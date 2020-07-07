Olağan şüpheliler

Türkie’nin askeri danışmanlık ve eğitim hizmeti verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri son aylarda Libya’da sahada önemli kazanımlar elde etti. Bu kazanımlar Rusya’nın başını çektiği Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye’nin NATO müttefiki Fransa’yı deyim yerindeyse çileden çıkardı. Fransa bir koldan, diğer cephe diğer koldan her türlü oyunu oynuyorlar.
SİSİ’NİN MESAJINI HATIRLAYIN
Hatırlayacaksınız, Trablus ve çevresindeki bölgelerin Hafter’e bağlı milislerden temizlenmesinin ardından Hafter ile görüşen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, “Kahire Bildirgesi” isimli bir girişim duyurdu. Libya geneli için bulunduğu ateşkes çağrısı, Libya hükümeti tarafından kabul edilmedi.
Sonra o cephe tansiyonu yükseltmeye karar verdi. Üstelik bunu Sisi eliyle ve Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında yaptılar. Sisi, “Yurtiçi veya gerekirse sınır ötesi herhangi bir görevi yerine getirmek üzere hazırlıklı olun” talimatı vererek, “Artık gerek kendimizi savunma açısından, gerek Libya’da seçilmiş tek meşru otorite olan Temsilciler Meclisi’nin talebi üzerine olsun Mısır’ın yapacağı herhangi bir doğrudan müdahale uluslararası meşruiyet kazanmıştır” dedi.
‘BİZ LİBYA’DAYIZ’ ZİYARETLERİ
Tüm bu süreçte sahada kazanımlar sürerken Türkiye de bir anlamda Libya’ya çıkarma yapmıştı. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ziyareti ile... Ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve son olarak da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’inkiyle.
İşte ne olduysa, son ziyaretten sonra oldu. Burada bir kez daha haziran ayında Sisi’nin hava kuvvetlerine verdiği “Hazır olun” talimatını hatırlatıyorum. Sisi deyince bunu lütfen Mısır, BAE ve Suudi Arabistan diye okuyun.
HAYALET UÇAKLAR
El Vatiyye, askeri bir hava üssü. Başkent Trablus’un yaklaşık 125 kilometre güneybatısında. Libya’da UMH’nin elinde. Resmi bir açıklama yapılmıyor ama Türkiye’nin burayı kalıcı üs haline getirmek istediği biliniyor. Yine resmi bir açıklama yapılmıyor ama Türkiye’nin buraya radar, hava savunma sistemleri ve ASELSAN tarafından üretilen mobil elektronik harp sistemi kurduğu iddiası var. İşte o üs Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, “Sonuna kadar burada (Libya) olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaparak Libya’dan ayrılmasından bir süre sonra vuruluyor. Uçakların kimliği bilinmiyor. Çünkü uçaklar karartma uyguluyor. Ancak Anadolu Ajansı’nın haberine göre, UMH’nin yürüttüğü ‘Öfke Volkanı’ operasyonu sözcülerinden Abdülmelik Medeni ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, hava saldırısının Mısır’ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü’nden havalanan BAE’ye ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini ileri sürüldü. Bu bilgi bu satırların yazıldığı saate kadar yalanlanmadı. Kısacası hayalet uçaklar BAE’nin.
BAZI SORULAR
Türkiye’ye karşı kötülükte sınır tanımayan BAE bu cesareti nereden ve nasıl buldu?
Hayalete dönüşmüş Fransız uçaklarıyla yaptığı bu saldırıdan kankaları Rusya ve Suudi Arabistan’ın haberi var mıydı? Mısır’daki üsten kalktıkları için Mısır’ın haberi var mıdır diye sormuyorum bile.
Başka hayalet uçaklar ya da tüm kazanımlarını Türkiye sayesinde elde eden UMH, BAE’ye bir yanıt verecek mi?
Üsse kurulan hava savunma sistemleri, radar ya da elektronik harp sistemleri henüz aktive edilmemiş miydi? Aktive edildiyse teknik bir sorun mu yaşandı? Ya da tartışmanın başka bir açıklaması var mı?
Olağan şüpheliler
Türkie’nin askeri danışmanlık ve eğitim hizmeti verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri son aylarda Libya’da sahada önemli kazanımlar elde etti. Bu kazanımlar Rusya’nın başını çektiği Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye’nin NATO müttefiki Fransa’yı deyim yerindeyse çileden çıkardı. Fransa bir koldan, diğer cephe diğer koldan her türlü oyunu oynuyorlar.
SİSİ’NİN MESAJINI HATIRLAYIN
Hatırlayacaksınız, Trablus ve çevresindeki bölgelerin Hafter’e bağlı milislerden temizlenmesinin ardından Hafter ile görüşen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, “Kahire Bildirgesi” isimli bir girişim duyurdu. Libya geneli için bulunduğu ateşkes çağrısı, Libya hükümeti tarafından kabul edilmedi.
Sonra o cephe tansiyonu yükseltmeye karar verdi. Üstelik bunu Sisi eliyle ve Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında yaptılar. Sisi, “Yurtiçi veya gerekirse sınır ötesi herhangi bir görevi yerine getirmek üzere hazırlıklı olun” talimatı vererek, “Artık gerek kendimizi savunma açısından, gerek Libya’da seçilmiş tek meşru otorite olan Temsilciler Meclisi’nin talebi üzerine olsun Mısır’ın yapacağı herhangi bir doğrudan müdahale uluslararası meşruiyet kazanmıştır” dedi.
‘BİZ LİBYA’DAYIZ’ ZİYARETLERİ
Tüm bu süreçte sahada kazanımlar sürerken Türkiye de bir anlamda Libya’ya çıkarma yapmıştı. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ziyareti ile... Ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve son olarak da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’inkiyle.
İşte ne olduysa, son ziyaretten sonra oldu. Burada bir kez daha haziran ayında Sisi’nin hava kuvvetlerine verdiği “Hazır olun” talimatını hatırlatıyorum. Sisi deyince bunu lütfen Mısır, BAE ve Suudi Arabistan diye okuyun.
HAYALET UÇAKLAR
El Vatiyye, askeri bir hava üssü. Başkent Trablus’un yaklaşık 125 kilometre güneybatısında. Libya’da UMH’nin elinde. Resmi bir açıklama yapılmıyor ama Türkiye’nin burayı kalıcı üs haline getirmek istediği biliniyor. Yine resmi bir açıklama yapılmıyor ama Türkiye’nin buraya radar, hava savunma sistemleri ve ASELSAN tarafından üretilen mobil elektronik harp sistemi kurduğu iddiası var. İşte o üs Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, “Sonuna kadar burada (Libya) olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaparak Libya’dan ayrılmasından bir süre sonra vuruluyor. Uçakların kimliği bilinmiyor. Çünkü uçaklar karartma uyguluyor. Ancak Anadolu Ajansı’nın haberine göre, UMH’nin yürüttüğü ‘Öfke Volkanı’ operasyonu sözcülerinden Abdülmelik Medeni ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, hava saldırısının Mısır’ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü’nden havalanan BAE’ye ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini ileri sürüldü. Bu bilgi bu satırların yazıldığı saate kadar yalanlanmadı. Kısacası hayalet uçaklar BAE’nin.
BAZI SORULAR
Türkiye’ye karşı kötülükte sınır tanımayan BAE bu cesareti nereden ve nasıl buldu?
Hayalete dönüşmüş Fransız uçaklarıyla yaptığı bu saldırıdan kankaları Rusya ve Suudi Arabistan’ın haberi var mıydı? Mısır’daki üsten kalktıkları için Mısır’ın haberi var mıdır diye sormuyorum bile.
Başka hayalet uçaklar ya da tüm kazanımlarını Türkiye sayesinde elde eden UMH, BAE’ye bir yanıt verecek mi?
Üsse kurulan hava savunma sistemleri, radar ya da elektronik harp sistemleri henüz aktive edilmemiş miydi? Aktive edildiyse teknik bir sorun mu yaşandı? Ya da tartışmanın başka bir açıklaması var mı?