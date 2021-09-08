Çirkin görüntüyü güzelleştirmek hiç de zor değil

Bu araştırmanın sonuçları 2020 başlarında açıklanmış, rapora göre de Bursa ve ilçelerinde topla 24 okulun olası bir depreme dayanamayacağı belirtilerek yıkım kararı verilmişti.
Valilik o dönemde konu ile ilgili de bir açıklama yapmıştı.
Açıklamayı hatırlayacak olursak: “Türkiye, depremselliği yüksek olan bir bölgede bulunmaktadır. Bizlerin önceliği geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı ve can güvenliğidir. Öğrencilerimizin güvenli ortamlarda en sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri bizim olmazsa olmazımızdır.
Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim binalarımızda yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde ‘deprem tahkik raporları’ sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen binaların yıkılması yönünde karar alınmıştır.
Bu kararın, öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi adına alınmış olup, bu kapsamda 24 eğitim binamız hakkında yıkım kararı alınmıştır. Yıkım kararı alınan eğitim binalarından dokuzu aynı bahçedeki sağlam olan diğer blokta, bunun dışındaki 15 okulumuzda ise, öğrencilerimiz kayıt bölgesindeki en yakın okulda eğitimlerine devam edecektir.
3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ikinci yarıyılda eğitim öğretimin aksamaması için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince planlama yapılmış ve tüm tedbirler alınmıştır. Pazartesi günü ilgili okullardaki idarecilerimiz, öğrencilerimize gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır.
Yıkım kararı alınan eğitim binalarının en kısa sürede yıkılarak yeniden yapımı için tüm çalışmalar başlatılmıştır.”
Yani, İznik Gölü’nün kuzeyinde kalan yol, son yıllarda en fazla trafik kazasının yaşandığı bir yol.
Bu yoldaki son ölümlü kaza geçtiğimiz cumartesi akşamı yaşandı.
Ne yazık ki gencecik bir insan motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.
Çok değil yaklaşık 1 ay önce yine bu yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında ise 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Buna ilave olarak çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı kaza ise gün geçmiyor ki yaşanmasın.
***
Peki, bu yolun özelliği ne ki, bu kadar çok trafik kazası yaşanıyor?
Artan araç sayıları, şehir merkezlerindeki yolların artan bu araç trafiğine hazır olmaması, cadde ve sokakların uzun yıllar sonrası planlanarak değil de günlük ahbap çavuş ilişkileri ile düzenlenmiş olması bugün tüm şehirlerde trafik yoğunluğunun ve trafik keşmekeşinin günden güne artmasına yol açıyor.
Tabii buna da son yıllarda hızla artan araç sayılarını da eklediğimizde, artık işin içinden çıkılamaz bir hale gelmiş durumda.
*
Anlattığım bu durum Orhangazi için de geçerli.
Belki de verdiğim bu örneklerin en fazla yaşandığı kent Orhangazi.
Zaten kent estetiği neredeyse sıfır olan, yıllar yılı son derece kötü bir şekilde şehir planlaması yapılan, cadde ve sokakları bırakın 100 bin nüfusu 20 bin nüfusta dahi yetersiz kalacak bir şehir.
Geçtiğimiz günlerde de yine bu satırlardan dile getirdiğim gibi, 80 bin nüfusu olan Orhangazi’de neredeyse 35 bin araç trafikte.
Herkes de biliyor ki, yıllar önce bir miktar genişletilen bu yol, son 10 yılda artan trafik nedeniyle artık burasının yükünü kaldıramıyor.
Bunun karşılığı olarak da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ile bir çok can kaybettik.
Daha kısa bir süre önce bu yolda meydana gelen kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini düşünürsek, artık bu yol için ciddi bir çözüm bulunması da gerekliydi.
*
Biliyorsunuz;
İznik gelecek yıl büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak.
Türk Dünyası Olimpiyat Oyunları.
Yangınlar öylesine eş zamanlı ve büyüktü ki bazı yangınlar yerleşim yerlerini de esir aldı. Canlar gitti, ağaçlar, orman canlıları gitti. Yüreğimiz yandı, soğuyacak gibi de görünmüyor.
*
Yangınların devam ettiği süreçte Türkiye’de yine her felakette olduğu gibi ortaya çıkan bir zümre yangınların üzerinde, ölen canların, yanan ağaçların üzerinde tepinmeye başladı.
Yangın uçaklarından dem vurarak, Türkiye’nin yangınları söndürmekte yetersiz kaldığını bağıra bağıra söylemeye başladı. Oysa durum hiç de öyle değildi, Türkiye 4-5 günlük sürede Türkiye’nin 140 noktasında çıkan yangınların 132’sini söndürmüş ve kontrol altına almış, diğer yangınların söndürülmesi için de cansiperane mücadeleler de devam ediyor.
140 yangından söndürülen 132 yangını görmeyenler, halen devam eden yangınlar üzerinden de sosyal medyadan tevrizat peşine düşmüş durumda.
*
Yangınların bir başka boyutu var.
Dünyanın birçok farklı bölgesinde, güneş panelleri sayesinde temiz enerji elde edilebiliyor.
Ancak bu sistemin çok fazla alana ihtiyaç duyması nedeniyle, artık yüzen güneş panelleri daha popüler hale geldi.
Bu konuda son bir örneği Endonezya’da görüyoruz.
Asya’nın en büyük güneş enerjisi şirketlerinden birisi olan Sunseap Group, Endonezya’da dünyanın en büyük yüzen güneş enerjisi çiftliğini kuruyor.
Bu konuda çalışmalara da 2022 yılında başlanacağını öğrendik.
*
Rüzgar enerji santrallari, güneş enerji santralleri gibi terimleri son yıllarda çok daha fazla duymaya başladık.
Son 2 aydaki aşılama ile birlikte vaka sayıları günlük 4 binli rakamlara kadar gerilemişti.
Ancak son günlerde vaka sayılarında bir artış eğilimi söz konusu.
Önceki gün, yani cumartesi günü ortaya çıkan tablo az da olsa ürküttü.
Cumartesi günkü tabloya göre günlük vaka sayısının 6 bin 666 olması dikkat çekiciydi.
İşte bu noktada aklımıza gelen iki şey var.
Aşılama konusunda hala tereddütü olanlar; ve bana göre daha da önemlisi maske kullanımının artık neredeyse yok denecek kadar az olması.
Dün sabah saatlerinde önümü kesen bir vatandaş, iş yerlerinde işletme sahiplerinin maske kullanmamasından şikayet etti.
16 Temmuzda tercih süresi dolacak.
LGS sınavı sonrasında Fen Lisesi yada Anadolu Lisesi tercihlerinin yanı sıra, diğer liseler için de tercihler yapılmış olacak.
Bu noktada bir hatırlatma yapmakta fayda var.
Mesleki eğitimi ihmal etmeyin.
*
Bilindiği gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için sanayi devrimi son derece önemli.
Eğer, bir sanayi devi olmak istiyorsanız, en önemli hususların başında mesleki eğitim geliyor.
Tabii böylesine büyük bir projenin başlangıcından tamamlandığı döneme, hizmete girmesinden bugüne kadar en çok tartışılan tarafı garanti araç geçişi olmuştu.
Proje yap işlet devret modeli ile hayata geçirilmiş, 22 yıllık işletmenin ardından devlete devredilecek bir proje.
Yap işlet devret modeli ile hayata geçirilen bu projede devletin kasasından da bir para çıkmadı.
Tabii, yap işlet devret modeli projeler yapılırken, belli bir araç geçiş garantisi de konabiliyor.
Ancak, bu proje ilk planlandığı dönemlerde onlarca uzman ekip tarafından hesaplamaları yapılarak hayata geçirilen bir proje olduğu için, yap işlet devret modelinin henüz yarı süresi dolmadan artık devletin araç geçiş garantisi ücreti ödemeyeceği de aslında ilk başlarda ortaya konmuştu.
Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi, Gedelek Açmalar Mevkiinde bundan tam 32 yıl önce kurulmuştu.
Daha doğru ifade ile hazırlıkları daha eskiye dayanıp, resmi olarak 32 yıl önce yönetimleşen ve o günden sonra her dönem büyümeye devam eden Küçük Sanayi Sitesi bugüne kadar 3 ayrı etap halinde ilave rezerv alanlarını kullanarak büyüdü.
200’e yakın dükkan ile başlayan Küçük Sanayi Sitesi, bugün bir çok imalat firmasını da bünyesinde barındırarak 400 civarı işyerine ulaşmış durumda.
Ve artık irili ufaklı işletmeleri ile neresinden bakarsanız bakın 2 bin kişinin istihdam edildiği bir sanayi bölgesi.
Kurulurken Küçük Sanayi Sitesi olarak kurulan bölge bugün yeniden büyüme hesapları yapıyor.
Kuruluşundan bugüne kadar KSS’nin başkanlığını Şükrü Çoklar yapıyordu.
Küçük Sanayi Sitesi geçmiş dönemlerde yerel yönetimler eli ile Orhangazi şehir merkezindeki sanayi dükkanlarını bünyesine toplama girişimleri ile de anılmış, ancak bu bir türlü gerçekleşmemişti.
Özellikle son 2 ayda yaşanan vaka düşüşleri, ölüm oranlarının azalması, günlük vaka sayılarının 5 binli rakamlara kadar gerilmesi ile birlikte haziran ayında kısmi normalleşme başlamıştı.
Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 14- 20 Haziran arasında Çin ve Almanya’yı geride bırakarak aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke olduğunu duyurdu.
Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında temmuz ayı ile birlikte geçerli olacak yeni normalleşme sürecini açıkladı.
Buna göre, 1 Temmuz itibarıyle sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.
Müzikle ilgili sınırlama saat 24.00’e kadar uzatılıyor.
Şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
AB fonlarına Türkiye her yıl milyonlarca Euro ödeme yaparken, geri dönüşüm konusunda ise ne yazık ki o kadar kabiliyetli değil.
Biliyorsunuz, Avrupa Birliği özellikle çevre, gelişim, teknoloji gibi konularda hazırlanan projelere karşılıksız hibe destek kredileri ödüyor.
Ancak bu konuda Türkiye çok da yeterli değil açıkçası.
Bugün konumuz Avrupa Birliği fonları olmasa da, benzer çalışmalar kendi öz kaynaklarımızla da yürütülüyor.
Bunun için de şehirlerde kaymakamlık yada valiliklerin yanı sıra, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde proje ekipleri olur.
Bu proje ekipleri AB fonlarından faydalanılabilecek, ya da kendi öze kaynaklarımızla, yani KOSGEB yada TKDK gibi devlet kurumları vasıtası ile büyük bölümü hibe olmak üzere hazırlanabilecek projeler vasıtası ile maddi destekler alabiliyor.
Türkiye bu tür projeler konusunda zayıf, Orhangazi ise kendi özelinde daha fazla kısır bir şehir.
Gemlik Körfezi, Mudanya Sahili, Erdek, Bandırma derken İstanbul sahillerinde de ciddi bir deniz salyası tehdidi yaşanmaya başladı.
Bu konuda hem devletin ilgili kurumları, hem üniversiteler seferber oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 7 il için bir genelge yayınladı.
Marmara Denizi Eylem Planı uyarınca müsilajdan kaynaklı kirliliğin giderilmesi ve yönetimi için İstanbul’da bakan yardımcısı, illerde ise vali başkanlığında Koordinasyon Merkezi kurulacak.
Dün itibarı ile de bu süreç başlamış oldu.
Hedef bir seferberlik ile bu müsilaj belasından kurtulmak.
Bu arada, müsilaj ile ilgili 22 ün önce İstanbul Üniversitesi Laboratuvarlarına bırakılan müsilaj örneklerinin tahlil sonuçları da açıklandı.
Özellikle bu yıl İznik Gölü’ndeki su seviyesinin rekor seviyede düşmesi ile Gemlik Gübre’nin gölden çektiği su çok konuşulmaya başlamıştı.
Konu hem siyasilerin, hem DSİ’nin gündemine de girmişti.
Çok bilinmeyenli bir konu olan bu su çekme olayı nihayet DSİ’nin açıkladığı resmi raporlar ve oranlarla ortaya çıkmıştı.
Gemlik Gübre’nin yıllık İznik Gölü’nden çekme yetkisinin 10 milyon metreküp olduğu, yine Gemlik Gübre’nin ifadesine göre de bu 10 milyon metreküp suyun tamamının hiçbir dönem kullanılmadığını da öğrenmiş olduk.
Bu açıklamalarda öğrendiğimiz konulardan birisi de 1970’li yıllarda İznik Gölü’nün Orhangazi sahilinden o dönemde kamu kurumu olan Azot Sanayi’ne yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda bir boru hattında ciddi su kaçağı olduğunu, bu kaçakların bir kısmının boruların eskimesinden kaynaklı olduğunu, bir kısmının ise hat boyunca bazı bölgelerde hatta saplama yöntemi ile girilip su kullanıldığını öğrendik.
Bu noktada iddia edilen konulardan birisi de Gemlik Gübre’nin İznik Gölü’nden çektiği suyun bir miktarını Gemlik Serbest bölgede farklı sanayi kuruluşlarına ücreti mukabilinde sattığı.
Bu iddia elbetteki Gemlik Gübre tarafından reddediliyor.
Özellikle Orhangazi ve Gemlik’te sanayi gücünün günden güne artması, İznik ile birlikte de tarımsal gücünün yüksek olmadı bölge için bir lojistik merkezi olabilecek kapasitede.
Yelpazeyi biraz daha genişlettiğimizde, Yenişehir’in sanayi bölgelerinin gelişime açık olması Yenişehir havalimanı, Sabiha Gökçen’in bölgeye uzaklığının sadece 45 dakikalık bir mesafede olması, bir çok alanda olduğu gibi lojistik merkezi için de büyük avantajlar barındırıyor.
Gemlik limanı gibi uluslararası öneme sahip bir ticaret ağı, yerli Otomobil fabrikasının Gemlik’te hızla yükseliyor olması, Orhangazi’nin özellikle otomotiv yan sanayideki gücü, işin doğrusunu isterseniz bölgeyi bir lojistik merkezi olmaya da itiyor.
*
Hayatım boyunca hiçbir meselede ben ifadesini kullanmadım.
Her zaman biz söylemi ile hareket etmeyi tercih ettim.
Hatırlanacağı gibi, Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı üretimi, 1999 yılında IMF ve Dünya Ticaret Örgütü taahhütleri kapsamında uygulanmaya başlayan yeni tarım politikaları kapsamında farklı bir boyut kazanmıştı.
O dönemlerdeki alınan bu karara rağmen, 2002 yılından sonra bu konuda farklı bir yol haritası ortaya kondu.
2002 yılında Türkiye genelindeki zeytin ağacı sayısı 100 milyon civarıydı.
O yıllarda göreve gelen bugünkü iktidar, zeytin ağacı sayısının artırılması için yeni bir hedef ortaya koymuştu.
Bu hedef ilk etapta Türkiye genelinde zeytin ağacı sayısını 150 milyona çıkarmak,
Bir sonraki adımda ise 180 milyona kadar ulaştırmaktı.
O günün koşullarına göre inşa edilen, yapımına yerel belediye tarafından başlandıktan sonra, Büyükşehir Belediyesi yasası ile BUSKİ’nin devraldığı İznik Gölü Orhangazi sahiline yakın bir noktada inşa edilen arıtma tesisinin etrafındaki bazı tarım arazilerinde bugünlerde ortaya çıkan görüntü endişe yaratmaya başladı.
Öyle ki;
Arıtma tesisinin etrafında bazı tarım alanları tamamen kuruyup solmaya, bataklığı andıran görüntüler oluşmaya başladı.
Bunun nedenini tabii ki teknik olarak bilemiyoruz.
Ancak bu bölgede bir sorun olduğu çok açık ve buna acil önlem alınması gerekiyor.
Orhangazi’nin arıtma tesisi ile ilgili bu endişeleri yaşarken, son günlerde Marmara Denizi’ne kıyısı olan bir çok sahil kentinde ortaya çıkan deniz salyaları dikkatimizi çekti.
Hepinizin malumu olduğu üzere bölgemizde Mudanya sahili ile Gemlik körfezinde oluşan deniz salyaları sonrasında olayın nedenleri de araştırılmaya, bu konuda da bir çok yorum yapılmaya başlamıştı.
Her gün yapılan yeni duble ve otoyollara rağmen, araç trafiği her geçen gün daha da artıyor; artmakla birlikte trafik birçok noktada çileye dönüşüyor.
Özellikle ticaretin can damarı olan Marmara bölgesinde son yıllarda onlarca yol, bağlantı yolu, otoyol ve bölünmüş duble yol inşa edilmesine rağmen, bugün aracı ile trafiğe çıkanların da yakından gördüğü üzere her yerde yoğun bir trafik yaşanmakta.
Bu yollardan birisi de yine Marmara bölgesinin göbeğinde yer alan, Bursa ile Kocaeli, Adapazarı, Bilecik gibi kentleri birbirine bağlayan Orhangazi-İznik Kuzey yolu.
Orhangazi’den İznik’e kadar uzanan yaklaşık 45 kilometrelik gidiş ve geliş olarak yıllar önce inşa edilen İznik Gölü Kuzey yolu her geçen gün artan araç yoğunluğu ile biliniyor.
Hatırlanacağı gibi, Adapazarı’ndan, Mekece üzerinden İznik ve bağlantı yolu ile de Bilecik’e bağlanan yol daha önce duble yol olarak planlanmış ve bu yol hizmete girmişti.
İznik ile Bilecik arasında bazı bölgelerde bölünmüş yol çalışmaları devam etse de, bu bölge büyük oranda rahatlamış durumda.
Özellikle Bursa’dan Orhangazi, oradan da İznik’ten Adapazarı istikametine giden ticari araçlar, kamyon ve TIR’lar Adapazarı İznik arasındaki yolun bölünmüş yola dönüşmesinden sonra daha fazla kullanılır olmuştu.
Her siyasetçinin, her belediye başkan adayının gündemine de girmiştir.
‘Stadyum ve kapalı spor salonu başka bir yere taşınsın, bu alana ise büyük bir park ve yeşil alan yapılsın’ denir.
Bugüne kadar da sürekli ilçenin gündeminde yer alır bu mevzu.
Ama şimdiye kadar bu konuda somut adım atılmadı.
Son dönemde İl Gençlik ve Spor Müdürü stadyumun kaldırılıp yerine Millet Parkı yapılmasını gündeme getirmişti.
Öncelikle şu görüşümü dile getirmek isterim; Orhangazi’nin bugünkü yapısı ile artık bir profesyonel bir takıma kavuşması neredeyse imkansız gibi görünüyor.
Dolayısıyla bir profesyonel takımımız olmayacağına göre, ilçe stadyumunun göle taşınması da mantıklı bir iş olabilir.
Çirkin görüntüyü güzelleştirmek hiç de zor değil
ÜLKEMİZ yeraltı zenginlikleri ile de biliniyor.
Altın madeninden gümüşe, taş maden ürünlerinden bakıra kadar bir çok zenginlik yeraltında yatıyor.
Yeraltı kaynaklarımızın gün yüzüne çıkarılması da ülkemizde tartışmalı konulardan birisi.
Bir kesim yeraltı kaynaklarının mutlaka yer yüzüne çıkarılması ve ekonomiye kazandırılmasını savunurken, az ama sesi güçlü çıkan bir kesim ise doğanın tahrip edildiğini ileri sürerek dağların tepelerin kazılmasına karşı.
Belli kurallar çerçevesinde ise yurdun her noktasında yeraltı kaynaklarının yer yüzüne çıkarılması içn çalışmalar da sürüyor.
***
Maden ocaklarının bol olduğu bölgelerden birisi de Bursa’nın Orhangazi ilçesi.
Özellikle Orhangazi şehrinin kurulduğu bölgenin yüksek kesimlerinde, Fındıklı tepesi olarak bilinen bölgede kalsit madeni üretimi için yarım asır öncesinden bugüne çok sayıda maden ocağı açılmış durumda.
Bu maden ocaklarından bir iki tanesi hariç, geri kalanların tamamı atıl durumda; yani aktif değiller.
Ancak 2000’li yılların başına kadar faaliyette olan bu maden ocakları terk edildikten sonra o günkü görüntüsü ile bırakılmış durumda.
Orhangazi’ye ilk kez gelen, ya da ana yoldan geçerken Orhangazi’yi görenlerin ilk gözüne çarpan da bu terk edilmiş haldeki maden ocakları oluşturuyor.
Karşıdan bakıldığında son derece kötü, çağ dışı ve göz zevkini tırmalayan, şehri Marmara bölgesinin tam göbeğinde modern bir şehirden çok, Ortadoğu’da yıkık dökük haldeki harabe şehirleri anımsatması ile de dikkat çekici.
Bu söylemi abartılı görenler olabilir ama şehrin karşısına geçip manzarayı bu gözle dikkatlice incelediğinizde bu benzetmelerin hiç de ağır olmadığını göreceksiniz.
***
Yıllardır bu maden ocaklarının kapatılması konusu ise çeyrek asırdan bu yana ilçede konuşulan konuların başında geliyor.
Ama hiç bir yönetici hiç bir idareci bu konuda bugüne kadar tek bir adım dahi atmadı, daha doğrusu atamadı.
Orhangazi’de adı geçen alanların tamamı Orman Bakanlığı’na ait.
Ve ne yazık ki orman alanındaki yerlerle ilgili kamu yararına bir iş dahi yapacak olsanız, akıl almaz bürokratik engellerle karşılaşabiliyorsunuz.
Bırakın oralarda herhangi bir şey yapmayı, bu alanları kapatıp yeşillendirmek istiyorum deseniz, karşınıza bir yığın bürokratik oligarşi çıkacaktır.
***
Şehrin görünümünü tamamıyla bozan bu görüntüden kurtulmak mümkün değil mi peki?
Bu maden ocaklarını gözü tırmalayacak görünümden kurtarmak için neler yapılabilir?
Aslına bakarsanız dünyanın her yerinde yaşanan bir sorundan söz ediyoruz.
Aynı mesele tüm dünyada yaşanıyor, her ülke çözüm bulmaya çalışıyor.
Çözüm bulanlar da var.
Örneğin, Brezilya’da bu konuda alınan bir önlem tüm dünyada tanınmış bir uygulama.
Brezilya’daki terk edilmiş bir maden ocağına çizilmiş rengarenk desen hem görüntüyü düzeltmiş, hem inanılmaz bir turizm gelirine neden olmuş.
Yine Avrupa’nın bazı ülkelerinde de aynı şekilde maden ocakları renklendirilip, ışıklandırma yapılmış.
Böylece ortaya son derece güzel görüntüler çıkmış.
Üstelik yapılan bu uygulamaların maliyetinin de çok düşük olduğu ortada.
***
Bu model Orhangazi’de ve bölgede uygulanabilir mi?
Mesela Orhangazi’de bu çalışmaya yeni yapılan adliye binasının arkasındaki çirkin görüntüyü ortadan kaldırarak başlayabiliriz.
Bu hususta kurumsal firmaların sponsor desteği de alınabilir.
Beyaz eşya devleri, elektrikli aletler üreten kurumsal dev firmalar, hatta büyük holdingler.
Sadece bunlar değil elbette;
Orhangazi’nin de dev kuruluşları bu konuda devreye girebilir.
Döktaş, Asil Çelik, Cargill, Bamesa, Hektaş, Sirena Marine, Kırpart, Ormo, Faurecia, Aka...
Bu firmalar da Orhangazi’deki maden ocaklarının rehabilitasyonu ve güzelleştirilmesi için destek olabilir.
Bu konuda ilçenin idarecileri bir sorumluluk alıp en azından böyle bir organizasyonun startını verebilir, devlet yöneticileri ve yerel yöneticiler ise olası böyle bir çalışmanın önündeki bürokratik engelleri kaldırmak için çalışabilir.
İlk örnek projelendirme ise adliye binası arkasındaki eski maden ocağı için yapılabilir.
Bu alan renklendirilip ışıklandırılabilir.
Bunu yapan firmanın da ismi burada gösterilebilir.
***
Yeni adliye binası bölgesindeki görüntü iyileştirilebilirse, bu bir model çalışma olur.
Sonrasında ise şehrin üst kesimlerinde ne kadar böyle alan varsa, bir şekilde iyileştirilebilir.
Bu alanları toprak doldurup yeşillendirmek hem uzun soluklu hem de çok maliyetli bir iş olacağına göre, renklendirme ve ışıklandırmalar ile bu çirkin görüntüden kurtulabiliriz.
Yeter ki şehrin idarecileri biraz efor harcayıp da sorumluluk alsın.