Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta... Dağların ardında neler yaşanacak

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Kuzey Irak’ta, Zap-Metina hattının en ileri karakollarından biri… Kritik bir dönemeçte ilk kez bir MİT Başkanı, Türkiye sınırının 26 kilometre ötesinde 1754 No’lu Üs Bölgesi’nde. Sert kayalıklar, 1300 ile 1900 metre arasında sıralanmış. Tam karşısı Gara. Türk askeri tam bir buçuk yıldır bu dağların tepesinde. Dağların içindeki mağaralarda PKK’lılar saklanıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın bu fotoğrafı verdiği gün, öncesinde ve sonrasında yapılan çalışmaların önce Türkiye’de sonra da bölgede yeni bir süreci başlatması bekleniyor.

TEMAS TRAFİĞİ HIZ KAZANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye adımları kontrollü biçimde ardı ardına atılıyor. Terör örgütünün silah bırakma kararını uygulamaya başlamasıyla süreç biraz daha hız kazanacaktır” dedi.

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DEM Partili yetkililerin de açıkladığı gibi bu hafta silah bırakma sürecinin resmen başlaması bekleniyor. Bu nedenle de son günlerde temas trafiği hız kazandı.

* DEM Heyeti, İmralı’ya giderek Öcalan ile görüştü.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Heyeti’ni kabul edecek.

* MİT Başkanı İbrahim Kalın haftaya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ile başlayacak. Bir yanda silahlar bırakılırken bir yanda TBMM çatısı altında ilgili komisyonun oluşturularak hızla çalışmalarına başlaması bekleniyor.









HASSAS SÜREÇ

Türkiye’de bu hafta önemli gelişmeler yaşanacak. Ancak bu gelişmeler yaşanırken hem geçmişten yani çözüm sürecinden alınan derslerle hem de tecrübe ile hareket edilecek. Uzun yıllardır dağda yaşayan örgüt üyelerinin fiili olarak silah bırakmaları kadar zihinsel olarak da bırakmaları büyük önem taşıyor. Amaç, duygusal kırılmaları yeniden üretmeden süreci yönetmek.

TBMM’DEKİ ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ

TBMM’de yaz boyu çalışması beklenen komisyonun önerilerinin Meclis açılır açılmaz yani ekim ayında gündeme getirilmesi amaçlanıyor. Burada, AK Parti iktidarı döneminde atılan adımlarla Kürt meselesinin büyük ölçüde çözüldüğüne dikkati çekelim. Bugün çözülmesi gereken mesele silah bırakma ve toplumsal entegrasyon. Kaynaklar bir af ya da cezasızlık olmayacağının altını çiziyor. Ancak hapishanelerde bulunan beş bin civarındaki PKK’lılardan hasta ve yaşlıların durumunun değerlendirileceğini, infaz süreleri dolanlarda süre uzatımına gidilmeyeceğini ve iyi hal değerlendirmesinin de yapılabileceğini belirtiyorlar.

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ANKARA-BAĞDAT-ERBİL: 3 AYAKLI KOORDİNASYON

* Geçen hafta Erbil’de temaslarda bulunan, sürecin koordinasyonu ile ilgili çalışmalar yürüten İbrahim Kalın bu hafta Bağdat’a gidecek. Gündem yine Kuzey Irak’ta silah bırakılırken çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi.

* Kuzey Irak sahasında silah bırakma sürecinde Ankara-Bağdat-Erbil hattında üç ayaklı bir koordinasyonla çalışılıyor.

* Devletin samimi olduğu, koşulların oluştuğu mesajını alan örgüt mensuplarından bir grubun bu hafta sonuna doğru silah bırakmasının beklendiği artık sır değil

* Süreç Ankara, Bağdat, Erbil arasında kurulan mekanizmaya göre işleyecek.

* Irak’ta yaklaşık 2200 civarında örgüt mensubu olduğu biliniyor.

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* İlk grubun ardından, örgüt mensuplarının gruplar halinde kurulan noktalarda silahlarını bırakmaları bekleniyor.

* Bırakılan silahlar kayıt altına alınacak.

* Silah bırakan artık örgütün içinde olmayacak, açıklama yapmayacak. Şimdilik Irak’ta kalmaya devam edecekler.

BİTİRİRKEN…

Bu sürecin en kritik yanı şu: Bu bir müzakere değil, bir fesih süreci. Örgüt artık masada değil. Masayı terk etti. Silahları bırakıyor. Kararın tam uygulanmasıyla Türkiye için yeni bir dönem başlayacak. Bu kez silahla değil; sabırla, koordinasyonla, kararlılıkla yürütülen bir süreç var. Irak sahasında süreç işlerken, daha önce kaleme aldığımız gibi Suriye sahası için farklı mekanizmalar ve yöntemler devrede olacak. Sürecin hem örgüt içinden hem bölgedeki bazı güçler tarafından provokasyona uğratılma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor ve önlemler alınıyor. Sonuç olarak kontrollü yürütülen süreçten bahsediyoruz. Ve belki de ilk kez bu kadar yakın…