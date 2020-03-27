Virüs gölgesinde yargı adımları: Erken yaşta evliliğe düzenleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında telekonferansla yapılan infaz düzenlemesi toplantısında, erken yaşta evlilik düzenlemesinin cuma günü Meclis’e getirilmesi kararı verildiğini dün muhabirimiz Gizem Karakış’ın haberinden öğrendik. Toplantıya katılan AK Partili isimlerle konuştum.
AK Parti, infaz düzenlemesiyle ilgili tartışmalar başlamadan da önce bu konuda bir düzenleme yapılması gereği üzerinde duruyordu.
Virüs yasakları başlamadan önceki son grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına üç çocuğuyla gelen bir kadın, bu konu nedeniyle yaşadığı mağduriyeti anlatmış. Cumhurbaşkanı, grup başkanvekillerini bir kere daha görevlendirmiş.
Erdoğan başkanlığında yapılan son toplantıya katılan üst düzey bir isim, “Evlenmişler bitmiş. Zaten getirdiğimiz cezalarla artık erken evlilik olmaz. Ancak ortada bir mağduriyet var, özellikle çocuklar açısından” dedi.
Düzenleme yasalaşırsa yaklaşık 300 kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Yüzde 80’inin Roman olduğu bilgisi var. Romanların hem AK Parti hem CHP milletvekillerinden düzenli olarak bu konuyla alakalı talepte bulundukları ifade ediliyor.
Düzenlemede çiftler arasında 15 yaş olmasının göz önünde bulundurulabileceği, cezaevinden çıkan kişinin kusuru nedeniyle beş yıl içinde bir boşanma yaşanırsa kişinin cezasının geri kalanını tamamlamak üzere yeniden cezaevine gönderilmesi üzerinde duruluyor.
Maddelerin yazımının partiler arası uzlaşı çerçevesinde yapılması planlanıyor.
Ancak burada hassasiyeti dile getirmek lazım. Tecavüzcüsüyle evlenen ya da zorla evlendirilenlerin bu kapsamda olmayacağının kamuoyuna açık bir şekilde duyurulması lazım.
İNFAZ DÜZENLEMESİ
AK Parti’nin diğer partilere de götürerek üzerinde çalıştığı infaz düzenlemelerinin ayrıntılarını, Hürriyet Ankara bürosunun deneyimli muhabirlerinin haberlerinden takip ediyorsunuz. Ben de “Arkasında ne var, bu düzenlemeye neden şimdi ihtiyaç duyuldu?” sorularının yanıtlarını aradım.
AK Parti siyasi mutabakatın önemli olduğunu düşünüyor, bu nedenle de sonuna kadar mutabakat arayacaklarını söylüyorlar. Af olarak yorumlanmaması gerektiğinin altını çiziyorlar.
Cezaevlerinde virüs önlemlerinin hassasiyetle uygulandığı belirtiliyor. Ancak yine de doluluk oranına dikkat çekiliyor. Cezaevlerindeki sayı şu an 300 bin. Kapasite ise 120 bin.
Suç ve ceza ilişkisi açısından sorun var. Bazı cezaların yüksek olduğu, üstelik yüksek cezaya rağmen rehabilitasyon ve ıslah sisteminde sorun olduğu tespiti yapılıyor.
İnfaz düzenlemesiyle birlikte farklı ceza türlerinin de gündeme geleceği belirtiliyor.
Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürmeyle uyuşturucu kapsam dışında tutulacak. Yine Erdoğan başkanlığındaki toplantıya katılan bir kaynağım, “Cinsel suçlara af asla yok. Olduğunu söylemek külliyen yalan” dedi.
AK Parti, diğer partilerden önerilerini içeren metin istedi. Partiler çalışıyor. İYİ Parti, AK Parti’nin metnini kamuoyuna açıklamasını, sürecin şeffaf yürütülmesini istedi. AK Parti’nin muhalefetle yaptığı görüşmelerde, muhalefet partileri tarafından “yeniden yargılama” sisteminin tekrar çalışır hale getirilmesi önerisi de yapıldı.
Partilerin üzerinde konuştuğu metin yasalaşırsa ilk etapta 40 bin, zaman içinde yaklaşık 100 bin kişinin düzenlemeden yararlanması bekleniyor.
TUTUKLU GAZETECİLER
Konuştuğum hem AK Partili hem de muhalefet partilerinden yetkililere tutuklu gazetecilerin durumunu da sordum. CHP başta olmak üzere, konu muhalefetin gündeminde. Sohbetlerde gösterdikleri hassasiyetten umuyorum ve sanmak istiyorum ki iktidarın da gündemine gelir. Böylesi bir süreçte, kaçma şüphesi bulunmayan durumlarda -ki bu durumun şu an tüm dünyanın gerçeğine aykırı olduğunu biliyor ve yaşıyoruz- doğal bir hak olan tutuksuz yargılama süratle hayata geçirilebilir.
Virüs gölgesinde yargı adımları: Erken yaşta evliliğe düzenleme
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında telekonferansla yapılan infaz düzenlemesi toplantısında, erken yaşta evlilik düzenlemesinin cuma günü Meclis’e getirilmesi kararı verildiğini dün muhabirimiz Gizem Karakış’ın haberinden öğrendik. Toplantıya katılan AK Partili isimlerle konuştum.
AK Parti, infaz düzenlemesiyle ilgili tartışmalar başlamadan da önce bu konuda bir düzenleme yapılması gereği üzerinde duruyordu.
Virüs yasakları başlamadan önceki son grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına üç çocuğuyla gelen bir kadın, bu konu nedeniyle yaşadığı mağduriyeti anlatmış. Cumhurbaşkanı, grup başkanvekillerini bir kere daha görevlendirmiş.
Erdoğan başkanlığında yapılan son toplantıya katılan üst düzey bir isim, “Evlenmişler bitmiş. Zaten getirdiğimiz cezalarla artık erken evlilik olmaz. Ancak ortada bir mağduriyet var, özellikle çocuklar açısından” dedi.
Düzenleme yasalaşırsa yaklaşık 300 kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Yüzde 80’inin Roman olduğu bilgisi var. Romanların hem AK Parti hem CHP milletvekillerinden düzenli olarak bu konuyla alakalı talepte bulundukları ifade ediliyor.
Düzenlemede çiftler arasında 15 yaş olmasının göz önünde bulundurulabileceği, cezaevinden çıkan kişinin kusuru nedeniyle beş yıl içinde bir boşanma yaşanırsa kişinin cezasının geri kalanını tamamlamak üzere yeniden cezaevine gönderilmesi üzerinde duruluyor.
Maddelerin yazımının partiler arası uzlaşı çerçevesinde yapılması planlanıyor.
Ancak burada hassasiyeti dile getirmek lazım. Tecavüzcüsüyle evlenen ya da zorla evlendirilenlerin bu kapsamda olmayacağının kamuoyuna açık bir şekilde duyurulması lazım.
İNFAZ DÜZENLEMESİ
AK Parti’nin diğer partilere de götürerek üzerinde çalıştığı infaz düzenlemelerinin ayrıntılarını, Hürriyet Ankara bürosunun deneyimli muhabirlerinin haberlerinden takip ediyorsunuz. Ben de “Arkasında ne var, bu düzenlemeye neden şimdi ihtiyaç duyuldu?” sorularının yanıtlarını aradım.
AK Parti siyasi mutabakatın önemli olduğunu düşünüyor, bu nedenle de sonuna kadar mutabakat arayacaklarını söylüyorlar. Af olarak yorumlanmaması gerektiğinin altını çiziyorlar.
Cezaevlerinde virüs önlemlerinin hassasiyetle uygulandığı belirtiliyor. Ancak yine de doluluk oranına dikkat çekiliyor. Cezaevlerindeki sayı şu an 300 bin. Kapasite ise 120 bin.
Suç ve ceza ilişkisi açısından sorun var. Bazı cezaların yüksek olduğu, üstelik yüksek cezaya rağmen rehabilitasyon ve ıslah sisteminde sorun olduğu tespiti yapılıyor.
İnfaz düzenlemesiyle birlikte farklı ceza türlerinin de gündeme geleceği belirtiliyor.
Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürmeyle uyuşturucu kapsam dışında tutulacak. Yine Erdoğan başkanlığındaki toplantıya katılan bir kaynağım, “Cinsel suçlara af asla yok. Olduğunu söylemek külliyen yalan” dedi.
AK Parti, diğer partilerden önerilerini içeren metin istedi. Partiler çalışıyor. İYİ Parti, AK Parti’nin metnini kamuoyuna açıklamasını, sürecin şeffaf yürütülmesini istedi. AK Parti’nin muhalefetle yaptığı görüşmelerde, muhalefet partileri tarafından “yeniden yargılama” sisteminin tekrar çalışır hale getirilmesi önerisi de yapıldı.
Partilerin üzerinde konuştuğu metin yasalaşırsa ilk etapta 40 bin, zaman içinde yaklaşık 100 bin kişinin düzenlemeden yararlanması bekleniyor.
TUTUKLU GAZETECİLER
Konuştuğum hem AK Partili hem de muhalefet partilerinden yetkililere tutuklu gazetecilerin durumunu da sordum. CHP başta olmak üzere, konu muhalefetin gündeminde. Sohbetlerde gösterdikleri hassasiyetten umuyorum ve sanmak istiyorum ki iktidarın da gündemine gelir. Böylesi bir süreçte, kaçma şüphesi bulunmayan durumlarda -ki bu durumun şu an tüm dünyanın gerçeğine aykırı olduğunu biliyor ve yaşıyoruz- doğal bir hak olan tutuksuz yargılama süratle hayata geçirilebilir.