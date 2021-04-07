Dev organizasyon için tek hazırlığımız yol!

Geçtiğimiz yıllarda yine gündemimize gelmişti, son olarak da geçen yıl Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışı sonrasında konu daha yüksek sesle konuşulmaya başlamıştı.Çünkü şimdi bahsedeceğim konu o zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bizzat sunulmuştu.Öneriyi sunan ise Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz

Konu şu; Orhangazi, Gemlik ve İznik bölgesi için bir Teknoloji Bilimleri Fakültesi kurulması.

O dönemlerde rektör Prof.Dr.Saim Kılavuz Orhangazi, Gemlik ve İznik’in dinamikleri eğer bu konunun peşini bırakmazsa bölge bir Teknoloji Bilimleri Fakültesi’ni kazandırabilir.

Aynı dönemde bu konu bölge medyasında ve kamuoyunda da çok konuşuldu.

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Aslında, bölgenin tam da ihtiyacı olan bir konu, Teknoloji Bilimleri Fakültesi.

Orhangazi, Gemlik ve İznik Bölgesi, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile birlikte dünyanın en önemli ticaret merkezi olan İstanbul’un arka bahçesi konumuna gelmiş durumda.

Bununla birlikte Kocaeli, Bursa, Gemlik limanı ve lojistik olarak da çok güçlü bir bölge olması hasebi ile son derece kritik bir nokta durumunda.

