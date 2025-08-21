Zengezur Koridoru’nda tarihi adım...

Haberin Devamı

Ayrıntılara geçmeden önce Orta Asya-Kafkasya-Türkiye-Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım zinciri kuracak olan koridorla ilgili genel bir perspektif sunalım:

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA PERSPEKTİFİ

- Koridor projesi, yalnızca altyapısal değil, siyasi ve ekonomik işbirliği boyutlarıyla da dikkat çekiyor.

- Proje Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bağları daha da perçinleştirecek.

- Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, yıllardır Ermenistan ile kapalı sınırlar ve İran güzergâhı üzerinden dış dünyaya açılmaya çalışıyordu; koridor sayesinde abluka benzeri durum ortadan kalkacak, Nahçıvan ekonomisi canlanacak .

- Aynı şekilde Ermenistan da bu projeden dışlanmak yerine bir geçiş ülkesi olarak rol alırsa, bölgesel ekonomik entegrasyona dahil olabilecek. Nitekim son anlaşmada koridorun Ermenistan yasalarına tabi olması kararlaştırıldı ve Erivan yönetimi uluslararası yatırım ve transit gelirlerinden faydalanma şansı elde etti.

- Bu durum, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesi için de bir fırsat penceresi açıyor.

- Projede uluslararası konsorsiyumların yer alması, teknoloji transferi, yatırım ve know-how paylaşımı anlamına da geliyor. Örneğin, Türkiye’nin aldığı dış finansmanda Japonya, İsveç, Avusturya, İslam Kalkınma Bankası gibi aktörlerin payının bulunması, projenin çok taraflı bir işbirliği zemini olduğunu gösteriyor. Bu işbirliği ortamı, ileride başka bölgesel kalkınma projeleri için de model teşkil edebilir.

ORTA KORİDORUN PARLAYAN HALKASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını duyurdu. 224 kilometrelik hat Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası. Bakan Uraloğlu da yaptığı açıklamada şu detaylara dikkat çekti:

- “Hattımız yılda 5.5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

- Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolunu, 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edeceğiz. Projede 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak.

- Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı daha sağlanacak.

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun üretim potansiyeli dış pazarlara daha hızlı ulaşacak, Akdeniz’in turizm potansiyeli artacak.

- Bu hat, Trans-Hazar ve Kuzey-Güney koridorlarını güçlendirerek, Avrasya’nın tedarik ve lojistik ağlarını kuvvetlendirecek, Türkiye’yi bölgesel işbirliğinin merkezine yerleştirecek.

- Güney Kafkasya’daki ekonomik işbirliğini artıracak Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin’den Londra’ya kadar uzanan Doğu-Batı hattı daha verimli işleyecek. Orta Koridor’un demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesi artacak.”

TÜRKİYE AÇISINDAN STRATEJİK KAZANIM

Zengezur Koridoru ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kars–Dilucu demiryolu projesini, Türkiye ve bölge açısından stratejik bir kazanım olarak tanımlayabiliriz.

- Bu koridor, tarihsel olarak kopuk kalan hatları birleştirerek, Türk dünyasını bütünleştiren bir köprü işlevi görecek; aynı zamanda Asya ve Avrupa arasındaki ticarette Türkiye’yi vazgeçilmez bir transit ülke konumuna taşıyacak.

- Proje tamamlandığında, Pekin’den Londra’ya kesintisiz bir demiryolu bağlantısı büyük ölçüde mümkün hale gelecek. Daha da önemlisi, bu ulaşım hamlesi bölgede barış ve istikrarın altyapısını da güçlendirebilecektir.

GÜNEY KAFKASYA’DA EKONOMİK İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİR ÇAĞ

- Yıllarca süren anlaşmazlıkların ardından ulaşılan noktada, tarafların kazan-kazan prensibiyle hareket etmesi durumunda Güney Kafkasya’da ekonomik işbirliği yeni bir çağa girebilir.

- Elbette önümüzde zorluklar da yok değil. Koridorun tam kapasite faaliyete geçebilmesi için Ermenistan topraklarındaki kesimin inşası ve işletme detaylarının tam mutabakatla sonuçlandırılması gerekiyor. Ancak son gelişmeler ışığında bu engellerin aşılabilir olduğu görülüyor.

- Türkiye, kendi üzerine düşeni yaparak demiryolu hattının temelini atıyor ve birkaç yıl içinde tamamlamayı planlıyor.

- Orta Koridor’un bu parlayan halkası devreye girdiğinde, Avrasya’nın lojistik haritası yeniden çizilmiş olacak. Doğu’dan batıya, kuzeyden güneye uzanan ticaret yollarının kavşak noktasındaki Türkiye, bu sayede ekonomik, stratejik ve politik açıdan elini güçlendirecek bir avantaja kavuşuyor.

Sonuç olarak Zengezur Koridoru, yalnız bugünün değil, gelecek on yılların oyun değiştirici projelerinden biri olma potansiyelini barındırıyor–hem Türkiye için hem de bölge ülkeleri için.