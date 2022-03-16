Büyükşehir’in projesinde gözden kaçan 2 konu

Orhangazi Kültür Merkezi Projesini çok bekledi. Düşünün, nüfusu 100 bine yaklaşan, Marmara Bölgesi’nin tam orta yerinde, ekonomisi, tarımı güçlü, eğitim alt yapısı sağlam bir ilçede, 300-500 kişiyi bir araya getirecek bir konferans salonu yoktu.Bir sosyal ve kültürel mekanı yoktu.
Bu hayal bugünlerde gerçekleşiyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında yapımına başladığı Kültür Merkezi projesinde artık geri sayım başladı.
Son verilen bilgiler, Kültür Merkezi’nin mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması yönünde.
Kültür Merkezi projesi Recep Altepe tarafından planlanmıştı. 2017 yılında görevden alınmadan önce projelendirilip ihalesi yapılmış, inşaatına da başlanmıştı. Sonraki süreçte Altepe’nin görevden alınması ile birlikte proje sekteye uğradı.
*
Özellikle bizler bu satırlardan Kültür Merkezi ile ilgili bir konuya çok fazla dikkat çekmiştik.
Marmarabirlik depoları kamulaştırılıp, Kültür Merkezi projelendirilirken iki etap halinde planlanmıştı.
Birinci etap bugün tamamlanma aşamasına gelen, içinde konferans salonları, sinema ve sergi salonları, nikah salonu ve ticaret alanlarının olduğu birinci etap, ve arsanın ana yola doğru olan terminal yanındaki alanda yapılması planlanan meydan ve yeşil alan projesi.
Bu ikinci etap konusunu sık sık dile getirmiştim, ‘gazeteci olarak bu ikinci etabın sürekli peşinde koşacağız’ diye.
Çünkü, zaten şehrin ortasında bir beton yığını gibi eleştirilere maruz kalan Kültür Merkezi’ni, ancak Terminal yanındaki arsada yapılacak bir meydan ve yeşil alan projesi tamamlayabilir.
Aksi halde Kültür Merkezi’nin ne şehir için ne de o bölge için hiç bir anlamı kalmaz.
Tekrarlamakta fayda var, 2016 yılında Kültür merkezi projelendirilirken yanındaki Terminalin bulunduğu ana yola bakan bölümde bir meydan projesi vardı. Biz Orhangazililer olarak istiyoruz. Yeşil alan, meydan ve dinlenme alanı olarak burayı mutlaka istiyoruz.
Şayet Büyükşehir Belediyesinin bu alan ile ilgili ticari bir beklentisi varsa, acilen bu beklentiden vazgeçip, şehrin hakkı olan bu meydan ve yeşil alanı mutlaka inşa etmesini istiyoruz.
Ve bu isteğimizden de asla ve asla vazgeçmeyeceğiz.
*
Proje konusunda şehri hayal kırıklığına uğratan bir başka husus ise içinde bulunan çok amaçlı salonun seyirci kapasitesi.
Geçmiş arşivlere baktığımızda, Recep Altepe döneminde proje hazırlanırken, içinde en büyük konferans salonunun 650 ile 750 kişilik arasında olacağı üstüne basa basa söylenmişti.
Tabi bunu dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe söylemişti. Kültür Merkezi projesi inşaatı başladıktan bir süre sonra Altepe görevden ayrılınca, zaten inşaat 1,5 yıla yakın süre durdurulmuştu.
İşte ne olduysa bu arada oldu.
Kültür Merkezi’nde en büyüğü 650 ya da 750 kişilik olacağı duyurulan konferans salonu, birden bire 250 kişi kapasiteye düştü.
Düşünsenize, yıllarca böyle bir projenin hayalini kuran Orhangazi, sadece 250 kişi kapasiteli bir salona kavuşmuş olacak.
Bunca yıl beklemenin de, hayalini kurmanın da hiçbir anlamı ne yazık ki kalmadı.
*
Kültür Merkezi konusunda bu iki unsur çok önemli. Çok amaçlı konferans salonu konusunda bu saatten sonra bir şey yapılması mümkün görünmüyor. Ne yazık ki proje bu şekli ile kucağımıza bırakılmış olacak.
Ama Terminal yanında bulunan boş arsa ile ilgili bir şeyler yapılabilir.
Ne pahasına olursa olsun, ilçenin siyasi iradesi, Belediye Başkanı, bu alana yeşil alan ve meydan projesinin yapılması için üzerine ne düşüyorsa yapması gerekiyor.
Bölgede bir beton yığınının ötesinde, meydan ve yeşil alanları ile bir bütün proje haline getirilmesi gerekmektedir.
Büyükşehir’in projesinde gözden kaçan 2 konu
Orhangazi Kültür Merkezi Projesini çok bekledi. Düşünün, nüfusu 100 bine yaklaşan, Marmara Bölgesi’nin tam orta yerinde, ekonomisi, tarımı güçlü, eğitim alt yapısı sağlam bir ilçede, 300-500 kişiyi bir araya getirecek bir konferans salonu yoktu.Bir sosyal ve kültürel mekanı yoktu.
Bu hayal bugünlerde gerçekleşiyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında yapımına başladığı Kültür Merkezi projesinde artık geri sayım başladı.
Son verilen bilgiler, Kültür Merkezi’nin mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması yönünde.
Kültür Merkezi projesi Recep Altepe tarafından planlanmıştı. 2017 yılında görevden alınmadan önce projelendirilip ihalesi yapılmış, inşaatına da başlanmıştı. Sonraki süreçte Altepe’nin görevden alınması ile birlikte proje sekteye uğradı.
*
Özellikle bizler bu satırlardan Kültür Merkezi ile ilgili bir konuya çok fazla dikkat çekmiştik.
Marmarabirlik depoları kamulaştırılıp, Kültür Merkezi projelendirilirken iki etap halinde planlanmıştı.
Birinci etap bugün tamamlanma aşamasına gelen, içinde konferans salonları, sinema ve sergi salonları, nikah salonu ve ticaret alanlarının olduğu birinci etap, ve arsanın ana yola doğru olan terminal yanındaki alanda yapılması planlanan meydan ve yeşil alan projesi.
Bu ikinci etap konusunu sık sık dile getirmiştim, ‘gazeteci olarak bu ikinci etabın sürekli peşinde koşacağız’ diye.
Çünkü, zaten şehrin ortasında bir beton yığını gibi eleştirilere maruz kalan Kültür Merkezi’ni, ancak Terminal yanındaki arsada yapılacak bir meydan ve yeşil alan projesi tamamlayabilir.
Aksi halde Kültür Merkezi’nin ne şehir için ne de o bölge için hiç bir anlamı kalmaz.
Tekrarlamakta fayda var, 2016 yılında Kültür merkezi projelendirilirken yanındaki Terminalin bulunduğu ana yola bakan bölümde bir meydan projesi vardı. Biz Orhangazililer olarak istiyoruz. Yeşil alan, meydan ve dinlenme alanı olarak burayı mutlaka istiyoruz.
Şayet Büyükşehir Belediyesinin bu alan ile ilgili ticari bir beklentisi varsa, acilen bu beklentiden vazgeçip, şehrin hakkı olan bu meydan ve yeşil alanı mutlaka inşa etmesini istiyoruz.
Ve bu isteğimizden de asla ve asla vazgeçmeyeceğiz.
*
Proje konusunda şehri hayal kırıklığına uğratan bir başka husus ise içinde bulunan çok amaçlı salonun seyirci kapasitesi.
Geçmiş arşivlere baktığımızda, Recep Altepe döneminde proje hazırlanırken, içinde en büyük konferans salonunun 650 ile 750 kişilik arasında olacağı üstüne basa basa söylenmişti.
Tabi bunu dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe söylemişti. Kültür Merkezi projesi inşaatı başladıktan bir süre sonra Altepe görevden ayrılınca, zaten inşaat 1,5 yıla yakın süre durdurulmuştu.
İşte ne olduysa bu arada oldu.
Kültür Merkezi’nde en büyüğü 650 ya da 750 kişilik olacağı duyurulan konferans salonu, birden bire 250 kişi kapasiteye düştü.
Düşünsenize, yıllarca böyle bir projenin hayalini kuran Orhangazi, sadece 250 kişi kapasiteli bir salona kavuşmuş olacak.
Bunca yıl beklemenin de, hayalini kurmanın da hiçbir anlamı ne yazık ki kalmadı.
*
Kültür Merkezi konusunda bu iki unsur çok önemli. Çok amaçlı konferans salonu konusunda bu saatten sonra bir şey yapılması mümkün görünmüyor. Ne yazık ki proje bu şekli ile kucağımıza bırakılmış olacak.
Ama Terminal yanında bulunan boş arsa ile ilgili bir şeyler yapılabilir.
Ne pahasına olursa olsun, ilçenin siyasi iradesi, Belediye Başkanı, bu alana yeşil alan ve meydan projesinin yapılması için üzerine ne düşüyorsa yapması gerekiyor.
Bölgede bir beton yığınının ötesinde, meydan ve yeşil alanları ile bir bütün proje haline getirilmesi gerekmektedir.