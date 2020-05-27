Ev hayali kuranlar TOKİ’den haber bekliyor

Orhangazi’de inşaatı devam eden TOKİ 4.etap konutlarında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.Geçen yılın sonlarında başlanmıştı inşaata,32 blok, 292 konut, cami ve ticaret merkezinden oluşan TOKİ projesi öyle görünüyor ki bu yıl sonuna kadar tamamen bitmiş olacak.
Hatırlanacağı gibi Orhangazi’deki bu konutlar 2017 yılında programa alınmış, 2018 yılında ise inşaat ihalesi planlanmıştı.
Hatta o dönemde ilçe genelinde ön başvurular alınmış, 292 konut için ise yaklaşık 750 kişi başvurmuştu.
Başvuranlar Ziraat Bankasına peşinat yatırmış, konutların yapılmasını beklemeye koyulmuştu.
Fakat, 2018 yılında patlak veren ekonomideki dalgalanma ve buna bağlı olarak inşaat maliyetlerinin aşırı yükselmesi, projenin rafa kalmasına neden olmuştu.
Dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmeleri için var olan TOKİ, yüksek maliyetlerle ev yapmak yerine, o dönemde projeyi bekletmeye başlamıştı.
Nihayetinde 2019 yılında ekonomi normale dönünce, Orhangazi için planlanan 292 konutluk bu proje için yeniden harekete geçildi.
Projenin ihalesi temmuz 2019 da yapıldı, ekim ayı gibi de inşaat başlamıştı.
*
Ancak TOKİ 4.Etap projesi için bilinmezliği süren bir durum söz konusuydu.
Bu konutlar için ön başvurular ne zaman başlayacak, daha önce olduğu gibi peşinat ödemesi olacak mı? Hak sahipleri nasıl belirlenecek?
Kimler başvurabilecek? Konut almak isteyenlerin vasıfları neler olacak?
Bu sorular konut projesi başladığından bu yana bir türlü yanıt bulamadı.
TOKİ genel merkezi, daha önce bir açıklama yaparak inşaatın yüzde 60’ı tamamlandıktan sonra ön başvurular alınacak demişti.
Ancak bu da tam anlamı ile resmi bir açıklama olmamış, bilinmezlik de devam etmişti.
Bugün gelinen noktada da halen devam ediyor.
*
TOKİ projesi ile ilgili vatandaşların en fazla merak ettiği konular bunlar.
TOKİ genel merkezinin yada Orhangazi’nin de bağlı olduğu İstanbul merkez bu konuda bir açıklama yapacaktır.
Konut sayısı 292 adet.
Bir kısmı alt gelir grubu için 2+1, kalan bölümü 3+1 olarak planlanmış bir proje.
Ve öyle görünüyor ki bu konulardan almak isteyen insan sayısı da 292’nin çok üzerinde olacak.
Ve bu durumda da kura çekimi ile hak sahipleri belirlenmiş olacak.
*
Bilindiği gibi Orhangazi TOKİ konusunda şanslı bir ilçe.
Mevcut iktidar döneminde başlatılan konut hamlesinde Orhangazi payını da almıştı.
İlk olarak 2005 yılında başlayan Orhangazi’deki TOKİ projeleri bugüne kadar 3 etap halinde yapılmış, toplamda da Orhangazi’ye 1580 konut,
2 Cami, ticaret merkezleri ve 32 derslikli bir okul binası kazandırılmıştı.
Yeni yapılacak olan konutlarla birlikte Orhangazi’deki TOKİ konut sayısı da 1872’ye çıkmış olacak.
Yani yeni konut projesi ile birlikte Orhangazi’de 1872 aile ev sahibi olacak.
Bu da yaklaşık 15 bin nüfusa tekabül eder.
İnşallah yeni projeleri de Orhangazi’de görebiliriz.
*
Şimdi olması gereken devam eden projede müracaatların ne zaman başlayacağını belirlemek,
Ardından da başvuru şartlarını öğrenmek.
Biliyoruz ki Orhangazi’de bu konuda haber bekleyen çok sayıda insan var.
Ev hayali kuranlar TOKİ’den haber bekliyor
Orhangazi’de inşaatı devam eden TOKİ 4.etap konutlarında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.Geçen yılın sonlarında başlanmıştı inşaata,32 blok, 292 konut, cami ve ticaret merkezinden oluşan TOKİ projesi öyle görünüyor ki bu yıl sonuna kadar tamamen bitmiş olacak.
Hatırlanacağı gibi Orhangazi’deki bu konutlar 2017 yılında programa alınmış, 2018 yılında ise inşaat ihalesi planlanmıştı.
Hatta o dönemde ilçe genelinde ön başvurular alınmış, 292 konut için ise yaklaşık 750 kişi başvurmuştu.
Başvuranlar Ziraat Bankasına peşinat yatırmış, konutların yapılmasını beklemeye koyulmuştu.
Fakat, 2018 yılında patlak veren ekonomideki dalgalanma ve buna bağlı olarak inşaat maliyetlerinin aşırı yükselmesi, projenin rafa kalmasına neden olmuştu.
Dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmeleri için var olan TOKİ, yüksek maliyetlerle ev yapmak yerine, o dönemde projeyi bekletmeye başlamıştı.
Nihayetinde 2019 yılında ekonomi normale dönünce, Orhangazi için planlanan 292 konutluk bu proje için yeniden harekete geçildi.
Projenin ihalesi temmuz 2019 da yapıldı, ekim ayı gibi de inşaat başlamıştı.
*
Ancak TOKİ 4.Etap projesi için bilinmezliği süren bir durum söz konusuydu.
Bu konutlar için ön başvurular ne zaman başlayacak, daha önce olduğu gibi peşinat ödemesi olacak mı? Hak sahipleri nasıl belirlenecek?
Kimler başvurabilecek? Konut almak isteyenlerin vasıfları neler olacak?
Bu sorular konut projesi başladığından bu yana bir türlü yanıt bulamadı.
TOKİ genel merkezi, daha önce bir açıklama yaparak inşaatın yüzde 60’ı tamamlandıktan sonra ön başvurular alınacak demişti.
Ancak bu da tam anlamı ile resmi bir açıklama olmamış, bilinmezlik de devam etmişti.
Bugün gelinen noktada da halen devam ediyor.
*
TOKİ projesi ile ilgili vatandaşların en fazla merak ettiği konular bunlar.
TOKİ genel merkezinin yada Orhangazi’nin de bağlı olduğu İstanbul merkez bu konuda bir açıklama yapacaktır.
Konut sayısı 292 adet.
Bir kısmı alt gelir grubu için 2+1, kalan bölümü 3+1 olarak planlanmış bir proje.
Ve öyle görünüyor ki bu konulardan almak isteyen insan sayısı da 292’nin çok üzerinde olacak.
Ve bu durumda da kura çekimi ile hak sahipleri belirlenmiş olacak.
*
Bilindiği gibi Orhangazi TOKİ konusunda şanslı bir ilçe.
Mevcut iktidar döneminde başlatılan konut hamlesinde Orhangazi payını da almıştı.
İlk olarak 2005 yılında başlayan Orhangazi’deki TOKİ projeleri bugüne kadar 3 etap halinde yapılmış, toplamda da Orhangazi’ye 1580 konut,
2 Cami, ticaret merkezleri ve 32 derslikli bir okul binası kazandırılmıştı.
Yeni yapılacak olan konutlarla birlikte Orhangazi’deki TOKİ konut sayısı da 1872’ye çıkmış olacak.
Yani yeni konut projesi ile birlikte Orhangazi’de 1872 aile ev sahibi olacak.
Bu da yaklaşık 15 bin nüfusa tekabül eder.
İnşallah yeni projeleri de Orhangazi’de görebiliriz.
*
Şimdi olması gereken devam eden projede müracaatların ne zaman başlayacağını belirlemek,
Ardından da başvuru şartlarını öğrenmek.
Biliyoruz ki Orhangazi’de bu konuda haber bekleyen çok sayıda insan var.