Deprem raporu ile yıkılmışlardı hala haber yok!

Marmara Bölgesinde özellikle son yıllar için geleceği en parlak bölge diye öngörülen Orhangazi, Gemlik ve İznik’in bir yığın avantajına ilave olarak lojistik yatırımları da eklenebilir.



Özellikle Orhangazi ve Gemlik’te sanayi gücünün günden güne artması, İznik ile birlikte de tarımsal gücünün yüksek olmadı bölge için bir lojistik merkezi olabilecek kapasitede.

Yelpazeyi biraz daha genişlettiğimizde, Yenişehir’in sanayi bölgelerinin gelişime açık olması Yenişehir havalimanı, Sabiha Gökçen’in bölgeye uzaklığının sadece 45 dakikalık bir mesafede olması, bir çok alanda olduğu gibi lojistik merkezi için de büyük avantajlar barındırıyor.

Gemlik limanı gibi uluslararası öneme sahip bir ticaret ağı, yerli Otomobil fabrikasının Gemlik’te hızla yükseliyor olması, Orhangazi’nin özellikle otomotiv yan sanayideki gücü, işin doğrusunu isterseniz bölgeyi bir lojistik merkezi olmaya da itiyor.

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Hayatım boyunca hiçbir meselede ben ifadesini kullanmadım.

Her zaman biz söylemi ile hareket etmeyi tercih ettim.

