223. sıra Orhangazi için yeterli mi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Türkiye genelindeki 973 ilçe arasında Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması yaptı.
Araştırmada Orhangazi 223.sırada yer aldı.
Bu konudaki detaylı haber birkaç gündür basında yer alıyor.
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Öncelikle araştırmanın içeriği ile ilgili bilgi verip sonrasında Orhangazi’ye değinmek istiyorum.
Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteriyor.
Araştırmanın kısa ismi “SEGE 2022”. İçeriğinde ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliği yer alıyor.
İlçeler 6 kademede araştırmaya tabi tutuldu.
Bu araştırma sonucuna göre Türkiye’nin en gelişmiş ilçesi İstanbul’un Şişli ilçesi seçildi.
İkinci sırada Ankara Çankaya, üçüncü sırada İstanbul Beşiktaş yer aldı.
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Bursa’dan ilk 50 içinde 2 ilçe vardı. Araştırmanın 8. sırasında Nilüfer yer alırken, 32. sırada Osmangazi yer aldı.
*
Gelelim bölgemize, yani Orhangazi, Gemlik ve İznik ilçelerine... Araştırma kapsamında Gemlik 171, İznik 302. sırada yer aldı. Orhangazi’nin sıralaması 223 oldu.
*
Peki, araştırma hangi kriterlere göre yapıldı?
Araştırmada nüfus payı, göç hızı, şehirleşme, doğurganlık, evlilik, boşanma, istihdam, kadın istihdamı, günlük kazanç, özel okul oranı, LGS ve TYT puan ortalamaları, kişi başı doktor sayısı, sağlık tesisleri, banka şubesi, POS cihazı, işletme sayısı, turizm tesisleri, AVM sayısı, internet aboneliği, akaryakıt istasyonu ve kadın sürücü sayısı gibi konular değerlendirmeye alındı.
Yani, gelişmişlik göstergesi içinde yukarıda saydığım unsurlar etkili oldu.
İşte tüm bu unsurlar değerlendirilerek yapılan sıralamada Orhangazi 223. sırada yer aldı. Gemlik 171, İznik 302.sıradaydı.
Rakamlar bu şehirlerde yaşayan insanları tatmin etti mi bilemiyorum; ama beni hiç ama hiç etmedi.
Çünkü Orhangazi ile birlikte Gemlik ve İznik Türkiye nüfusunun yüzde 60’ının yaşadığı Marmara bölgesinin tam ortasında, sanayi, ekonomi hatta tarımı ve turizmi en güçlü bir bölgenin tam ortasında yer alması hasebiyle, bu araştırmada bu sıralarda yer alması tatmin edici değil.
*
Eskiler hatırlar.
Orhangazi, sanayi gücü ile Türkiye’nin 47 ilinden daha güçlü bir ilçe olarak eskiden beri bilinir.
Şu anda da durum böyle mi bilemiyorum.
Büyük sanayi kuruluşları, bununla birlikte sağlam alt yapısı ve iç gücü olan Orhangazi ve Gemlik bu sıralamada daha yukarıda olması gerekmiyor muydu?
Elbetteki nüfus yoğunluğu önemli bir kriter. Nüfus yoğunluğunun olduğu bir kentte tabii ki yukarıda sayılan kritlerin daha çok olması da normal.
Ama ekonomik gücü ve bulunduğu coğrafi konumlar itibarı ile hem Orhangazi hem Gemlik hatta İznik’in çok daha yukarılarda olması gerekiyor.
*
Bunun nedenleri nelerdir?
Sanayisi bu kadar güçlü, tarım gücü bu kadar yüksek 3 ilçe neden 973 ilçe içinde yüz ve iki yüz küsurlarda kendine yer bulabildi.
Bunu en iyi değerlendirmesi gereken bu ilçelerin kendi dinamikleridir.
Yerel yönetimler başta olmak üzere, bu ilçelerin kamu temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve tüm ilçe dinamikleri bunun nedenlerini çok iyi analiz etmeli, buna göre de gelecek adına yeni yol haritalarını önlerine koymaları gerekmektedir.
*
Ya da sebep bu üç ilçede öteden beri hatta yıllardır devam eden kısır siyasi ve kısır sosyolojik çekişmeler mi ilçeleri bu seviyede tuttu? Çok değil, çeyrek asır geriye gidip o günlerden bugünlere kadar yaşanan tüm süreci incelersek, hangi kısır çatışmalar ve hangi gereksiz çekişmeler olduğunu çok daha iyi anlayacağız.
Şehirler, hem siyasetinde hem de sivil dinamiklerinde daha çok donanımlı ve gerçek anlamda hizmet üretenleri mi, yoksa siyasette ya da mücadele verdiği sivil toplum örgütlerinde durumu daha iyi idare ettikleri için mi göreve geldiler?
*
Açık söylemek gerekirse, son 25 yıla bakarak bu durumu kolaylıkla analiz edebiliriz.
Ne dünya eski dünya, ne Türkiye eski Türkiye.
Duranın, soluklananın kaybettiği, durmadan çalışanın, üretenin, ortaya yenilikler koyanın başarılı olduğu günümüz dünyasında, etrafımızdaki hangi siyasetçi bu kriterleri taşıyor, ya da hangi sivil toplum örgüt temsilcisi bu nitelikleri bünyesinde barındırıyor...
İşte bu analizi iyi yaparsak, Türkiye’nin en gözde bölgesinde olan bu 3 ilçe geleceğe daha güvenli bakacaktır.
Aksi halde, aynı kısır çekişmelerle ilçenin tüm köşe başları tutulacaksa, bir sonraki araştırmada bu ilçelerin sıralamada daha da gerilerde olacağını göreceğiz.
223. sıra Orhangazi için yeterli mi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Türkiye genelindeki 973 ilçe arasında Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması yaptı.
Araştırmada Orhangazi 223.sırada yer aldı.
Bu konudaki detaylı haber birkaç gündür basında yer alıyor.
*
Öncelikle araştırmanın içeriği ile ilgili bilgi verip sonrasında Orhangazi’ye değinmek istiyorum.
Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteriyor.
Araştırmanın kısa ismi “SEGE 2022”. İçeriğinde ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliği yer alıyor.
İlçeler 6 kademede araştırmaya tabi tutuldu.
Bu araştırma sonucuna göre Türkiye’nin en gelişmiş ilçesi İstanbul’un Şişli ilçesi seçildi.
İkinci sırada Ankara Çankaya, üçüncü sırada İstanbul Beşiktaş yer aldı.
*
Bursa’dan ilk 50 içinde 2 ilçe vardı. Araştırmanın 8. sırasında Nilüfer yer alırken, 32. sırada Osmangazi yer aldı.
*
Gelelim bölgemize, yani Orhangazi, Gemlik ve İznik ilçelerine... Araştırma kapsamında Gemlik 171, İznik 302. sırada yer aldı. Orhangazi’nin sıralaması 223 oldu.
*
Peki, araştırma hangi kriterlere göre yapıldı?
Araştırmada nüfus payı, göç hızı, şehirleşme, doğurganlık, evlilik, boşanma, istihdam, kadın istihdamı, günlük kazanç, özel okul oranı, LGS ve TYT puan ortalamaları, kişi başı doktor sayısı, sağlık tesisleri, banka şubesi, POS cihazı, işletme sayısı, turizm tesisleri, AVM sayısı, internet aboneliği, akaryakıt istasyonu ve kadın sürücü sayısı gibi konular değerlendirmeye alındı.
Yani, gelişmişlik göstergesi içinde yukarıda saydığım unsurlar etkili oldu.
İşte tüm bu unsurlar değerlendirilerek yapılan sıralamada Orhangazi 223. sırada yer aldı. Gemlik 171, İznik 302.sıradaydı.
Rakamlar bu şehirlerde yaşayan insanları tatmin etti mi bilemiyorum; ama beni hiç ama hiç etmedi.
Çünkü Orhangazi ile birlikte Gemlik ve İznik Türkiye nüfusunun yüzde 60’ının yaşadığı Marmara bölgesinin tam ortasında, sanayi, ekonomi hatta tarımı ve turizmi en güçlü bir bölgenin tam ortasında yer alması hasebiyle, bu araştırmada bu sıralarda yer alması tatmin edici değil.
*
Eskiler hatırlar.
Orhangazi, sanayi gücü ile Türkiye’nin 47 ilinden daha güçlü bir ilçe olarak eskiden beri bilinir.
Şu anda da durum böyle mi bilemiyorum.
Büyük sanayi kuruluşları, bununla birlikte sağlam alt yapısı ve iç gücü olan Orhangazi ve Gemlik bu sıralamada daha yukarıda olması gerekmiyor muydu?
Elbetteki nüfus yoğunluğu önemli bir kriter. Nüfus yoğunluğunun olduğu bir kentte tabii ki yukarıda sayılan kritlerin daha çok olması da normal.
Ama ekonomik gücü ve bulunduğu coğrafi konumlar itibarı ile hem Orhangazi hem Gemlik hatta İznik’in çok daha yukarılarda olması gerekiyor.
*
Bunun nedenleri nelerdir?
Sanayisi bu kadar güçlü, tarım gücü bu kadar yüksek 3 ilçe neden 973 ilçe içinde yüz ve iki yüz küsurlarda kendine yer bulabildi.
Bunu en iyi değerlendirmesi gereken bu ilçelerin kendi dinamikleridir.
Yerel yönetimler başta olmak üzere, bu ilçelerin kamu temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve tüm ilçe dinamikleri bunun nedenlerini çok iyi analiz etmeli, buna göre de gelecek adına yeni yol haritalarını önlerine koymaları gerekmektedir.
*
Ya da sebep bu üç ilçede öteden beri hatta yıllardır devam eden kısır siyasi ve kısır sosyolojik çekişmeler mi ilçeleri bu seviyede tuttu? Çok değil, çeyrek asır geriye gidip o günlerden bugünlere kadar yaşanan tüm süreci incelersek, hangi kısır çatışmalar ve hangi gereksiz çekişmeler olduğunu çok daha iyi anlayacağız.
Şehirler, hem siyasetinde hem de sivil dinamiklerinde daha çok donanımlı ve gerçek anlamda hizmet üretenleri mi, yoksa siyasette ya da mücadele verdiği sivil toplum örgütlerinde durumu daha iyi idare ettikleri için mi göreve geldiler?
*
Açık söylemek gerekirse, son 25 yıla bakarak bu durumu kolaylıkla analiz edebiliriz.
Ne dünya eski dünya, ne Türkiye eski Türkiye.
Duranın, soluklananın kaybettiği, durmadan çalışanın, üretenin, ortaya yenilikler koyanın başarılı olduğu günümüz dünyasında, etrafımızdaki hangi siyasetçi bu kriterleri taşıyor, ya da hangi sivil toplum örgüt temsilcisi bu nitelikleri bünyesinde barındırıyor...
İşte bu analizi iyi yaparsak, Türkiye’nin en gözde bölgesinde olan bu 3 ilçe geleceğe daha güvenli bakacaktır.
Aksi halde, aynı kısır çekişmelerle ilçenin tüm köşe başları tutulacaksa, bir sonraki araştırmada bu ilçelerin sıralamada daha da gerilerde olacağını göreceğiz.