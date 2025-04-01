Merdiven altına neşter geliyor... HealthTürkiye için harekete geçildi

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HEDEF KALİTELİ HİZMET VE DAHA FAZLA SAĞLIK TURİSTİ

* Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi kriterleri ve başvuru evrakları, yetki belgesinin devredilmesi yeniden düzenleniyor. Yani sağlık turizmi kapsamında çalışacak tüm sağlık kuruluşları ve doktorlara akreditasyon zorunluluğu getiriliyor.

* Akreditasyonu yapan, kriterleri karşılayan sağlık kuruluşları ya da doktorların HealthTürkiye logosu ile entegrasyonu da zorunlu olacak. HealthTürkiye portalına üyelik, sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar için zorunlu hale getiriliyor.

* Türkiye’de tedavi olmak isteyen hastalar HealthTürkiye ya da çağrı merkezinden onaylı merkezlere ve doktorlara ulaşabilecekler.









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ZORUNLU SEYAHAT SAĞLIĞI SİGORTASI

* Komplikasyon ve seyahat sağlığı sigortası zorunlu hale getiriliyor.

* Sağlık turistlerinin takibini yapmak ve sorumluluklarını üstlenmek üzere sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların sorumlu personel bildirmeleri gerekecek.

* Sağlık turizminde tüm kriterleri karşılayanlar ve sisteme girenler düzenli denetime tabi olacaklar.

* Denetimler neticesinde kurallara uymayanlara durdurma, yetki iptali gibi cezalar gelecek.

* Ayrıca yetki belgeleri her iki yılda bir yeniden değerlendirilecek. Yani HealthTürkiye Performans Kriterleri ile değerlendirme yapılarak yetki belgesinin devam edip etmeyeceğine karar verilmesi planlanıyor.

* Kısacası yetki belgesinin sürdürülebilmesi, sağlık hizmetinin kalitesine ve performans kriterlerine bağlanıyor.

KAMU VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ DE SAĞLIK TURİZMİNE GİREBİLECEK

* Aracı kuruluş yetkinlik kriterleri arasında sayılan A grubu seyahat acentesi olma şartı kaldırılıyor. Aracı kuruluşlar için şubeleşme süreci düzenleniyor.

* Sadece özel sektör değil kamu hastaneleri ve üniversite hastaneleri de kriterleri yerine getirmeleri durumunda sağlık turizminde hizmet verebilecekler.

* Uzaktan sağlık hizmeti de verilebilecek.

HEDEF ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMEK

Türkiye’ye yurtdışından saç ekimi, estetik, diş, göz, obezite ameliyatları ve tüp bebek alanlarında ilgi büyük. Bir yandan yeni düzenleme ile bu alanlara kesin kurallar konulurken diğer yandan başka alanlar için de Türkiye’ye turist çekilmesi hedefleniyor:

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* Gediatri, sporcu sağlığı, medikal, sağlıklı yaşam, engelli sağlığı, termal turizm ve geleneksel tıp başta olmak üzere birçok alanda sağlık turizmine hız verilmesi amaçlanıyor.

* Tüm dünya pazarı hedef olarak belirlendi.

MERDİVEN ALTI ESTETİĞE SON

* Düzenleme ile kayıtdışı kayıt altına alınacak.

* Sağlık turizmi için Türkiye’yi tercih edenler internet portalı ya da çağrı merkezinden kamu ya da özel sağlık merkezlerini seçebilecekler.

* Sisteme girilecek bilgilerle bakanlık denetimi de yapılacak.

* Konumları, şartları ve yurtdışından gelenlerin oranlarına göre Edirne, Rize, Van ve Nevşehir sağlık turizminin kilit illeri olarak planlanıyor.

RANT OLDUKÇA SORUN DEVAM EDER

ÇÖZÜM YENİ BİR DÜZENLEME OLABİLİR Mİ?

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Siyasi aktörlerin çoğu genelde milletvekilliği yerine belediye başkanı olmak ister. Belediye Başkanlığı’nı hizmet için yapanlar kadar, bunu ne yazık ki rant meselesi olarak görenler var. Son dönemdeki tartışmaların ardından aslında bu tartışmaların ya da benzer iddiaların yıllardır parti ayrımı gözetmeksizin birçok isim için geçerli olduğunu hatırlatmıştım. Son örnek Mersin Akdeniz Belediyesi’nden geldi. DEM Partili Belediye Başkanı 650 milyon TL borçla devraldığı belediyenin borçlarını 9 aylık dönemde 1 milyar 350 bin TL’ye çıkardığı iddiasıyla soruşturma geçirdi ve yerine kayyum atandı. Mülkiye müfettişlerinin ön raporu hem borçlanmayı hem de belediye kaynaklarının terörle iltisaklı isimlere aktardığını içeriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesi’ne Başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Zeyit Şener koltuğa oturunca haciz işlemleri ile karşı karşıya kaldı. Belediyeden alacaklı olan 13 firma haciz işlemi başlattı. Şimdilik Şener’in ikili görüşmeleri ile icralar durduruldu. Ancak sorun olduğu yerde duruyor. Benzer sorunları birçok belediyede duydunuz. Kısacası mevcut kanun sorunların önüne geçemiyorsa, hem problemleri ortadan kaldıracak hem de tartışmaları bitirecek yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var demektir.

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TURİSTLERE QR KOD UYGULAMASI

Türkiye’ye tatil amaçlı gelen turistler için de yeni düzenleme yolda. Turistler için otel odalarında QR kod uygulamasına geçilecek. Tatilde sağlık sorunu yaşayan bir turist, QR kod ile doğrudan çağrı merkezine ulaşabilecek.