Kırmızı şortlu sızdırma

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TRUMP TOPA ERKEN GİRDİ

“ABD, Ukrayna’ya ihtiyacı olan mühimmatı gönderemiyor. O yüzden Ukrayna, savaşı kaybediyor. Zaten kazanması da mümkün değil.”

Trump’ı yeniden aday göstermeye hazırlanan Cumhuriyetçilerin 2024 seçimleri için başlattıkları propaganda savaşında öne çıkardıkları en önemli vurucu argümanları bu söylem. Biden yönetimi ise Pentagon yani askeri söylemin dışına çıkamıyor ve bunun bir ulusal güvenlik problemi olduğunu, Ukrayna’ya her şart altında yardım edileceğini, aksi takdirde özgür dünyanın kaybedeceğini vurguluyor. Böylece Avrupalı müttefiklerini de yanlarına alıp savaşın uzamasını ve Rusya’nın kaybetmesini umuyorlar. İşte bu kargaşada ABD’de artık alışmaya başladığımız istihbari sızıntılar yine gündemin ön sırasına çıktı. Üst düzey ABD yetkilileri, “Rusya’ya karşı planlanan bir saldırı öncesinde Ukrayna ordusunu güçlendirmeye yönelik gizli Amerikan ve NATO planlarını detaylandıran gizli savaş belgelerinin sosyal medya kanallarında yayınlandığını” açıkladı.

Bu nasıl olabilir?

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Rus ajanlar Pentagon’a mı sızdılar acaba?

Meşhur ABD dizileriyle filmlerinde hep CIA ajanları kazanır, Ruslar kaybeder halbuki.

Bir yanda bu sorular gündeme gelirken diğer yanda ABD’yi karıştıran ve Pentagon belgelerini sızdırdığı iddia edilen 21 yaşında kırmızı şortlu bir genç yakalandı.

21 YAŞINDA ANALİST O BELGELERE NASILI ULAŞIR

21 yaşında, adı Jack Teixerira.

- İnternete sızdırmakla suçlandığı belgelerde Rusya ile savaşta olan Ukrayna’nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıkları ifşa olurken, gizli yazışmalarda Türkiye, İsrail, Mısır ve Güney Kore gibi ABD’nin müttefikleri ile ilgili bilgiler de yer alıyor.

- Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları’nın istihbarat kanadı üyesi... Üst düzey bir görevi yok.

- Genç, bir anlamda analist... Peki nasıl bir yetkisi var ya da var mı? Üst düzey bilgilere ulaşması bu kadar kolay mı? Hem de ABD gibi bir ülkede?

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- Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre yapılan soruşturma sonrasında Pentagon’a ait gizli belge ve yazışmaları 21 yaşındaki Jack Teixeira sızdırdı. Üstelik Teixeira’nın gizli belgeleri, Thug Shaker Central isimli çevrimiçi grupta, farklı ülkelerden çoğu 20-30 yaş arası 25 aktif üyeyle paylaştığı belirtildi.

- Teixeira, cuma günü ilk kez bej bir tulum ve kelepçelerle federal mahkemeye çıkarıldı. Gizli belge ve materyalleri izinsiz olarak çıkarmak ve alıkoymakla suçlandı.

- Teixeira suçlu bulunursa 15 yıla kadar parmaklıklar ardında kalabilir.

ŞEYTAN DETAYLARDA GİZLİDİR

Şimdi filmi geri sarıyoruz, yani Teixeira’nın yakalanmasından öncesine:

- Sızıntı olduğu andan sonra ve Teixeira suçlanmadan ve yakalanmadan önce; Beyaz Saray konuyla ilgili soruları Pentagon’a, Pentagon ise konuyu cezai soruşturma başlatan Adalet Bakanlığı’na havale edip, Twitter ile Rusya’da yaygın olarak kullanılan Telegram’da “birdenbire ortaya çıkan” belgeleri kimin sızdırdığını araştırmakla meşgul olduğunu söylemekle yetindi.

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- Pentagon yetkilileri başta ayrıca sızan belgelerin doğru olup olmadığı konusunda da net bir yorum yapmadı. Yalnızca bazı “belgelerle oynanmış olduğuna” dikkat çekti.

- Analistler de “bu oynamaların” Moskova’nın bir “dezenformasyon çabasına” işaret edebileceğini söylediler.

- Başka bir üst düzey Pentagon yetkilisi de “Belgelerin birçoğu sadece ABD’nin elinde olduğu için şu anda bunun bir ABD sızıntısı olduğu üzerinde duruluyor” diyor ajanslara.

BUYUR BURADAN YAK

İşte ben de “belgelerle oynanmış olabileceği açıklamasından” işkillendim. Çünkü sızdırılan onlarca belge arasında bir rapor öne çıkarılmış:

- “Rusya’nın paralı asker hizmetlisi Wagner’in, mali ve Ukrayna’daki girişimleri için Türkiye’den silah ve teçhizat satın almak üzere Türk bağlantılarıyla bir araya geldiği” bilgisi.

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- Yine, CIA’ya ait top secret başka bir belgede ise; MOSSAD istihbarat teşkilatının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Yüksek Mahkeme üzerindeki kontrolleri sıkılaştırma planlarına karşı sokak protestolarını teşvik ettiği belirtiliyor. Tam da Netanyahu’nun oğlunun İsrail’deki olayları ABD’nin organize ettiği suçlamasısın hemen ardından.

Rastlantıya bakın!

İşkillenmeyeyim de ne yapayım..

İŞTE SİZE KOMPLO TEORİSİ

Mahir Kaynak’ın ünlü analizinden gidelim. “Bir olayı kimin planladığını anlamak için, sonucundan kimin faydalandığına bakın” sözünü hatırlatayım. Buradan yola çıkarak belgelerin sızması kime ya da kimlere yaradı sorusunu ortaya atalım:

1- BIDEN’A:

- Ukrayna’ya desteğe devam.

- Asker öyle istiyor.

- Demokratlar askere bayılır.

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2- ABD TİCARET BAKANI’NA:

- ABD’nin, Türkiye’ye yönelik “Rusya ile ticareti azaltın” çağrısının mürekkebi kurumadı bile.

3- ABD DIŞİŞLERİ’NE:

- “İsrail’deki sokak gösterilerini ABD destekliyor” suçlamasına karşı, “Sen önce kendi istihbarat teşkilatına bak” mesajı verildi.

Muhtemelen faklı mesajlar da içeriyordur. Tüm detaylara bakmak gerek.

MACRON’A DA KIRMIZI BİR SIZINTI OLURSA ŞAŞIRMAYIN

Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a da “bir sızıntıyla” mesaj verilirse şaşırmam önümüzdeki günlerde.

Çin dönüşünde uçakta ne demişti Macron:

- “Avrupa, dış politikada ABD’nin takipçisi olmamalı.

- n Avrupa’nın silah ve enerji alanında ABD’ye bağımlılığı artmamalı.

- Uluslararası rezerv olarak ABD dolarına olan bağımlılık endişe verici.”

SONUÇ...

ABD’nin, sızıntılar üzerinden dünyaya mesaj vermesi de yeni nesil müesses nizam devlet aklı olsa gerek. 21 yaşında kırmızı şortlu yeni nesil, yolun başındaki Teixeira üst düzey belgelere gerçekten ulaşmış mıdır? 21 yaşında olmayacak bir yetkiye mi sahiptir? Ya da inanılmaz bir hacker mıdır? Yoksa kırmızı şortuyla, ABD devleti tarafından, onun sızdırmış olması mı uygun görülmüştür?