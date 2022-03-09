En büyük proje için hazırlık başladı

Mart 2014’de yapılan yerel seçimlerle birlikte Büyükşehir Yasası devreye girmiş, tüm Büyükşehir’ler bütünşehir statüsüne dönmüştü.
Bu yasa özellikle muhalefetin itirazlarına neden olmuştu. Üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen tartışmaları da hiç bitmedi. Büyükşehir Yasası’nın ilçelere bir fayda getirmediğini savunanlar da var, Aynı yasanın ilçeler için büyük fayda getirdiğini savunanlar da.
Elbetteki tartışmalı bir konu. Olaya, muhalefet gözüyle bakıldığında haklı tarafları olabilir. Ancak, Büyükşehir Yasası’nın getirdiği en büyük avantaj, özellikle alt yapılar konusunda maliyeti yüksek projelerin ilçelere Büyükşehir eliyle yapılması.
Düşünün ki, yıllık 100 milyon TL bütçeli bir ilçe belediyesinin, 100 milyonun üzerinde tutan alt yapı projelerini hayata geçirmesi yıllar alacaktır. Daha da büyük maliyetli projeleri yapması ise daha güç olacağı için Büyükşehir bütçeleri bu görevi daha hakkı ile yapabilmekte. Bu da Büyükşehir Yasası’nın avantajı olarak görülebilir.
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Eğrisi doğrusu, avantajı ve dezavantajları ile Büyükşehir Yasası artık hayatımızda. Orhangazi için Büyükşehir Yasası’nın getirdiklerini inceleyecek olursak, yukarıda da söylediğim gibi özellikle alt yapı yatırımlarında Büyükşehir Belediyesi Orhangazi için ciddi yatırımlar hayata geçirdi.
Alt yapı, kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları, bununla birlikte hem merkezde, hem kırsal mahallelerde yapılan bir çok yatırım, alt yapı, içme suyu depoları ile ciddi manada yatırımlar hayata geçirildi.
İlave olarak Büyükşehir Yasası’nın Orhangazi’ye bugüne kadar yaptığı elle tutulur projelerden birisi de Kültür Merkezi.
Marmarabirlik arazilerinin kamulaştırılıp buraya Kültür Merkezi projesinin tahmini maliyeti, arsa bedeli ile birlikte 60 milyon lira civarında.
Kültür Merkezi bugüne kadar Orhangazi’de yapılan en büyük proje olarak da tarihe geçti. Proje hem büyüklüğü hem maliyeti açısından tek seferde yapılanların en büyüğü. Ancak Orhangazi için daha büyük bir proje de hala askıda bekliyor: Meydan Projesi.
*
Orhangazi’de hemen hemen her siyasetçinin son 30 yıldaki en büyük hayallerinin başında gelir Meydan Projesi.
Her siyasetçinin seçim meydanlarında vaadini verdiği, Cumhuriyet Meydanı ile Gazi Orhanbey Camisi’ni birleştirecek devasa bir meydan projesi.
Bu proje her siyasetçinin hayali. Ancak çok büyük maliyeti olduğu için de bugüne kadar bir türlü hayata geçirilememiş bir hayal. Bu hayal bugünlerde yine gündemde. Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın da üzerinde durduğu projede yeni bir gelişme yaşandı.
*
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Orhangazi Meydan Projesi için meydan bölgesinde ölçümlerine başladı. Hatırlanacağı gibi önceki belediye döneminde Meydan ile Gazi Orhan Bey Camisi arasında kalan mülk sahipleri ile toplantılar yapılmış, konu ciddi ciddi gündeme gelmişti. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatı ile Meydan Projesi ile ilgili adımlar atılmaya başladı.
Konuyu Belediye Başkanı Bekir Aydın’a sordum. Meydan projesinin Alinur Aktaş için de çok önemli olduğundan, bu konuda özellikle talimat verdiğinden söz etti; ve ekledi, “Meydan projesi için Büyükşehir Belediye Başkanımızın iki ayrı proje düşüncesi var. Her iki proje için de ayrı ayrı çalışmalar yapılacak. Etütler neticesinde, Meydan Projesi’nin hangi türden olacağı belirlenecek. Planlama için de düğmeye basılacak.
*
Elbette böylesine büyük bir projenin kısa vadeli olması mümkün değil. Büyükşehir Belediyesi’nin, yasa yürürlüğe girdikten sonra yapabileceği en büyük proje budur.
Eğer, şehre katkı sağlamak isteniyorsa, Meydan Projesi’nin bir an önce hayata geçmesi de şarttır. Umarım, bu konuda daha somut adımların atılacağı günleri de görürüz.
En büyük proje için hazırlık başladı
Mart 2014’de yapılan yerel seçimlerle birlikte Büyükşehir Yasası devreye girmiş, tüm Büyükşehir’ler bütünşehir statüsüne dönmüştü.
Bu yasa özellikle muhalefetin itirazlarına neden olmuştu. Üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen tartışmaları da hiç bitmedi. Büyükşehir Yasası’nın ilçelere bir fayda getirmediğini savunanlar da var, Aynı yasanın ilçeler için büyük fayda getirdiğini savunanlar da.
Elbetteki tartışmalı bir konu. Olaya, muhalefet gözüyle bakıldığında haklı tarafları olabilir. Ancak, Büyükşehir Yasası’nın getirdiği en büyük avantaj, özellikle alt yapılar konusunda maliyeti yüksek projelerin ilçelere Büyükşehir eliyle yapılması.
Düşünün ki, yıllık 100 milyon TL bütçeli bir ilçe belediyesinin, 100 milyonun üzerinde tutan alt yapı projelerini hayata geçirmesi yıllar alacaktır. Daha da büyük maliyetli projeleri yapması ise daha güç olacağı için Büyükşehir bütçeleri bu görevi daha hakkı ile yapabilmekte. Bu da Büyükşehir Yasası’nın avantajı olarak görülebilir.
*
Eğrisi doğrusu, avantajı ve dezavantajları ile Büyükşehir Yasası artık hayatımızda. Orhangazi için Büyükşehir Yasası’nın getirdiklerini inceleyecek olursak, yukarıda da söylediğim gibi özellikle alt yapı yatırımlarında Büyükşehir Belediyesi Orhangazi için ciddi yatırımlar hayata geçirdi.
Alt yapı, kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları, bununla birlikte hem merkezde, hem kırsal mahallelerde yapılan bir çok yatırım, alt yapı, içme suyu depoları ile ciddi manada yatırımlar hayata geçirildi.
İlave olarak Büyükşehir Yasası’nın Orhangazi’ye bugüne kadar yaptığı elle tutulur projelerden birisi de Kültür Merkezi.
Marmarabirlik arazilerinin kamulaştırılıp buraya Kültür Merkezi projesinin tahmini maliyeti, arsa bedeli ile birlikte 60 milyon lira civarında.
Kültür Merkezi bugüne kadar Orhangazi’de yapılan en büyük proje olarak da tarihe geçti. Proje hem büyüklüğü hem maliyeti açısından tek seferde yapılanların en büyüğü. Ancak Orhangazi için daha büyük bir proje de hala askıda bekliyor: Meydan Projesi.
*
Orhangazi’de hemen hemen her siyasetçinin son 30 yıldaki en büyük hayallerinin başında gelir Meydan Projesi.
Her siyasetçinin seçim meydanlarında vaadini verdiği, Cumhuriyet Meydanı ile Gazi Orhanbey Camisi’ni birleştirecek devasa bir meydan projesi.
Bu proje her siyasetçinin hayali. Ancak çok büyük maliyeti olduğu için de bugüne kadar bir türlü hayata geçirilememiş bir hayal. Bu hayal bugünlerde yine gündemde. Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın da üzerinde durduğu projede yeni bir gelişme yaşandı.
*
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Orhangazi Meydan Projesi için meydan bölgesinde ölçümlerine başladı. Hatırlanacağı gibi önceki belediye döneminde Meydan ile Gazi Orhan Bey Camisi arasında kalan mülk sahipleri ile toplantılar yapılmış, konu ciddi ciddi gündeme gelmişti. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatı ile Meydan Projesi ile ilgili adımlar atılmaya başladı.
Konuyu Belediye Başkanı Bekir Aydın’a sordum. Meydan projesinin Alinur Aktaş için de çok önemli olduğundan, bu konuda özellikle talimat verdiğinden söz etti; ve ekledi, “Meydan projesi için Büyükşehir Belediye Başkanımızın iki ayrı proje düşüncesi var. Her iki proje için de ayrı ayrı çalışmalar yapılacak. Etütler neticesinde, Meydan Projesi’nin hangi türden olacağı belirlenecek. Planlama için de düğmeye basılacak.
*
Elbette böylesine büyük bir projenin kısa vadeli olması mümkün değil. Büyükşehir Belediyesi’nin, yasa yürürlüğe girdikten sonra yapabileceği en büyük proje budur.
Eğer, şehre katkı sağlamak isteniyorsa, Meydan Projesi’nin bir an önce hayata geçmesi de şarttır. Umarım, bu konuda daha somut adımların atılacağı günleri de görürüz.