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Hande Fırat
Hande Fırat
Hande FıratYazarın Tüm Yazıları

‘Öteki sevgisi tüm iyiliklerin kökenidir’

#Gazze#ÇOCUK#BOMBA

Merhametsizliğin kucaklaşmasını ölü çocuklar izledi

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'Merhamet’, Büyük Erdemler Risalesi’nin en önemli ahlak yetkinliklerindendir. Çünkü “öteki” sevgisi tüm iyiliklerin kökenidir. Ötekini sevmezseniz, insanı insan yapan temele sahip olamayacağınız için, büyük erdemlerden de yoksun kalırsınız. Hele bir de sizin için “öteki” çocuklar ise....

NEYİN KUCAKLAŞMASI?

‘Öteki sevgisi tüm iyiliklerin kökenidir’

“Tanrı insanı unutmayı unutmaktan korusun” demiş bir şair... Ancak yukarıda gördüğünüz karedeki gibi de çabuk unutmasın insanlar. Hastane bombalamasının üzerinden kısa bir zaman geçmişken, henüz çocukların cesetleri yerdeyken, ölü çocukların oyuncakları etrafa saçılmışken, insan olanın mutlaka içi kan ağlar, ağlamalıdır. Dünya, insanlık, sözde batı medeniyeti bile gülümseyen ya da zafer edasıyla birbirini kucaklayan insanlar ya da yöneticiler görmek istemez. İnsanı barbarlıktan ayıran en güçlü duygu “acı ve acımaktır”. O acıyı çocuklara karşı bile duymazsanız, duyamazsanız; o saygıyı çocukların ölü bedenlerine bile göstermez, gösteremezseniz barbarlık ne yazık ki ruhunuza da dünyanıza da hâkim olmuş demektir.

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KONUŞAMAZ ÖLÜ ÇOCUKLAR...

Konuşamaz ölü çocuklar... Acının ortasında yapılan bir basın toplantısında konuşan büyüklerin önünde yerde yatar küçücük ölü bedenleri. Bu fotoğraf karesi başta buna neden olanlar, zaferle birbirlerini kucaklayanlar, “Oh olsun diyenler”, sesini çıkarmayanların insanlıklarını ve tüm erdemlerini yitirdiklerini gösteren fotoğraftır. Kirli dünyalardaki “İktidar, para, enerji, sahip olma, daha çok sahip olma, bitmeyen hırs” ın, masum küçücük bedenlere ödettirdikleri bedelin fotoğrafıdır.

‘Öteki sevgisi tüm iyiliklerin kökenidir’

Konuşamaz ölü çocuklar. Oyun oynayamaz ölü çocuklar. Bombalanmadan önce oynadıkları, batının çocuklarının yüzlerine bile bakmayacakları eski oyuncakları yıkıntının ortasında, kalbinize saplanacak şekilde durur. Ama ölü çocuklar eninde sonunda rüyalarınıza girer. Azıcık insanlık kaldıysa içinizde, mutlaka bir an gelir sizin de kalbiniz sıkışır.

‘Öteki sevgisi tüm iyiliklerin kökenidir’


Nedense o ölü çocuklar, batının yıllar boyunca aç gözlülükle saldırdığı, karıştırdığı, son model silahlarını denediği, enerjisini, toprağını, petrolünü bazen ise sadece evlerini istediği toprakların çocuklarıdır.

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‘BİRER BİRER ÖLÜMLERİN YERİNİ TOPLU ÖLÜMLER ALDI’

"Birer birer ölümlerin yerini toplu ölümler aldı.

Gazze’de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yayımladığı videoyu ve mesajını takip etmişsinizdir. Tıpkı Emine Erdoğan’ın dediği gibi, artık çocuklar toplu ölüyor, toplu öldürülüyor. Kadınlar toplu ölüyor, öldürülüyor. Dünya medyasındaki ajanslara “sayılar” olarak geçiyorlar. Çocukluklarını yaşayamadan ölen sayılar... Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ölü çocuklara seyirci kalan tüm devletlerin imzası var. Ne mi diyor?

‘Öteki sevgisi tüm iyiliklerin kökenidir’

* Taraf devletler çocukları da kapsayan insani kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak yükümlülüğünü üstlenir.

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* Taraf devletler silahlı çatışmadan etkilenen çocuklara koruma ve bakım sağlamak amacıyla mümkün olan her türlü önlemi alırlar.

Tüm insani erdemlerini ayaklar altına alanlar, neye imza attığınızı biliyor musunuz, hatırlıyor musunuz? O çocukların orada olmaması gerekiyor. O çocukların oradan çıkarılması gerekiyor. O çocukların tıpkı sizlerin çocukları gibi doğuştan gelen hakları var. Siz onların yaşam haklarını, çocuk olma haklarını, büyüyebilme haklarını çaldınız, öldürdünüz. Tüm suçları o topraklarda doğmak mı? Tüm suçları sözde demokrasi ve insan hakları beşiği olan medeniyetinizin parçası olmamak mı? Yazık.... Gerçekten çok yazık... 2023 yılında insanlık tarihi “Acı, acımak, merhamet” duygularını yitiren ve büyük bir kara leke olarak kazınacak “barbarlık” ile anılacaktır. Bitirirken, Emine Erdoğan’ın insanlığa seslendiği şu sözlerini hatırlatmak isterim:

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“Gazze’de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil. Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil. Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil!”

#Gazze#ÇOCUK#BOMBA
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