Seçim öncesi son yazı

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Afakanlar basar. Bitse, geçse de önümüze baksak deriz. Bayramlar gibi değildir yani.

“Nerde o eski bayramlar...” demeyiz seçim süreçleri için.

- Geçmişte ne ise şimdi de öyledir seçimler. Hep gergin, hep sıkıntılı.

- Bunda birçok faktör etkilidir.

- Ancak günümüz teknolojisi yalanların dozajını, daha da önemlisi tabiatını çok değiştirdi. Gerçek algısı yaratan montaj görüntü ve sesler, siyasi sonuçları etkileyebiliyor. Maalesef bu iş teknoloji ile, algı operasyonları ile, terör örgütlerinin ve çeşitli güçlerin ayak oyunları ile artık çığırından çıkmış durumda. Keşke olmasa. Peki sadece Türkiye için mi geçerli? Tabii ki hayır, tüm dünya benzer sorunları yaşıyor. Son 10 yılda Almanya ve Fransa başta olmak üzere Batı demokrasilerinde de aşırı sağın yükselişi, yeni bir korku ve nefret dili yarattı.

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FETÖ ZEHRİNİN YAYILIŞI

Ülkemize bu zehri ilk olarak FETÖ’cü teröristler şırınga ettiler. FETÖ’nün geçmişte toplumu nasıl ayrıştırıp korkuttuğunu hepimiz biliyoruz. Ne yazık ki terör örgütünün şırınga ettiği bu zehir, şimdi hem onlar hem de başka bazı kesimlerce topluma enjekte edilmeye devam ediliyor.

- Sosyal medyada hemen her gün, her konuda onlarca tezvirat yayınlıyorlar.

- Ahlaksızca ve umarsızca her konuda kirli bir dil kullanılıyor.

- Aslında uzun zamandır kullanılan bu yöntemi ve dili bazı kesimler ne yazık ki kendisine dokununca fark ediyor.

İNCE’YE VERİLEN ZEHİR NE?

Süreçte bu yöntemlerle en çok yıpratılan isimlerden biri oldu Muharrem İnce. Üstelik yukarıda bahsettiğim zehirlerle, trol ordularıyla, terör örgütünün operasyonlarıyla karşı karşıya kaldı. Karşısında, zamanında kendisini yere göğe sığdıramayanlar da yer aldı. Ne gariptir ki, CHP’nin cumhurbaşkanı adayıyken karşılaşmadığı onlarca iddiayla, CHP’nin de karşısında yer aldığı 2023 seçimleri sürecinde karşılaştı. Şunu da ekleyeyim, siyaset zor iştir, siyasetçi tabii ki her adımına dikkat etmek zorundadır. Şimdi bazı soruları ve bilgileri paylaşalım:

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- “Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, olmayan görüntüler, fotoğraflar, yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, kendisi kesiyor, oraya koyuyor, bunu FETÖ’cüler yapıyor” diyen Muharrem İnce, kamuoyunun bilmediği farklı bir şekilde de tehdit edildi mi?

- İnce’nin savcıları göreve davet etmesinin arkasında ne var?

- Memleket Partisi’nin İstanbul ekibi, son toplantıda birçok isim gözyaşlarını tutamazken, nasıl ve neden İnce’yi çekilmek için ikna etti?

- Kameraların önünde “‘Saraydan para aldı, çekilemez’ diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan, bu sahte dekontlardan, montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum” diyen İnce, partisindeki toplantıda önemli bir mesaj verdi.

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- Muharrem İnce kurmaylarına; Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek “Çekilelim, kaybederse hiç değilse benim yüzümden kaybettiğini söyleyemeyecek” dedi.

- Oysa adaylık şartlarını yerine getiren herkesin yarışma hakkı vardır. İnce’nin çekilişi gönüllü değil, zoraki olmuştur. Bunun nedeni ve kimlerin sebep olduğu da mutlaka bir gün ortaya çıkacaktır.

- Unutmayalım, aslında en büyük operasyon İnce’ye oy veren başta gençler olmak üzere seçmen kitlesine yapılmıştır.

-İnce’nin oylarının tamamının tek bir isme gitmesini bekleyenler ise muhtemelen hayal kırıklığı yaşayacaktır.

ÖZDAĞ: ‘FETÖ’NÜN PSİKOLOJİK OPERASYONU’

İnce’nin adaylıktan çekilmesinin hemen ardından, bu kez ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan için benzer iddialar, hatta haberler havada uçuştu. İkinci bir operasyon mu geliyor derken, Oğan ve Ümit Özdağ iddiaları yalanladılar. Telefonda konuştuğum Ümit Özdağ oylarının artışına dikkati çekerek, aynı zehire işaret ederek “Niye çekilsin? Niye çekilelim? Oylarımız yükseliyor. Bu yaşananlar FETÖ’nün psikolojik operasyonudur” dedi.

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SEÇİM SONRASI...

48 saat sonra çocuklarımızın geleceği için bir oy kullanacağız. Ülkemizin demokrasi geleneği her türlü tehditten uzak bir şekilde bu seçimin de üstesinden gelecek. Kuşkum yok. Yeter ki insanlarımız toplumu terörize etmek isteyen odakların tezviratlarından uzak dursun. Umarım bu seçim;

- Kutuplaşmanın bu kadar çok olduğu son seçim olur.

- FETÖ’nün kirli zehrini bu kadar kolay akıtabildiği son seçim olur.

- Kraldan çok kralcılık yapanların, intikam ve devri sabık peşinde koşanların, ötekileştiricilerin, korku yayanların çöpe atılacağı, itibar görmeyeceği bir seçim olur.