Yedi kocalı Hürmüz

Sonunda onunla da evlenmiş. Ancak kocalarının eve geliş-gidiş zamanlarında çakışmalar meydana gelince Hürmüz zor durumda kalmış. Soru belli, hepsini idare etmeye çalışan Hürmüz acaba kurtulabilir mi? Teşbihte hata olmaz diyerek başlayalım.

HÜRMÜZ: BİR BOĞAZDAN FAZLASI, BİR DÜZENİN SINAVI

Ortadoğu’da krizler eksik olmaz. Ama bazı krizler vardır ki sadece bölgeyi değil, sistemi değiştirir. Bugün Hürmüz’de yaşanan tam olarak böyle bir eşik. Bölgede İran’ın nükleer kapasitesinin varlığı yıllardır tartışılırken, İsrail’in adeta gazıyla çıkan savaş sonucu bir de Hürmüz sorunu ile mücadele etmek durumunda kaldı dünya...

Bir yanda “Boğazı açalım” diyenler... Diğer yanda “Bu savaşın parçası olmayız” diyenler... Ve arada kalan bir gerçek:

“Bu artık bir deniz yolu meselesi değil. Bu, enerji hatlarının, ittifakların ve küresel güç dengesinin yeniden yazıldığı bir süreç.” Ya da bizim bir kadın ve yedi koca ama bu sefer bütün kocalar birbirinden haberdar...

MASA DAĞILMADI, AMA SERTLEŞTİ

ABD ile İran arasındaki görüşmeler çöktü gibi görünüyor. Ama gerçekte olan şu: Taraflar pozisyonlarını sertleştirdi. Üstelik masanın ayakları hâlâ duruyor yani masaya oturanlar kalkmış olsa da hem bürokratlar hem de aracı ülkeler kanalıyla diyalog sürüyor. Anadolu Ajansı’na konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın iki tespitine dikkati çekelim:

* “ABD ve İran ateşkese ihtiyaç olduğunu biliyor.

* Ama başlangıç pozisyonları ‘maksimalist’.”

Başlangıç talepleri her zaman maksimalist olur. Bu diplomasi dilidir. Ama kolay da olmayacak. Bu yüzden önümüzde kısa vadeli çözüm değil, uzayan bir pazarlık süreci var.



KRİZİN MERKEZİ: NÜKLEER DOSYA



Sahada gemiler, açıklamalarda tehditler var. Ama krizin kalbi burada değil. Asıl mesele:

* İran’ın nükleer programı ve özellikle uranyum zenginleştirme...

* “Ya hep ya hiç” yaklaşımı burada devreye girerse süreç kilitlenir.

* Yani Hürmüz’de gördüğümüz gerilim, aslında nükleer pazarlığın yansıması.

HÜRMÜZ: SAVAŞIN GERÇEK ADI

Hürmüz artık sadece bir boğaz değil.

* Dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’si.

* Küresel üretim zincirinin ana damarı.

* Enerji güvenliğinin merkezi.

Ama en kritik nokta şu: Boğazın kapanması gerekmiyor. Kapanma ihtimali bile yeter. Bugün piyasalar tam olarak bunu fiyatlıyor.

EKONOMİK SAVAŞ BAŞLADI

Bu kriz askeri olduğu kadar ekonomik. Zincir çok net:

* Hürmüz ª Petrol ª Nakliye ª Gıda ª Enflasyon

Ve bu zincir hızlı çalışıyor. Bugün atılan bir adım, yarın vatandaşın cebine yansır.



TRUMP NE YAPIYOR?



Donald Trump’ın son açıklamaları ilk bakışta çelişkili:

* NATO’dan çıkmayı tartışıyor.

* NATO’yu sert eleştiriyor.

* Ama NATO ile birlikte abluka çağrısı yapıyor.

Aslında çelişki yok. Çok net bir strateji var:

* “Benimle hareket ederseniz ittifakız. Etmezseniz gereksizsiniz.”

Yani NATO’yu bir ortaklık değil, bir araç olarak tanımlıyor.

NATO NEREDE DURUYOR?

Krize ya da Trump’ın deyimiyle ablukaya NATO’nun dahil olmasıyla, İran’a karşı ya da İsrail destekçisi ülkelerin bireysel katılım ihtimallerinin farklı konular olduğunu unutmayalım. NATO’ya gelince; önünde kritik bir soru var:

* Boğazı korumak mı yoksa savaşın parçası olmak mı?

İşte ince çizgi burada.

* Mayın temizleme --- kabul edilebilir

* Tanker koruma --- gri alan

* Askeri kontrol --- savaş

Bu yüzden Avrupa net: “Bu bizim savaşımız değil” diyor. Hiçbir ülke İran’a karşı yürütülen bir savaşın parçası olmak istemiyor.

GERÇEK TABLO: SAVAŞ YOK, GERİLİM VAR

Şu an yaşanan:

* Tam ölçekli savaş değil.

* Ama sürekli tırmanan bir gerilim.

Taraflar:

* Hamle yapıyor.

* Karşı hamle geliyor.

* Denge kuruluyor.

Bu da yeni bir durumu ortaya çıkarıyor: Sürekli kriz hali



TÜRKİYE’NİN STRATEJİSİ



Türkiye bu denklemde net bir çizgide: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açık açık söyledi:

* Savaşın dışında kal.

* Diplomasiye alan aç.

* Dengeyi koru.

Bu, Ankara’nın klasik refleksi. Ama bu kez farklı bir boyut var: Türkiye doğrudan etkilenmiyor gibi görünse de tüm ülkeler gibi ekonomik etkiden kaçamıyor.

ASIL ETKİ: CEBE YANSIYAN KRİZ

Enerji arzı kesilmese bile fiyatlar yükseliyor. Bu da şu anlama geliyor:

* Enflasyon artar.

* Gıda fiyatları yükselir.

* Ekonomik baskı artar.

Yani kriz sadece sahada değil, günlük hayatta hissedilir.

EN TEHLİKELİ SENARYO

Bu kriz büyürse sonuçları ağır olur:

* Avrupa ve Asya’da enerji krizi

* Tedarik zincirinde kırılma

* Hatta bazı bölgelerde kıtlık riski

Bu artık sadece devletlerin değil, toplumların krizi olma riskini taşıyor.



PERDE ARKASI: BÜYÜK GÜÇ OYUNU



Bu denklem sadece İran–ABD değil. Daha büyük bir oyun var:

* Çin etkileniyor

* Avrupa temkinli.

* Bazı aktörler krizi fırsat görüyor.

Yani mesele: bölgesel değil, küresel rekabet.

En kritik soru bu: Kriz bittikten sonra ne olacak?

* İran daha fazla söz ister mi?

* Geçişten pay talep eder mi?

* Kurallar değişir mi?

Eğer cevap “evet” ise...

Bu sadece bir kriz değil, yeni bir düzenin başlangıcı. Ancak örnek teşkil edebileceği endişesi ile bir başka soru daha devreye giriyor, küresel düzen buna müsaade eder mi?



SONUÇ: ASIL SINAV BAŞLIYOR



Bugün Hürmüz’de olan şey:

* Bir boğaz meselesi değil.

* Bir askeri operasyon tartışması değil.

* Bir enerji krizi de değil.

Hepsi birlikte. Ama daha önemlisi: Bu bir sistem testi. ABD baskı kuruyor. Avrupa direniyor. İran denge kuruyor. Türkiye ise şunu söylüyor: “Bu yangın büyürse kimse dışarıda kalamaz.”

SON SÖZ

Ortadoğu’daki krizler genelde petrolle başlar. Ama bazı krizler vardır... Petrol sadece bahanedir. Asıl mesele güçtür. Bugün Hürmüz’de tartışılan şey: Bir boğazın kontrolü değil dünyanın nasıl yönetileceği. Ve belki de en kritik soru şu: 7 Kocalı Hürmüz’ün kontrolü kimde olacak?