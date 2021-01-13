Bölgenin ‘Meram’ı olabilir

Bu süreç yaklaşık 2 yıldır devam ediyor.
HEKTAŞ Elsan Elyaf’ın sanayi bölgesinde, İznik Gölü’ne sıfır devasa araziyi aldıktan sonra buradaki çalışmalarına da aşağı yukarı 1 yıl önce başladı.
Buradaki yatırım ile ilgili olarak bildiğimiz tek bilgi: “HEKTAŞ burada yerli tohum üretecek”
Şu ana kadar bir kısmını saymazsak, arazide yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak da zaten yerli tohum üretimi yapılacağına dair emareleri de uzaktan uzaktan görüyoruz.
Firmanın burada en önem verdiği konu ise arazinin etrafını duvarlar ve çelik tellerle kaplamak oldu.
Bir de gözle görülür olarak arazinin İznik Gölü tarafına konan dev seralar.
Bunun dışında, arazinin Elsan Elyaf döneminden kalan kapalı alanlarda bir tadilat hatta yıkıp yeniden bina dikmelerini uzaktan uzağa görebiliyoruz.
*
Türkiye için tarihi bir müjde,bizler için de ayrı bir anlam ifade ediyordu.
Çünkü Yerli Otomobilin fabrikası bizlere komşu ilçe, yani 15 dakikalık mesafemizde Gemlik’te inşa ediliyor.
Yerli otomobilin üretilecek olması bizler için çok özel bir heyecan, fabrikasının bizim bölgemizde olacak olması ise katmerli heyecan.
Çünkü, otomotivin başkenti Bursa, Bursa’nın otomotiv yan sanayi merkezi ise Orhangazi ve Gemlik.
Haliyle yerli otomobilin üretim aşamasında Orhangazi ve Orhangazi’deki sanayi kuruluşları kenarında köşesinde mutlaka yer alacak.
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Peki 27 Aralık 2019 tarihinde ilk tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili geride kalan 1 yılda neler oldu?
Türkiye’nin otomobili, TOGG tarafından Gemlik’te belirlenen fabrika alanında inşa edilecek.
Fabrika inşaatı hızla devam ediyor.
Hedeflenen 2021 yılı sonunda inşaatı tamamlamak, 2022 yılı sonunda da ilk otomobili banttan indirmek.
Türkiye’nin otomobili kendi ölçeğinde son derece önemli.
Günümüz teknolojisine uyumlu, hatta bazı yönleri ile çok daha gelişmiş ve tüm dünyada kabul görecek bir otomobil.
İşte Türkiye’nin otomobili Bursa’da hayata geçecekken, Bursa ve fabrikanın kurulacağı Gemlik ve bölgesi için de büyük hayati öneme sahip.
Tabiki bu otomobil tüm ülkeye bir değer katacağı gibi Gemlik, Orhangazi, İznik bölgesine de apayrı bir değer katacak.
Hatta, “Hiç kimse alışveriş yapmasın, ekonomi darboğaza girsin” diyen muhalefet vekilleri ile bile tanıştı bu ülke.
Yetinmediler, ABD’de Biden’in seçimi kazanmasından sonra zafer çığlıkları atıp “Biden geldi, kesin Türkiye’ye yaptırım uygular” diye sevinenleri de gördük.
Bu örnekleri çoğaltabiliriz.
Ne yazık ki muhalefetimizin durumu tam da böyle.
Ancak bugünkü konumuz bu değil.
Konumuz, Orhangazi bölgesi ile ilgili.
Orhangazi, yeni yatırımcı kabul edecek mi, yoksa etmeyecek mi?
2020 ile birlikte dünyamıza giren Covid-19 salgınında geldiğimiz son durum içimizi karartıyor.
Salgında kontrolü sağlamak bir yana, günden güne daha kötü bir tablo ile karşı karşıyayız.
Sadece Türkiye değil, dünya bu virüs belası ile boğuşuyor, hiçbir ülke de layıkıyla bu virüs ile mücadele edemiyor.
Avrupa hatta dünya ülkelerinin birçoğu salgınla mücadele edemez hale geldi.
Tablo günden güne daha da kötüye gidiyor.
Türkiye, güçlü alt yapısı ile şu ana kadar o bazı dünya ülkelerinde karşılaştığımız manzaraları görmedi.
Ancak gidişat bir şekilde kontrol altına alınamazsa, bizleri daha da kötü günler bekliyor gibi görünüyor.
*
Türkiye nüfusunun ve Türkiye ekonomisinin lokomotofi olan Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen tarih boyunca bir çok fırsatı kaçırmış.
Deyim yerindeyse koskoca bir köy havasında kalmış bir ilçe.
Ne yazık ki...
Geçmişte kabuğunu kırmak için dönemsel olarak adımlar atsa da, bu adımlar değişen yönetim kademeleri nedeniyle hep sekteye uğramış.
Küçük olsun benim olsun mantığı ile yönetilmiş ve yönetilmeye devam eden bir ilçe. Bu gerçeği ticaret yapan, sanayinin içindeki herkes biliyor.
Kaçan bir çok fırsat olmuş.
Tarihi biraz geriye aldığımızda, 1980’li yılların sonlarından başlayıp 2000’li yıllara kadar bölgede her şehir kendi çapında yükünü alıp ilerlerken, Orhangazi ne yazık ki her türlü gelişimden geride kalmış.
İznik Gölü’nün Orhangazi’ye göre kuzey yakasında, Karsak mahallesinden başlayıp, Narlıca’ya kadar olan bölümde ağırlıklı olarak da Gürleler, Gemiç ve Sölöz mahallelerinde yoğunlaşmış eski evlerimiz var.
Bazı evlerin 200 yıllık olabileceği, hatta farklı özelliklere sahip olduklarını biliyoruz.
Örneğin en dikkat çekici olanı Sölöz mahallesinde hemen yol kenarında devasa görüntüsü ile duran eski tarihi ev.
Yine, Gemiç ve Gürle mahallelerindeki eski evler her biri farklı özellikleri olan, tarihi nitelikleri yanı sıra, farklı bir çok hikayeyi de bünyesinde barındıran evler.
Ancak, her biri neredeyse kaderine terkedilmiş durumda.
*
Elbetteki bahsettiğim bu tarihi evlerin bazılarında yaşam devam ediyor.
Sanayi gücü de herkesin malumu.
1970’li yılların başlarında ilk sanayileşmenin başladığı Bursas-Orhangazi bölgesinde,
Yaklaşık yarım asırda çok sayıda irili ufaklı sanayi kuruluşları faaliyete girmiş durumda.
İlçedeki sanayileşme, yeni sanayi ve istihdam alanlarının kurulması 2000 yılına kadar devam etti.
O tarihten sonra yeni sanayi yatırımı olmadı.
Kav Orman sanayi fabrikasının yerine faaliyete giren ve Avrupa’nın en önemli yat ve yelkenli fabrikası olan Sirena Marine ve özellikle zeytin ve turşu üretiminde artan üretim miktarı, yeni yapılan entegre tesisler dışında öyle kayda değer istihdam yaratacak yeni alanlar oluşmadı.
Bir anlamda şunu diyebiliriz;
Bornova ve Bayraklı’da birçok bina yıkıldı, hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımız oldu.
İzmir depreminin acısını ta içimizde hissederken, sir acıyı da en yakınımızda yaşadık.
Aslen Orhangazili olan İnan ailesinin 10 yaşındaki biricik kızları Elif’in enkaz altında kalıp hayatını kaybettiğini öğrendik.
Bu bizlerin acısını ikiye katladı.
Velhasıl depremin acısını iliklerimize kadar hissettik.
Deprem sonrasında devletimiz tam anlamı ile seferber oldu.
Devlet tüm kurumları ile hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştı, yaraları sarmaya çalıştı.
Bursa Valiliği, 2019 yılı boyunca Bursa genelindeki tüm okullarda olası depremlerde riskli okul binalarının tespiti için bir çalışma başlatmıştı.
Bu çalışma 2019 yılı sonunda tamamlanmış 2020 yılının ilk aylarında ise rapor haline getirilerek Valiliğe sunulmuştu.
Kontrolleri Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı yapmış, Bursa genelinde toplam 24 okul riskli bulunarak yıkım kararı verilmişti.
Valilik bu kararı 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının sömestir tatili esnasında açıklamış,, okulların yıkımına ise hemen başlanacağını belirtmişti.
Bursa genelinde belirlenen bu 24 okul binasının artık kullanılmaması, buralarda eğitim gören okulların en yakın bölgelerde başka okul binalarına taşınmaları talimatı verilmişti.
Nitekim, bu resmi karar sonrasında tüm bu 24 okul için, ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri gerekli planlamayı yapıp bu okullardaki öğrencileri başka okullara taşımıştı.
Nihayet, bu taşınma ve şubat tatilinin tamamlanmasından sonra ikinci yarı yıl başlamıştı.
Türkiye, Avrupa’nın sanayi devi ülkelerin seviyesinde Mesleki Eğitim vermelidir.
Mesleki eğitimdeki pay Almanya’da yüzde 65’ler seviyesindeyken,Türkiye’de bu rakam son yıllardaki hamlelerle ancak yüzde 35’ler seviyesine geldi.
Mesleki eğitim sanayide hamle yapmak isteyen ülkeler için son derece önemli.
Sanayide ara eleman ve kalifiye eleman ihtiyacının karşılandığı tek yer mesleki eğitim.
Yani, meslek liseleri...
Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda bu hususta olumlu adımlar atmıştı.
Bakanlık bir çalışma daha başlattı.
Gerçekten de göldeki su kaybı artık endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.
Sadece bu bölgenin değil belki de Türkiye için en önemli değerlerin başında geliyor İznik Gölü.
Gölün temizliğinden tutun da, su seviyesindeki kayıpların nedenleri, önlemleri ve çözümleri ile ilgili ne yazık ki sayfalar dolusu yazılar da yazsak, öyle görünüyor ki yetkililerden en ufak bir adım gelmeyecek.
Bugüne kadar İznik Gölü’nün içinde bulunduğu olumsuzlukları dile getirip durduk.
Ancak, gölün nimetleri çevreye ve insanlığa faydaları da yok değil.
En önemlisi de göl ürünleri.
Balıkçılık bunlardan birisi.
Hatırlamak gerekirse, bölge için 3 önemli husus önümüzdeki süreçte bölge için hayati öneme sahip.
Birincisi ve en önemlisi Gemlik’te inşa edilecek olan yerli otomobil fabrikası.
İkincisi, üniversitenin içinde bulunduğu durum.
Üçüncüsü ise 2021 Eylül ayında İznik’te yapılacak olan Dünya Göçebe Oyunları.
Bunlar bölge için en önemli ve öncelikli 3 konu.
Örnekleri çoğaltabiliriz.
Örneğin, Orhangazi’nin geçmiş dönemde öne çıkan ama yeni dönem ile birlikte yine rafa kaldırılan Termal Turizm gücü.
Bu konuda yine bu satırlardan defalarca fikrimizi dile getirmiştik.
Bugün, göldeki çekilmenin, su seviyesinin rekor şekilde düşmesinin en önemli nedeni son 2 yıldaki düşük yağışlar.
Çünkü son 40 yılın en kurak dönemleri yaşanıyor.
Bunun nedeni olarak da İznik Gölü’nü besleyen su kaynakları da yeteri kadar beslenememiş,
Göl de seviyesini yükseltememişti.
İznik Gölü’ndeki su azalmasının bunun dışında da nedenleri var elbet.
Tarımsal sulamaların gün geçtikçe artması
Herkesin de malumu olduğu üzere eskiden büyük şehirlerde yoğun bir şekilde yaşanan, şehirler arası yollarda günün yada haftanın belli günlerinde trafik yoğunlukları yaşanırdı.
Örneğin; sabah erken saatler ve insanların mesaiye başladığı saatlerde, mesai bitiminde akşam saatlerinde trafik yoğunlukları yaşardık.
Ya da, şehirler arası yollarda da hafta sonları, tatil başlangıçları ve tatil bitişlerinde görürdük yoğun trafikleri.
Ancak, geldiğimiz noktada trafik artık öyle bir hal aldı ki, günün hangi saati olursa olsun; haftanın, ayın hangi günü yada zamanı olursa olsun, yoğun trafiklere şahitlik ediyoruz.
Bursa ve ilçeleri de bu durumdan payını alan şehirlerden birisi.
Şehirlerdeki trafin yoğunluğunun birkaç nedenini sıralayabiliriz.
Birincisi her geçen gün artan araç sayısı.
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu’nda şu an itibarı ile 4 bölüm bulunuyor.
- Bilgisayar Teknolojileri bölümü,
- Elektronik ve Otomasyon bölümü,
- Makine ve Metal Teknolojileri bölümü
- Park ve Bahçe Bitkileri bölümü.
Hatırlanacağı gibi bu dört bölüme ilave olarak Orhangazi Asil Çelik MYO’ya yeni bölüm kazandırılmıştı.
- Otomotiv bölümü.
Gerçekten de hiçbir dönem böylesine çekilme görmemiştim.
Göl seviyesi artık kıyıdan 30 metreden fazla çekilmiş durumda.
Göldeki su seviyesinin bu denli düşmesi elbette bizleri endişelendiriyor.
Çünkü, herkesin bildiği gibi İznik Gölü sadece bölge için değil,
İstanbul ve civarı için de son derece önemli bir göl.
İznik gölü olağanüstü hallerde içme suyu kaynağı olarak dahi kullanılabilecek, bölge tarımı için son derece hayati öneme sahip bir su kaynağı.
Ancak, ne yazık ki yerel imkanlarla göl yolunda şu güne kadar hiçbir çalışma yapılmadı, yapılamadı.
Orhangazi’den İznik Gölü’nün güney yakasından İznik istikametine giden yolun bağlantısıdır Göl Yolu.
Dahası, Orhangazi’ye bağlı 10’a yakın eski köye ulaşımı sağlayan yol.
İlave olarak da yine aynı bölgedeki onlarca sanayi kuruluşuna bağlantı sağlayan bir yol olması hasebiyle, gün içinde binlerce aracın geçtiği bir yol.
Göl Yolu, artık bu trafiğe yetmiyor.
Yetmediği için de sık sık trafik kazası yaşanıyor.
Son birkaç ayda hem ölümlü hem de yaralanmalı bir çok trafik kazasına sahne oldu Göl Yolu.
Belediye bünyesinde faaliyetini sürdüren Tarım A.Ş. Bursa’ya has bir çok tarım ürününe destek oluyor.
Üretimden, pazarlamaya kadar hem müstahsile, hem de bu işin ticaretini yapanlara ciddi destekleri var Tarım A.Ş.’nin.
Siyah inciri, şeftalisi, yaban mersini, böğürtleni, deveci armudu ve daha bir çok ürüne yönelik farklı desteklemeleri var.
Verdiği desteklerle üretici bir nebze olsun rahatlıyor.
Bundan daha da önemlisi tarım ürünlerinin katma değeri yüksek, nitelikli üretilmesine de üretici için yeni ve hatta uluslararası pazarlar da bulmaya devam eden Tarım A.Ş.’nin bir çelişkisi var.
Bilindiği gibi Bursa’nın en önemli tarım ürünlerinin başında zeytin geliyor.
Ancak, gelin görün ki Tarım A.Ş. zeytine destek vermiyor,
Bölgenin ‘Meram’ı olabilir
Konya’nın Meram ilçesini bilenleriniz vardır.Meram, Konya’nın güneyinde yer alıyor.Bu bölge, Meram Bağları ile kanalları ve eşsiz doğal güzellikleri ile bilinir.
Son yıllarda bölgede yapılan yatırımlar sayesinde de Meram Bağları ve bölgedeki tesisler Türkiye’nin her köşesinden binlerce misafir ağırlar.
Özellikle yerli turistlerin büyük ilgi gösterdiği bir bölge.
Meram’ı güzel yapan, doğal yanıdır.
Yemyeşil ağaçlar ve dereleri ile doyumsuz bir bölgedir.
O bölgenin bu denli güzelliği kadar olmasa da Orhangazi bölgesinde de böylesine doğası muhteşem alanlar var.
Bunlardan birisi de Nadır bölgesi ve Nadır’dan Orkent bölgesine kadar uzanan dere yatağıdır.
Burası ile ilgili önceki dönem belediye başkanı Neşet Çağlayan’ın büyük bir hayali vardı.
Orkent Köprüsünden başlayıp Nadır alanına kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik dere güzergahının tamamını ıslah edip, bu dere güzergahı boyunca da sağlı sollu sosyal donatı alanları oluşturmaktı.
Adına da Kanal Orhangazi denmişti.
Proje büyük ve belki de bölgenin en büyük cazibe merkezi olabilecek seviyedeydi.
Çünkü düşünün ki Marmara bölgesinin ortasında, İstanbul’a bir adım, Bursa’nın hemen dibinde, İznik Gölü’ne yakın, Orhangazi merkezden Nadır bölgesine kadar Meram Bağları’nı andıran bir bölge olabilirdi.
Proje şekillenmiş, Devlet Su İşleri Bölge müdürlüğü marifetiyle Kanal Orhangazi Projesi’nin ilk etabı da başlamıştı.
Nihayetinde projenin, yani ıslah çalışmasının ilk etabı olan Orkent Köprüsü ile Arkaltı bölgesinde yaklaşık 1 kilometrelik bölüm tamamlanmıştı.
Beklenen ise ikinci etabın başlamasıydı.
Ancak, DSİ Genel Müdürlüğü’nden gelen haber projenin planlanan şekli ile değil, tamamlanan bölümleri ile bitirilmiş oldu.
*
Nadır Deresi ıslah çalışmasının son durumu ile ilgili DSİ Genel Müdürlüğü bir açıklama yayınladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Orhangazi Nadır Deresi ıslahı kapsamında yürütülen çalışmaları tamamladık. Çalışmaların tamamlanmasıyla Orhangazi ilçemizin taşkın riski azaltılmış oldu. İş kapsamında çift taraflı 1200 metre beton duvar ve 4 köprü imalatı bitirilerek fiziki olarak yüzde 100 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmalar tamamlanmıştır. Orhangazi ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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Buraya kadar sorun yok.
Tamamlanan bölüm güzel oldu.
Lakin, projenin gerçek mahiyetine ulaşması için yeterli olmayacak.
Çünkü yapılan bölüm sadece 1000 metrelik bir çalışma oldu.
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İşin bir boyutu bu
Asıl konuşulması gereken ise DSİ böyle bir projeyi sürdürürken, kalan bölümler için ilgili kurumlar ile irtibatın kurulmamasıdır.
Yani daha açık ifadeyle, DSİ’nin ilk etabından sonra ikinci etap için Orhangazi’deki siyasi irade ve yerel yönetim konuya bu kadar uzak kalınca, DSİ de projeyi bu noktada tamamlamış oldu.
Çünkü biliyoruz ki bu hususlar takip ister, ilgi ister, kovalamak ister.
Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerden sonra birçok konuda olduğu gibi, Nadır Deresi Islah çalışmaları konusu da ilgisiz kaldı.
Ak Parti’nin Orhangazi’deki idarecileri de, Belediye Başkanı da konuya uzak durup olayı akışına bırakınca, bu durum ortaya çıkmış oldu.
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Bana sorarsanız geç kalınmış bir durum da yok.
Yerel yönetim, ilçenin diğer yönetim kademeleri ve siyasi iradenin Orhangazi’deki temsilcileri projenin peşini bırakmaz.
Tarım Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü seviyesinde işin takipçisi olursa, proje devam eder.
Böylece Orkent Köprüsü bölgesinden Nadır alanına kadar olan bölümün tamamı ıslah edilir, sonrasında da yerel yönetim ıslah edilen dere güzergahına sosyal donatı alanları kurarak, bölgeyi bir cazibe merkezine dönüştürebilir.
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