Depreme dayanıksız okullar

Bursa Valiliği yarı yıl tatilinin son günlerinde sürpriz bir karar açıkladı.
Bursa genelinde okullarda yapılan deprem araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Valiliğin yaptığı incelemeler neticesinde 24 okulda eğitimin durdurulması, adı geçen okulların en yakın okul binalarında eğitimine devam etmesi, okulların derhal boşaltılıp yıkımına başlanması raporu yayınlandı.
Tabii bu araştırma uzun bir süreçten sonra alınan bir karar.
Ortaya çıkan raporun yayınlanması ise yarı yıl tatilinin son günlerinde yayınlandı.
Tabii ki rapor ile birlikte Bursa İl Milli Eğitim müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlükleri de ani refleks ile yeni bir yapılanma yoluna gitti.
Valilik onayları ile yıkımı yapılacak okullar ile ilgili olarak bağlı oldukları ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alternatif okul binaları, yıkımı yapılacak okulların hangi okullara taşınacağı, yeni planlamalar ile ilgili görüşler alındı.
Buna göre ise eğitim döneminin ikinci yarısının başladığı ilk günden itibaren bu okullarda ve haliyle gidilecek okullarda da taşınma işlemleri başladı.
*
Valiliğin raporu Bursa’nın kuzey yakasındaki dış ilçeleri de ilgilendiriyor.
Rapora göre Orhangazi’den 3 okul, Gemlik’ten 2 okul için yıkım kararı verildi.
Orhangazi’de Erenler Kız Meslek Lisesi binası, Atatürk İlkokulu’nun eski binası ve Sölöz İlkokul binaları yıkılacak.
Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencileri Tuna ilkokulu binasına taşınacak, Tuna ilkokulu ve Gazi Osman Paşa Ortaokulu da ikinci dönemi ikili eğitim olarak sürdürecek.
Atatürk İlkokulu’nda eski binada eğitim gören öğrenciler yeni binaya taşınacak.
Bu okulda da ikili eğitim başlayacak.
Sölöz İlkokulundaki öğrenciler ise Gürleler Oran Öcalgiray Okuluna taşınacak, bu okul da ikili eğitime dönecek.
Orhangazi’de yıkım kararı verilen her 3 okul da 1999 Marmara depreminden sonra inşa edilmiş binalar.
Atatürk İlkokulu zaten çok eski bir bina.
Sölöz İlkokulu da aynı şekilde eski bir bina.
Erenler Kız Meslek Lisesi binasında ise durum biraz daha ilginç.
Okul henüz 11 yıllık bir bina.
Okul inşaatı 1996 yılında başlamış, 1998-1999 eğitim öğretim yılında da hizmete girmiş.
Sadece 11 yıllık bir binanın bu kadar dayanıksız olması ise 1999 depreminden sonra çıkarılan deprem kanunlarının ne kadar yerinde olduğunun bir göstergesi aslında.
*
Valilik raporuna göre Gemlik’te ise 2 okul için yıkım kararı verildi.
Gemlik’te Zübeyde Hanım Ana Okulu ile Atatürk İlkokulu’nda eğitim başka okul binalarında yapılacak.
Bu okullarda da taşınma işlemi yapıldıktan sonra yıkım gerçekleştirilecek.
Gemlik’teki bu iki okul da 1980 yılından önce inşa edilmiş.
Hem yorgun, hem de yeni deprem kanununa göre inşa edilmemiş binalar.
*
Bu bölgede İznik ise bu konuda en şanslı olanı. İznik’te yapılan incelemelerde herhangi bir okulda sakınca çıkmadı.
Dolayısıyla buradaki eğitim normal olarak devam edecek.
Valiliğinin bu kararı ise uzun süre tartışılacak gibi.
Deprem incelemesi neden bu kadar gecikti, okulların yarı yıl tatiline kadar neden beklendi, geçen yaz döneminde bu incelemeler tamamlanıp binalar yıkılamaz mıydı? diye bu konu epey tartışılacak gibi görünüyor.
*
Bu noktada şu detayı da ifade etmekte fayda var.
1999 Marmara Depreminden sonra çıkan yeni deprem kanunları sonrasında, binalar eskiye oranla daha güvenilir inşa edilmeye başladı.
Buna ilave olarak Orhangazi özelinde şöyle de bir şansımız oldu ki,
AK Parti iktidarının başladığı 2002’den bu yana Orhangazi’de 17 okul binası inşa edildi.
Bu okulların incelemelerinde ise en ufak bir sorun olmadığı da ortaya çıktı.
Bu da en azından devlet eli ile yapılan kamu binalarının eskiye oranla daha güvenli olduğunu da ortaya koyuyor.
*
Orhangazi ve Gemlik için bu noktada bir şans da yıkılacak olan bu binaların yerine yeni binaların acil ve hızlı bir şekilde yapılacak olması.
Orhangazi’de planlanan duruma göre Atatürk ve Kız Meslek binalarının yerine 32’şer derslikli bina, Sölöz İlkokul binası yerine ise 24 derslikli bir bina yapılması düşünülüyor.
Bu planlama valilik tarafından yapılacak.
Yıkımlarla birlikte yatırım programına alınacak olan bu binaların yerine yenilerinin hemen inşa edilmesi için çalışma başlayacak.
Zaten bu da beklenen ve istenen bir durumdu.
Umarız bu binalar 2020-2021 eğitim öğretim sezonuna da yetiştirilir.
Depreme dayanıksız okullar
Bursa Valiliği yarı yıl tatilinin son günlerinde sürpriz bir karar açıkladı.
Bursa genelinde okullarda yapılan deprem araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Valiliğin yaptığı incelemeler neticesinde 24 okulda eğitimin durdurulması, adı geçen okulların en yakın okul binalarında eğitimine devam etmesi, okulların derhal boşaltılıp yıkımına başlanması raporu yayınlandı.
Tabii bu araştırma uzun bir süreçten sonra alınan bir karar.
Ortaya çıkan raporun yayınlanması ise yarı yıl tatilinin son günlerinde yayınlandı.
Tabii ki rapor ile birlikte Bursa İl Milli Eğitim müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlükleri de ani refleks ile yeni bir yapılanma yoluna gitti.
Valilik onayları ile yıkımı yapılacak okullar ile ilgili olarak bağlı oldukları ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alternatif okul binaları, yıkımı yapılacak okulların hangi okullara taşınacağı, yeni planlamalar ile ilgili görüşler alındı.
Buna göre ise eğitim döneminin ikinci yarısının başladığı ilk günden itibaren bu okullarda ve haliyle gidilecek okullarda da taşınma işlemleri başladı.
*
Valiliğin raporu Bursa’nın kuzey yakasındaki dış ilçeleri de ilgilendiriyor.
Rapora göre Orhangazi’den 3 okul, Gemlik’ten 2 okul için yıkım kararı verildi.
Orhangazi’de Erenler Kız Meslek Lisesi binası, Atatürk İlkokulu’nun eski binası ve Sölöz İlkokul binaları yıkılacak.
Erenler Kız Meslek Lisesi öğrencileri Tuna ilkokulu binasına taşınacak, Tuna ilkokulu ve Gazi Osman Paşa Ortaokulu da ikinci dönemi ikili eğitim olarak sürdürecek.
Atatürk İlkokulu’nda eski binada eğitim gören öğrenciler yeni binaya taşınacak.
Bu okulda da ikili eğitim başlayacak.
Sölöz İlkokulundaki öğrenciler ise Gürleler Oran Öcalgiray Okuluna taşınacak, bu okul da ikili eğitime dönecek.
Orhangazi’de yıkım kararı verilen her 3 okul da 1999 Marmara depreminden sonra inşa edilmiş binalar.
Atatürk İlkokulu zaten çok eski bir bina.
Sölöz İlkokulu da aynı şekilde eski bir bina.
Erenler Kız Meslek Lisesi binasında ise durum biraz daha ilginç.
Okul henüz 11 yıllık bir bina.
Okul inşaatı 1996 yılında başlamış, 1998-1999 eğitim öğretim yılında da hizmete girmiş.
Sadece 11 yıllık bir binanın bu kadar dayanıksız olması ise 1999 depreminden sonra çıkarılan deprem kanunlarının ne kadar yerinde olduğunun bir göstergesi aslında.
*
Valilik raporuna göre Gemlik’te ise 2 okul için yıkım kararı verildi.
Gemlik’te Zübeyde Hanım Ana Okulu ile Atatürk İlkokulu’nda eğitim başka okul binalarında yapılacak.
Bu okullarda da taşınma işlemi yapıldıktan sonra yıkım gerçekleştirilecek.
Gemlik’teki bu iki okul da 1980 yılından önce inşa edilmiş.
Hem yorgun, hem de yeni deprem kanununa göre inşa edilmemiş binalar.
*
Bu bölgede İznik ise bu konuda en şanslı olanı. İznik’te yapılan incelemelerde herhangi bir okulda sakınca çıkmadı.
Dolayısıyla buradaki eğitim normal olarak devam edecek.
Valiliğinin bu kararı ise uzun süre tartışılacak gibi.
Deprem incelemesi neden bu kadar gecikti, okulların yarı yıl tatiline kadar neden beklendi, geçen yaz döneminde bu incelemeler tamamlanıp binalar yıkılamaz mıydı? diye bu konu epey tartışılacak gibi görünüyor.
*
Bu noktada şu detayı da ifade etmekte fayda var.
1999 Marmara Depreminden sonra çıkan yeni deprem kanunları sonrasında, binalar eskiye oranla daha güvenilir inşa edilmeye başladı.
Buna ilave olarak Orhangazi özelinde şöyle de bir şansımız oldu ki,
AK Parti iktidarının başladığı 2002’den bu yana Orhangazi’de 17 okul binası inşa edildi.
Bu okulların incelemelerinde ise en ufak bir sorun olmadığı da ortaya çıktı.
Bu da en azından devlet eli ile yapılan kamu binalarının eskiye oranla daha güvenli olduğunu da ortaya koyuyor.
*
Orhangazi ve Gemlik için bu noktada bir şans da yıkılacak olan bu binaların yerine yeni binaların acil ve hızlı bir şekilde yapılacak olması.
Orhangazi’de planlanan duruma göre Atatürk ve Kız Meslek binalarının yerine 32’şer derslikli bina, Sölöz İlkokul binası yerine ise 24 derslikli bir bina yapılması düşünülüyor.
Bu planlama valilik tarafından yapılacak.
Yıkımlarla birlikte yatırım programına alınacak olan bu binaların yerine yenilerinin hemen inşa edilmesi için çalışma başlayacak.
Zaten bu da beklenen ve istenen bir durumdu.
Umarız bu binalar 2020-2021 eğitim öğretim sezonuna da yetiştirilir.