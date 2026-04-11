NATO’nun ‘ilk yumruğunu’ devralıyoruz: Türkiye artık oyun kurucu

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanlığı ve SETA işbirliğiyle düzenlenen ‘NATO’nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma’ konferansında çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Cümle kısaydı, ama etkisi büyük: “Türkiye, 2028’den itibaren NATO’nun en kritik askeri yapısı olan Müttefik Reaksiyon Kuvveti’nin (Allied Reaction Force) komutasını devralacak.”

Bu bir görev değil. Bu, NATO’nun güç mimarisinde merkezin İstanbul’a kaymasıdır.

GÖREVE HER AN HAZIR GÜÇ

NATO’nun dönüşümünü tek cümle anlatıyor:

“Her an hazır, kriz anında 4–5 gün içinde görev bölgesine intikal edebilen kuvvet.”

Bu artık klasik NATO değil.

Haftalar değil günler... Tepki değil ilk hamle...

Bekleme değil konuşlanma...

Bu güç: Krize sadece müdahale etmez, aynı zamanda yönünü de belirler.

MÜTTEFİK REAKSİYON KUVVETİ (ARF) NEDİR

Müttefik Reaksiyon Kuvveti:

Kara, hava, deniz, özel kuvvet, siber ve uzay boyutlarını kapsayan...

10–15 bin kişilik yüksek hazırlık gücü olan...

NATO’nun en çok katkı verilen kuvveti.

Ve en önemli özellik: NATO’nun tek “tam kapsamlı hızlı müdahale kolordusu” ve krizlere müdahale görevini de icra edebilen tek yapı.

Bu kolordu: NATO’nun karşı karşıya kaldığı tehdide göre herhangi bir yere konuşlanabilir.

Sadece Avrupa değil, NATO planları kapsamında NATO coğrafyası dışındaki krizlere 32 ülkenin onayını almasının ardından müdahale edebilir.

İSTANBUL’DAKİ 3. KOLORDU: MOBİL GÜÇ MERKEZİ

Komuta İstanbul’dan yürütülecek.

Merkezde 3’üncü Kolordu yer alacak:

NATO sertifikasyonuna sahip...

Yüksek hazırlık seviyesinde...

Tam mobil...

Çok uluslu harekâtı yönetebilen bir güç.

Bu kolordu:

NATO’nun her yerine gidebilecek yapı.

Kriz neredeyse oraya konuşlanabilecek güç.

Burada kritik bir ayrım var:

İstanbul’daki kolordu mobil, küresel müdahale gücü.

Adana’daki yapı sabit görevli.

Yani Türkiye hem sabit üs hem de hareketli komuta merkezi rolünü aynı anda üstleniyor.

KOMUTAYI ALAN TEHDİDİ TANIMLAR VE PLANI YAPAR

Komutayı alan, tehdidi tanımlar.

Bu kuvvet:

İlk konuşlanan,

İlk değerlendiren,

İlk yönlendiren...

Dolayısıyla komutayı alan ülke, NATO’nun tehdit algısını belirler.

Bu nedenle artık:

Bu değerlendirmeler İstanbul’dan Mons’ta bulunan Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı’na gidecek.

Planlar Türk komutanın analizleriyle şekillenecek.

Eskiden NATO Türkiye’yi analiz ederdi. Artık NATO, Türkiye’nin analizleriyle hareket edecek.

32 ÜLKE TEK KOMUTA ALTINDA

NATO ülkelerinin en yoğun katkı verdiği kuvvet ve devreye girdiğinde:

32 NATO ülkesi yaptıkları kuvvet tahsisiyle bu yapıya bağlanıyor.

Operasyonel düzeyde tüm NATO Türkiye komutasında birleşiyor. Bu, ittifak içinde nadir görülen bir güç yoğunlaşması.

SERTİFİKASYON, TATBİKAT VE NATO BÜTÇESİ

Bu görev sadece siyasi değil, teknik bir süreç:

NATO sertifikasyonundan geçilmiş durumda.

Görev sonrası konuşlanma tatbikatları yapılacak.

NATO, altyapı (liman, pist vb.) için bütçe sağlayacak.

Türkiye askeri, lojistik ve finansal olarak sistemin merkezinde yer alacak.

DÖRT ÜLKE: NATO’NUN ÇEKİRDEK GÜCÜ

Bu görev askeri kabiliyetleri nedeniyle sadece 4 ülkeye önerildi.

İngiltere

Fransa

İtalya

Türkiye

Bu ülkeler bir anlamda NATO’nun “çekirdek askeri kapasite havuzu”. Türkiye burada yalnızca bir üye değil merkez aktör.

‘NATO TÜRKİYE’YE DİKTE ETTİRMİYOR TÜRKİYE ŞEKİLLENDİRİYOR’

Türkiye NATO’dan talimat alan ülke değil.

NATO’nun karar süreçlerini şekillendiren ülkelerden biri.

Bu değişim:

Sahada

Karargâhta

Planlamada aynı anda yaşanıyor.

ZAMAN ÇİZELGESİ: 2027–2030

Süreç net:

2027’ye kadar hazırlık ve geçiş

2028’de komuta devri

Sonraki yıllarda Türkiye merkezli operasyonel etki.

Bu geçici bir görev gibi görünse de etkisi kalıcı bir güç pozisyonu yaratıyor.

TÜRKİYE NEDEN ŞİMDİ MERKEZDE

Şimdi işin ikinci boyutu: Bu gelişme sadece askeri değil, jeopolitik bir yeniden konumlanma.

Son yıllarda:

ABD’nin NATO’ya yaklaşımı tartışmalı.

Avrupa kendi savunmasını güçlendirmek istiyor.

İttifak içinde stratejik görüş ayrılıkları artıyor.

Tam bu noktada Türkiye ABD ile konuşabilen, Avrupa ile çalışabilen başta Rusya olmak üzere komşuları ile iyi ilişkileri olan sahada aktif olan tek ülke. Türkiye artık bir “kanat ülkesi” değil, merkez ülke.

TÜRKİYE ARTIK OYUNUN HIZINI BELİRLİYOR

“Türkiye, NATO’nun güvenlik mimarisine yön veren başlıca ülkelerden biri.” Bu bir diplomatik ifade değil.

Bir güç tanımı.

Çünkü;

Türkiye 4–5 gün içinde, tehdide karşı gereken sahada olma kapasitesine sahip.

Türkiye krizi tanımlayan, planlama yapan ülke.

Türkiye komuta eden ülke.

Ve en önemlisi; Türkiye artık sadece oyunun içinde değil, oyunun hızını, yönünü ve sonucunu belirleyen ülke.