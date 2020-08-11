Siyasetin gündemindeki çağrı

Siyasetin en sıcak başlıklarından biri İYİ Parti konusu, daha doğrusu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meral Akşener’e yaptığı çağrı. Önce şunu söyleyeyim: Tam da MHP Lideri Bahçeli’nin bu açıklamayı yaparken amaçladığı oldu, konu siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi ve sürekli tartışılıyor. Şimdi bu açıklamanın ayrıntılarına ve perde arkasında konuşulanlara bakalım.
Hatırlayacaksınız, CHP kurultayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” demişti. O dostların kim olduğu uzun süre tartışıldı. Bu tartışmaya ilerleyen satırlarda yeniden döneceğiz. Sonrasında Meral Akşener, Ayasofya’yı ziyaret ederek namaz kıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yaptığı açıklamada önce Akşener’in Ayasofya ziyaretine değinerek, “Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir” dedi. Ardından da siyasetin gündemine adeta bomba gibi düşen o açıklamayı yaptı: “Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir.”
SİYASETTE HER ŞEY KONUŞULUR
MHP’li kaynaklarıma açık açık şu soruyu sordum: Bu Akşener ve arkadaşlarının MHP’ye dönmesi için bir çağrı mı, yoksa İYİ Parti’nin ‘cumhur ittifakı’na katılması için bir davet mi? Ya da iki seçenek de masada, her ikisine de yanıt mı bekliyor MHP Genel Başkanı? Kaynaklarım bunun bir ayrıntısı olmadığını söylediler. MHP Genel Başkanı’nın ikinci bir açıklama yapıp sözlerine daha da açıklık getirmeye şimdilik ihtiyaç duymadığını belirtiyorlar. Mesele ve sorunun HDP ile birliktelik olduğunun altını çiziyorlar: “Bir yanda HDP ile birliktelikleri var, diğer yanda milliyetçi ve muhafazakâr bir çizgileri. Bu ikilik ortadan kalkmalı. Karar versinler, siyasette her şey düşünülür, konuşulur” yorumunu yapıyorlar. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin konunun tartışılmasını istediğini de vurguluyorlar.
ESKİ HUKUK
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli’nin çağrısını yadırgamadığını söyledi: “Makul çizgide bir davettir. Terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti’ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle, böyle bir davet gerçekleşmiş diye düşünüyorum. Ülke genelinde bir bütünleşmenin gereğini düşünüyorum” dedi. Aslına bakarsanız, son cümlesi ile Cumhurbaşkanı da Bahçeli’nin davetine katkı yapmış oluyor. Burada Erdoğan-Akşener hukukunun eskiye dayandığını da hatırlatmak gerekir. DYP’den istifa eden Akşener, 2001 yılında Fazilet Partisi’nden kopan Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğini yaptığı, yenilikçi kanat olarak adlandırılan oluşuma katılmıştı. Ailevi dostlukları olduğunu da hatırlatalım.
TABAN KABUL ETMEZ
Peki İYİ Parti’de durum ne? MHP ile fırtınalı bir geçmişi olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçeli’nin çağrısını “siyasi magazin” olarak tanımlayarak, kamuoyu önünde ciddiye almadığı mesajını verdi. İYİ Parti’de zaman zaman yapılan sohbetlerde ‘cumhur ittifakı’nda yer alma olasılığı her ne kadar değerlendirilse de teknik olarak mümkün görülmüyor. Tabanın bunu istemeyeceği ve İYİ Parti’nin ‘cumhur ittifakı’na katılması durumunda tabanın diğer partilere, özellikle de yeni kurulan partilere kayacağı belirtiliyor. ‘Cumhur ittifakı’ ile işbirliğinin iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş temelinde gündeme gelebileceği söyleniyor.
TEMAS YOK
Bu arada kurmaylar arasında bir temas olup olmadığını da sordum. “Alttan yürüyen, kurmaylar arasında başlayan herhangi bir temas yok” yanıtını aldım. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in olası bir teması en üst seviyede ve şeffaf, yani kamuoyuna açık bir şekilde kabul edebileceği bilgisini aldım.
YERSİZ CÜMLE
Gelinen bu durumdan CHP rahatsız olabilir mi? Taraflarla konuşmamdan yola çıkarak “Olabilir” yanıtını sizlerle paylaşabilirim. İYİ Parti’nin, yazının ilk bölümünde yer verdiğim, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay konuşmasındaki “Dostlarımızla iktidar olacağız” sözünden de rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Bir kaynağım, “Yersiz bir cümleydi. Millet ittifakında yer alan İYİ Parti ve dostlarımız şeklinde formüle edilse daha şık olurdu. Davutoğlu ve Babacan ne zaman dostları oldu? Dostlarımız diyerek hepimizi aynı sepete koydular” yorumunu yaptı.
Siyasetin gündemindeki çağrı
Siyasetin en sıcak başlıklarından biri İYİ Parti konusu, daha doğrusu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meral Akşener’e yaptığı çağrı. Önce şunu söyleyeyim: Tam da MHP Lideri Bahçeli’nin bu açıklamayı yaparken amaçladığı oldu, konu siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi ve sürekli tartışılıyor. Şimdi bu açıklamanın ayrıntılarına ve perde arkasında konuşulanlara bakalım.
Hatırlayacaksınız, CHP kurultayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” demişti. O dostların kim olduğu uzun süre tartışıldı. Bu tartışmaya ilerleyen satırlarda yeniden döneceğiz. Sonrasında Meral Akşener, Ayasofya’yı ziyaret ederek namaz kıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yaptığı açıklamada önce Akşener’in Ayasofya ziyaretine değinerek, “Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir” dedi. Ardından da siyasetin gündemine adeta bomba gibi düşen o açıklamayı yaptı: “Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir.”
SİYASETTE HER ŞEY KONUŞULUR
MHP’li kaynaklarıma açık açık şu soruyu sordum: Bu Akşener ve arkadaşlarının MHP’ye dönmesi için bir çağrı mı, yoksa İYİ Parti’nin ‘cumhur ittifakı’na katılması için bir davet mi? Ya da iki seçenek de masada, her ikisine de yanıt mı bekliyor MHP Genel Başkanı? Kaynaklarım bunun bir ayrıntısı olmadığını söylediler. MHP Genel Başkanı’nın ikinci bir açıklama yapıp sözlerine daha da açıklık getirmeye şimdilik ihtiyaç duymadığını belirtiyorlar. Mesele ve sorunun HDP ile birliktelik olduğunun altını çiziyorlar: “Bir yanda HDP ile birliktelikleri var, diğer yanda milliyetçi ve muhafazakâr bir çizgileri. Bu ikilik ortadan kalkmalı. Karar versinler, siyasette her şey düşünülür, konuşulur” yorumunu yapıyorlar. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin konunun tartışılmasını istediğini de vurguluyorlar.
ESKİ HUKUK
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli’nin çağrısını yadırgamadığını söyledi: “Makul çizgide bir davettir. Terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti’ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle, böyle bir davet gerçekleşmiş diye düşünüyorum. Ülke genelinde bir bütünleşmenin gereğini düşünüyorum” dedi. Aslına bakarsanız, son cümlesi ile Cumhurbaşkanı da Bahçeli’nin davetine katkı yapmış oluyor. Burada Erdoğan-Akşener hukukunun eskiye dayandığını da hatırlatmak gerekir. DYP’den istifa eden Akşener, 2001 yılında Fazilet Partisi’nden kopan Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğini yaptığı, yenilikçi kanat olarak adlandırılan oluşuma katılmıştı. Ailevi dostlukları olduğunu da hatırlatalım.
TABAN KABUL ETMEZ
Peki İYİ Parti’de durum ne? MHP ile fırtınalı bir geçmişi olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçeli’nin çağrısını “siyasi magazin” olarak tanımlayarak, kamuoyu önünde ciddiye almadığı mesajını verdi. İYİ Parti’de zaman zaman yapılan sohbetlerde ‘cumhur ittifakı’nda yer alma olasılığı her ne kadar değerlendirilse de teknik olarak mümkün görülmüyor. Tabanın bunu istemeyeceği ve İYİ Parti’nin ‘cumhur ittifakı’na katılması durumunda tabanın diğer partilere, özellikle de yeni kurulan partilere kayacağı belirtiliyor. ‘Cumhur ittifakı’ ile işbirliğinin iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş temelinde gündeme gelebileceği söyleniyor.
TEMAS YOK
Bu arada kurmaylar arasında bir temas olup olmadığını da sordum. “Alttan yürüyen, kurmaylar arasında başlayan herhangi bir temas yok” yanıtını aldım. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in olası bir teması en üst seviyede ve şeffaf, yani kamuoyuna açık bir şekilde kabul edebileceği bilgisini aldım.
YERSİZ CÜMLE
Gelinen bu durumdan CHP rahatsız olabilir mi? Taraflarla konuşmamdan yola çıkarak “Olabilir” yanıtını sizlerle paylaşabilirim. İYİ Parti’nin, yazının ilk bölümünde yer verdiğim, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay konuşmasındaki “Dostlarımızla iktidar olacağız” sözünden de rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Bir kaynağım, “Yersiz bir cümleydi. Millet ittifakında yer alan İYİ Parti ve dostlarımız şeklinde formüle edilse daha şık olurdu. Davutoğlu ve Babacan ne zaman dostları oldu? Dostlarımız diyerek hepimizi aynı sepete koydular” yorumunu yaptı.