Suriyelilere seyreltme planı

16 yıldır spor yapıyor.
Kilo sorunu nedeniyle başladı. Sonra da alışkanlık oldu.
Doğada yürümeyi seviyor.
Spor merkezinde hoca eşliğinde ağırlık çalışıyor.
Meclis’te yürüyüş güzergâhı oluşturdu.
Yine Meclis’te basketbol oynuyor.
Körfez ülkeleri, İsrail, hatta Suriye ile bile arka kapı diplomasisi hayata geçirildi. Hem istihbarat görüşmeleri hem de Trump’ın gidişi, Katar krizinin çözülmesi gibi dünyadaki gelişmeler sayesinde üst düzey bir kaynağımın ifadesiyle kuşatma yarıldı. “2021 kuşatmayı yarma yılıydı, bunu da diplomasiyle yaptık” diyen kaynağımın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) iken söz konusu ülkelerle gelinen aşamaları sizlerle paylaşmak istiyorum.
BAE 1.5 YILLIK BİR SÜREÇ...
BAE ile gelinen noktanın arkasında tam 1.5 yıllık bir süreç var.
Yatırım ekipleri yaklaşık bir yıl önce geldi. BAE yönetimi işinsanlarına Türkiye’de artık iş yapabileceklerini söylediler.
MISIR YAVAŞ İLERLİYOR
Mısır ile ilişkiler düzenli ama yavaş ilerliyor.
‘FİTNE KAZANI KAYNATILIYOR’
“Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Fitnenin anlamlarından biri de ‘manevi çöküntü’dür. Fitnecilere sabır ve şifa diliyorum.
Magazin kültürü Türk soluna 1980 sonrası sirayet etti, siyaset yapamaz hale gelince magazine sardılar. Siyasi magazinle durumu idare etmeye, peşlerinden sürükledikleri insanları mobilize etmeye çalışıyorlar. Kulaktan dolma söylentilerle, mesnetsiz dedikodularla yol alıyorlar.
Allah aşkına ‘söyleniyor’, ‘kime sorsanız öyle diyor’, ‘rivayet ediliyor’, ‘bekleniyor’ ifadeleriyle bezenmiş metinlere haber denir mi? Haberi kaynağından sormaya ne oldu? Nerede kaldı teyit mekanizması?
Türk medyasının düzeyini aşağı çeken yaklaşımlar bunlar. Bu tavırlar bizatihi medya mesleğinin seçkin temsilcileri tarafından kınanmalı, ayıplanmalı.
Allah’a şükür biz, birlik, bütünlük içinde çalışıyoruz.
Bizim farklı siyasal hareketlerde olduğu gibi bir liderlik sorunumuz yok. Liderimiz belli. Liderimiz kudretli, dirayetli ve basiretli. Liderimizin vizyonu, emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
Karşılıklı oturanlardan biri zaten Ömer İleri, diğeri sanal gözlükle bağlanan Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve arkada TV ekranından görünen ise Zoom bağlantısı ile katılan Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş...
AK Parti şimdilik sanal evrenlerde arazi alımı yapmasa da, toplantı düzenlemeye başladı. Tabii olası güvenlik sorunları nedeniyle kritik başlıklar ele alınmıyor. Ancak Türkiye kendi sanal evrenini kurar ve güvenlik altyapısını oluşturursa belli ki sanal gözlüklü siyasiler o evrende de toplantı yapacaklar, belki de mitingler düzenleyecekler...
‘HEM FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ HEM DE VATANDAŞI KORUYACAĞIZ’
AK Parti’de 24 Ocak MYK toplantısında sanal evren sunumunu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri yaptı. Toplantıyı, bundan sonra atılacak adımları kendisine sordum, yanıtları şöyle oldu:
“Cumhurbaşkanımız yoğun ilgi gösterdi.
Metaverse forumu bahar aylarında yapılacak ve bir başlangıç olacak. Sonra daha derinlemesine inceleyerek, akademik yönü daha ağır basan etkinlikler düzenleyeceğiz.
Hayatımıza katacağı yenilikleri ekonomik, hukuki, teknolojik boyutlarıyla ele alacağız.
Diyelim ki Ukrayna ‘Tamam’ dedi, asıl sorun Rusya’nın bu teklife nasıl yaklaşacağında... Moskova’nın bir süredir Ukrayna-Türkiye yakınlaşmasından rahatsız olduğu biliniyor.
ABD, NATO ve İngiltere’nin de Türkiye’nin arabuluculuk teklifine ilişkin tavrı belli değil.
Arabulucu olunamazsa da Türkiye’nin gerilimi azaltma konusunda telkinde bulunabileceği ve rol oynayabileceği konusunda şüphe yok.
Taraf tutmadığını belirten Türkiye “itidal” çağrısını ön plana çıkaracaktır.
Ancak NATO üyesi Türkiye’nin Rusya ile özel ve karmaşık ilişkilerini de göz önünde bulundurmak lazım. Sonuçta doğalgaz, turizm, ticaret ve Suriye ihtilafı özellikle de İdlib bölgesine ilişkin olası gelişmeler Ruslar açısından koz.
Kısacası Türkiye ince bir ipin üzerinde diplomasi yürütüyor. Dengeyi de bozmaması gerekiyor. Bu zor şartlarda, çözüm diplomasi ile olursa tarihi bir başarı elde edilecektir.
ÜRETİCİ ENFLASYONU TÜKETİCİYE YANSIRSA...
SALGIN,
‘GÜL’ÜN CİDDİ ÇALIŞMALARI OLDU’
NUMAN Kurtulmuş’a açık açık sorduk... Hem Abdulhamit Gül’ün neden görevden affını istediğini hem de bu durumun Numan Kurtulmuş’a yönelik olduğu iddiasını... Bakın ne mesajlar verdi:
“Son derece haksız, yanlış, art niyetli bir yorum. Katılmam mümkün değil.
Sürece nasıl gelindi, bilmiyorum. Bakanların kimler olacağı konusu Cumhurbaşkanı’nın takdiridir.
Abdulhamit Gül uzun yıllar siyaset yaptığım çok değerli bir arkadaşım. 15 Temmuz sonrası süreçte yargıdaki yanlışlarla ilgili ciddi mücadele yürüttü. Ayrıca insan hakları eylem planı, yeni anayasa çalışmaları ve demokratik adımlar konusunda da ciddi çalışmaları oldu.
Abdulhamit Gül nasıl bir istikamette idiyse, Bekir Bozdağ da aynı istikamet ve fikriyatta olduğuna güvendiğim değerli bir arkadaşımdır.”
Abdulhamit Gül’ün bakan olarak yaptığı son konuşmada söylediği “Hukuk devletinde haysiyet cellatlığı, itibar suikastı olmaz. FETÖ’vari anlayış ve uygulamaların gerçekleştirilmemesi yönünde tedbir alınması en esaslı görevlerden biridir” sözü de çok tartışılmış, hatta Ekrem İmamoğlu ile ilgili MOBESE kayıtları ile ilişkilendirilmişti. Numan Kurtulmuş, “Abdulhamit Gül bu sözleri hangi kontekste söyledi bilmiyorum. Ancak söylediği sözler hukuk devletinin temel prensiplerindendir” yorumunu yaptı.
‘BELİRSİZLİK ORTADAN KALKTI’
CHP’YE ELEŞTİRİLERİN ARKASINDA NE VAR?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer” açıklamasını İYİ Partili Yavuz Ağırailoğlu, “Bin 212 evladımızı şehit verdik” sözleriyle eleştirmiş, çözüm adresi olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni göstermişti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bu sözleri “bireysel çıkış” olarak nitelendirip, “Aslında sorunların çözüm adresi olarak TBMM’yi işaret eden bir paylaşım. Zaten TBMM tüm sorunların konuşulabildiği bir alan olmalı” dedi. Sadece bu değil, son döneme damga vuran bir tepki de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’ten gelmişti. CHP’li belediyelere ulaşmakta yaşanan sıkıntıların had safhada olduğunu savunan Çelik, “Bu sorun, iki partinin işbirliğinde artık kangren haline gelmiştir. CHP, İYİ Parti’ye saygı duymak zorunda” demişti. Genel Sekreter Uğur Poyraz, milletvekillerinin seçim bölgelerinde başta işsizlik olmak üzere karşılaştıkları sorunlara dikkat çekerek, “Milletvekillerimiz ellerinden geleni yapmayı çalışıyorlar ama her şeyi çözmek de mümkün olmuyor” dedi.
‘AKŞENER, İMAMOĞLU’NU İŞARET ETMİYOR’
Peki bu bireysel çıkışlar ittifaka zarar vermiyor mu? Üstelik kimileri Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu’nu işaret ettiğini iddia ederek, bu sorunu daha da büyüttüğünü söylüyor. Bakın Uğur Poyraz bu konularla ilgili neler söyledi:
“Bireysel çıkışların zarar vermesi için yapının Cumhur İttifakı gibi olması lazım.
Türk siyaseti şeffaflığa alışmalı.
Sayın Genel Başkan Akşener, birini aday olarak işaret edecekse şeffafça yapar. Bu tür cümlelerle işaret etmez. Genel Başkan’ın şu an işaret ettiği herhangi bir aday söz konusu değil.”
‘MİLLET İTTİFAKI’NIN MARKA DEĞERİ VAR’
Okul bahçesinin zeminine silim yapıldı.
Epoksi astarı çekildi.
Futbol sahası, basketbol sahası yapılarak, voleybol direkleri kuruldu.
Okul duvarları yenilendi.
Banklar ve piknik kameriyesi konuldu.
Peki soru şu; çocukların hak ettiği güzel imkânlara ulaşması için illaki Bakan’ın tepki göstermesi mi gerekiyordu? Bakan bu tepkisi nedeniyle kimi çevrelerce eleştirilmişti. Ancak, okulun fotoğraflarını gördükten sonra, Milli Eğitim Bakanı’nın CNN Türk’teki açıklamalarını tüm okul müdürlerine hatırlatmak isterim:
Unutmayalım hata bir kere yapılır, ikinci ya da üçüncüsüne müsaade edilirse bunun adı “hata” olmaz. FETÖ’nün yapılanmasını, devlete nasıl sızdığını ve sonra nasıl yerleştiğini, darbe girişimini A’dan Z’ye hepimiz biliyoruz. Enes’in ölümü bana o darbe girişiminden yaklaşık iki yıl sonra görüştüğüm üst düzey bir güvenlik görevlisinin çok dikkat çeken sözlerini hatırlattı. Üst düzey güvenlik görevlisi, “Devlette başka cemaat ya da tarikatlar için benzer bir tehlike var mı? FETÖ’nün boşluğunu doldurmaya çalışanlar var mı?” sorusuna şu yanıtı vermişti:
“Siyaset adına hassas, devlet adına gerekli konu. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde bu yapılar, legal görünümlü illegal yapılar olarak tarif ediliyor. Tarikatlar artık bürokratik örgütlenme derdinde olmamalı. Zaten AK Parti sayesinde din ve devlet barışı sağlandı. Eğer tarikatlar örgütlenmek istiyorlarsa bunun yolu belli; siyasi parti kursunlar. Ne yazık ki bazı aktörlerde bir boşluk doldurma fikir ve güdülenmesi var. Ancak ortada bir boşluk yok. Yine de dikkat edilmesi lazım. Bunlara dikkat edilmezse 10 yıl sonrası için bir başkası yine tehlikeli bir noktaya gelebilir.”
Bu sözlerin altı çizilmeli. Mutlaka üzerine düşünülmeli, gereği de yapılmalı. Kendi görüşlerime gelince:
Siyaset adına hassas bir konu olduğunu neredeyse hiçbir siyasi partinin gerçek anlamda topa girmediğinden anladık. Oysa mutlaka girmeleri, uyarılarda bulunmaları gerekiyordu.
Devlet ise önlemini almak, 10 yıl sonra aynı tehlikeyi yaşama olasılığına karşı mücadelesini yürütmek zorunda.
Gelelim ana-babalara... Bilim ve teknoloji çağında üstelik tüm dünya cebimizdeyken hem baskı yapmayı hem de ahlak ve din öğretmek için çocukları bu yapılara teslim etmeyi artık bıraksınlar.
AMAN DİKKAT! PANDEMİDE BAHAR HAVASI YOK!
‘MANTIĞA AYKIRI’
CHP, yeni ekonomik modeli eleştiriyor. Özellikle de dünyadaki gelişmelere de dikkat çekerek, politikanın değiştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bülent Kuşoğlu’nun mevcut politika ile ilgili açıklamaları şöyle:
Yeni ekonomik model mantığa aykırı. Kur korumalı mevduat Hazine’yi sıkıntıya sokacaktır.
Faiz indirimi bugün için yanlış bir politikadır. Aslında faiz indirimi diye bir şey de yok. Kendi kendimizi kandırmayalım. Politika faizi ile piyasada kullanılan faiz bir değil. Enflasyonun altında faizle, paranın değeri korunabilir mi?
TBMM’ye ekonomi ile ilgili düzenlemeler geldiğinde karşımızda muhatap bulamıyoruz. Soru soruyoruz, yanıt alamıyoruz.
Kuşoğlu partisinin Hazine’den aldığı yardımı kur korumalı mevduat fonunda değerlendirmek istediklerini ancak kendilerine, “Henüz yazı gelmedi” denilerek “ret” yanıtı verildiğini söyledi. Vatandaşların ise genelde dövizlerini bozdurmadıklarına dikkati çekti.
YAPILMASI GEREKENLER
Peki CHP’ye göre atılması gereken adımlar neler?
TÜRKİYE’NİN YENİ GÖRÜŞME KONSEPTİ
Ancak bu durum:
ABD’deki başkanlık değişimi ve bunun kısmen Körfez politikasına etkisi,
ABD’nin İran ile nükleer görüşmeleri canlandırmasının İran’a bölgede alan açması,
Körfez ülkelerinin İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’na imza atması,
Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki krizin sona ermesi,
Salgının ardından tüm dünya ve Türkiye’de ortaya çıkan ekonomik sorunlar,
Tüm bunların ortaya çıkartığı yeni konjonktür ile değişti.
EKONOMİ YÖNETİMİ NE DİYOR?
YENİ yılın ilk günlerine Merkez Bankası’nın 48 saat içindeki bilanço değişikliği damgasını vurmuştu. 30 Aralık tarihli bilançosunda 70 Milyar TL zarar görünürken, yıl sonu analitik bilançosunda 60 Milyar TL kâr olması tartışma konusu olmuştu. Bu durumun neden kaynaklandığı konusunda ekonomi yönetimi yetkilileri: “Yıl sonu bilanço düzenleniyor. Şu anda dünyanın en şeffaf bilançolarından biri Merkez Bankası’nda. Dünyanın diğer ülkelerine de bakıyoruz, bu kadar şeffafı yok” yorumunu yaptı.
KÖPÜK NASIL ALINACAK?
Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tedbir paketi ile köpüğü almıştık, enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi bu görüntüden kurtaracağız” sözüyle neyi kastetti? Ekonomi yönetimi, enflasyonda da “Kötü algı yönetimi” ile karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Öte yandan enflasyon sepetindeki bazı ürünlerin oranlarının da değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Fiyat ayarlamaları konusunda ise İsrail’de yürürlükte olan bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Hedef, ürünlerde fiyatın değiştirilmesini kurallara bağlamak. Ayrıca Merkez Bankası’nda yabancı ülkelere ait varlıklara dokunulmazlık verilmesi düzenlemesine dikkat çekiliyor. Birçok ülkeden altın ve mevduatların Türkiye’ye getirilmesi yönünde talep olduğu, bu nedenle böyle bir yasal düzenlemenin torba teklife eklendiği belirtiliyor.
İYİ PARTİ’NİN EKONOMİYE BAKIŞI
İYİ Parti’nin ekonomi kökenli Grup Başkanvekili Erhan Usta ile de Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu süreci değerlendirme fırsatı bulduk. Erhan Usta’nın ana başlıklarda görüşleri şöyle:
(Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin ‘heterodoks politikalar uygulanıyor’ açıklaması) Sanırım sıra dışı, alışılmışın dışında demek istiyor. Ancak bunun ayrıntılarını Türkiye’ye açıklamalı.
(Kurlar dengeye oturdu mu?)
Canavar ismi ise kendisine, daha yakın tarihte takıldı. 90’ların ortasından 2000’lerin başına kadar haberlerde bile “Enflasyon canavarı” ifadesi kullanılır oldu. Özellikle de 2001 ekonomik krizinde... Kısaca hatırlayacak olursak; 19 Şubat 2001 tarihinde, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yine dönemin Başbakanı Bülent Ecevit arasında Anayasa kitapçığı fırlatılması ile patlayan ekonomik kriz... O yıl tüketici enflasyonu yüzde 68.5 idi... Uygulanmaya başlanan “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”, IMF’ye sunulan niyet mektuplarıyla, “Fiyat istikrarı politikasına devam edileceği ve enflasyon hedeflemesi staratejisinin uygulanabileceği ekonomik koşulların en kısa sürede sağlanacağının” beyan edilmesi ve seçimlerde iktidarın değişmesiyle ekonomide çok yol katedildi. Sadece tüketici enflasyonu açısından AK Parti iktidarındaki rakamlar şöyle oldu:
AK Parti’nin özellikle 2018 öncesinde meydanlarda kullandığı argümanların başında, “Enflasyonu tek haneye indirdik” geliyordu.
20 YILIN ARDINDAN NASIL BİR TABLO VAR?
Artık 20 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. İlk kez enflasyon rakamları yıllık yüzde 36.08 ile AK Parti iktidarındaki en yüksek seviyeye ulaştı. Üretici fiyatlarında ise yüzde 79.89 oldu. Doğal olarak bu rakamlar, “Canavar geri mi döndü, ve nasıl yeniden gönderilecek?” sorusunu da beraberinde getirdi. Önce tespitleri sıralayalım:
* Sadece Türkiye’de değil, dünyada büyük ekonomilerde bile (çok daha düşük rakamlarla da olsa) enflasyon yükseliyor.
Bugün 2021’in son günü. Zor bir yıldı. Hepimizin 2022’ye dair farklı farklı dilekleri vardır. Ben de gönlümden geçenleri sizlerle paylaşmak istedim:
Virüse, varyantlara, maskeye, mesafeye veda ettiğimiz...
Trolden, linç kültüründen, hakaretten, kutuplaşmadan, sevgisizlik ve saygısızlıktan kurtulduğumuz...
Liderlerin kapılarda bekletilmediği, herkesin herkesle görüşebildiği, liderlerin bir masa etrafında buluşabildiği...
Demokratik hukuk devletinin gerçekten hayata geçirildiği, adaletin gecikmediği...
Liyakatin hâkim kılındığı, eleştiriye açık gönüllerin tebessümle dinledikleri...
Öfke ve bağırmanın bavullara hapsedilip sevgi ve saygının hâkim kılındığı...
Kadın cinayetlerinin son bulduğu, erkeklerin kafalarının gerçekten
Ekonomideki gelişmelerden Millet İttifakı cephesinde yaşananlara, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda başlattığı teftişe kadar birçok gündem başlığına ilişkin soruları yanıtladı. Ben de köşemi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına ayırıyorum...
‘BAŞARIMIZI HAZMEDEMİYORLAR’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İBB’de, terörle iltisaklı 45 bin kişiyi işe aldılar” sözlerinin ardından İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların terör örgütleri ile iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlattığını açıklamıştı. “Bu saldırıyı hangi mantıkla yapıyorlar, anlamak mümkün değil” diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki açıklamaları şöyle:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin seçimdeki ve yerel yönetimlerdeki başarısını sindiremedi, hazmedemiyor. ‘Ankara’yı, İstanbul’u nasıl kaybettik?’ diyorlar. Bize en ağır suçlamalar yapıldı. Akıl var, mantık var. Belediye başkanlıklarının Milli İstihbarat Teşkilatı mı var? Belediyelere işçi alımı adli sicil kaydı ile yapılıyor. Adli sicil kâğıdını belediye mi veriyor? Devletin nasıl çalıştığından haberleri yok. Tüm belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar. Allah akıl fikir versin. Böyle devlet yönetimi olmaz. Devlet bir kişinin kinine, öfkesine teslim edilemez. İktidarda kalmak için atmayacakları yalan, iftira yok.”
CHP Lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açığa alınması gibi bir adım beklemediğini belirterek, “Müfettişlere istedikleri tüm belgeleri, bilgileri veriyoruz” dedi. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile canlı yayına çıkma çağrısını da “İlk 10 dakikada dağıtırım onu. Bütün sinirlerini dağıtırım” ifadesiyle dile getirdi.
‘FİYAT İSTİKRARINDAN YANAYIZ’
CHP Lideri’ne yeni kur korumalı mevduatı da içeren ekonomi politikası hatırlatılarak,
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin siyasi partilerin aldığı Hazine ve seçim yardımları ile birden fazla maaş alan bürokratlar konularındaki açıklamaları çok tartışılmış, son olarak geçen hafta yaptığımız Gece Görüşü programında da konuklarımla bu konuyu uzun uzun konuşmuştuk. BBP Genel Başkanı Destici, gazetemizin Ankara bürosunu ziyaret etti. Sizlere önce Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 68. maddesinin ilgili bölümünü hatırlatıp sonra Destici’nin açıklamalarını aktaracağım.
YETERLİ VE HAKÇA MALİ YARDIM
Anayasa 68. madde diyor ki: “Siyasi partilere devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, alacakları üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir.”
Buradaki önemli sözcükler: “yeterli düzeyde ve hakça”... Siyasi partiler ilgili kanuna göre hem Hazine yardımı hem de seçim yardımı alıyorlar. Yeni yılın ilk ayında yaklaşık:
AK Parti 280 Milyon TL,
CHP 150 Milyon TL,
HDP 77 Milyon TL,
Doğal olarak “Kur Korumalı Vadeli TL Mevduatı” kararının ayrıntıları ile bundan sonra atılacak adımların peşine düştüm. Hem ekonominin üst düzey isimleri ile hem de Cumhurbaşkanlığı’nın üst düzey isimleri ile konuştum. Sizlere yine madde madde olanı ve bundan sonraki atılacak adımları anlatacağım.
KARAR ORTAK
Bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimiyle üst üste toplantılar yapıyor. Ekonomi ile ilgili çeşitli meslek gruplarından, örgütlerinden gelen “Sorunlar ve çözüm önerilerini” içeren raporları okuyor. Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetiminin toplantısına katılan hemen herkes Türk lirasının değerini arttırmak, vatandaşı yeniden Türk lirasına döndürmek ve güven kazandırmak ama aynı zamanda zarara da uğratmamak için ‘Kur Korumalı Vadeli TL Mevduatı’nı uygulamada uzlaştı. Şimdi gelelim yöneltilen eleştirilere üst düzeyde verilen yanıtlara:
HAZİNE’YE FAZLA BİR YÜK BEKLENMİYOR
Bu ürün ile kurdaki ekonomik temellerden kopuk, spekülatif artış ortadan kalktığı için Hazine’ye fazla bir yük beklemiyoruz.
Üstelik kurda geçtiğimiz günlerde yaşadığımız gerçekçi olmayan artışın, ekonominin her alanında vatandaşa getireceği maliyetle kıyaslandığında Hazine’nin yükleneceği maliyet çok daha önemsiz düzeyde.
Dünya merkez bankaları pandemi döneminde para basıp dağıttı. Türkiye’nin para basma niyeti yok.
Getirilen ürün, Kredi Garanti Fonu’nda uygulananın bir benzeri.
1400 ilaçtaki zammın gerekçesi kur nedeniyle artan ham madde fiyatları. Üretici firmalar, “Bu artışla üretim yapamayız” dediler.
700 kalemde düşüşün nedeni ise jeneriğinin üretilmiş olması.
ŞUBAT ZAMMI NE KADAR?
Bu ilaçlar da dahil, tüm ilaçlar asıl şubat ayında zamlanacak. Peki oran ne? Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ile sohbetimizden yola çıkarak anlatayım:
Sağlık Bakanlığı her yıl şubat ayında bir önceki yılın Euro ortalamasını alıyor.
2021 yılının şu anki Euro ortalaması 10.38 TL. Şubat ayına kadar 10.60 olacağı hesaplanıyor.
Bakanlık bu ortalamanın yüzde 60’ını baz alıyor. Yani 10.60’dan hesap edersek 6 lira 36 kuruş ediyor. Bu da yaklaşık yüzde 38 zam demek.
Kısacası kura göre yapılacak güncelleme ile gelecek en fazla zam oranı yüzde 38.
Geçtiğimiz birkaç gün boyunca Ankara’nın çeşitli semtlerinde farklı işyerlerini, marketleri, kumaşçıları, aklınıza gelebilecek birçok işyerini dolaştım. Hepsinin tek gündemi hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, dizginlenemeyen döviz kuru, geçmişin deyimiyle enflasyon canavarı. Kasada bekleyenin de, kumaşı kesenin de, dükkân sahibinin de ne kadar bıkkın, sıkıntılı olduğunu görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Konuşuyorlar, içlerini döküyorlar.
BİR ÜLKEDE, BİR ÖMRE KAÇ KRİZ SIĞAR?
Ne yazık ki ilk değil bu yaşadıklarımız. Ne yazık ki ikinci ya da üçüncü de değil. Biz de zaten Norveç değiliz. Gerçekçi ama bir o kadar da klişe yaklaşırsak konuya, “Coğrafya kaderdir, ülkemiz çok zor bir coğrafyada, bizimle tarih boyunca uğraşan ülkeler oldu vb” şeklinde açıklamalar da yapabiliriz. Ancak her kriz sadece bu gerçeklerden kaynaklanmadı. Ya da biz gerçek klişeleri on yıllardır bilmemize rağmen ekonomi alanında önlemlerimizi yıllar öncesinden alıp yola o önlemlerle ya da yeni önlemlerle devam etmedik, atılması gereken adımları zamanında atmadığımız da oldu, ekonomiden çok siyaseti öncelediğimiz zamanlar da... Bir süredir ‘ülkemizde bir ömre kaç ekonomik kriz sığar?’ sorusu kafamın içinde dönüp duruyordu. Kendimden yola çıktım. ‘1970’li yıllarda doğan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kaç kriz yaşamıştır?’ diye şöyle bir baktım. Bugünü saymazsanız bir ömre dış ya da iç kaynaklı tam 9 kriz sığmış...
1974 1. Petrol krizi ve Kıbrıs Harekâtı
1980 krizi, 2. Petrol krizi ve 24 Ocak Kararları
1982 Banker krizi
1990-1991 Körfez krizi
1994 krizi - 5 Nisan Kararları
Suriyelilere seyreltme planı
Türkiye'deki Suriyelilerin durumu hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı planla hem de Reuters’a konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ile gündemde.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gettolar ve yeraltı dünyası oluşmaya başladığını ifade ederek, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, Suriye’ye döneceklerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini, Esad ile oturup anlaşma yapılması ve diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini de söyledi. Peki Suriyeliler için ne yapılıyor, Türkiye-Suriye görüşmeleri var mı? Bazen Ankara Altındağ’daki gibi olaylarla, bazen tıpkı birkaç gün önce gazetemizde de yer alan “kılıçla gezen Suriyeli” gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medyanın Ankara temsilcileri ile buluşmasında, Suriyelilerin Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmaması için “seyreltme” uygulandığını açıklamıştı. Yüzde 25’in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde hiçbir yabancıya ikâmet izni verilmeyeceğini söylemişti. Önce bu uygulamanın ayrıntılarına bakacağız...
MEKÂNSAL YOĞUNLAŞMAYLA MÜCADELE
Tüm Türkiye’de uygulamaya giren planın adı Mekânsal Yoğunlaşma ile Mücadele... Türkiye genelinde:
- 3.7 milyon geçici koruma altındaki Suriyeli...
- 1.7 milyon farklı uyruktan olmak üzere tam 5.4 milyon yabancı yaşıyor.
Güvenlik yönetimi Suriyelilerin A’dan Z’ye tüm bilgilerine sahip. Ancak Suriyeliler başta olmak üzere, yabancıların adeta gettolar oluşturması göç yönetimini şu başlıklarda zorladı:
- Toplumsal hayata uyum sağlanması
- Güvenlik sorunları
- Kamu hizmetlerinin koordinasyonu
- Sosyal ayrışmaların önlenmesi
Bu sorunlara Ankara Altındağ’da ağustos ayında çıkan olaylar ve iki Suriyeli tarafından Emirhan Yalçın’ın öldürülmesi eklenince, seyreltme ya da Mekânsal Yoğunlaşmayla Mücadele projesi ilk kez Ankara’da gündeme geldi. Altındağ’da ikâmete uygun olmayan binalar yıkıldı. 5 bine yakın yabancının Altındağ ilçesinden taşınması sağlandı. Ankara Emniyeti düzenli olarak yabancıların kontrolünü sürdürüyor. Şimdi bu uygulama tüm Türkiye’de yapılıyor.
FATİH İLÇESİ DE YABANCI BAŞVURULARINA KAPATILDI
PLANIN AYRINTILARI
- Suriyelilerin bir mahallede, ilçede adeta gettolaşmalarına müsaade edilmiyor.
- Yabancı nüfusunun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmiyor.
- Yüzde 25’i aşan yerlerde iki adım atılıyor:
1- Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Yine Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 16 il (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova), 52 ilde toplam 800 mahalle, İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçeleri her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı.
2- Kayıt kapama dışında atılan ikinci adımda ise yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyeliler gönüllülük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştiriliyor.
GERİ DÖNERLER Mİ?
Suriyelilerin geri dönüşü için öncelikle o topraklara yeniden istikrarın gelmesi gerektiğine şüphe yok. Sadece istikrar da değil, kimi geri dönüşlerde kararı oluşacak hükümet de belirleyecek. Gerçekçi olursak yakın gelecekte Suriyelilerin ülkesine dönmelerini beklemek doğru olmayacaktır. Ancak Türkiye’nin Suriye topraklarında istikrarı öncelediğini de unutmamak gerekiyor.
SURİYE REJİMİ İLE GÖRÜŞME YAPILIYOR MU?
Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerle başlatılan arka kapı diplomasisi yani istihbarati görüşme Suriye ile de yürütülüyor. Gerektiğinde bizzat Sisi ile devlet adına görüşmeler yapılıyor. Ancak henüz Esad ile benzer bir görüşme yapılmadı. Suriye’de arka kapı diplomasisinin ağır ilerlemesinin başlıca nedeni ise Rusya ve İran’ın rejim üzerinde baskıları sürdürmesi... Kısacası rejimin kendi başına inisiyatif alamadığı ve bağımsız hareket edemediği anlaşılıyor.