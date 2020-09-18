Mısır ile süren görüşmelerin perde arkası

Aslında biliyorduk, Türkiye ve Mısır arasında istihbarat örgütlerinin görüştüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın yönettiği Tarafsız Bölge’de bu görüşmelere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, “Mısır ile görüşülmüyor değil. İstihbarat düzeyinde görüşmeler var. Mısır’a ‘Libya ile yapılan anlaşma gibi bir anlaşma imzalayabiliriz’ dedik” açıklamasını yaptı. Ben de Mısır’a önerilen anlaşmanın peşine düştüm. Önce Ankara, Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki durumunu nasıl yorumluyor ona bakalım:
- Yunanistan, Mısır’ı kullanıyor. Başka hiçbir konuda ortak paydaları bulunmadığı halde Türkiye karşıtlığı üzerinden Mısır’ı yanına çekiyor.
- Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’a para aktarıyor, nakit akışı sağlıyor. Mısır’dan isteği ise Türkiye ile görüşmemesi. Yunanistan ile Türkiye karşıtlığında buluşması.
Bu durumun farkında olan Ankara, Mısır ile bir süre önce başlattığı arka kapı diplomasisini sürdürüyor. İki örgütün istihbarat örgütleri üst düzeyde görüşüyor. Peki Mısır’a teklif edilen anlaşma ne?
Kaynaklarım bu teklifi şöyle özetlediler:
“Teklif edilen anlaşma Mısır’a üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alan yaratıyor. ‘Yani deniz yetki alanları konusunda bizimle anlaşırsan, üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı ekonomine katarsın’ denildi. Açık şekilde Mısır’ın çıkarı Türkiye ile hareket etmektir mesajı verildi.”
Birleşik Arap Emirlikleri’nin parasıyla bu görüşmeleri ve anlaşmayı engellemeye çalışmasına rağmen Mısır ve Türkiye arasındaki arka diplomasisi işliyor.
AYASOFYA’NIN İBADETE AÇILMASI KİTAPLA ANLATILACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık ettiği dış ilişkiler birimi, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin hukuki statüsünü ve dünya mirası açısından önemini anlatmak kitapçık hazırladı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan kitapçık, yurtdışı temsilcilikler, siyasi partiler ve TBMM üzerinden tüm ülke başkentlerine, uluslararası sivil toplum örgütlerine ulaştırılacak. Kitapçıkta yer alan bilgiler şöyle:
Ayasofya’nın statüsü uluslararası bir mesele değil. Türkiye’nin ulusal egemenlik meselesi.
Ayasofya ile ilgili her türlü tasarruf hakkı, Türkiye’nin içişlerini ilgilendiren bir konudur.
Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması dünya mirası özelliğine zarar vermedi. Ayasofya, Notre Dame ve Köln katedralleri gibi hem ibadete hem de turistlere açık.
Kitapçıkta dini yapıların korunmasıyla ilgili bilgilere de yer verildi.
GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİNE SONSUZ TEŞEKKÜR
TÜM ödüller insanı mutlu eder, ancak Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan ödül almak büyük bir onur...
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, “Türkiye’nin milli çıkarları karşısında gösterilen tereddütsüz cesaret ve dirayetten dolayı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu, Hande Fırat, Talat Atilla ve Mehmet Akif Ersoy’a üstün feragat ve cesaret madalyası vermeyi uygun görmüştür” dedi. Öncelikle madalya için şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Filyasyon kapsamında evde izole olduğum için ödül törenine gidemediğim için de özür dilerim. Ödül alan diğer meslektaşlarımı da tebrik ederim.
Mısır ile süren görüşmelerin perde arkası
Aslında biliyorduk, Türkiye ve Mısır arasında istihbarat örgütlerinin görüştüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın yönettiği Tarafsız Bölge’de bu görüşmelere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, “Mısır ile görüşülmüyor değil. İstihbarat düzeyinde görüşmeler var. Mısır’a ‘Libya ile yapılan anlaşma gibi bir anlaşma imzalayabiliriz’ dedik” açıklamasını yaptı. Ben de Mısır’a önerilen anlaşmanın peşine düştüm. Önce Ankara, Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki durumunu nasıl yorumluyor ona bakalım:
- Yunanistan, Mısır’ı kullanıyor. Başka hiçbir konuda ortak paydaları bulunmadığı halde Türkiye karşıtlığı üzerinden Mısır’ı yanına çekiyor.
- Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’a para aktarıyor, nakit akışı sağlıyor. Mısır’dan isteği ise Türkiye ile görüşmemesi. Yunanistan ile Türkiye karşıtlığında buluşması.
Bu durumun farkında olan Ankara, Mısır ile bir süre önce başlattığı arka kapı diplomasisini sürdürüyor. İki örgütün istihbarat örgütleri üst düzeyde görüşüyor. Peki Mısır’a teklif edilen anlaşma ne?
Kaynaklarım bu teklifi şöyle özetlediler:
“Teklif edilen anlaşma Mısır’a üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alan yaratıyor. ‘Yani deniz yetki alanları konusunda bizimle anlaşırsan, üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı ekonomine katarsın’ denildi. Açık şekilde Mısır’ın çıkarı Türkiye ile hareket etmektir mesajı verildi.”
Birleşik Arap Emirlikleri’nin parasıyla bu görüşmeleri ve anlaşmayı engellemeye çalışmasına rağmen Mısır ve Türkiye arasındaki arka diplomasisi işliyor.
AYASOFYA’NIN İBADETE AÇILMASI KİTAPLA ANLATILACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık ettiği dış ilişkiler birimi, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin hukuki statüsünü ve dünya mirası açısından önemini anlatmak kitapçık hazırladı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan kitapçık, yurtdışı temsilcilikler, siyasi partiler ve TBMM üzerinden tüm ülke başkentlerine, uluslararası sivil toplum örgütlerine ulaştırılacak. Kitapçıkta yer alan bilgiler şöyle:
Ayasofya’nın statüsü uluslararası bir mesele değil. Türkiye’nin ulusal egemenlik meselesi.
Ayasofya ile ilgili her türlü tasarruf hakkı, Türkiye’nin içişlerini ilgilendiren bir konudur.
Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması dünya mirası özelliğine zarar vermedi. Ayasofya, Notre Dame ve Köln katedralleri gibi hem ibadete hem de turistlere açık.
Kitapçıkta dini yapıların korunmasıyla ilgili bilgilere de yer verildi.
GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİNE SONSUZ TEŞEKKÜR
TÜM ödüller insanı mutlu eder, ancak Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan ödül almak büyük bir onur...
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, “Türkiye’nin milli çıkarları karşısında gösterilen tereddütsüz cesaret ve dirayetten dolayı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu, Hande Fırat, Talat Atilla ve Mehmet Akif Ersoy’a üstün feragat ve cesaret madalyası vermeyi uygun görmüştür” dedi. Öncelikle madalya için şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Filyasyon kapsamında evde izole olduğum için ödül törenine gidemediğim için de özür dilerim. Ödül alan diğer meslektaşlarımı da tebrik ederim.