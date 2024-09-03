Pençe-Kilit, Suriye ve terörle mücadele bölgelerinde kılıç çekenler olacak

Haberin Devamı

Önce iki önemli başlıkta hafızalarınızı tazelemek isterim:

* 1980’lerde başlayan, 90’larda emniyet ve yargıya sızan, 2000’lerde TSK’nın büyük çoğunluğunu ele geçiren, 2010’larda devlette paralel yapı kuranları unutmayın. Onlar önce cemaat adı altında örgütlendiler, paralel yapı tamamlanınca delil ürettiler, TSK’nın en gizli odalarına girdiler, herkesi bir çuvala koyup hepsini hapse attılar.

* Siyasi partileri dinlediler, yalanlar yarattılar, kasetler çektiler.









* O hain girişimi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu millet durdurdu.

* Bu saatten sonra bu ‘Çılgın Türkler’e darbe girişimi sökmez.

* Devlet ve orduyu, ordu ve siyaseti karşı karşıya getirmenin kimseye faydası olmaz. O günler de geride kaldı. Hem her kurum, her kişi ders çıkardı. Hem de 15 Temmuz sonrası yeni bir yapılanmaya gidildi. Gelelim terörle mücadele başlığına...

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI VE HÜKÜMETİN KARARLILIĞI

Geçen hafta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Yüksekova çarşısında gezerken aklıma neler geldi sizlerle paylaşayım:

* 1990’larda Milli Savunma Bakanı Yüsekova’da çarşı gezecek deselerdi inanır mıydım?

* Terörün en yoğun olduğu yıllarda, geceleri bölgedeki yollarda araba kullanılamazdı. Gündüz ise askerler güvenlik için yol kontrolü yaparlardı. Şehirlerarası öyle rahat rahat gidilip gelinemezdi. Bugün bölgeye her gün onlarca tur gidiyor.

* Bugün ülkemizin topraklarında terör bitti. Terörle mücadele sınırlarımızın dışında kararlılıkla sürdürülüyor.

KARA HARP OKULU’NDAKİ TÖREN

Terörü Türkiye’de bitiren, sınırlarımızın ötesinde kararlılıkla mücadele eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri yani Mehmetçik! Harp okullarından mezun olan askerlerimiz... Şimdi gelelim tartışılan o görüntülere:

* Resmi tören bittikten sonra mezunlar bazen gruplar halinde bazen topluca alanda kılıç çeker, kutlama yapar, ant içerler. Resmi tören sırasında ya da alanında değil, alanın bir bölümünde olur.

Haberin Devamı

* Bugüne kadar neden görmedik diye soranlara yanıt vereyeyim; çünkü bugüne kadar kimse resmi tören sonrası görüntüleri cep telefonunda çekip sosyal medyada yayımlamadı.

KARACILAR İÇİN KILIÇ MUTLULUĞU SİMGELER

* “Kılıç çatmak” deniliyor. Karacılar için kılıç çatmak mutluluk ve kutlamadır.

* Karacılar, mezuniyet ritüeli olarak kılıç çatarlar.

* Düğünlerinde de üniformalarını giyerler, kılıçlarını çatarlar; evlenen arkadaşları o kılıçların altından geçer.

MUSTAFA KEMAL’İN ASKERİ OLMAK

* Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucu lideridir.

* Mustafa Kemal Atatürk Kara Harp Okulu’ndan mezundur. Her askerin eğitiminden aldığı minnet ve vefa duygusu vardır.

* Mustafa Kemal’in askeri olmak hiçbir siyasi partiye ait olamaz. Atatürk asker ve siyaset ayrımını keskin bir şekilde çizmiştir.

Haberin Devamı

* Mehmetçik kurucu liderinin de milletinin de vatanının da askeridir.

NEREYE GİDECEKLER BİLİYOR MUSUNUZ?

* Bu sene birinci olanlar dahil, gençlerimizin görev yerleri başta Pençe-Kilit Harekâtı’nın yürütüldüğü Irak olmak üzere terörle mücadelenin sürdürüldüğü her alan.

* Suriye’de, kalekollarda onları göreceksiniz!

BU MESAJIM HERKESE

* Bu gençleri ayrıştırmayalım.

* TSK’nın değerleri olduğunu, ayrıştırmanın fayda getirmeyeceğini unutmayalım.

* Bu çocuklar üzerinden siyaset yapılmasın.

* Ordu ile siyaseti, ordu ile milleti karşı karşıya getirmeye kimse kalkışmasın. O günler geride kaldı.

* TSK’nın görev ve yetkileri bellidir. Bırakın, vatan toprağını korumak ve terörle mücadele başta olmak üzere kanunla kendilerine verilen görevleri yapsınlar.



ÜÇ OKULUN ÜÇ BİRİNCİSİ

Haberin Devamı

Konu kız çocukları olunca beni tanıyanlar ne kadar hassas olduğumu bilir. Avrupa Birliği ülkelerindeki kadın savunma bakanlarını unutmayın. Türkiye’de maddi durumu iyi olan çoğu aile çocuğunu bedelli askerliğe gönderirken, bu ülkenin üç kızı üç kuvvet komutanlığının okulunda birinci olmuş. Gurur duymak gerekir!

TEĞMEN İKRA KUYUMCU









* Hava Harp Okulu birincisi.

* 2014-2015 TEOG Türkiye birincisi.

* İzmir doğumlu.

* İlk ve orta öğrenimini Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tamamlayıp 2020’de İzmir Amerikan Lisesi’nden mezun oldu.

* İngilizce ve İspanyolca biliyor.

TEĞMEN ŞEYDA YILDIRIM









* Deniz Harp Okulu birincisi.

* İzmit Kocaeli doğumlu.

* İlk ve orta öğrenimini Kocaeli’nde tamamladı, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi’nden mezun oldu.

* İngilizce biliyor.

Haberin Devamı

* Genelde ‘Maddi durumu iyi olanların çocukları orduya girmez’ diye bir kanı vardır. Ailesinin maddi durumu iyi olan Şeyda Yıldırım, tutkusu büyük olduğu için denizciliği seçti.

TEĞMEN EBRU EROĞLU









* Kara Harp Okulu birincisi.

* 2000 İstanbul doğumlu.

* İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı.

* İyi derecede Rusça biliyor.



CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE ORDUNUN ZİRVESİNDEKİ KADINLAR



MUHABERE ALBAY İNCİ ARCAN









Türkiye’nin ilk kadın subayı şu anda 86 yaşında olan emekli Muhabere Albay İnci Arcan. 30 Ağustos 1955 yılında Kara Harp Okulu’na giriş yaptı. Harbiye’den mezun olduktan sonra Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Bölümü’nde çalıştı, daha sonra da GATA Hemşire Okul Komutanı olarak görev aldı. Çalışma hayatı boyunca birçok alanda ödüller kazanan İnci Arcan, 20 Nisan 1983 yılında emekli oldu.

JANDARMA KOMUTANI ŞEHİT SONGÜL YAKUT









Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ilk kadın bölük ve ilçe jandarma komutanı Şehit Songül Yakut’tu. Aynı zamanda Komuta ve Karargâh Subaylığı Kursu’nu bitiren ilk kadın olan Yakut, 2017’de Şırnak’ta beraberindeki 12 askerle birlikte içinde bulunduğu askeri helikopterin kaza yapması sonucu 41 yaşında şehit oldu. Görev süresi boyunca 10’u takdirname 50’ye yakın başarı ödülü aldı.

AMİRAL GÖKÇEN FIRAT









Geçtiğimiz yılki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla tuğamiral rütbesine terfi ettirilen Gökçen Fırat, Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin ilk kadın amirali oldu. Bu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir ilk olarak tarihe geçti.

GENERAL ÖZLEM YILMAZ









Yine aynı şekilde, ilk kadın general olan Özlem Yılmaz da kurmay albay rütbesinden tuğgeneral rütbesine yükseltilerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

ÇANKIRI JANDARMA KOMUTANI GÜLDEN MAT ŞAKİR









16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de, Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ilişkin atamalar yayınlandı. Bu kararname ile ilk kez il jandarma komutanlığına bir kadın subay, Jandarma Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir atandı.