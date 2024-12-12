Özel: Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarı sağlanmadan kimse TSK’ya gidin diyemez

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TERÖR DEVLETİ/DEVLETÇİKLERİ OLUŞMAMALI

CHP Lideri Özgür Özel, Suriye’de yaşananlara ilişkin “Esad reformları yapamadı, ülkesini demokrasiye kavuşturmadı ve çöktü” dedi. Esad’ın halkına zulmettiğini, muhalefeti bastırarak yıldırmaya çalıştığını söyleyen Özel “Rejimin eninde sonunda çökeceği belliydi” dedikten sonra “Türkiye, sınırlarında terör devletine, devletçiklerine izin veremez” ifadesini kullandı. Özel gelinen noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üç öneri sıraladı:

1. “Türkiye, Suriye’nin kalıcı istikrarı için soğukkanlı ve yapıcı katkıda bulunmalıdır.

2. Türkiye oradaki askerlerinin güvenliği ve yanı başımızda terör devleti, devletçikleri oluşmaması için doğru bir tutum belirlemelidir.

3. Türkiye’deki sığınmacıların en kısa sürede ülkelerine dönecek ortamı sağlanıp, dönüş için teşvik edici hazırlıklar yapılması gerek.

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* Türkiye’ye sınır ötesinden bir tehdit varsa buna yanıt vermek için zaten Birleşmiş Milletler şartının 51. Maddesi sıcak takip, meşru müdafaa ile bunların hepsini zaten olanaklı kılıyor.









* Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’nin güvenliği için nerede olması gerekiyorsa orada olur. Ben buna hayatımın hiçbir döneminde itiraz etmedim. Türkiye’ye kim namlu çeviriyorsa karşısında da Türk Silahlı Kuvvetleri’ni bulur zaten.

* Suriye’deki Kürtler, Arap Alevileri, Sünniler yani tüm etnik, mezhepsel gruplar birlikte eşit şekilde siyasi ve sosyal hayata dahil olmalı. Bu da Suriye devletinin hepsini temsiliyle mümkün.

* Bu sağlanmadan Fırat’ın doğusunda istikrar mümkün değil. Büyük resme bakıp, Suriye’yi bir bütün olarak istikrara kavuşturmak lazım.

* Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarı sağlanmadan kimse ‘Türkiye de buradan çeksin gitsin’ diyemez. Yani o sınırdan Türkiye’ye tehdit gelmiyor olması, Türkiye’ye namlu çevrilmeyeceğinin garanti altına alınmış olması lazımdır.

* Erdoğan bana laf yetiştireceğine Amerika’ya ve İsrail’e bu konuda en net ve sert tutumu takınıp, Türkiye’nin bir ve bütün bir Suriye’ye komşu olmasıyla ilgili iradesini ortaya koysun.”

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SURİYE’DE YOLA NASIL DEVAM EDİLMELİ

Özgür Özel, BMGK’nın Suriye kararının kıymetli uluslararası bir belge olduğunu ve temel çerçeve olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Özel, “Suriye’deki tüm kesimlerin, birlikte Suriye’nin geleceğine karar verip Suriye’yi birlikte yönetmelerine bir çağrı var. Bu doğru bir çerçeve” dedi:

* “Bugün bile terör örgütleri listesinde olan HTŞ’nin İdlib’deki başkanının, Suriye başbakanı noktasına gelmesinden sevinç duyacak halim yok.

* Esad’ın gitmesi demokratik bir Suriye’ye, çoğulcu bir yönetime ve serbest seçimler sonucunda Suriye’deki tüm kesimlerin temsil edildiği, barışçıl ve toprak bütünlüğü sağlanmış bir Suriye’ye sebebiyet verirse benim esas sevincim o gün olur.

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* Hızlı bir biçimde geçici hükümetten, kalıcı bir istikrar hükümetine geçilmeli. Süreç devam ettikçe seçimle gelen ve başarıyla değişen her hükümet siyasi istikrarı perçinleyecektir.

* Adil ve eşitlikçi bir anayasal düzenin kurulması lazım. Herkesin buna nasıl katkı yapabileceğine kafa yorması lazım.

* Petrol gelirlerinin adil bir şekilde merkezi hükümet eliyle ve eşit vatandaşlık üzerinden bütün Suriyeliler tarafından paylaşıldığı bir düzlem, istikrar düzlemi olacaktır.”

MÜLTECİLERE EVE DÖNÜŞ PAKETİ ÖNERİSİ

Her aileden önce erkeklerin Suriye’ye geçerek evleri ve geride ne kaldığını görmek istediğini hatırlatan Özel “Kimin elinde ne silah var belli değilken, İsrail bomba atmaya devam ederken, insanların hemen eşlerini, çocuklarını alıp gitmesini kimse beklemesin” dedi. Ardından da Almanya’nın uyguladığı maddi teşvik paketinden yola çıkarak önerisini açıkladı:

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* “Türkiye’nin bu konuda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, sığınmacılardan endişe eden kim varsa herkesin elini taşın altına sokacağı bir süreci yönetmesi gerekiyor. Suriyeliler için bir eve dönüş paketi hazırlaması gerekiyor.

* Belli bir tarih konularak, şu tarihe kadar dönecek olanlar paketten yararlanabilir denilebilir.

* Türkiye’de doğmuş çocukların ileride Türkiye’de üniversite okuyabilmeleri için bazı öncelikler tanınabilir.

* Türkiye’ye tatile, alışverişe gelmek istediklerinde vize kolaylığı sağlanabilir.









* Belli hastalıklarda Türkiye’deki hastanelere sevk için kolaylık verilebilir.

* Dönecekleri yerlerde altyapının kurulmuş ve konutlarının inşa edilmiş olması da önemli olacaktır.

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* Son dönemde Türkiye’den birçok fabrika ekonomik gerekçelerle özellikle Mısır’a taşınıyor. Türkiye, Suriye’de sınıra yakın yerlerde fabrika kurması için işinsanlarını teşvik edici önlemleri hayata geçirebilir.”

ESAD İLE GÖRÜŞME ÇAĞRISINA AÇIKLIK GETİRDİ

CHP Genel Başkanı, zamanında Esad ile görüşme olsaydı, hem BMGK kararına uymasını hem de demokrasiye geçiş ile uluslararası kurumların denetimine girme çağrısında bulunacaklarını söyledi. CHP olarak Suriye krizi ile ilgili tüm gelişmeleri konusunda gerçekten uzman isimlerle sürekli takip ettiklerini belirten Özel, Esad’ın devrilmesinden hemen önce görüşme çağrısı yapmasına da açıklık getirdi.

* “Esad’a en ağır lafları söyledikten sonra ‘Esad’la görüşeceğim’ diyen Erdoğan’ın o günkü çelişkisini sorgulamıyor birtakım kalemler.

* O önce ‘Ben eli kanlı diktatörle görüşmem’ diyordu. Biz de ‘görüşmezsek, bu felaket devam edecek’ diyorduk. Erdoğan görüşme noktasına geldi, bu sefer Esad kendisiyle görüşmedi. Bence, Esad’ın görüşmeme kararı büyük bir hata oldu.

* İktidar son ana kadar Esad’la görüşmeye çalıştığını açıkladı.

* İş olmuş bitmiş diyorlar ki ‘Bak Esad’la görüşün diyordunuz.’ Ben Esad’la tatil de yapmadım. Erdoğan kadar ağır sözler de söylemedim. Büyük bir tutarlılık halinde tüm süreç içinde Suriye’yi demokrasiye davet ettik.”

BEN ESAD’IN NE YASINI TUTACAĞIM...

Özgür Özel ,Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ana muhalefetin eski ve yeni yönetimine devrik Şam rejiminin yasını tutmaktan süratle vazgeçip Suriye halkının sevincine ortak olmalarını tavsiye ediyorum. Bir kez olsun hadiseleri Ankara merkezinde okumayı denesinler” açıklamasına da şu yanıtı verdi:

* “Talihsiz açıklamalar ve işin ciddiyetine uygun değil.

* Ben Esad’ın ne yasını tutacağım? Esad rejimini bir diktatörlük olarak tanımlamadığımız bir gün yok. Benim ağzımdan bir Esad övgüsü geçmişte bulamaz. Ben onun ağzından bulurum.

* Bu eleştiriyi kendisine iade ediyorum.”

İSRAİL VE ABD HTŞ İLE ANLAŞMA MI YAPTI

* “Hepimiz gördük ki İsrail’le Amerika özellikle ordunun önemli kademelerini ve Esad’ın çok yakınındaki kamu yöneticilerini de direnmemeye ikna etmişler.

* Bunun karşılığında da belli ki HTŞ’ye de rejim düştüğünde kan dökmeme, saldırmama, yıkıp yakmama intikamcı bir görüntü içine girmeme noktasını telkin etmişler.

* Rusya ise sahadaki güç dengelerini de gözeterek kendi çıkarlarını kolladı.”

İKTİDAR ANA MUHALEFETİ BİLGİLENDİRMELİYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeleri ve gerekli durumlarda CHP’nin bilgilendirilmesi kararını hatırlatan Özel şöyle devam etti:

* “Yapılacak seçimlerinde iktidar alternatifi olan bir tane parti var şu anda. Ülkenin ana muhalefet partisi.

* Kritik gelişmelerde mutlaka Dışişleri Bakanı olsun, diğer bakanlar olsun, bilgilendirsinler. Biz de ihtiyaç duyduğumuz bilgileri talep ederiz dedik. Bu konuda hiçbir adım atmadılar.

* Böyle bir meselede yapmayacaklarsa ne zaman yapacaklar bunu?

* Hiç olmazsa ana muhalefet partisini bir bilgilendirme yapmaları yerinde olurdu. Bugünden sonra da yaparlarsa kapımız açık. Ama bugünlerde yapmayanın bundan sonra bizim talebimizle yapacağı bir bilgilendirmenin de samimi ve yeterli olacağı konusunda çok şüphem var.”

CEZAEVİ GÖRÜNTÜLERİ

* “Yani mide bulandırıcı, son derece utanç verici ama şaşırtıcı değil.

* Muhaliflere öyle bir cezaevini, öyle bir işkencehaneyi layık gören bir yönetimin ayakta kalması mümkün değil zaten.”