Bölge tahminimizden daha fazla katkı görebilir

Geçen yıl, aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomobil fabrikasının Gemlik’te kurulacağını açıklaması, bölgeye büyük bir heyecan getirmişti.
O günden sonra geçen yaklaşık 6 aylık dönemde her ne kadar bir koronavirüs salgını ile karşı karşıya kalsak da, yerli otomobil konusundaki işleyiş aksamadan devam etti.
Önce Gemlik’te askeri alanda ihtiyaç duyulan arsanın tahsisi yapıldı.
Daha sonra ise Büyükşehir ve Gemlik belediyelerinde arsa ile ilgili plan düzenlemeleri tamamlanmıştı.
Koronavirüs salgını ile birlikte biraz gündemden düşse de, yaklaşık 2 hafta önce fabrikanın yapılacağı Gemlik’teki askeri hara da hafriyat çalışmalarının başlaması, haziran ayında ise fabrika için temel atma töreni düzenleneceğinin açıklanması, bölgenin heyecanını bir daha bu yöne zerk etmiş oldu.
Bazı çevreler hala inanmayıp, konuyu siyaset malzemesi de yapsa, yerli otomobil üretecek olan TOGG boş durmuyor.
Örneğin yeni yapılacak olan yerli otomobilin bir çok parçası için Türkiye genelinde konusunda uzman ve kendini geliştirmiş olan firmalarla irtibata geçti.
Bazı parçalar için teklifler alındı, hatta bazı parçalar için ise anlaşmaya bile varıldı.
*
Bilindiği gibi Gemlik ve özellikle Orhangazi bölgesi otomotiv yan sanayi konusunda şanslı. Şanslı olduğu kadar dalında en iyilerin olduğu bir bölge.
Yerli otomobilin Gemlik’e yapılacağının duyurulduğu dönemde, bu kararın Orhangazi’nin de başına bir talih kuşu konması anlamına geleceğini söylemiştik.
Görünürde de öyle olduğunu yavaş yavaş anlıyoruz.
Örneğin;
Orhangazi’nin önemli yan sanayi kuruluşlarından olan Aka Otomotiv, yerli otomobilin bazı parçalarını üretmek için kolları sıvadı.
Yerli otomobili yapacak olan TOGG, Aka Fabrikasına bazı parçalar için bir ARGE çalışması yapması için teklif sundu.
Sunulan teklif birkaç parça için ve ilk parça için de anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Aka Otomotiv Orhangazi’de yerli otomobilin otomatik cam mekanizması için anlaşmaya vardı.
Bu bölge ekonomisi için iyi bir haber.
*
Tabii tablo tamamen iyimser değil şu aşamada.
Çünkü koronavirüs salgını nedeniyle en başta etkilenen sektör otomotiv sektörü oldu.
Bu sektörün olumsuz etkilenmesi haliyle Bursa ekonomisini ve bölge ekonomisini de etkiledi.
Elbetteki ‘yeni normal’ dönem yavaş yavaş başlarken, bu dönemde akılcı adımlar atarak hem otomotiv sektöründe hem de diğer tüm sektörlerde adım adım öne geçme şansımız da olacaktır.
*
Orhangazi ekonomisinin mart öncesi normal seyrine ulaşması elbetteki uzun zaman alacak.
Ancak Türkiye genelinde turizmden sonra en hızlı hareket edecek olanın da otomotiv sektörü olacağını söyleyebiliyoruz.
Orhangazi, hem demir çelik, hem döküm hem de otomotivin yanı sıra, tekstilde de hızlı hareket edip normalleşme dönemini atlatması gerekiyor.
Tüm bu gelişmelere bir de yerli tohum üretimi için Oyak’ın yan kuruluşu Hektaş’ın harekete geçmiş olması da yine bölge ekonomisi için sevindiren adımlar arasında yer alıyor.
Bu yükseliş, bir yandan istihdama da katkı sağlayacaktır.
Ve mart öncesi döneme dönmek için de adım adım gitmek gerekiyor.
*
Yerli otomobil, bölge ekonomisi, Gemlik, Orhangazi ve İznik ile ilgili gelişmeleri ele alırken sıkça dile getirdiğim bir husus var.
Bu üç ilçenin kamu idarecilerinin yanı sıra, her 3 belediyenin belediye başkanı ve yine Ticaret ve Sanayi Odalarının da özellikle bazı hususlarda mutlaka ortak adım atması, ilçelerine katkı sağlarken, topyekün bölgeye katkı sağlanması gereklidir.
Bugüne kadar bu adımlar 3 ilçeden de gelmedi.
Geçmiş dönem yönetimlerinde bununla ilgili sevindirici adımlar atılmış olsa da, yeni yönetimlerin bu konuyu kulak ardı ettiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz.
Üç ilçenin yönetimleri bu konuları bir kez daha gözden geçirip, buna göre değerlendirme yapmasını bekliyoruz.
Umarız özel sektörün verdiği mücadeleyi, bölge yöneticileri de gösterir.
Bölge tahminimizden daha fazla katkı görebilir
Geçen yıl, aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomobil fabrikasının Gemlik’te kurulacağını açıklaması, bölgeye büyük bir heyecan getirmişti.
O günden sonra geçen yaklaşık 6 aylık dönemde her ne kadar bir koronavirüs salgını ile karşı karşıya kalsak da, yerli otomobil konusundaki işleyiş aksamadan devam etti.
Önce Gemlik’te askeri alanda ihtiyaç duyulan arsanın tahsisi yapıldı.
Daha sonra ise Büyükşehir ve Gemlik belediyelerinde arsa ile ilgili plan düzenlemeleri tamamlanmıştı.
Koronavirüs salgını ile birlikte biraz gündemden düşse de, yaklaşık 2 hafta önce fabrikanın yapılacağı Gemlik’teki askeri hara da hafriyat çalışmalarının başlaması, haziran ayında ise fabrika için temel atma töreni düzenleneceğinin açıklanması, bölgenin heyecanını bir daha bu yöne zerk etmiş oldu.
Bazı çevreler hala inanmayıp, konuyu siyaset malzemesi de yapsa, yerli otomobil üretecek olan TOGG boş durmuyor.
Örneğin yeni yapılacak olan yerli otomobilin bir çok parçası için Türkiye genelinde konusunda uzman ve kendini geliştirmiş olan firmalarla irtibata geçti.
Bazı parçalar için teklifler alındı, hatta bazı parçalar için ise anlaşmaya bile varıldı.
*
Bilindiği gibi Gemlik ve özellikle Orhangazi bölgesi otomotiv yan sanayi konusunda şanslı. Şanslı olduğu kadar dalında en iyilerin olduğu bir bölge.
Yerli otomobilin Gemlik’e yapılacağının duyurulduğu dönemde, bu kararın Orhangazi’nin de başına bir talih kuşu konması anlamına geleceğini söylemiştik.
Görünürde de öyle olduğunu yavaş yavaş anlıyoruz.
Örneğin;
Orhangazi’nin önemli yan sanayi kuruluşlarından olan Aka Otomotiv, yerli otomobilin bazı parçalarını üretmek için kolları sıvadı.
Yerli otomobili yapacak olan TOGG, Aka Fabrikasına bazı parçalar için bir ARGE çalışması yapması için teklif sundu.
Sunulan teklif birkaç parça için ve ilk parça için de anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Aka Otomotiv Orhangazi’de yerli otomobilin otomatik cam mekanizması için anlaşmaya vardı.
Bu bölge ekonomisi için iyi bir haber.
*
Tabii tablo tamamen iyimser değil şu aşamada.
Çünkü koronavirüs salgını nedeniyle en başta etkilenen sektör otomotiv sektörü oldu.
Bu sektörün olumsuz etkilenmesi haliyle Bursa ekonomisini ve bölge ekonomisini de etkiledi.
Elbetteki ‘yeni normal’ dönem yavaş yavaş başlarken, bu dönemde akılcı adımlar atarak hem otomotiv sektöründe hem de diğer tüm sektörlerde adım adım öne geçme şansımız da olacaktır.
*
Orhangazi ekonomisinin mart öncesi normal seyrine ulaşması elbetteki uzun zaman alacak.
Ancak Türkiye genelinde turizmden sonra en hızlı hareket edecek olanın da otomotiv sektörü olacağını söyleyebiliyoruz.
Orhangazi, hem demir çelik, hem döküm hem de otomotivin yanı sıra, tekstilde de hızlı hareket edip normalleşme dönemini atlatması gerekiyor.
Tüm bu gelişmelere bir de yerli tohum üretimi için Oyak’ın yan kuruluşu Hektaş’ın harekete geçmiş olması da yine bölge ekonomisi için sevindiren adımlar arasında yer alıyor.
Bu yükseliş, bir yandan istihdama da katkı sağlayacaktır.
Ve mart öncesi döneme dönmek için de adım adım gitmek gerekiyor.
*
Yerli otomobil, bölge ekonomisi, Gemlik, Orhangazi ve İznik ile ilgili gelişmeleri ele alırken sıkça dile getirdiğim bir husus var.
Bu üç ilçenin kamu idarecilerinin yanı sıra, her 3 belediyenin belediye başkanı ve yine Ticaret ve Sanayi Odalarının da özellikle bazı hususlarda mutlaka ortak adım atması, ilçelerine katkı sağlarken, topyekün bölgeye katkı sağlanması gereklidir.
Bugüne kadar bu adımlar 3 ilçeden de gelmedi.
Geçmiş dönem yönetimlerinde bununla ilgili sevindirici adımlar atılmış olsa da, yeni yönetimlerin bu konuyu kulak ardı ettiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz.
Üç ilçenin yönetimleri bu konuları bir kez daha gözden geçirip, buna göre değerlendirme yapmasını bekliyoruz.
Umarız özel sektörün verdiği mücadeleyi, bölge yöneticileri de gösterir.