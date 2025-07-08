Yürek dağlayan acı

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Bununla birlikte terör örgütünün yıllarca konuşlandığı, Mehmetçiği hedef aldığı, saklanmak için kullandıkları mağaraların bir an önce ortadan kaldırılma ihtiyacı...

* 6 Temmuz 2025 sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bir arama-tarama timi, Zap Vadisi civarındaki 852 rakımlı tepede yer alan bir mağarada operasyona başladı.

* Mağara, geçmişte PKK tarafından “hastane mağara” olarak kullanılan stratejik bir bölgeydi. Ancak bu operasyonun amacı bir çatışma değildi. Askerler, 2022 yılında aynı mağarada şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak için oradaydı.

* Aradan geçen üç yılın ardından, görev arkadaşlarının vefa duygusuyla naaşının aranması, maalesef yeni bir felakete dönüştü.

HASTANE MAĞARA KAPATILMIŞTI

* Hastane olarak kullanılan mağara aslında iki yıldır TSK’nın kontrolü altındaki bölgedeydi.

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* İlk bulunduğunda içine bakılmış, silah olmadığı, hastane olarak kullanıldığı tespiti yapılmıştı.

* Bu tür mağaralar genelde kapatılıyor ya da çatışma ve bombardımanlar sırasında doğal olarak kapanıyor. Bu mağara da kapatılmıştı.

* 6 kişilik ilk Mehmetçik timi mağaraya girdi ancak kısa süre sonra onlarla iletişim kesilince ikinci altı kişilik tim girdi.

* Doğal yollarla biriktiği belirtilen metan gazı ya da metan gazı ile karbondioksit karışımı mağara içerisinde yoğunlaşmıştı. Bu gaz renksiz, kokusuz ve sinsi bir düşmandı. Mehmetçik gelen sinsi ölümü anlamadı.

* TSK, yaşananların ardından madenciler ve AFAD’dan da destek aldı.

* Yakın tarihte böyle bir olay yaşanmadığı için timde özel bir gaz maskesi bulunmadığı belirtiliyor.

* Ancak metan gazı dedektörlerinin taşınabilir boyutta olanları kullanılabiliyor.

* Bir ihmal olup olmadığı başlatılan inceleme sonunda ortaya çıkacak.

* Ancak bu olay, ilerleyen süreçte tüm arama-tarama faaliyetlerinde gelişmiş gaz algılama sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu. Varsa ekipman donanımı ihtiyacı, saha eğitimi ve doğal tehditlere karşı farkındalık açısından da dikkatli olunması gerektiği bir gerçek. Çünkü terörle mücadelenin haritasında sadece dağlar, vadiler ve sınırlar yoktur. O haritanın bir ucunda sadakat, bir diğer ucunda ise görünmeyen tehlikeler vardır.

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Allah’tan tüm şehitlerimize rahmet dilerken, “Terörsüz Türkiye” sürecinde silah bırakma sürecinin tamamlanmasıyla bölgede çeşitli amaçlarla kullanılan mağaraların ortadan kaldırılmasının bir zorunluluk olduğunu söylemeliyiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN KRİTİK 48 SAATİ



Bu köşede uzun bir süredir “Terörsüz Türkiye” sürecinin aşamalarını sizlerle paylaşıyorum. Sürecin en dikkat çeken haftasına yoğun temas trafiği ile başlandı. En kritik 48 saati ise hafta sonuna doğru yani perşembe ve cuma günleri yaşanacak. Bir kere daha büyük bir travmalı olayın çözüm aşamasından geçildiğini, bu nedenle de hassas hareket edildiğini, bu hassasiyetin de herkes tarafından paylaşılması gerektiğinin altını çizmekte fayda var:

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“ŞARTLAR OLUŞTU SİLAHLARI BIRAKIN” MESAJI

* Uzun yıllardır silahlı olan bir terör örgütü feshini duyurdu, sıra geldi silah bırakmaya. Ancak onlarca yıldır dağlarda yaşayan örgüt üyelerinin tamamının bir anlamda ikna edilmesi için de özel çaba gösterildi. Abdullah Öcalan’ın son 48 saatte bir çağrı daha yaparak; “Terörsüz Türkiye” sürecinde atılan tüm adımların samimi olduğunu belirtmesi ve “Mekanizmalar bir an önce kurulsun, silahları bırakın” demesi bekleniyor.

* DEM Parti’nin de duyurduğu gibi cuma günü bölgede ilk grup silahlarını bırakacak. 20-30 kişilik grubun başında üst düzey bir ismin olması bekleniyor.

* Silahlarını bırakanlar, Irak içinde kalacaklar. Ancak örgüt içinde olmayacak, örgüt adına artık açıklama yapmayacaklar.

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* Bir grup inip silah bırakınca örgüt silah bırakmış olmuyor. Türkiye açısından önemli olan Irak sahasında bulunan yaklaşık 2 bin kişinin silahlarını gruplar halinde bırakması, yani sürecin kesintiye uğramadan devam etmesi ve bir an önce sonlanması. Süreç ne kadar uzun olursa içeriden ve dışarıdan da provokasyona açık hale geliyor. Bu nedenle hedef 2 ile 5 ay içinde Irak’ta sürecin tamamlanması.

* Silahlar teslim alınacak, envanter çıkarılacak. Irak’takilerin elinde farklı ülkelerden silah bulunuyor.

* Örgütün silah bırakması, topluma entegre edilmesi ve ilgili düzenlemeler için TBMM’de kurulacak komisyon ise çalışmalarını yaz boyu sürdürecek.

SURİYE SAHASINDA MUHATAP ABD

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Gelelim Suriye sahasına... Hatırlayacaksınız, Suriye hükümeti ve SDG arasında sekiz maddelik bir anlaşma imzalanmıştı. Üzerinden 4 ay geçti ne anlaşma maddeleri yerine getirildi ne de Tişrin Barajı dahil önemli bölgelerden çekildiler. Suriye sahasında muhatabın aslında ABD olduğu aşikâr. Zaten ABD ile Türkiye arasında bir süredir bu konuda önemli bir mesafe alınmış durumda.

* Suriye sahasında büyük ölçüde çekilmeye ikna olan ABD Başkanı Trump’ın bu kararının CENTCOM üzerinde de etkili olduğu biliniyor. Bu nedenle Amerikalılar SDG’ye Şam hükümetiyle anlaşmaları gerektiğini söyledi.

* ABD’nin ilk planı üs sayısını azaltmak, askerini en fazla 400 civarına indirmek.

* Amerikalılar bölgeden çekilirken Kürtlere zarar gelmemesini ve DEAŞ ile mücadelenin sürdürülmesini istiyor. Bu nedenle Şam hükümetine entegrasyon, DEAŞ Kamplarının ise Suriye hükümetine devri ve DEAŞ ile mücadelede Suriye’ye komşu ülkelerin mücadelesi için harekat merkezi kurulması gündemde.

* SDG sadece YPG’den oluşmuyor. Yaklaşık 30 bin Arap aşiretinin bulunduğu yapıda YPG’lilerin sayısı 3 bin ila 4 bin arasında tahmin ediliyor.

* Kısacası ABD artık örgütün arkasında durmuyor. Beklenti, sürmekte olan görüşmeler neticesinde Amerikalıların örgüt üzerindeki baskısını artırması.

İRAN SAHASI VE PJAK’TA HAYAL KIRIKLIĞI (!)

* Üç bölgede de örgüte “Arkanızdayım” mesajı veren İsrail’in bir provokasyona yol açma ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Ancak İsrail, ABD’nin “İran’da rejim değişikliği istemiyoruz” açıklamasına ses çıkaramadı.

* İran’daki PJAK yapılanması için bu durum bir hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz.

* PJAK için İran’ın artık gerçekleri görme zamanı geldi.

AVRUPA SAHASI

* Örgütün Avrupa yapılanması, finans ve insan kaynağı yaratmak için kullanılıyordu.

* Avrupa ayağının da sürece uyması bekleniyor.

* Avrupa ayağındaki bu adımı Avrupa ülkeleri de bekliyor. Eğer kendisini feshetmiş örgüt Avrupa’da uyuşturucu, silah kaçakçılığı başta olmak üzere illegal yollara başvurmaya devam ederse, kriminal örgüt muamelesi göreceği belirtiliyor.

