Kimle konuşsam hep aynı soru: ‘Ne olacak bu özel okul fiyatları?’

Haberin Devamı

Zenginler çocuklarını özel okulda okutur diye bir bakış açısı olsa da orta gelirli vatandaşlar da çocukları için her türlü fedakârlığı yapar, hiç değilse iyi bir dil konuşsun ya da daha güvenli diyerek çocuklarını özel okulda okutmaya çalışırlar. Gündem okul fiyatları olunca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de açıklama yaptı. Bakanlığın özel okul ücretlerine ilişkin yeni bir yönetmelik yayımladığını, yönetmeliğe göre bu okulların mevcut öğrencilerine enflasyon artı yüzde 5’in üzerinde zam yapamayacağını söyledi. Bakan Tekin, bunun üzerinde zam yapan okulların il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilmesini istedi. Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda okutulan ders kitaplarıyla ilgili yeni bir karar da aldı. Gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda çocuğu bulunan velilerden, “ders kitabı” adı altında hiçbir ücret istenmeyecek. Özel okullarda da devlet okullarında olduğu gibi bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak. Bakan bu kararları duyurdu duyurmasına da, bir anne olarak ve etrafımdaki birçok veliyi dinleyerek, bazı soruları gündeme getirmek isterim:

Haberin Devamı

- Ankara’da yıllığı 450 bin, 750 bin lira gibi rakamları duymuştum. Bir milyon lirayı duyunca gözlerim yerinden oynadı. Bu rakamlar sadece okul parası. Servis ve yemek yok. Servis, yemek, özel üniforma ve bazı talepleri ekleyince bu rakamların nereye varacağını bir düşünün. Üç çocuğunuz varsa hatta iki özel okulda okutmak ne kadar mümkün?

- Hadi diyelim buldunuz bir yolunu ve okuttunuz. Genelde okullarda satılan yabancı dil kitaplarının fiyatları ne olacak?

- İstisnalar kaideyi bozmaz. Bu paraları veren veliler, çocukların o okullardan sular seller gibi yabancı dil konuşarak mezun olmasını bekler. Dürüst olmak gerekir, etrafınızda özel ders almadan, sular seller gibi yabancı dil konuşan kaç çocuk gördünüz? İELTS gibi sınavlarda özel ders almadan geçer not alan kaç çocuk var?

- Yine ististnalar kaideyi bozmaz ama diyelim ki çocuklarınız yurtiçinde okuyacak. Özel ders almadan ya da kısaca destek almadan üniversiteye hazırlanan kaç çocuk gördünüz?

Haberin Devamı

- Özel okul öğretmenleriyle de konuşursanız onların da durumu velilerden farklı değil. Aldıkları maaşların düşük olmasından şikâyetçiler.

- Bana verilecek yanıtları biliyorum, su, elektrik, güvenlik, spor alanları tüm bunların maliyeti arttı. Arttı da siz fiyatları bunların çok üstünde artırıyorsunuz.

- Mesele şu, 12 yıl boyunca ödenen bu yüksek paraların karşılığında sular seller gibi yabancı dil konuşan çocuklar mezun edilemiyorsa ya da okulun yanında bir de özel derslerden ya da kuruluşlardan destek alınmak zorunda kalınıyorsa, sorun nereden kaynaklanıyor?

- Mesela bir ölçüm yapıldı mı? Kaç çocuk bu kadar para harcanan okullarda özel ders almadan üniversite kazanabiliyor ya da yabancı dil sınavlarında başarılı olup yurtdışına gidebiliyor?

Haberin Devamı

- Kendimizi kandırmayalım kiminle konuşsanız çocuğu özel okulda okuduğu halde öyle ya da böyle dışarıdan da destek alıyor.

- Şimdi tekrar aynı soruyu yöneltiyorum; sorun nereden kaynaklanıyor? Asıl mesele eğitim camiasının bu sorununun yanıtını bilimsel bir biçimde ortaya koymasında.

ALTINCI YOK OLUŞ

ABD’deki korkunç yangın ve arkasındaki komplo teorileri, bitmeyen savaşların öldürdüğü insanlar ve kullanılan bombaların insanoğluna ve dünyaya verdiği zarar... Tüm bunların konuşulacak çok boyutu var ama aklım izlediğim bir belgesele gitti. Tüm dünyayı gezen ve kendini bir anlamda dünyayı kurtarmak için yapılacaklara adayan 93 yaşındaki David Attenborough’un son belgeseline... Karbon salınımı, yeşil alanların azalması, Amazon ormanlarının karşı karşıya olduğu tehlike, nesli tükenmekte olan hayvanlar, hayvanların ihtiyacı olan geniş alanların insanlar tarafından istilası, dünya nüfusunun sürekli artması, okyanusların ısınması... Dünya nüfusu arttıkça, atmosferdeki karbon oranı arttıkça, doğal yaşam alanları azaldı. Kısacası sistem çökmek üzere, yani altıncı yok oluş yolda. Sizlere Attenborough’un bizi bekleyen felaket senaryosunu aktaracağım:

Haberin Devamı

- 2030’larda daraldıkça ve bitki çeşitliliği kayboldukça Amazon ormanları işlevini yerine getiremeyecek. Atlantik Okyanusu yaz aylarında buzsuz olacak. Global sıcaklık artacak.

- 2040’larda atmosferdeki metan gazı seviyesi kontrol edilemeyecek seviyeye ulaşacak. İklim değişikliği hızlanacak.

- 2050’lerde okyanuslar ısınmaya devam edecek, balıklar yok olacak.

- 2080’lerde global besin krizi yaşanacak.

- 2100’lerde ise dört derece ısınacak olan dünyanın çoğu yeri yaşanamaz hale gelecek.

Önerilerine gelince; insan nüfus artışının stabil bir rakamda tutulması, dünyanın tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması, bazı alanlarda balık avlamanın yasaklanması, şehirlerde akıllı tarıma geçilmesi, ağaç kesiminin durdurulması, et tüketiminin azaltılması. İzlemeyenlere tavsiye ederim.