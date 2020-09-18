Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Hande FIRAT>Mısır ile süren görüşmelerin perde arkası
"Hande Fırat" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Hande Fırat" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Hande Fırat

Hande Fırat

hfirat@hurriyet.com.tr

Mısır ile süren görüşmelerin perde arkası

18 Eylül 2020

Aslında biliyorduk, Türkiye ve Mısır arasında istihbarat örgütlerinin görüştüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın yönettiği Tarafsız Bölge’de bu görüşmelere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, “Mısır ile görüşülmüyor değil. İstihbarat düzeyinde görüşmeler var. Mısır’a ‘Libya ile yapılan anlaşma gibi bir anlaşma imzalayabiliriz’ dedik” açıklamasını yaptı. Ben de Mısır’a önerilen anlaşmanın peşine düştüm. Önce Ankara, Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki durumunu nasıl yorumluyor ona bakalım:

- Yunanistan, Mısır’ı kullanıyor. Başka hiçbir konuda ortak paydaları bulunmadığı halde Türkiye karşıtlığı üzerinden Mısır’ı yanına çekiyor.

- Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’a para aktarıyor, nakit akışı sağlıyor. Mısır’dan isteği ise Türkiye ile görüşmemesi. Yunanistan ile Türkiye karşıtlığında buluşması.

Bu durumun farkında olan Ankara, Mısır ile bir süre önce başlattığı arka kapı diplomasisini sürdürüyor. İki örgütün istihbarat örgütleri üst düzeyde görüşüyor. Peki Mısır’a teklif edilen anlaşma ne?

Kaynaklarım bu teklifi şöyle özetlediler:

“Teklif edilen anlaşma Mısır’a üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alan yaratıyor. ‘Yani deniz yetki alanları konusunda bizimle anlaşırsan, üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı ekonomine katarsın’ denildi. Açık şekilde Mısır’ın çıkarı Türkiye ile hareket etmektir mesajı verildi.”

Birleşik Arap Emirlikleri’nin parasıyla bu görüşmeleri ve anlaşmayı engellemeye çalışmasına rağmen Mısır ve Türkiye arasındaki arka diplomasisi işliyor.

Mısır ile süren görüşmelerin perde arkası

AYASOFYA’NIN İBADETE AÇILMASI KİTAPLA ANLATILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık ettiği dış ilişkiler birimi, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin hukuki statüsünü ve dünya mirası açısından önemini anlatmak kitapçık hazırladı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan kitapçık, yurtdışı temsilcilikler, siyasi partiler ve TBMM üzerinden tüm ülke başkentlerine, uluslararası sivil toplum örgütlerine ulaştırılacak. Kitapçıkta yer alan bilgiler şöyle:

Ayasofya’nın statüsü uluslararası bir mesele değil. Türkiye’nin ulusal egemenlik meselesi.

Ayasofya ile ilgili her türlü tasarruf hakkı, Türkiye’nin içişlerini ilgilendiren bir konudur.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması dünya mirası özelliğine zarar vermedi. Ayasofya, Notre Dame ve Köln katedralleri gibi hem ibadete hem de turistlere açık.

Kitapçıkta dini yapıların korunmasıyla ilgili bilgilere de yer verildi.

GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİNE SONSUZ TEŞEKKÜR

TÜM ödüller insanı mutlu eder, ancak Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan ödül almak büyük bir onur...
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, “Türkiye’nin milli çıkarları karşısında gösterilen tereddütsüz cesaret ve dirayetten dolayı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu, Hande Fırat, Talat Atilla ve Mehmet Akif Ersoy’a üstün feragat ve cesaret madalyası vermeyi uygun görmüştür” dedi. Öncelikle madalya için şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Filyasyon kapsamında evde izole olduğum için ödül törenine gidemediğim için de özür dilerim. Ödül alan diğer meslektaşlarımı da tebrik ederim.

 

X
Hande FIRAT Hande FIRATTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Şırnaklı kadınlar da HDP kapısına dayandıNedim ŞENERŞırnaklı kadınlar da HDP kapısına dayandı18.09.2020
İnce çizgilerNaci Cem Öncelİnce çizgiler18.09.2020
Sigortasız inşaat olur muYalçın BAYERSigortasız inşaat olur mu?18.09.2020
Yeniay sabahı: Hayatınız bir kitap olsaydı nasıl bir önsöz yazardınızAygül AydınYeniay sabahı: Hayatınız bir kitap olsaydı nasıl bir önsöz yazardınız?18.09.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.