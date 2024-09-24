S-400’de hep aynı hikâye

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Bu köşeyi takip edenler hatırlayacaktır. En son Ankara, Suriye ve Irak sahasında YPG/PYD/PKK’ya verilen desteklerin kesilmesi konusunda net ifadelerle 25 maddelik bir talep listesini Amerikalılara vermişti. Amerikalılar bir yandan Türkiye ile sorunlu alanları azaltma arayışında. Bunların başında da Ankara’nın taleplerinden biri olan CAATSA yaptırımları var. Ancak ne zaman konu CAATSA yaptırımlarına gelse hep aynı haber servise konuluyor. Bu kez ise Yunan basını üzerinden yapıldı. Buna göre, ABD Türkiye’nin S-400’leri İncirlik Üssü’nde ABD kontrolündeki bölgeye nakletmesini önerdi. Peki gerçekte ne oluyor?

TÜRKİYE BENZERİ ÖNERİYİ REDDETTİ, POZİSYONUNDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK

- Konuyu yakından takip edenler belki bilirler. ABD eski görüşmelerde İncirlik’i değil, ama S-400’lerin başında Amerikalıların nöbet tutmasını, bir anlamda kendi kontrollerine geçmesini istemişti. Ankara ise bu öneriyi tüm görüşmelerde reddetmişti.

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- Bugün gelinen noktada ise Ankara ABD’nin CAATSA yaptırımlarını kaldırmak ve bunu yaparken de “Ne alırsak kârdır” mantığı ile hareket ettiğinin farkında.

- Sözün kısası Ankara’nın politikasında bir değişiklik yok. İster Yunan basını üzerinden ısıtılıp konulsun, ister görüşmelerde dile getirilsin, Ankara S-400’lerin kontrollerini ya da saklanmasını ABD’ye bırakmayacak.

ZATEN YAPTIRIMLAR UYUM ŞEMASI ÜZERİNDE ANLAŞMA VAR

Bu arada meselenin bir diğer boyutu, Türkiye ile ABD zaten geçtiğimiz mart ayında Rusya konusunda yaptırımlar uyum şeması üzerinde anlaşmışlardı.

- Daha önce ABD, Türkiye’ye bilgi vermeden hemen açıklıyordu. Ekonomiyi de olumsuz etkileyen bir durumdu.

- Ankara- Washington hattında yapılan görüşmelerde Türkiye ABD’ye “Bu firmaları önce bize bildirin, bakalım, sonuca göre bir karar verilsin” isteğini iletmiş ve iki taraf da uzlaşmıştı.

- Kısacası “Yaptırımlar uyum şeması” üzerinde anlaşma yapalı yaklaşık altı ay oldu ve genel itibariyle işliyor.

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KÜLTÜR YOLU’NDA BAŞKENTTE REFİK ANADOL RÜZGÂRI

Sanatta dijital çağ ve yapay zekâ rüzgârları dünyayı kasıp kavuruyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür Yolu organizasyonları bu hafta başkentte. En etkileyici eserlerden biri ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergileniyor.

YERYÜZÜ RÜYALARI: ANADOLU

- Refik Anadol bu kez kadim geçmiş ile teknolojinin arasında köprü kuran bir ‘yapay zekâ veri heykeli’ne imza attı.

- Türkiye arkeolojisi ile ilgili yarım milyon veri bilgisayara yüklendi, yapay zekâ algoritmaları tarafından oluşturuldu.

- Tarihsel veri hazinesi Refik Anadol tarafından işlenerek, insanlık tarihinin yankıları yapay zekâ merceğinden izleyiciye sunuldu.

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Ankara’da yaşayanlara ve yolu düşenlere mutlaka tavsiye ediyorum.

ESKİZDEN PİKSELE DİJİTAL SANAT ‘ANATOLIA EDITION’

En çok genç sanatçılar ilgi gösteriyor, içlerinde okullarını yeni bitirenler de var, hâlâ okuyan da... Bu hafta sonu Kültür ve Turizm Bakan Yandımcısı Gökhan Yazgı ile Kültür Yolu Başkent Ankara kapsamında Eskizden Piksele Dijital Sanat Anatolia Edition’ı birlikte ziyaret ettik. Serginin en dikkat çeken özelliği “Açık Çağrı Programı” ile yapılmış olması....

AÇIK ÇAĞRI PROGRAMI NEDİR?

- “Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi”, teknolojik araçlarla üretilen sanat eserlerine alan açmayı, Türkiye’nin Yeni Medya Sanatı ekosistemi içerisinde öncü sanatçıları ve yeni nesil yetenekleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

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- 2022 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Ayyıldız Communication tarafından hayata geçirilen bu sergi, dijital sanat eserlerinin görünürlüğünü artırmayı, sanatın ve teknolojinin kesişiminde yer alan eserleri buluşturarak, dijital sanatın değişen yüzünü ve günümüzün yaratıcı dinamiklerini izleyicilere sunmayı amaçlıyor.

- Açık çağrı programı gençler başta olmak üzere tüm sanatçılara açık.

- Sanat, teknoloji ve bilimin kesişim noktasında projeleri olan ve dijital sanatların çeşitli alt dallarında üretimleri bulunan sanatçılar, programa başvurabiliyor. Başvurular ücretsiz.

- Seçici kurul tarafından değerlendirilen başvurulardan seçilenler ise sanatseverlerle buluşuyor.

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Bu yıl 7 şehirde düzenleniyor. Sanıyorum gelecek yıl sayı daha da artacak. Gençlerin sanatla teknolojiyi buluşturduğu eserleri beni çok etkiledi. Meraklılarına tavsiye ederim.