üniversite senatosundan da onayını alınan Otomotiv bölümü için okul 1 yıl daha bekleyecek.
Hatırlanacağı gibi, Orhangazi MYO’da mevcut bölümlere ilave olarak açılacak olan Otomotiv bölümü için bu yıl öğrenci alımı yapacaktı.
Ancak YÖK kanununa göre öğrenci alınabilmesi ve bölümün bu yılki tercih formlarına girebilmesi için bölüme en az 3 yeni öğretim görevlisi alımı yapılması gerekiyordu.
Ne yazık ki Üniversite bu bölüm için 3 yeni öğretim görevlisi alımı yapmayınca, bölüme öğrenci alımı 1 yıl ertelenmiş oldu.
Neyse ki bölümün açılması ile ilgili üniversite senatosunun onayı var, dolayısıyla 1 yıl gecikmeli de olsa Otomotiv bölümünün açılacak olması bölge için son derece önemli.
*
UÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO’da ahlen 4 bölüm bulunuyor.
O günden sonra geçen yaklaşık 6 aylık dönemde her ne kadar bir koronavirüs salgını ile karşı karşıya kalsak da, yerli otomobil konusundaki işleyiş aksamadan devam etti.
Önce Gemlik’te askeri alanda ihtiyaç duyulan arsanın tahsisi yapıldı.
Daha sonra ise Büyükşehir ve Gemlik belediyelerinde arsa ile ilgili plan düzenlemeleri tamamlanmıştı.
Koronavirüs salgını ile birlikte biraz gündemden düşse de, yaklaşık 2 hafta önce fabrikanın yapılacağı Gemlik’teki askeri hara da hafriyat çalışmalarının başlaması, haziran ayında ise fabrika için temel atma töreni düzenleneceğinin açıklanması, bölgenin heyecanını bir daha bu yöne zerk etmiş oldu.
Bazı çevreler hala inanmayıp, konuyu siyaset malzemesi de yapsa, yerli otomobil üretecek olan TOGG boş durmuyor.
Örneğin yeni yapılacak olan yerli otomobilin bir çok parçası için Türkiye genelinde konusunda uzman ve kendini geliştirmiş olan firmalarla irtibata geçti.
Bazı parçalar için teklifler alındı, hatta bazı parçalar için ise anlaşmaya bile varıldı.
*
Gemlik Gübre’nin açıklaması ne anlama geliyor
İznik Gölünde son yılların büyük çekilmesi yaşanırken, gölün bu hale gelmesi ile ilgili nedenler de tartışılmaya devam ediyor.
Bu konuda yine bu satırlardan defalarca fikrimizi dile getirmiştik.
Bugün, göldeki çekilmenin, su seviyesinin rekor şekilde düşmesinin en önemli nedeni son 2 yıldaki düşük yağışlar.
Çünkü son 40 yılın en kurak dönemleri yaşanıyor.
Bunun nedeni olarak da İznik Gölü’nü besleyen su kaynakları da yeteri kadar beslenememiş,
Göl de seviyesini yükseltememişti.
İznik Gölü’ndeki su azalmasının bunun dışında da nedenleri var elbet.
Tarımsal sulamaların gün geçtikçe artması
Ve bilinçsiz sondaj çalışmaları da bir etken.
*
İznik Gölü’ndeki su seviyesinin en düşük noktalara kadar ulaşmasına bir etken de Gölyaka yakınlarındaki pompadan Gemlik Sanayi bölgesine çekilen su olduğu öteden beri hep söylenir durur.
Bu konuda tam 15 yıl öncesine ait yine yorumlarımız, haberlerimiz olmuştu.
Hatırlanacağı gibi Azot Sanayi 2004 yılında özelleştiğinde bugünkü Gemlik Gübre fabrikası özelleştirme kapsamında Orhangazi’de Pompa istasyonu, su hattı ve su kullanım hakkını da almıştı.
Fakat bilinmeyen bir durum vardı.
Gemlik Gübre İznik Gölü’nden yıllık ne kadar su tüketiyor,
Bana göre daha da önemlisi gölden çekilen suyun Gemlik Sanayi bölgesinde ise satışı oluyor mu?
Bu sorular tam 16 yıldır yanıtsız kalmıştı.
Yanıtsız kalan sorulardan birisi de bu hususta geçmişte il özel idaresinin Gemlik Gübre ile hukuki bir süreç yaşadığı ile ilgiliydi.
Ancak, Gemlik Gübre fabrikasının bu konuda yaptığı resmi açıklamaya bakılırsa böyle bir hukuki süreç hiç yaşanmamış
Bu iddiayı 2005’li yıllarda ortaya atan ise o dönemin İl Genel Meclis üyesi Yusuf Bektaş olmuştu.
Meğer Yusuf Bektaş olmayan bir davayı var gibi söylemiş,
Günü kurtarmış.
Bunu, bugün çok daha iyi anlıyoruz.
*
Konumuz elbette bu değil.
Bugünkü konumuz Gemlik Gübre’nin bu hususlara bir nebze olsun açıklık getiren açıklaması.
Gemlik Gübre’nin yaptığı açıklamada öne çıkan en önemli husus Gemlik Gübre ile o dönem ki İl Özel idare yada bugünkü DSİ ile hiçbir yasal sürecin yaşanmadığı.
Yapılan açıklamada en önemli nokta ise Fabrikanın yıllık kaç ton su kullandığına ilişkin.
Bizim bugüne kadar elde ettiğimiz bilgiler Azot Sanayi döneminden kamulaştırma ile birlikte Gemlik Gübre ile devam eden sanayi kuruluşunun yıllık 18 milyon m3 su kullandığı yönündeydi.
Fabrikanın yaptığı açıklamada bu iddia doğrulanıyor.
Ancak bir farkla.
Gölden yıllık 18 milyon metreküp su kullanma hakları bulunduğu
Ancak bugüne kadar bu rakama hiç ulaşılmadığı, yeni açılacak tesislerle birlikte bu rakamın 10 milyon m3’de kalacağı yönünde.
Meğer 18 milyon metreküp değilmiş, 10 milyoncukmuş gibi düşünmeyin.
Bu rakam da bugünün koşullarında aşırı fazla.
Çünkü zaten kuraklık ve doğal dengenin bozulduğu şu zamanlarda gölden yıllık çekilen 10 milyon metreküp su gölün ekolojik dengesini bozacak seviyede.
*
Önemli bir iddia ise şu;
İznik Gölü’nden çekilip Gemlik sanayi bölgesine kadar çekilen bu suyu başka sanayi kuruluşlarına satılıp satılmadığı.
Bu konuda Gemlik Gübre’den yapılan açıklamada bu konuya hiç değinilmemiş.
Böyle bir ticaret var mı yok mu bunu da kamuoyu merak ediyor.
Gemlik Gübre’nin İznik Gölü’nden çekilen su ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise deniyor ki gölden yılda çekilen 10 milyon metreküp gölün doğal dengesini bozmaz.
Peki hangi rapora göre bozmaz.
Kendi kafanıza göre belirlediğiniz bir tespit mi bu,
Yoksa resmi bir raporunuz var mı?
Yok.
Çünkü bu konulardan biraz anlayan birisi bile bila bedelle kullanılan bu miktarda su İznik Gölü’nün ekolojik dengesini bozmaya yeter de artar bile.
*
Bir de hem Gemlik Gübre’den yapılan açıklamada, hem DSİ’den yapılan açıklamada dikkat çeken bir nokta var.
İznik Gölü’nden kullanılacak su konusunda yenilenmesi gereken bir protokol olduğu,
Ancak bu protokolün henüz imzalanmadığı belirtiliyor.
Bu iki kurum tarafından da doğrulanıyor.
Dolayısıyla da yeni protokol konusunda hukuki süreç devam ediyor.
İşte, bu noktada artık göl ile ilgili birileri bir şeyler yapmak istiyorsa, en önemli kurum DSİ.
DSİ İznik Gölündeki su seviyesinin düşmesini de göz önünde bulundurarak Gemlik Gübre ile yapılacak olan protokolün de kamu yararına olması şarttır.
Aksi halde İznik Gölü kurumaya devam edecek.
Yetmezmiş gibi buna neden olan unsurlardan olan Gemlik Gübre’nin kullandığı suyun da bila bedelle kullanılmasına da devam edilecek.
Bizden söylemesi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle