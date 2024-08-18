Şimdi de dijital bağımlılık kâbusu

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Bazı ebeveynler bilgisayarları ya da tabletleri çocukların eline kendileri tutuşturuyor, bazıları dirense de çocuklar ne yapıp ediyor o teknolojinin içine giriyor. Bir yanda teknolojinin içine doğmak gerçeği, diğer yanda ise o teknolojinin açtığı kapıların derin karanlık tarafları var. Üstelik bağımlılık yarattığı da artık kanıtlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir grup Ankara temsilcisi bir araya geldik. Bakan Göktaş, en son Eskişehir’de oynadığı oyunun etkisinde kalarak beş kişiyi yaralayan çocukla ilgili gelişmeler de başta olmak üzere dijital bağımlılık konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı:

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GÖKTAŞ: ÇOCUKLARIN GERÇEKLİK ALGISINI DEĞİŞTİRİYOR

◊ “Eskişehir’deki olayda, çocuk içine kapanık biri olarak görünüyor.

◊ Son dönemde artan dijital ve şiddet içerikli oyun bağımlılığı çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkiliyor. Dijital oyunlar özellikle çocukların ve ergenlerin gerçeklik algısını değiştiriyor. Belli kesimler tarafından ergenlerin radikalleşmesinde araç olarak kullanılıyor.

◊ Bakanlığımız bünyesinde Sosyal Medya Çalışma Grubumuz var. Geleneksel ve sosyal medya ortamında çocukları ve aileleri tehdit eden içerikleri 7/24 takip ediyoruz. Zararlı içeriklere anında müdahale ediyoruz. Çocuklar için ‘Duy, Duyarlı Ol İhbar Hattı’mız var. Özellikle sosyal medya içeriklerine anında müdahale edebiliyoruz.

DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SEFERBERLİĞİ

◊ Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yeni bir kurul oluşturuyoruz. Her türlü bağımlılıkla mücadeleyi özel olarak ele alıyoruz. Eskiden bağımlılık denildiğinde sadece madde, sigara ve alkol bağımlılığı algılanabiliyordu. Son dönemde artan dijital ve oyun bağımlılığı çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkiliyor.

◊ RTÜK ile dijital bağımlılığa yönelik farkındalığı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

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◊ Twitter, TikTok, Instagram gibi olumsuz içerik üreticilerin eğer varsa muhatapları onlarla diyaloğa geçiyoruz. Bakıyoruz ki muhatap yok en sonunda mahkeme kararıyla erişime kapatmak durumunda kalıyoruz.

WATTPAD’DEKİ TEHLİKE: ZORBALIK, CİNSEL İSTİSMAR, İNTİHAR

◊ Wattpad’in Türkiye’de 3 milyondan fazla takipçisi var. Çoğu 18 yaş altı. Dünyada 90 milyon kullanıcısı var. Çocukların hikâye yazdığı, yazarların kendilerini keşfettiği masum bir platform olarak kulağa çok hoş geliyor.

◊ Hatta aileler bile bu konuda zaman zaman ‘Çocuğum ne güzel hikâye yazıyor’ diyor. Ancak bu platformda çocuklarımız her türlü zorbalık, şiddet, cinsel istismar, intihar, madde bağımlılığı gibi son derece olumsuz içeriklere hiçbir filtre ve kontrol mekanizması olmaksızın maruz kalıyordu.

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◊ Bu platformun Türkiye’de bir temsilcisi yok, içeriklerle ilgili şikâyetimizi iletecek muhatap bulamıyorduk.

◊ Çocuklarımızın masum dünyasını kirletmeye yönelik bir kapı açıyor. Hâlâ bugün Wattpad bizimle herhangi bir temasa geçmedi. Ama ne yaptı? Kullanıcılarına ‘Siz hareketlenin, VPN kullanın’ dedi. Hem kaçak yoldan girilmesini istiyor hem de kullanıcılarını kullanıyor, onları teşvik ediyor.

GÖKTAŞ: CİNSİYETSİZLEŞTİRME KÜRESEL BİR DAYATMAYA DÖNDÜ

◊ Cinsiyetsizleştirme son dönemde dünya genelinde yayılan önemli bir risk. Bu neredeyse küresel bir dayatmaya döndü.

◊ Biz bunun çocuk ve gençlerimize dayatılmasına karşıyız. Bu nüfusun azalması bundan bağımsız bir konu değil. Çünkü kadın - erkek mefhumu ortadan kaldırılmak isteniyor. Sağlıklı aile, çocuk sahibi olma tüm bunlar değersizleştiriliyor.”

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TÜRKİYE YAŞLANIYOR

Bakan Göktaş, Türkiye’nin yaşlı nüfusunun son beş yılda yüzde 21.4 oranında arttığına dikkati çekti. Doğurganlık hızının ise 1.51’e gerilediğini açıkladı. Bu kritik seviye olan 2.1’in çok altında. Göktaş, “Bu trend tüm dünyada yaşanıyor. Bizim nüfusumuz Avrupa’ya göre daha genç olsa da yine bir alarm durumu söz konusu. Bu mesele sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli meselelerinden biri” dedi ve şöyle devam etti:

EKİMDE SAHA ÇALIŞMASI

◊ “Ülkemizde de doğum oranlarının düşmesinin nedenlerini kapsamlı şekilde araştıracak, verilerle ortaya koyacağız. Bunun için de bilimsel anlamda ekim ayında geniş çaplı bir saha çalışmasına başlıyoruz. İlgili bakanlıklarla bir çalışma grubu oluşturuldu.

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◊ Çalışma grubu sahadan gelecek verileri de kullanacak, politikaları, hukuki düzenlemeleri ve hizmetleri ele alarak kısa, orta ve uzun vadeli sosyal politikalar ortaya koyacak.”

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelenin siyaset üstü olduğuna dikkati çekerek, ”Tüm insanlığı ilgilendiren bir mesele” dedi. Şiddetin her türlüsü ile mücadelede kararlı olduklarını söyledi:

◊ “Maalesef bu mesele fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları olan can yakıcı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeye ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceğiz.

◊ Tek bir vaka bile bizim için fazla bir vakadır. O nedenle bu konuda asla müsamaha göstermiyor, sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz.

◊ Bu yıl politikalarımızı geliştirmek için kadına yönelik şiddetle ilgili kapsamlı bir araştırma da yapıyoruz.

◊ Faillerin en ağır cezayı almaları için davalara müdahil oluyoruz, hukuki süreçleri yakından takip ediyoruz.”

Bakan Göktaş, kadınların işgücüne katılmalarını kolaylaştırmak ve artırmak için de yeni çalışmalar olduğunu belirterek, “Kadınların iş ve ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirmeyi ve mahalle tipi kreş modelini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

AİLEYE MAHALLE BAZLI SOSYAL HİZMET GELİYOR

Ailenin korunması ve güçlenmesi için sürdürülen çalışmalarda amaç sağlıklı aileler. Bir yandan refah düzeyini yükseltmeyi hedefleyen bakanlık diğer yandan aile odaklı politikaları yerel düzeydeki risk ve tehditlere göre özelleştirerek, koruyucu ve önleyici tedbirler almayı hedefliyor. Bunun için Türkiye’de risk haritaları çıkarılacağını açıklayan Bakan Göktaş, mahalle bazlı sosyal hizmet modelinin hayata geçirileceğini söyledi.