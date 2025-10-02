Yurtdışında eğitimde FETÖ’ye büyük darbe

Haberin Devamı

Budapeşte’nin tarihi merkezindeki metruk bina aslına sadık kalınarak yapılan restorasyonla hem şehrin mimari dokusuna değer katan görkemli bir bina haline getirildi hem de pırıl pırıl bir okul yapılmış oldu. Dünya genelindeki bu okullar FETÖ iltisaklı okulların tasfiye edilmesinde büyük rol üstlendi. Açılış sırasında Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil ile de sohbet ettik. O sohbetten de yola çıkarak, Maarif Vakfı’nın dünya genelindeki okullarının önemini sizlerle paylaşmak isterim:

MAARİF VAKFI 64 ÜLKEDE

- Maarif Vakfı artık yurtdışında eğitim alanında en etkin kurum. Tam 64 ülkede faaliyet gösteriyor.

- Kapsadığı coğrafya ve öğrenci sayısıyla dünyanın en yaygın beş uluslararası okul ağından biri.









- Farklı kültürlerden öğrenciler bir araya geliyor, çok dilli ve çok renkli bir öğrenme ortamına sahip.

FETÖ İLE MÜCADELEDE MAARİF VAKFI’NIN ÖNEMİ

- Bugüne kadar farklı ülkelerde FETÖ bağlantılı 23 ülkede 294 okul ve 1 üniversite Türkiye Maarif Vakfı’na devredildi. Bazıları kapatıldı, bazıları ise devletleştirildi.

- Vakfa yapılan devirler Vakfın büyüklüğünün yaklaşık üçte birine karşılık gelmekte.

- Bugün itibarıyla yurtdışında “Türk okulu” denildiğinde akla gelen tek kurum Türkiye Maarif Vakfı.

- Konuyu Macaristan açısından özel olarak ele alacak olursak, FETÖ iltisaklı okullar 2023 yılı itibarıyla kapatıldı. Bu okullar, idari ve akademik kadroları yenilenerek Óbuda Devlet Üniversitesi bünyesine alındı. Yani örgüt bağlantılı okulların etkinliği tamamen sona erdi.



PAL SOKAĞI ÇOCUKLARI



Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, okul binasının Pál Sokağı’na çok yakın bir konumda olduğunu hatırlattı ve “Kuşaklar boyunca, vatan sevgisini Pál Sokağı Çocuklarının fedakârlıklarıyla öğrendik” dedi. Frenc Molnar’ın Pal Sokağı Çocukları romanını okuyanlar hatırlayacaklardır, Budapeşte’deki sokakta boş arsa etrafında oynayan iki çocuk grubunun mücadelesini anlatır. O mücadelenin içinde özgürlük, oyun, arkadaşlık, aidiyet, dayanışma, sadakat, cesaret ve fedakârlık vardır. Bu nedenle Macar kültüründe özel bir yer edinmiştir. Şimdi bu sokağın yanı başında bulunan Türkiye Maarif Vakfı’nın okulu 408 öğrenciye hizmet verecek. Akıllı tahtalarla donatılmış sınıflar, laboratuvarlar, konferans salonu, kütüphane, robotik kodlama atölyesi, spor salonu ve yemekhane, öğrencilerin çok yönlü gelişimi için hazırlanmış durumda. Öğrenci profilinde ağırlıklı olarak Macar öğrenciler bulunmakla birlikte Türk, Vietnamlı, Çinli, İranlı, Suriyeli, Endonezyalı aileler başta olmak üzere, Macaristan’da yaşayan yabancılar ve diplomatlar da okula yoğun bir ilgi gösteriyorlar.

TÜRK-MACAR DOSTLUĞUNDA İKİ BÜYÜKELÇİ



Türkiye ve Macaristan arasında özellikle liderler düzeyindeki iyi ilişkiler her alana intikal etmiş durumda. 2025 yılı aynı zamanda Türk–Macar Bilim ve İnovasyon Yılı. Aslında iki ülke arasında birçok etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklerde büyük payı olan Türkiye’nin Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’den de söz edeceğim. Yaklaşık 7 yıldır büyükelçilik görevini yürüten Viktor Matis adeta bir Türk gibi Türkçe konuşuyor. Matis resmi görüşmelerini de Türkçe yapıyor ve “Bu bana tercüme sorunu olmadığı için iki katı kadar zaman kazandırıyor” diyor.









Budapeşte’de görev yapan Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu ise aslında adından en çok düzenlediği etkinliklerle söz ettiriyor. 2024 Yılında Türk-Macar Kültür yılında Macaristan’ın 14 farklı şehrinde toplam 114 etkinlik düzenlendi. Büyükelçi şu bilgileri paylaştı;

- “Etkinliklerimizi bir milyondan fazla kişiye ulaştırmayı başardık. Bunun semeresini de turizm rakamlarından ticaret hacmine kadar her alanda gördüğümüzü söyleyebilirim. Hem ülkemizi ziyaret eden Macar turist sayısı hem de toplam ticaret hacmimiz 2024 yılında neredeyse yüzde 20 oranında arttı.

- 2025 senesini Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettik. Üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz ve yenilikçi şirketlerimiz savunma sanayisinden enerjiye, finansal teknolojilerden kanser araştırmalarına kadar her alanda geleceği birlikte şekillendirecek ortak çalışmalara imza atıyorlar.

- Bu yıl kapsamında, Türk-Macar ortaklığında geliştirilen 32 ortak projeye ilaveten, TÜBİTAK ve Macar karşıtı NRIDO çıktıkları ortak çağrı neticesinde 14 projeye birlikte destek oluyorlar.

- Kasım/aralık ayında ise Macaristan Başbakanı Orban ve beraberindeki Macar Bakanları Yedinci Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için Ankara’da ağırlayacağız.”