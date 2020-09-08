Suriye’nin kuzeyindeki oyunlar ve pes dedirten gözyaşları

Türkiye ve uluslararası kamuoyu genel olarak Doğu Akdeniz’e odaklanmışken, Suriye’nin kuzeyinde yine oyunlar sahnede.
Birinci oyun, ABD ile Rusya arasında. Adı, terör örgütünü kim sahiplenecek oyunu. ABD’nin amacı kendi güdümünde bir devletçik ya da özerk bir yapı kurdurmak. Rusya ise sözünden çıkmayan rejimi sıkıntıya sokmayacak bir kısmi özerk yapı formülüyle, hazır silahlı gücü Suriye ordusuna katmak formülünü hayata geçirmek derdinde. Peki Türkiye farkında mı? Olanın bitenin farkında. Konuştuğum kaynaklar “Sahadayız, gözlemliyoruz, önlem alıyoruz, uyarıyoruz” diyorlar. Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG/PYD için oynanan oyunun ayrıntılarına bakacağız.
ABD’NİN ‘PKK BAYRAĞI KULLANMAYIN’ TALİMATI
Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT ile terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Kandil’i izole etme konseptiyle Irak’ın kuzeyinde de geçici üs bölgeleri oluşturularak hem terör örgütünün Türkiye’ye sızma girişimlerinin büyük ölçüde önüne geçildi, hem de Türkiye’den militan kazanması engellendi. Terör örgütü bu sırada Sincar’ı üs olarak kullanmaya başladı. Ancak Türkiye o bölgeye yönelik operasyonlarıyla bunu da baskıladı. PKK bu açıdan zorda. Fakat özellikle Amerikalılar terör örgütünün Suriye’de ekonomik ve siyasi açıdan güçlenmesi için her yolu deniyor. Petrol anlaşması, görüşmeler, Suriye Ulusal Kürt Konseyi ile barıştırmalar... Sadece bunlar mı? Değil, uluslararası kamuoyunda “PKK eşittir YPG” algısını yıkmak için de yine ABD sahnede. Ankara, Amerikalıların YPG’lilere verdiği iki “talimatı” biliyor.
Sınırda PKK bayrağı kullanmayın.
Sınırda Öcalan posteri kullanmayın.
Amaçları, Türkiye’nin “PKK eşittir YPG” açıklamalarına karşı uluslararası kamuoyunda farklı bir algı yaratmak. Bununla da bitmiyor. Diğer yanda ise Araplarla ve Kürt muhaliflerle de terör örgütünü barıştırmaya çalışıyor.
SAHANIN GERÇEKLERİ
Ankara bir yandan tüm gelişmeleri takip ediyor, diğer yandan uyarılarını hem ABD’ye hem de Rusya’ya yapıyor. Sahada aktif. Aşiretlerle görüşmelerini sürdürüyor. Tüm olasılıklara karşı da hazırlık yapılıyor. Yetkililer, “Her ne kadar ABD sahada YPG’yi güçlendirmek, arkasına farklı güçleri almak istese de sahadaki gerçekler buna uygun olmaz. Yılların anlaşmazlıkları ve doku uyuşmazlığı böyle bir birlikteliğin en büyük engeli” yorumunu yapıyor.
MYLES’IN GÖZYAŞLARI VE MÜTTEFİK RUHU
Ankara sınırlarında bir terör devleti kurdurmayacağını birçok kez dile getirdi. Buna engel olmak için operasyonlarını yaptı, yapıyor. Yetkililer bu konudaki mücadelenin süreceğini söylüyor. Burada sorun ABD’nin, başkan kim olursa olsun NATO müttefikliğine, stratejik ortaklığa aykırı terörü destekleyen politikaları. Trump’ın halihazırdaki politikası, başkan adayı Biden’ın pervasız sözleri ve son olarak da Myles’ın gözyaşları... Arkadaş ya, hiç mi utanmanız yok! Senin NATO sınırlarının son noktası, soğuk savaştaki en kritik müttefikin, stratejik ortağın Türkiye’ye kaç şehit verdirdi o terör örgütü, farkında mısın? Biz şehitlerimize ağlarız. Siz ise terör örgütüne... IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona ererken, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı sırasında “gözyaşlarını tutamaması(!)” tam bir skandaldır. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bizzat ABD, ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılmış büyük bir haksızlıktır. Yazıklar olsun!
Suriye’nin kuzeyindeki oyunlar ve pes dedirten gözyaşları
Türkiye ve uluslararası kamuoyu genel olarak Doğu Akdeniz’e odaklanmışken, Suriye’nin kuzeyinde yine oyunlar sahnede.
Birinci oyun, ABD ile Rusya arasında. Adı, terör örgütünü kim sahiplenecek oyunu. ABD’nin amacı kendi güdümünde bir devletçik ya da özerk bir yapı kurdurmak. Rusya ise sözünden çıkmayan rejimi sıkıntıya sokmayacak bir kısmi özerk yapı formülüyle, hazır silahlı gücü Suriye ordusuna katmak formülünü hayata geçirmek derdinde. Peki Türkiye farkında mı? Olanın bitenin farkında. Konuştuğum kaynaklar “Sahadayız, gözlemliyoruz, önlem alıyoruz, uyarıyoruz” diyorlar. Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG/PYD için oynanan oyunun ayrıntılarına bakacağız.
ABD’NİN ‘PKK BAYRAĞI KULLANMAYIN’ TALİMATI
Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT ile terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Kandil’i izole etme konseptiyle Irak’ın kuzeyinde de geçici üs bölgeleri oluşturularak hem terör örgütünün Türkiye’ye sızma girişimlerinin büyük ölçüde önüne geçildi, hem de Türkiye’den militan kazanması engellendi. Terör örgütü bu sırada Sincar’ı üs olarak kullanmaya başladı. Ancak Türkiye o bölgeye yönelik operasyonlarıyla bunu da baskıladı. PKK bu açıdan zorda. Fakat özellikle Amerikalılar terör örgütünün Suriye’de ekonomik ve siyasi açıdan güçlenmesi için her yolu deniyor. Petrol anlaşması, görüşmeler, Suriye Ulusal Kürt Konseyi ile barıştırmalar... Sadece bunlar mı? Değil, uluslararası kamuoyunda “PKK eşittir YPG” algısını yıkmak için de yine ABD sahnede. Ankara, Amerikalıların YPG’lilere verdiği iki “talimatı” biliyor.
Sınırda PKK bayrağı kullanmayın.
Sınırda Öcalan posteri kullanmayın.
Amaçları, Türkiye’nin “PKK eşittir YPG” açıklamalarına karşı uluslararası kamuoyunda farklı bir algı yaratmak. Bununla da bitmiyor. Diğer yanda ise Araplarla ve Kürt muhaliflerle de terör örgütünü barıştırmaya çalışıyor.
SAHANIN GERÇEKLERİ
Ankara bir yandan tüm gelişmeleri takip ediyor, diğer yandan uyarılarını hem ABD’ye hem de Rusya’ya yapıyor. Sahada aktif. Aşiretlerle görüşmelerini sürdürüyor. Tüm olasılıklara karşı da hazırlık yapılıyor. Yetkililer, “Her ne kadar ABD sahada YPG’yi güçlendirmek, arkasına farklı güçleri almak istese de sahadaki gerçekler buna uygun olmaz. Yılların anlaşmazlıkları ve doku uyuşmazlığı böyle bir birlikteliğin en büyük engeli” yorumunu yapıyor.
MYLES’IN GÖZYAŞLARI VE MÜTTEFİK RUHU
Ankara sınırlarında bir terör devleti kurdurmayacağını birçok kez dile getirdi. Buna engel olmak için operasyonlarını yaptı, yapıyor. Yetkililer bu konudaki mücadelenin süreceğini söylüyor. Burada sorun ABD’nin, başkan kim olursa olsun NATO müttefikliğine, stratejik ortaklığa aykırı terörü destekleyen politikaları. Trump’ın halihazırdaki politikası, başkan adayı Biden’ın pervasız sözleri ve son olarak da Myles’ın gözyaşları... Arkadaş ya, hiç mi utanmanız yok! Senin NATO sınırlarının son noktası, soğuk savaştaki en kritik müttefikin, stratejik ortağın Türkiye’ye kaç şehit verdirdi o terör örgütü, farkında mısın? Biz şehitlerimize ağlarız. Siz ise terör örgütüne... IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona ererken, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı sırasında “gözyaşlarını tutamaması(!)” tam bir skandaldır. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bizzat ABD, ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılmış büyük bir haksızlıktır. Yazıklar olsun!