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Hande Fırat
Hande Fırat
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NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin kazanımları

#NATO#Ukrayna#ABD

NATO’nun Washington’da yapılan zirvesinde Sonuç Bildirgesi açıklanırken, Türkiye’nin önem verdiği birçok konunun metne yansıdığı görüldü.

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Diplomatik kaynaklar NATO’nun 2025 sonrasındaki zirvesinin Türkiye’de yapılacağına dikkat çekerken, Türkiye’nin öncelik verdiği NATO’nun terörizmle mücadeledeki katkıları ve izleyeceği strateji hakkındaki belgenin güncellendiğini belirtti. Ayrıca yine Türkiye’nin önceliklerinden olan müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamamaları gerektiği yönünde Vilnius Zirvesi’nde alınan karar yeniden teyit edildi. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, Sonuç Bildirgesi’nde dikkat çeken unsurlar şöyle oldu:

- NATO’nun 2025 Zirvesi Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenecek. Bir sonraki zirve toplantısı ise Türkiye’de gerçekleştirilecek.

- Türkiye’nin öncelik verdiği konulardan biri olan “NATO’nun terörizmle mücadeledeki katkıları ve izleyeceği strateji hakkındaki belge” güncellendi. Ayrıca zirve bildirisinde terörizmle mücadele NATO’nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçirildi. Böylece atanan Terörizmle Mücadele Koordinatörü’nün daha rahat çalışabileceği ortam oluşturulmuş oldu.

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- Yine Türkiye’nin öncelik verdiği konulardan biri olan müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamamaları gerektiği yönünde Vilnius Zirvesi’nde alınan karar teyit edildi.

TÜRKİYE BELİRLENEN DÜZEYİ KARŞILIYOR

- Türkiye’nin tercih ettiği bir yazımla balistik füze savunması bağlamında, tehdidin büyüdüğü tasrih edildi, tüm NATO müttefiklerinin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdü yeniden kabul edildi.

- Türkiye’nin tercih ettiği bir yazımla NATO-AB ilişkileri bağlamında, iki teşkilat arasında işbirliğinin daha eski bir döneme dayanan bir müktesebat temelinde yürütülmesi karara bağlandı.

- Bazı ülkelerin kendi aralarında veya NATO kapsamı dışında geliştirdikleri müşterek projelerin NATO’nun savunma planlama sürecine uygun olarak yapılmaları karara bağlandı. Bu da Türkiye’nin NATO’nun tek güvenlik şemsiyesi olduğu yönündeki bakışıyla uyum içinde bir karar oldu.

- NATO’nun savunma harcamaları bakımından belirlediği düzeyin Türkiye tarafından karşılanmış olduğu kayda geçirildi. (Savunma harcamaları Türkiye Gayrisafi Milli Hasılası’nın yüzde 2’si düzeyinde.)

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- Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi’ni uygulaması ve diplomatik girişimleri sonucunda Ukrayna’ya yönelik parasal olmayan katkıların da NATO tarafından tanınması kararlaştırıldı.

- Ukrayna’ya eğitim desteği sağlanması ve uzun dönemli bir güvenlik yardım paketi hazırlanması kararlaştırıldı.

- Alınan karara göre NATO-Ukrayna Müşterek Analiz Talim ve Eğitim Öğretim Merkezi kurulacak, müttefiklerin desteği koordine edilecek.

#NATO#Ukrayna#ABD
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