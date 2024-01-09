Yerel seçimlerde İstanbul yarışı

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Bir süredir kulislerde konuşulan isim Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Yarış Kurum ve İmamoğlu arasında geçecek.

‘ŞİMDİ İSTANBUL SADECE İSTANBUL’ SLOGANI

Aday tanıtım toplantısında “Yeniden İstanbul” sloganı kullanıldı. Ana sloganlardan biri ise Murat Kurum’un sosyal medya hesabında da yer alan “Şimdi İstanbul Sadece İstanbul” ifadesi. Sloganın gerekçesi ve İstanbul için belirlenen kampanyadaki üç ana başlık şöyle:

- “Sadece İstanbul ifadesi, Murat Kurum’un İstanbul’a hizmet etmek dışında hiçbir amacı olmadığına vurgu yapmak için bulunmuş. Bir anlamda Ekrem İmamoğlu’nun farklı kariyer planları ve gündemi bulunmasından yola çıkılmış.

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- Kurum’un kampanyasındaki üç ana başlık ise;

1- Depreme hazırlık yani İstanbul’u depreme dayanıklı ve dirençli bir kent haline getirmek.

2- Trafik sorununun çözülmesi.

3- Huzur ve güvenli sokaklar. Sokak hayvanlarından çocukların güvenliğine uzanan “her saatte güven içinde yürünebilir sokaklar” hedefini hayata geçirmek.

‘ÖZGÜR EFENDİ’ NEREDEN ÇIKTI?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Bay Kemal” diyordu, CHP yeni Genel Başkanı Özgür Özel için ise seçtiği lakabı aday tanıtım toplantısında öğrendik; “Özgür Efendi”... Erdoğan konuşmasında tam altı kez “Özgür Efendi” dedi. “Efendi” ifadesinin nereden çıktığını merak ettim. Meğerse “Efendi” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık kullandığı bir ifadeymiş tıpkı “Hocam” gibi... Bir kaynağım şöyle anlattı:

“Sayın Cumhurbaşkanı bir toplantıda ya da görüş alışverişinde birinin görüşlerine itiraz ettiğinde, doğru bulmadığında hatta sinirlendiğinde ona isminin hemen arkasına efendi koyarak hitap eder. Örneğin Mehmet Efendi gibi... Hocam sıfatını ise bunun tam tersi için kullanır yani Mehmet Hocam derse haklı ve doğru bulduğunu anlarsınız...”

Sohbetlerimden çıkardığım; bundan sonraki süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Özgür Efendi” ifadesini sürekli duyacağız.

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GÜÇLÜ BİR MEDYA DİPLOMASİSİ İÇİN...

Bir süredir gazetecilere yeşil pasaport imkânı sağlanması için Oral Çalışlar, Sinan Burhan, Zafer Şahin, Mehmet Acet ve Melik Yiğitel başta olmak üzere meslek örgütlerimizin de başkanları ile görüşmeler yapıp, çalışmalar yürütüyorduk. Tüm bu temasları dikkatle takip ettiğini öğrendiğim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grubuna talimat vererek, TBMM’ye yasa teklifini verdirtti.

Devlet Bahçeli

Kendilerine bir kere daha teşekkür ediyorum. Bununla birlikte gerekçelerinin içinden geçmekte olduğumuz konjonktürde ne kadar önemli olduğunu da sizlerle paylaşmak isterim. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir o gerekçeleri şöyle açıkladı:

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‘MEDYA DİPLOMASİSİ GÜÇLENDİRİLMELİ’

“- FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri Türkiye aleyhtarlığını uluslararası medya üzerinden yapıyor.

- Bu konuda mücadele yürütmek ve o haberlerden etkilenen çevrelere doğruyu anlatmak için medya mensuplarımıza görev düşüyor.

- Bunun için de medya diplomasisi güçlendirilmeli. Gazeteciler yurtdışına rahatça giderek, Türkiye’nin haklı tezlerini anlatabilmeli.

- Türkiye Gazze konusunda da büyük bir sorumluluk taşıyor. Gazeteciler Türkiye’nin bu konudaki tezlerini de gündeme rahatça getirmeliler.

- MHP Grubu olarak bu konunun yasalaşması gerektiğine inanıyoruz.”