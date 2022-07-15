Meclis bombalanırken kürsüden inmeyen bakan konuştu: Ölümü göze almıştık

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ABD’YE TAM 7 İADE TALEBİ GÖNDERİLDİ

“FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki ilk iade talebi 19 Temmuz 2016’da ABD’ye gönderildi. Sonra 6 iade talebi ile toplam 7 talep iletilmiş oldu.

Her seviyedeki görüşmede konuyu gündeme getirmemize rağmen iade taleplerimiz bugüne kadar kabul edilmemiştir. Bugüne kadar resmi bir cevap da verilmemiştir.

İade dosyaları ABD Adalet Bakanlığı’nda bekletilmekte, iadeye karar verecek olan mahkemelere bile sunulmamaktadır.

ABD GÜLEN’İ HİMAYE ETMEKTEDİR

ABD makamları ek bilgi taleplerinde bulunmuş olup bu taleplere ilişkin belgeler ile darbe teşebbüsünün Gülen’in talimatıyla gerçekleştirildiğini ortaya koyan pek çok delil ABD makamlarına iletilmiştir.

ABD, FETÖ lideri teröristbaşı Fetullah Gülen’i himaye etmekte, korumakta ve kollamaktadır.

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Bu Türkiye ile ABD arasında hem ikili anlaşmalara hem de dostluk ilişkilerine aykırı bir tutum olarak görülmektedir.

110 ÜLKEYE 1137 İADE TALEBİ YAPILDI

110 ülkeden 1137 FETÖ şüphelisinin iadesi yolunda talepname gönderdik.

Bugüne kadar ikisi Romanya’dan Sedat Zavar ve İlker Usta, biri de Cezayir’den Nuh Naci Konyalı olmak üzere 3 iade talebimiz kabul edilerek Türkiye’ye iadeleri gerçekleştirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı’ndan aldığım bilgilere göre, 28 ülkeden toplam 121 FETÖ mensubunun ülkemize sınır dışı edildiği anlaşılmaktadır. Yani ülkemize getirilmesi sağlanan FETÖ yönetici ve üye sayısı toplam 124’tür.

KAMİKAZELER VARSA GEREĞİ YAPILACAKTIR

FETÖ, dünyanın gördüğü en sinsi ve en alçak terör örgütlerinden biridir.

15 Temmuz ardından devletin içine, asker, polis ve yargı başta olmak üzere çeşitli kurumlara sızmış olan FETÖ’cüler kamudan temizlendi. FETÖ’nün devlet kademelerinde örgütlü ve organize bir şekilde hareket etme kabiliyetinin, netice alacak faaliyet yapma gücünün kalmadığını ifade edebiliriz.

Ancak kripto dediğimiz, kamikaze dediğimiz bazı kişiler devlet içinde varsa bile hukuk devleti içinde bunların gereği de yapılacaktır. FETÖ ile mücadele, devletten tüm FETÖ’cüler kazınana kadar devam edecektir ve bu konuda kararlıyız.

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KONUŞURKEN BOMBA PATLADI

TBMM bombalanırken, TBMM Başkanımız, adı gibi kahraman İsmail Kahraman Genel Kurulu açmış, TBMM bombalanırken milletvekilleri TBMM çatısı altında adeta bombalara meydan okumuştur.

Ben hükümet adına kürsüde konuşma yaparken bir bomba atıldı. Meclis Genel Kurulu’nda büyük bir patlama sesi duyuldu ve Genel Kurulu bir toz bulutu kapladı.

Kürsüde konuşma yaparken Başkanlık Divanı önünde toplanan bazı milletvekillerinin ‘Sığınağa inelim’ sözlerini duydum.

Bu sözleri duyunca ‘Bizim Meclis’i kapatmamamız lazım. Bizim burada durmamız lazım’ diyerek hemen arkaya dönüp Başkanlık Kürsüsü’ne gittim. Başkanımıza, ‘Sayın Başkanım, her yeri bombalıyorlar. Burayı kapatıp aşağıya gidersek bu millet meydana gelmez, bu millet ‘Meclis korktu’ der. Bizim burada yapacağımız şey burada ölmektir’ dedim. Meclis Başkanımız İsmail Kahraman da Meclis çalışmalarına devam edilmesine karar verdi.

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Ben kürsüde ikinci defa konuşma yaparken bu sefer ikinci bir bomba daha atıldı ve bu bomba daha şiddetli bir patlamaya, gürültüye ve Genel Kurul’da sarsıntıya neden oldu.

O gece Meclis’e gelen milletvekilleri darbeye ve darbecilere direnmeye gelmişti, ölümü göze alarak gelmişlerdi. Meclis’e atılan ikinci bomba eğer hainler isabet ettirebilseydi tam Genel Kurul’un üstüne düşecekti ve oradaki milletvekilleri bugün belki hayatta olmayacaktı. Meclis’i yok etmek için o bombaları atmışlardı. Meclis’teki milletvekillerini imha etmek için o bombaları haince milletin kalbine atmışlardı.

Kurtuluş Savaşı yılarında bile bombalanmayan Meclis, FETÖ’cü hainler tarafından bombalandı. Meclis’te verilen mücadele sokakta verilen mücadele kadar değerlidir.

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Dikmen’deki Hâkimevi’ni de unutmayalım... O gece Dikmen’deki Hâkimevi’nde Adalet Bakanlığı Müsteşarımız Kenan İpek başkanlığındaki bir heyet silahlarını alarak gelmişlerdi oraya, ölümü göze alarak orada çalışmalarını yürüttüler ve o gece yargı içindeki FETÖ’cülere yönelik ilk adımlar atılmıştı...

OĞLUMA ‘AİLEM SANA EMANET’ DİYEMEDİM...

Ben o gece ölümü göze alarak yola çıkmıştım. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti.

Eşim o gün memlekette bulunuyordu, eşimi arayıp konuştum ama helallik bile isteyemedim.

Büyük oğlum yanımda idi, ona ‘Bana bir şey olursa annen ve kardeşlerin sana emanettir’ demek istedim ama üzülmesin diye onu da diyemedim.

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‘VURUN, KİMSE SAĞ ÇIKMAYACAK’ TALİMATI

Meclis’te bir ara darbeci hainlerin Meclis bahçesine girdikleri ve bizleri almaya geldikleri haberi gelmişti.

Korumalara talimat verdim. Onlardan kim gelirse hepsini vuracaksınız, hiçbiri buradan sağ çıkmayacak dedim. Ben sonuna kadar o hainlerle mücadele etmeye karar verdim ve bizi bir şekilde teslim almaya gelselerdi onlara teslim olmamaya karar verdim.”

BİTİRİRKEN...

Dinlerken bazı bölümlerde yine gözlerim doldu... Anladım ki aslında hepimiz ölümü göze alarak yola çıkmışız o gece... Ve çoğumuz kimseyi üzmemek ya da korkutmamak için “Çocuğum ya da çocuklarımız sana emanet” diyememişiz...

29 BİN 455 KİŞİ HENÜZ YAKALANAMADI

Darbenin ardından açılan davalarda bugüne kadar 117 bin kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir.

Yargının verdiği kararlar neticesinde şu anda cezaevlerinde 19 bin 300 FETÖ mensubu bulunmaktadır.

Haklarında yakalama kararı olduğu halde 29 bin 455 kişi henüz yakalanamamış, bunların yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam etmektedir.

Darbe teşebbüsü nedeniyle darbeye fiilen katılanlara açılan 289 darbe davası bulunmakta olup; bu davaların tamamı için ilk derece mahkemelerinde kararlar verilmiş, İstinaf aşamaları bitmiş ve Yargıtay’da temyiz aşaması devam etmektedir. Yargıtay’daki temyiz edilen davalarının büyük çoğunluğunun da karara bağlandığını ifade etmek isterim.

O GECE

‘DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN OLAY O TELEFON BAĞLANTISIDIR’

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sırasında ve sonrasında yaşanan olaylara baktığımız zaman darbenin seyrini değiştiren en önemli olay, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sizin cep telefonunuzdan yayına bağlanarak CNN-Türk ekranlarında yaptığı açıklamalardır.

Tarihe geçen sözleri darbenin seyrini değiştirmiştir. Milletimiz meydanlara çıkarak darbeye ve darbecilere ‘Dur’ demiştir.

Bu milletin bir özelliği var; eğer kendi önünden ölümüne koşan bir lider görürse onun peşinden ölümüne koşar.

100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısına uyarak düşmana karşı ülkemizi savunmak ve kurtarmak için nasıl ‘O’nun arkasında milletimiz yekvücut oldu ise, yaklaşık 100 yıl sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında tek vücut olan aziz milletimiz tanklara ve savaş uçaklarına meydan okudu; vatanına, milletine, demokrasisine, milli iradesine ve seçilmiş iktidarına sahip çıkarak ülkemizin yeniden işgal girişimine fırsat vermemiştir.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ALIRLARDI

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk milleti o gece bir demokrasi mücadelesi vermiştir. Eğer bu mücadeleyi Türk Milleti değil başka bir millet vermiş olsaydı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan değil başka bir ülkenin lideri vermiş olsaydı o millete ve o lidere verilmedik Nobel Barış Ödülü olmak üzere bilumum barış ve demokrasi ödülleri bırakılmazdı.

Hande FIRAT/ANALİZ

FETÖ DAĞILIYOR MU? YENİ BİR YAPILANMAYA MI GİDİYOR?

SON dönemde sosyal medyada FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in sağlığı ve örgütün bundan sonraki yapılanmasına ilişkin birçok spekülasyon dönüyor. Spekülasyonları bir tarafa bırakarak, gerçekte neler olduğunu, olası bazı durumlarda örgütün nasıl bir yol haritasına hazırlık yaptığını üst düzey kaynaklarımla konuştum. Edindiğim önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ancak önce dünyanın sözde en büyük “demokrasi savunucusu” Amerika Birleşik Devletleri’nin hepimizin bildiği ancak bizzat bir Amerikalı yönetici tarafından dile getirdiği gerçeği hatırlatacağım.

DARBE PLANLAMA İTİRAFI

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CNN televizyonunda bir programda kendisini, “başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri” olarak tanımladı. 15 Temmuz 2016’da Bolton, Beyaz Saray’da değildi. Ancak Bolton’ın bu sözleri; ABD yönetiminde üstelik Beyaz Saray’da her zaman başka ülkelerde darbe planlayan görevliler olduğunun kanıtıdır. Lütfen aşağıda güvenlik kaynaklarıyla yaptığım görüşmelerden ortaya çıkan analizi bu sözleri aklınızda tutarak okuyun...

81 YAŞINDA...

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen 81 yaşında ve şeker hastası. Sağlığıyla ilgili spekülasyonlar var. ABD’de olduğu biliniyor. Ancak şimdiden ondan sonrasının tartışılmaya başlandığı malum. Peki ne planlıyorlar? İşte üst düzey kaynaklarıma göre yanıtları:

KONSEY GÜNDEMDE

Silahlı kült örgütler, liderleri ölünce ya da örgütü yönetemez hale gelince; kavgayı, bölünmeyi önlemek için üst düzey isimlerinden konsey oluştururlar.

Aynı yöntemi Öcalan yakalandıktan sonra PKK uyguladı.

Konseyin temel amacı dağılmayı önlemek ve tabanı bir arada tutmaktır. Kısacası konsey, liderin yerine geçmeye çalışacaktır.

Başarılı olup olamayacaklarını zaman gösterecektir.

KASALARINDA ALTIN VAR

Örgüt hain darbe girişiminden önce malvarlığını yurtdışına kaçırdı. Altın ve paralar ABD, Avrupa, Afrika ve Asya’da gizli kasalarda, gizli evlerde tutuluyor.

Artık Türkiye’de güçlü değiller. Ancak bu paraları, altınları yurtdışında yer edinmek, o ülkelerde taraftar edinmek, özellikle de siyasiler için kullanıyorlar.

En çok ABD’de para harcıyorlar. Demokratlara yatırım yapıyorlar.

Lobi faaliyetlerinin yanı sıra gazetelerde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine haber yaptırmak için kullanıyorlar.

Örgütün temel hedeflerinden biri ABD yönetimine sızmak.

Enes Kanter’in kongre üyesi olması hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN İADE TALEPLERİ

Müttefiklik ruhu, ikili anlaşmalara rağmen neden Türkiye’nin iade talepleri yanıtsız kalıyor temel soru... Kaynaklarım bunu şöyle maddeliyor:

1) Mesele Türkiye’yi sıkıştırmak, koz olarak tutuyorlar.

2) İkili ilişkilerde pazarlık konusu olarak kullanıyorlar

3) Başka ülkede suç işleyen gittiği ülkede suç işlemediyse bir yasal boşluk oluşuyor.

4) Kısacası herkesin teröristi kendine kuralı işliyor.

ÖRGÜTÜN SON DURUMU

Örgüt Türkiye’de hareket kabiliyetini yitirdi. Ancak Türkiye iki hassasiyetini sürdürüyor.

1) Kamu personeli alımı: Güvenlik bürokrasisi personel seçerken bir anlamda kişinin 7 sülalesini araştırıyor, risk alınmıyor.

2)Kamuda gizli örgüt mensuplarının ayıklanması: Sayıları az da olsa çalışmalar sürüyor. Operasyonlar uzun araştırmaların neticesinde yapılıyor. Dedikodu değil, doğrudan somut delil olup olmadığına bakılıyor.