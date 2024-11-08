Haberin Devamı

Kayyım atamalarının hemen ardından partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyı yinelemesi, Ahmet Türk ile ilgili sözleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem daha cumhurbaşkanlığı için gerekirse anayasa değişikliği istemesi çok dikkat çekti. Ankara’da bir yanda MHP’nin politikasının şifreleri diğer yanda ise Cumhur İttifakı’ndaki son durum merak ediliyor. Siyasi tecrübesi, kritik dönemeçlerdeki politikalarıyla bilinen Devlet Bahçeli’nin son açıklamalarının aslında bir anlamda politikasının gerekçelerini herkes kadar ben de merak ettim. Şimdi sizlere o çerçeveyi anlatmaya çalışacağım.

‘GELİŞMELER TOPRAK KAYBINA NEDEN OLABİLECEK KADAR ÖNEMLİ’

MHP Genel Başkanı Bahçeli ayrım yapmadan tüm haber kanallarını, yorumları izler. Çok bilinmese de hem güncel hem de tarihi araştırmalar yaptırır. Farklı kesimlerden bilgi edinir. Bugün hem dünyadaki hem bölgedeki gelişmeleri hassasiyetle takip ediyor. Tüm bunlardan hareketle MHP çevreleri, son dönemdeki politikalarını şöyle aktarıyorlar:

Haberin Devamı

1- DÜNYADAKİ VE BÖLGEDEKİ GELİŞMELER

- “Dünyadaki ve bölgedeki gelişmeler ülkede toprak kaybına neden olacak derecede kritik ve önemli. Bölge bir ateş çemberi.

- Dünyadaki çatışmaların iki boyutu var. Birincisi ABD’nin küresel emperyalist operasyonlarından kaynaklanıyor. Diğeri ise kötü yönetimlerden, ekonomik sorunlardan, bazı ülkeler içinde yaşanan toplumsal çatışmalardan.

- Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye bir kuşatma altında ve bu kuşatmaya bilerek ya da bilmeyerek destek verenler var.

- Türkiye Cumhuriyeti’nden verilecek bir karış bile toprak yok.

2- TÜRKİYE’YE YANSIMALARI

- Dünya ve bölgede yaşananlar Türkiye’nin kırılgan bazı fay hatlarını harekete geçirebilir ya da birileri bu fay hatlarını kullanmak ister.

- Fay hatlarını tetikleyecek unsurların başında ise Türkiye içinde kutuplaştırıcı bir dilin zaman zaman gündeme gelmesi, Aleviler ve Kürtlerin hassasiyetlerinin kullanılmak istenmesi geliyor.

- Türkiye’de halihazırda 158 siyasi partinin kurulmuş olması bile bunun bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Haberin Devamı

- Tüm bunlardan hareketle MHP olası sorunları çözmek için politika üretmeye karar verdi.”

3- EL SIKMA KARARI

- Yukarıdaki satırlarda da anlatıldığı üzere bir süredir çok çeşitli çalışmalar yürüten MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan’ı BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma sonrasında telefonla tebrik ettikten sonra, Erdoğan’ın 1 Ekim’deki TBMM konuşmasını da dikkatle takip etti. Bahçeli Erdoğan’ın TBMM’de dayanışma, huzur ve akıllı bir çalışma çağrısı yapmasının ardından, “Cumhurbaşkanı bir çağrı yaptı, bu çağrı boş kalmamalı, birinin adım atması gerekir, ilk adımı atmak bana düşer” düşüncesiyle DEM’li vekillerin elini sıktı.

4- PKK’NIN SİLAH BIRAKMASI PKK’NIN SİLAH BIRAKMASI VE ÖCALAN ÇAĞRISI

Haberin Devamı

- Altını bir kez daha çizeyim, üzerine çalışılmış bir politikadan bahsediyoruz. Kürt ve Alevi konusunda fay hatları risklerini gözönünde bulunduran MHP Genel Başkanı süreçle ilgili iki nokta belirledi: İmralı ve DEM. MHP kaynakları, buna ilişkin olaraksa Kandil ve Edirne’nin başka ülke ve aktörlerle bağlantıları olduğunu belirtiyor. Üstelik DEM’in gerçekte başının İmralı olduğuna da dikkat çekiliyor.

- Nedenlerine gelince, Türkiye tam 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Toplumun kimi kesimleri bu mücadele sırasında demokrasi ve insan hakları başlıklarında bazı adımları gündeme getiriyorlar. Bunu yaparken de terörle mücadelenin etkisini azaltmayı hedefliyorlar.

Haberin Devamı

- 1979’da Lice’nin Fis Köyü’nde Marksist Leninist temelli kurulan ve ilk kararını sözde Kürdistan Devleti’nin kurulması olarak hedefleyen terör örgütü ile 40 yıldır mücadele ediliyor. Tam hesabı yapılamasa da Türkiye’ye maliyetinin tahminen 4 trilyon dolar olduğu belirtiliyor.

- Büyük depremi yaşayan Türkiye aynı zamanda ciddi bir ekonomik sıkıntı döneminden geçiyor.

- Bölge ve dünyadaki gelişmeler, fay hatlarının kullanılma riski, ekonomik sıkıntı, yapılan araştırmalar üst üste konulunca MHP Genel Başkanı politikayı hayata geçirmeye, bir anlamda çağrı yaparak denemeye karar verdi.

- Bahçeli’nin politikasının talepleri ise net:

* Öcalan Fis Köyü’nde aldığı ilk kararı yani sözde Kürdistan Devleti kurma kararını iptal edecek.

Haberin Devamı

* Örgüt elemanları silahlarını Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim edecek. Kendileri adalete teslim olacak. Suçlu olanlar cezalarını çekecek, suçsuz olanlar evlerine gönderilecek.

* Konuşma yeri Meclis, çünkü TBMM Türkiye’dir. Üstelik TBMM içinde grup toplantı salonu gibi alternatifler bulunuyor.

* MHP’ye göre çözüm için İmralı ile DEM arasında bir adım atılması, hükümet yetkililerin de bu adımı sahiplenmesi gerekiyor. Ancak yapıp yapmama konusunda kararın hükümete ait olduğunun da altı çiziliyor.

5- AHMET TÜRK MESELESİ

- Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan görevden alınan Ahmet Türk konusundaki bakış açısına gelince, Ahmet Türk’ün daha önce hapishaneden çıkmasına öncülük eden isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli idi. Ahmet Türk’ün bugün yaş ve sağlık sorunu bulunduğuna dikkat çekiliyor.

- MHP’ye göre yargı bir karar verdiğinde hükümet bunu uygulamakla görevli. Ancak MHP İçişleri Bakanlığı’nın görevden alma yazısındaki “Geçici hal” ifadesine de dikkati çekiyor. Ahmet Türk açısından da o bekleme süresinin önemli olduğu ifade ediliyor.

6- ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

- MHP “Heybeden Erdoğan için anayasa değişikliği” çıktı tepkilerinden de rahatsız.

- MHP’ye göre Türkiye’nin bugün için bir seçim gündemi yok.

- Ancak gerek anayasa değişikliği gerekse zamanı gelince 360 vekilin bulunarak TBMM’nin kendini feshetmesi için de MHP’ye göre atılması gereken bazı adımlar var:

* Terör sorununun çözülmesi, fay hatları riskinin ortadan kaldırılması için gereken adımların atılması.

* Toplumsal ayrışma sorunun bitmesi.

* Büyük depremin etkilerinin ortadan kaldırılması.

* Ekonominin düzlüğe çıkması

* Bazı önemli reformların hayata geçirilmesi.

BİTİRİRKEN

Özellikle toplumsal fay hatları, ayrışma dili konusundaki vurgulara dikkat etmenizi isterim. Fay hatlarının ortadan kaldırılması konusunda Aleviler ve Kürtler MHP’nin politikasında önemli bir yer tutuyor. Önümüzdeki süreçte bu konuda yeni bazı önerilerin gündeme getirilmesi de sürpriz olmasın. Gelelim son olarak Cumhur İttifakı arasında bu konunun derin bir sorun olup olmadığını soranlara. İki liderin arası her zamanki gibi iyi. Önümüzdeki süreçte bir araya gelmeleri, konuları etraflıca konuşmaları bekleniyor.