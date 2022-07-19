Üçlü zirve

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TÜM LİDERLERİN ERDOĞAN’DAN TAHIL BEKLENTİSİ

Son dönemde Avrupalı liderler peş peşe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arıyor. Temel meseleleri ise “tahıl sevkiyatının” bir an önce başlaması için Erdoğan’ın acil çözüm bulması... Edindiğim bilgilere göre en son Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde: “Tahıl krizi hepimiz için büyük önem taşıyor. Dünya büyük bir krizin eşiğinde. Tek ikna edebilecek isim sizsiniz. Çabalarınızı artırın” dedi. Peki Erdoğan’ın planı ne?

Teknik heyet görüşmeleri yapıldı ve bir noktaya gelindi.

Erdoğan, Putin ile yapacağı ikili görüşmede bu konuya özel olarak değinecek, en kısa zamanda çözülmesini isteyecek.

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Putin “Tamam” derse İstanbul’da teknik heyetler bir araya gelecek ve anlaşma imzalanacak.

Bu anlaşma toplantısına BM Genel Sekreteri de katılmak istiyor.

Bu durumda anlaşma ve imza toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri de başkanlık ederek, konuşma yapacaklar.

RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI SÜRER Mİ

Ankara, savaşın daha ne kadar süreceği ile ilgili bir tahminde bulunmuyor.

Ancak başından beri izlenen denge politikasına dikkat çekiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e dünyanın geldiğini noktayı da hatırlatarak, müzakere masasının canlandırılmasını ve Putin ile Zelenski zirvesinin yapılmasını önerecek.

RUSYA’DAN TEL RIFAT VE MENBİC BEKLENTİSİ

2019 yılında Fırat’ın doğusu ve batısından YPG/PYD unsurlarının çıkarılması için hem Rusya hem de ABD ile anlaşma yapılmıştı.

Ancak iki ülke de sözlerini tam olarak yerine getirmedi. Bu nedenle de Türkiye bölgeye zaman zaman operasyon düzenlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e 2019 anlaşmasını hatırlatarak; Tel Rıfat ve Menbic’de kalan YPG/PKK/PYD unsurlarının çıkarılmasını isteyecek.

Bunu dile getirirken de “hem bölgenin selameti hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği” için Türkiye açısından hayati önemde olduğu mesajı verilecek.

ASTANA SÜRECİNDE YENİ BİR GELİŞME OLUR MU

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Ankara’nın beklentisi çok dikkat çekici yeni bir gelişme olmayacağı yönünde.

Çatışmaların azalmış olması önemli.

Mevcut durumun sürdürülebilmesi üzerine odaklanılacak gibi duruyor.

İRAN’A NE MESAJ VERİLECEK

İkili ilişkiler, enerji konusu ve PKK ile mücadele masada olacak.

Ancak en dikkat çekici başlık ise ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri.

ABD ve AB’nin bu konuda istekli oldukları biliniyor. Ancak Suudi Arabistan ve İsrail ise tepkili.

Ayrıca İran’ın Suriye ve Irak’taki hareketlerinden de endişe eden ülkeler var.

Nükleer anlaşmayı destekleyen Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı’na “Diyalog yollarını açık tutun, sıkıntılı başlık ve bölgelerde yapıcı olun” mesajı vermesi bekleniyor.

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BIDEN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ NASIL GEÇTİ

SON dönemde sağlığı ile gündemde olan ABD Başkanı Biden’ın hem Erdoğan ile yaptığı görüşmenin havasını hem de o görüşmede Biden’ın sağlık durumunu çok merak ediyordum. Önce şunu söyleyeyim; Biden görüşmede dinç, iyi, konulara odaklanmış bir portre çizmiş. Gelelim Erdoğan karşıtı olarak bilinen ya da lanse edilen Biden’ın U dönüşüne... Bakın görüşmede neler söylemiş:

Erdoğan ile eskiden beri süren dostluğuna atıfta bulunmuş, hatta Cumhurbaşkanı’nın ameliyatının ardından evinde yaptığı ziyareti hatırlatmış.

Tahıl krizi, Karadeniz’in güvenliği ve Ukrayna’ya yönelik Türkiye’nin desteği konusunda Erdoğan’ın kritik önemde olduğunu söylemiş.

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Her ne kadar kongre desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulasa da: “F-16’ların satışı ve modernizasyonu konusunda tam destek vereceğini” dile getirmiş.

UÇAKLARIN UÇUŞ ALANI KISITLAMASINA ANKARA ‘EVET’ DEMEZ

Gelelim meşhur F-16’lara ve bunlara yönelik kongre şartlarına... Kaynaklarım son durumu şöyle özetledi:

ABD bir şart koşmadı, sadece tavsiyede bulundu. Temel istekleri Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimin düşürülmesi.

ABD yönetimi de bunun bir şartla olmayacağını biliyor. Zaten Türkiye’de şartlı bir satışa yani “uçaklar şurada kullanılsın” gibi bir dayatmaya “Evet” demez.