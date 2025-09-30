Kurtulmuş: Herkes üzerine düşeni yapacak

Haberin Devamı

Komisyon çalışması kararlarının hepsinin ittifakla alınmış olmasının önemine dikkati çeken Kurtulmuş’a umut hakkı ya da infaz konularında düzenleme yapılıp yapılmayacağı soruldu. TBMM Başkanı, komisyonun yasa hazırlama komisyonu olmadığının altını çizdi ve genel çerçevenin ortaya konularak partilerin tekliflerinin olgunlaşması sonrasında hazırlanacak raporun Meclis’e sunulacağını anlattı. Toplumun hemen hemen tüm kesimlerinin dinlendiğini hatırlatan Kurtulmuş, önümüzdeki hafta hukukçuların davet edildiğini belirterek üç-dört toplantı sonrasında dinleme aşamasının tamamlanacağını açıkladı. Terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahların bırakılması ve bunun tespitiyle birlikte bazı yasal düzenlemelerin gündeme geleceğini açıklayan TBMM Başkanı, yol haritasını şu sözlerle çizdi:

KURTULMUŞ: BİSİKLET TEK PEDALLA SÜRÜLMEZ

* “Şimdi burada işin en önemli kısmı, ‘bisiklet metaforu’, yani bisiklet tek pedalla sürülmez. Bisikletin ve dengeli yürümesi için iki pedalın da çevrilmesi lazım.









* Kilit nokta İmralı’nın yaptığı örgütün tasfiyesi açıklaması ve ardından da Süleymaniye’de silahların sembolik bir şekilde yakılmasıydı.

* Bu gelişmelerin devamının gelmesi ve silahların teslim edilme faslının -tabii ki bu bir zaman içerisinde gerçekleşecek- Türk kamuoyunu gerçekten tatmin edecek bir şekilde ortaya konulması ve yine İmralı’nın da açıklamasında ifade ettiği gibi Suriye dahil bütün bileşenleriyle terör örgütü mensuplarının bu çağrıya uyduklarını ilan etmeleri şarttır. Bu durumun ülkenin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescili sonrasında ülkemiz, PKK denilen terör örgütünün varlığından resmen kurtulmuş olacak.

* Dolayısıyla bu aşama sonrasında birtakım yasal düzenlemeler gerekecek. Birbirini tamamlayan, devam eden süreçler bunlar...

KURTULMUŞ: MECLİS YASAL DÜZENLEMELERİ YAPSIN ÖRGÜT SONRA ADIM ATSIN GİBİ BİR ANLAYIŞ OLAMAZ

* Yani, ‘Meclis bütün yasal düzenlemeleri yapsın, ondan sonra örgüt adım atsın’ gibi bir anlayış olamaz.

* Herkes üzerine düşeni yapacak.

* Örgüt kendisini tasfiye edip ortadan kalktıktan sonra bir hukuki düzenlemeyle örgüt elemanlarının bir kısmı için, suça karışmamış olanlar için yapılacak düzenlemeler daha kolay.

* Esas zor kısım suça bulaşmış, ağır cezalar almış kişilerle ilgili ne tür düzenlemeler yapılabilir; şu aşamada bu konu hakkında somut bir şey söylemek istemiyorum.”

İMRALI’YA ZİYARET OLACAK MI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Kürt’ün onuru Türk’ün de gururunu incitmeyecek bir şekilde süreci yönetiyoruz” dedi. İmralı’ya komisyon tarafından bir ziyaret olup olmayacağına ise şu yanıtı verdi:

* “İmralı kendi görüşlerini kendisini çok sıkça ziyarete giden İmralı Heyeti üzerinden zaten dile getiriyor. Ayrıca avukatları üzerinden de siyasete, sürece ilişkin görüşlerini dile getiriyor.

* Bu konu komisyonun gündemine gelir, beşte üç çoğunlukla olur çıkarsa bu konu gündeme alınabilir. Ama şu aşamada henüz böyle bir konu gündeme gelmedi.”

ANA DİLDE EĞİTİM GÜNDEMDE Mİ

Kamuoyundaki tartışmalardan biri de anadilde eğitim... AK Parti iktidarları döneminde atılan adımları hatırlatan Kurtulmuş’un dikkat çeken sözleri şöyle:

* “Türkçe’nin dışında herhangi bir ikinci dilin resmi dil olarak kabul edilmesi konuşulamaz.

* Biz zaten ana dilin ana sütü kadar helal olduğunu 30-40 senedir sürekli söylüyoruz. Dilin bir ayrımcılık vesilesi haline getirilmemesi lazım.

* Dil üzerinden de ayrılıkçı bir siyaset izlenmemesi lazım.”

SURİYE SAHASININ ÖNEMİ

Suriye’de terör örgütünün Suriye hükümeti ile entegrasyonu ile ilgili gelişmeler de gündemdeydi. İmza atılan anlaşmanın hayata geçmemesi durumunda sürecin nasıl etkileneceğine ilişkin soruya TBMM Başkanı, “Türkiye’nin kırmızı çizgisi başından beri Suriye’nin toprak bütünlüğüdür” yanıtını verdi:

* “Allah korusun böyle bir sonucun ortaya çıkmasını istemeyiz.

* Bu komisyon sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen vasıtasıyla bu çabalar yürütülmüyor.

* Nihayetinde devletimizin güvenlik kurumları var. Sahada işlerin nasıl ilerlediği, hakikaten silahların bırakılıp bırakılmadığı, Suriye sahasındaki gelişmelerin Türkiye için bir tehdit olup olmadığına karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin komisyonu değil, devletin ilgili güvenlik kurumlarıdır.

* Bir an evvel bu sürecin bitirildiğine, silahların teslim edildiğine, içeride ve dışarıdaki bileşenlerinin de buna uyduğuna dair gözlemlerin, tespitlerin önemli olduğunu düşünüyoruz.”



YENİ DÖNEMDE TBMM



Yarın TBMM açılıyor, siyasetteki gerginliğin çalışmalara yansıyıp yansımayacağı da merak konusu. TBMM Başkanı siyasi partilere seslendi:

* “En aykırı fikirle oturup aynı zeminde tartışmayı başarmak lazım.

* Demokrasinin olgunluğu da burada.

* Yoksa herkes sadece istediği fikri duymak isterse yankı odasına girsin, orada avazı çıktığı kadar bağırsın ya da istediği dağ başına çekilsin orada bağırsın.

* Türkiye demokrasisi olgun bir demokrasidir ve bunun en somut göstergesinin olduğu yer de Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır.

m İkinci mesele de üslup meselesidir. Yani hakaret etmekle sert siyasi tartışma yapabilmeyi birbirinden ayırmak lazım. Türkiye, önündeki bütün zor meseleleri aşabilecek bir demokratik olgunluğa sahiptir.”



CHP’NİN 1 EKİM AÇILIŞ BOYKOTU

KURTULMUŞ: TÜRKİYE ARTIK BUNLARI DA GERİDE BIRAKMALIDIR



CHP, 1 Ekim’de boykot kararı alarak TBMM açılışına katılmama kararı verdi. TBMM Başkanı, CHP’nin boykot kararını şu sözlerle değerlendirdi:

* “Geçen yasama yılında Meclis’in açılışını hatırlayın. Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis’e tam kadro geldi, ayağa kalktı. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şey kaybetmedi. Demokrasinin olgunluğu dediğim şey budur.

* Türkiye’deki sistem gereği Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanı aynı zamanda. Ama AK Parti’nin Genel Başkanı olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı...

* Cumhurbaşkanı’nı miting yapıp eleştirebilirsiniz, yani AK Parti Genel Başkanlığı üzerinden eleştirebilirsiniz. Ama devletin başkanı nihayetinde ve bu tür resmi tebrikat ve törenlerde yer almak gerekir diye düşünüyorum.

* Türkiye artık bunları da geride bırakmalıdır.”



GAZZE



Cumhurbaşkanı’nın BM Genel Kurul’daki konuşmasını tarihe düşülmüş çok kuvvetli notlar olarak kabul ettiğini belirten TBMM Başkanı, “Gazze halkının onurunu, itibarını korumak ve uluslararası alanda mücadele etmek bizim milli vazifemizdir” dedi. Kurtulmuş, şunları söyledi:

* “Birleşmiş Milletler Genel Kurul’da bir şey daha oldu. Netanyahu konuşurken neredeyse ülkelerin tamamı salonu boşalttı. Bu, İsrail için sürecin bittiğini gösteriyor. Kaybeden de Netanyahu ve çetesidir. İş, o noktaya doğru gidiyor.

* İsrail şimdiden uluslararası alanda yalnızlaşmaya başlamıştır. Çünkü bir tarafta insanlık cephesi kuruldu artık. Bunun en somut göstergesi de bu Sumud Filosu’dur.”





Numan Kurtulmuş, Gazzeli bir aile ile de karşılaştı. Aile Gazze için çabaları nedeniyle Kurtulmuş’a teşekkür ederken, ailenin küçük çocuğuyla Kurtulmuş hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı’na İspanya’nın bir askeri gemiyle eşlik ettiği filoya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye’nin benzer bir adım atması için TBMM’ye tezkere getirilmesi durumunda destek vereceklerini söylediği de hatırlatıldı. Numan Kurtulmuş bu adım için tezkereye ihtiyaç olmadığını açıkladı:

* “Şu anda zaten Akdeniz’deki uluslararası sularda donanmamıza ait gemilerimiz var.

* Gemilerin, uluslararası sularda seyrüsefer güvencesi uluslararası hukuk tarafından teminat altına alınmıştır.

* Eğer buradaki gemilere -milliyeti ne olursa olsun- İsrail herhangi bir şekilde müdahale etmeye kalkarsa her ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları vardır ve bu yasadışı, hukuk dışı müdahaleye karşı gereği cevabı verirler.”