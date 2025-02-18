Zelenski Ankara yolundayken Avrupa masaya katılmaya çalışıyor

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ABD’nin yeni Başkan Yardımcısı JD Vance’in Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasından bahsediyorum. Bununla kalmadı ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ev sahibi ülkenin Başbakanı Scholz yerine 23 Şubat’taki seçimlerde kilit rol oynaması beklenen aşırı sağcı AfD’nin lideri Alice Weidel ve anketlerin favorisi CDU/CSU’nun adayı Merz ile görüştü. Avrupalı liderlerden peş peşe tepkiler geldi. Peki, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaşananlar Ankara’da nasıl yorumlandı?

ABD ‘PARAYI BEN VERİYORUM, SİYASETE BEN ŞEKİL VERİRİM’ Mİ DEDİ

- ABD Başkan Yardımcısı’nın sözleri bir anlamda Avrupalı liderler arasında paniğe neden oldu.

- Konuşma Avrupalılar tarafından kendi siyasetlerine müdahale olarak görüldü.

- Avrupa’daki algının ‘ABD güvenliğiniz için parayı ben veriyorum, bu nedenle de benim istediğim gibi yönetileceksiniz’ mesajını verdiği yönünde olduğu belirtiliyor.

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AVRUPA MASAYA OTURMAYA ÇALIŞIYOR

- İkili görüşmeler başta olmak üzere öne çıkan başlık Rusya-Ukrayna meselesiydi. Trump-Putin arasındaki telefon görüşmesinden hemen sonraya denk gelen temaslarda, Avrupalı liderlerin aldığı mesaj masada yer almadıkları ve almayacakları yönündeydi. Yeni yönetim sorunu ABD-Rusya arasında görse de Ukrayna’yı da son anda dahil etti.

- Zirve sonrası akıllardaki soru artık ABD-Rusya-Ukrayna masasında Avrupa Birliği’nin de yer alıp almayacağı. Fransa bu nedenle Avrupalı liderleri acil zirveye çağırdı.

- Münih Konferansı’nın ikinci önemli başlığı ise Suriye meselesiydi. Son dönemde Avrupalı şirketler Suriye’ye akın etse de hükümetler yaptırımları kaldırmış değil. Bu nedenle yaptırımların bir an önce kaldırılması istendi.



SÜREÇ İLERLİYOR



Abdullah Öcalan’ın bu ay içinde terör örgütünün tüm birleşenlerine, yani KCK yapılanması altındaki tüm unsurlarına silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yapması bekleniyor. Son durum şöyle:

- Öcalan’ın mesajları Kandil, Avrupa, Suriye kanadında görüşülüyor.

- Ankara’daki genel hava da sürecin şimdilik yürüdüğü yönünde.

- Temkinli bir iyimserlik hâkim, bu ay içinde bir açıklama olabileceği konuşuluyor. Öcalan’ın mesajının muhatabı KCK yapılanması altındaki tüm unsurlar olacak.

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- Öcalan’ın çağrısına terör örgütünün tüm unsurlarının uyup uymayacağı ise en kritik soru. Hepsi uymasa bile çağrıya sıcak bakanların olduğu biliniyor, bu nedenle terör örgütünün güç kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

- Son dönemde Suriye ve Irak ile yapılan her seviyedeki görüşmelerin ana gündem maddelerinden biri olan silah bırakma meselesinde, iki ülkede de bir mekanizma kurulması gündemde.

- Bu kez süreçte çatışmasızlık, eylemsizlik gibi başlıklar gündemde değil. Kısacası silah bırakan bırakacak, bırakmayan gruplarla terörle mücadele kararlılıkla sürdürülecek.



DRACULA İLE 14 ŞUBAT



Dracula ile kahvaltıdan sonra 14 Şubat’ta buluştuk.

“Herkes çalışacak” sözleri gündem olmuştu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı daha önce Hürriyet Gazetesi’nin geleneksel kahvaltısına katılarak; verdiği özel demeçte kendisinin, genel müdür yardımcılarının da zaman zaman sahnede olacağını söylemişti. İlk kez bu köşeden “Dracula ile kahvaltı” başlığı ile Tamer Karadağlı’nın sahne alacağını duyurmuştuk. Dracula, Tamer Karadağlı’nın başrolüyle artık sahnede. Prömiyeri Ankara’da 14 Şubat’ta yapıldı.









- Bir dehşet komedisi.

- Aşk ve gizem iç içe.

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- Hem gülüyor, hem düşünüyorsunuz.

- Sahne dizaynı gotik.

- Kostümler Uğurkan Erez ve Erol Albayrak imzalı.

Ankara’daki prömiyere üst düzey bürokratların katılımını da önemsedim. Kısacası ben çok beğendim, tiyatroseverlere izlemelerini tavsiye ederim. Unutmayın “Bazen en küçük korkularımız, kahkahalarımızın gölgesinde saklanır”.