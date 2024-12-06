‘Öcalan’ın Meclis’te ne işi var’ diyen CHP’den MHP’ye cunta yanıtı: ‘Özgür Özel’in ruhsatlı silahı bile yok’

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Maratonu, iç ve dış gelişmeleri CHP’nin Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Hürriyet’in geleneksel sabah kahvaltısında konuştuk. Gündemdeki en sıcak başlık Suriye konusunda Türkiye’nin muhatabının Şam rejimi olması gerektiğini belirten Veli Ağbaba şöyle devam etti:

‘CHP TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SINIRDA ETKİLİ OLMASINI İSTEMİYOR’

◊ “CHP rejimle görüşülmesini, bölgenin normalleşmesinin sağlanmasını ve mültecilerin bir an önce dönüşünün sağlanmasını, yeni olası göç dalgalarının engellenmesini istiyor.

◊ CHP de adı HTŞ, YPG olsun terör örgütlerinin Türkiye sınırlarında etkili olmasını istemiyor.

◊ Suriye’nin geldiği hale ve sahada bulunan aktörlere bakınca, Suriye sadece Türkiye’nin meselesi değil. Bunu tek başına üstlenmek Türkiye’ye de haksızlık.”

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‘BAHÇELİ’Yİ ANLAMADIK’

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan ile ilgili çıkışının nedenlerini anlamadıklarını ifade eden Veli Ağbaba, MHP Lideri’nin “Eğer demokrasiyi kesintiye uğratacak yeni bir cunta hedefindeyseniz bunun sonuçlarına değil şahsınız, yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacaktır” sözlerine de değindi:

◊ “MHP Genel Başkanı 1 hafta önce ‘DEM kapatılsın’ diyordu, bir hafta sonra ‘Öcalan gelsin, TBMM’de konuşsun’ dedi. Bu çıkışın arka planını bilmiyoruz. Amaç iktidarın ömrünü mü uzatmak?

‘ÖCALAN’IN TBMM’DE NE İŞİ VAR?’

◊ Diyelim ki amaç bu değil, bu durumda kamuoyu nasıl ikna edilecek? CHP şehit ve gazi ailelerinin ‘hayır’ diyeceği bir adımın içinde olmaz.

◊ Konunun gerçek muhatapları konuşmuyor. Mesela Milli Savunma Bakanlığı ne düşünüyor?

◊ Kürt sorununun çözüm yeri bellidir. Ne olacaksa TBMM’de olsun ama Öcalan’ın Meclis’te ne işi var?

‘ÖZEL’İN RUHSATLI SİLAHI BİLE YOK’

◊ Cunta ile CHP’yi yan yana getirmek akıl tutulması. Özgür Özel’in ruhsatlı silahı bile yok.

◊ Darbelerin mağduru her zaman CHP olmuştur.”

NORMALLEŞME BİTTİ Mİ?

Normalleşmeyi yerel seçimin başlattığını belirten Ağbaba, Türkiye İttifakı’na eskiden Cumhur İttifakı birleşenlerine oy veren seçmenin de katıldığını söyledi:

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◊ “Türkiye İttifakı içinde rabia, zafer, bozkurt ve kalp işaretleri var. Hepsi kalp işaretinde birleşti.

◊ CHP AK Parti’nin geçmiş günahlarına, yoksulluk politikasına ortak olmaz. Ancak seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Eli de sıkılır, görüşülür de.”

Veli Ağbaba İmamoğlu ile Özel arasında hiçbir sorun olmadığını belirterek “CHP’de aday tartışması yapmıyoruz. Tartışma da çıkmaz” dedi:

CHP’YE GÖRE SEÇİM 2026’DA

◊ “Günü geldiğinde CHP’li bir aday gösterilecek.

◊ Bize göre seçim 2026 yılında olacak. Erdoğan ekonomideki gidişat nedeniyle seçimi kendisi isteyecektir.

◊ Cumhur İttifakı’nın erken seçim çağrısıyla TBMM’nin kendini feshetmesi ve 2027 yılında bir seçim yapılması girişiminin içinde olmayız.”

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O GÜN NE YAŞANDI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Plan Bütçe Komisyonu’na sokulmaması ve çıkan arbede tartışma yaratmıştı. Ağbaba fikrin kendisine ait olduğunu, bakanı sadece 30 saniye kapıda bekletmeyi planladıklarını anlattı. Aslında yapmak istedikleri Ağbaba’nın anlatımına göre şu idi:

◊ “Bakan geldiğinde 7 kişiydik. Kapıda ‘Hoş geldiniz, sizi kapıda karşılıyoruz ama bizi 13 gündür Esenyurt Belediye’sine sokmadınız. Biraz bekleyin, kapıda beklemek nasıl bir şey görün” diyecektik.

◊ Aslında korumalar sorduğunda onlara da anlatmıştık. İçeri hiç sokmama niyetinde olsak 7 değil, 50 kişi beklerdik.

◊ Geri kalan vekiller zaten içerideydi. Bakan el sıktı, içeri daldı. Biz o sözleri söyleyemedik. Arbede yaşandı. Meclis koruma amirliğinden bir memur da beni itti. İşi abarttılar.

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AKŞAM ŞAKALAŞMASI: ‘DIŞİŞLERİ BAKANI’NI DA DIŞARIYA ÇIKARMAYACAĞIZ’

◊ Akşam Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ile konuştuk. ‘Yarın Dışişleri Bakanı geliyor ona da bir şey yapacak mısınız’ diye sordu. “İçişleri Bakanı’nı içeri sokmadık. Dışişleri Bakanı’nı da dışarıya çıkarmayacağız” dedim. Gülüştük.”

‘EN BÜYÜK SORUN YAYGINLAŞAN YOKSULLUK’

Genel Kurul’da bütçe maratonunda CHP’nin önceliği ekonomideki sorunlar, yoksulluk, asgari ücret zammı, büyük fabrikaların başta Mısır olmak üzere yurtdışına taşınması gibi maddeler olacak. “Sert muhalefet yapacağız, gerçekleri söyleyeceğiz” diyen Veli Ağbaba, çözüm önerilerinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından açıklanacağını hatırlattı:

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◊ “20 milyon kişi sosyal yardım alıyor, dul - yetim maaşları 6 ila 7 bin lira, emeklilerin durumu perişan. Türkiye’de yaygınlaşan bir yoksulluk var. Eskiden iki doktor maaşı giren bir ev zengindi, artık zorlanarak geçiniyor. Türkiye’nin yüzde 20’si milli gelirden pay almadan borçlu yaşıyor.

◊ Emekli maaşı asgari ücretle eşitlenmeli.

◊ Asgari ücret artık olağan ücret oldu. Asgari ücret artışında işverene işçi sayısına göre kademeli destek verilmeli

‘EV GENÇLERİ SORUNU’

◊ 6 milyon 200 bin civarı ‘ev genci’ var. Çalışmayan, okumayan evde oturan genç.

◊ Gençlerin çoğu bir yolunu bulup, yurtdışına gitmenin derdinde.

◊ Türkiye artık farklı ölümlerin; sahte alkolden, uyuşturucudan, sobadan, yüzme bilmediğinden ölenlerin ülkesi oldu.

◊ Ekonomi sadece ekonomi yönetimiyle düzeltilemez. Yargı reformu mutlaka yapılmalı.”

ÖZGÜR ÖZEL’İN LİDERLİĞİNE SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ

CHP Lideri Özgür Özel’i 2011 yılından bu yana tanıdığını belirten Ağbaba, “Tanıdığım en zeki ve en cesur lider. Liderliğine sonuna kadar güveniyoruz. Onun liderliğinde CHP’li bir cumhurbaşkanı olacak ve CHP iktidar olacak” ifadelerini kullandı.

İLK KEZ HÜRRİYET GAZETESİNE MANŞET OLDU

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba siyasette yıldızının parlamasını yıllar önce Malatya’da yaşanan ilginç bir tartışmaya borçlu. 2000’li yılların başında yaşanan ve “Hamburger muharebesi” olarak akıllara kazınan bu tartışmada her şey, kentin tarihi kahramanı İsmet İnönü’nün adını da taşıyan meydandaki anıtının yanına McDonald’s açılmak istenmesiyle başladı. Hamburgerci inşaatına karşı muhalefetin başını o günlerde henüz 30’lu yaşların başında olan CHP Malatya İl Başkanı Ağbaba çekti. Ağbaba, yargıya da taşıyarak inşaat iznini iptal ettirip, muharebeden zaferle çıktı. Bu olay, 20 Nisan 2002 tarihli Hürriyet’e, Turan Yılmaz imzasıyla “Malatya İnönü Meydanı hamburger muharebesi” başlığıyla haber oldu.

◊ Küçük bir not; gazetemizin o tarihli manşetindeki fotoğraflara sonra da masaya bakınca, “Turan Yılmaz da Veli Ağbaba da bayağı yaş almış” dedim.